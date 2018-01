Výkonná mašina, která ovšem neumí rychlý internet. Test Xiaomi Mi6

Není to tak dávno, co jsme se radovali, že si výrobce Xiaomi konečně všiml evropského trhu a konečně začal vyrábět mobily, které podporují i české LTE. Největší neduh byl pryč, s telefony začali navíc obchodovat hned dva oficiální čeští distributoři. Situace se tedy začíná obracet ve prospěch čínského výrobce. Dává tedy smysl, že by špičkový model z řady Mi měl být právě tím, který se stane opravdu silným konkurentem známých značek i na našem trhu. Praxe vypadá ovšem trochu jinak.

Xiaomi Mi6 je důkazem toho, že výrobce pořád zkouší, co všechno jsou mu zákazníci schopni prominout. Jde o po mnoha stránkách perfektně vybavený mobil, který se dá srovnávat se současnou špičkou na trhu, byť stojí jen skoro polovinu toho, co špičkový samsung či iPhone. Chybějící rychlý internet LTE (tedy konkrétně nejpoužívanější 800MHz pásmo) ho však sráží na hranici použitelnosti.

Na první pohled jde každopádně o velmi zajímavý model. Co se designu týče, je to příjemně kompaktní kousek, který díky malým rámečkům okolo displeje o úhlopříčce 5,15 palce působí vedle některých přerostlých tabletofonů jako drobek. Kov na bocích a sklo na přední i zadní straně mu navíc dodávají prémiový nádech. Tvrzené sklo však pochopitelně snadno chytá otisky prstů.

Záda nijak neruší dvojice snímačů fotoaparátu, oba jsou zapuštěné do těla a nijak tedy nevystupují nad jeho povrch. Čtečku otisků prstů naleznete pod displejem, slouží zároveň jako klasické středové tlačítko s dvojicí podsvícených senzorových kláves po stranách. Telefon je vybaven konektorem USB-C, a to je z konektorů bohužel vše - sluchátkový jack totiž chybí, pro připojení sluchátek je nutné použít přibalenou redukci.

Displej má, jak už bylo výše zmíněno, úhlopříčku 5,15 palce. Využívá technologii IPS a jeho rozlišení je Full HD (1 080 x 1 920 pixelů). Na adresu obrazovky nemáme žádnou výhradu, jde o slušně jemný panel s dobrým podáním barev. Displej zkrátka neurazí. Někteří uživatelé by si možná mohli nárokovat panel s rozlišením QHD, ale z naší zkušenosti už je Full HD rozlišení na této úhlopříčce více než dostačující.

Nyní k té asi největší přednosti Xiaomi Mi6. Pokud toužíte po smartphonu se špičkovým procesorem Snapdragon 835, přičemž nedisponujete patřičným finančním obnosem ve výši zhruba 20 tisíc korun, pak je Mi6 dobrou volbou při cestě k nejvýkonnějšímu „železu“ na trhu za přijatelnou cenu. V kombinaci s operační pamětí 6 GB je telefon schopný v benchmarku AnTuTu dosáhnout výborných 175 tisíc bodů, což je hranice, na které se zastavují i špičkové modely ostatních značek. Vnitřní úložiště má kapacitu 64 nebo 128 GB v závislosti na tom, jakou verzi si pořídíte. Ani jedna z nich ovšem nepodporuje paměťové karty.



Do telefonu se naopak vejdou dvě SIM, což nás přivádí zpátky k tomu asi nejpalčivějšímu neduhu tohoto xiaomi, tedy k absenci podpory české LTE frekvence 800 MHz. Ne, že byste si rychlý internet vůbec neužili, ve městech se dá chytnout i česká „devítistovka“, ale není to samozřejmostí. Xiaomi sice slibovalo globální verzi s podporou i aktuálně opomíjeného LTE pásma, ale té se už asi nedočkáme.

V další výbavě kromě již výše zmíněného USB-C figuruje také NFC, nejnovější verze Bluetooth 5.0 a také třeba infraport, který se s předinstalovanou aplikací hodí jako univerzální ovladač televizorů, audiosystémů, projektorů a mnoha dalších dálkově ovládaných zařízení.

Jednou z hlavních předností tohoto modelu se zdá být také fotoaparát. Oba zadní snímače mají rozlišení 12 MPix, přičemž ten širokoúhlý má světelnost f/1.8, druhý s dvojnásobným přiblížením pak f/2.6. Telefon umí zaznamenávat video až v rozlišení 4K. Přední fotoaparát má rozlišení 8 MPix.

Vlevo fotografie pořízená širokoúhlým snímačem, vpravo dvojnásobný zoom

Kvalita fotografií, zejména pak snímků pořízených širokoúhlým snímačem, je na první pohled velmi slušná. Telefon má drobné problémy s ostřením (občas se při něm trochu „zamyslí“), ale jinak vše funguje, jak má. Dvojnásobný zoom má přepínací tlačítko po vzoru iPhonu či Samsungu Note 8 hned vedle spouště. Avšak pi bližším zkoumání fotek narazíte na ztrácející se detaily a šum, hlavně dvojnásobně přiblížený snímač si pak kvůli horší světelnosti neumí moc poradit s horšími světelnými podmínkami – snímky jsou často neostré a plné šumu.

Vlevo fotografie pořízená širokoúhlým snímačem, vpravo dvojnásobný zoom

Jinak se ovšem nedá říci, že by Mi6 fotil vyloženě špatně – za prémiovými smartphony ostatních značek celkem zaostává, ale jinak fotí solidně, srovnatelně s modely vyšší střední třídy. Dvojnásobný zoom je pak příjemným bonusem, byť musíte počítat s někdy i celkem viditelnou ztrátou kvality fotek.

Žádné ódy nejsou psát ani o výdrži baterie, článek s kapacitou 3 350 mAh vystačí v závislosti na zátěži na jeden až dva dny provozu. Když jsme telefonu dali trochu více zabrat, vystačila baterie tak akorát den, naopak při minimálním používání nám zbývalo přes 20 % i po dvou dnech. Není to zkrátka žádný zázrak, ale ani žádný propadák.

Operační systém Android je tu ve verzi 7.1.1 a je dost znatelně upravený už tradiční grafickou nástavbou MIUI, která je typická zjednodušováním ovládání – třeba aplikace se řadí všechny na hlavní plochy (žádné menu s aplikacemi nehledejte), upravené jsou například i rychlé volby. Česká lokalizace je už naštěstí samozřejmostí. Obecně se nám MIUI díky příjemné kombinaci minimalismu a barevnosti často líbí, v případě Mi6 tomu není jinak.

Trocha toho aplikačního balastu se v telefonu nachází, čítá několik aplikací speciálně pro prostředí MIUI a Xiaomi komunitu (fórum, výběr barevných témat, optimalizace telefonu, univerzální ovladač) a také pár nástrojů nad rámec základní výbavy (skener, kompas). Obecně se ovšem telefon nezdá být nějak zásadně „přeplácaný“.

Je asi zřejmé, okolo čeho se bude náš finální verdikt točit. Na jedné straně je Mi6 telefonem, který za současných 11,5 tisíce korun nabídne prakticky bezkonkurenční výkon oproti ostatním modelům s podobnou cenou. Kombinace Snapdragonu 835 s 6 GB operační paměti není nikde jinde takto levná - s přihlédnutím k příjemnému designu a dvojitému fotoaparátu se může zdát, že jde o úžasnou koupi.

Potíž je ovšem v tom, že Xiaomi se opět vrátilo k zanedbávání evropských zákazníků a vynechání hlavní LTE frekvence, bez které si český zákazník rychlý internet prakticky neužije. Za to jsme Xiaomi kritizovali už před několika roky, ne a ne se ovšem stále poučit. Celou situaci navíc zhoršuje nedodržení původního příslibu příchodu globální verze Mi6, telefon se u nás tedy pořád prodává bez plné LTE podpory.

V době, kdy už mobilní data používá ve smartphonu prakticky každý, tak zkrátka není možné model bez naší „osmistovky“ doporučit. A to i přes to, že jde jinak o výkonnou mašinu, která za polovinu ceny umí skoro to samé, co naprostá špička. Sáhnout po Mi6 by tak měli skutečně jen ti, kteří jsou pro maximální výkon schopni přimhouřit oči i nad takto zásadním nedostatkem.