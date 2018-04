Lekce efektivity v nejvyšší třídě. Recenze Xiaomi Mi3

Čínské Telefony Xiaomi jsou hitem především na domácím trhu, ale hlasitě se o nich však mluví i jinde. Přístroje, které překvapují výborným poměrem výkon/cena, mají i další přednosti. Patří mezi ně především výborný displej a skvěle odladěný hardware, díky kterému se telefony prakticky nikdy nezadrhávají a v různých testech výkonu patří na špičku aktuální produkce ve svých třídách.

Nejinak tomu je i u Xiaomi Mi3, jehož cesta na evropské trhy však byla poněkud trnitá. Výrobce totiž nejprve vydal verzi s procesorem Nvidia Tegra 4 a podporou čínských 3G sítí. Na variantu, která by podporovala evropské WCDMA standardy jsme museli dlouho čekat.

Čekání se možná trochu na atraktivitě Xiaomi Mi3 podepsalo. Nové top modely předních výrobců pro letošní rok sice neudělaly ve výbavě tak výrazný skok, jak se čekalo, ale třeba podpora LTE, která Mi3 chybí, je už v nejvyšší třídě normou.

Trochu otazníkem je však cenová výhodnost modelu. V Česku jej seženete u za cenu okolo 11 tisíc korun. To je sice stále o dost méně než hlavní soupeři jako Samsung Galaxy S4, HTC One nebo Sony Xperia Z1, ovšem třeba LG G2 nebo Google Nexus 5 seženete za stejné peníze jako Mi3. Koupě telefonu relativně neznámé značky se tak jeví být trochu nejistou záležitostí. Kdo ovšem Xiaomi okusí, tak cenu jistě rád akceptuje, přestože ta zdaleka nedosahuje atraktity té na čínském trhu.

Vzhled a konstrukce: plastový elegán

Design Xiaomi Mi3 si zakládá na jednoduchosti a účelnosti. Testovali jsme zatím jedinou dostupnou barevnou variantu. Design vyznává jednoduché tvary s rovnými linkami a zaobleným přechodem boků z čelní strany na tu zadní. Jinak je telefon prakticky zcela bez výstupků a jakýchkoli výstřelků, jeho minimalistický design se nám hodně líbí.

Plusy a mínusy Proč koupit? odladěný systém

přehledné ovládání

vysoký výkon

parádní displej Proč nekoupit? chybí LTE

fotoaparát mírně zaostává za špičkou

plast hůře odolává škrábancům Kdy? V prodeji Za kolik? 11 000 Kč

Trochu diskutabilní je však materiál. Na těle je totiž použit jen tvrzený plast a byť telefon určitě nepůsobí levným dojmem, v ruce pocit úplně prémiový není. Na druhou stranu zpracování je perfektní, jenže tvrdší plast je překvapivě docela náchylný na poškrábání. Xiaomi je však známé také bohatou nabídkou příslušenství, ale jeho dostupnost v Česku bude problematičtější. Některý z elegantních krytů by mohl případné potíže se škrábanci vyřešit.

Vcelku zajímavé je, jak Xiaomi Mi3 opticky maskuje rozměry. Telefon vypadá menší a štíhlejší, než ve skutečnosti je. Přitom ani mezi pětipalcovými supersmartphony nepatří mezi žádné drobečky, jeho rozměry jsou prakticky totožné třeba s docela přerostlým Sony Xperia Z1.

Míry telefonu jsou 144 × 73,6 × 8,1 mm a hmotnost činí slušných 145 gramů. V ruce se však Xiaomi díky zaobleným bočním hranám drží mnohem lépe než většina podobně velkých telefonů. Konstrukčně se nám také velice líbí ovládací tlačítka na pravém boku. Jejich stisk je jistý a přesný a dobře se dají nahmatat i poslepu u ucha.

Displej a ovládání: precizní odladění

Displej Xiaomi Mi3 má pětipalcovou úhlopříčku a Full HD rozlišení, tedy 1 920 × 1 080 pixelů. Jde o IPS panel opravdu vysoké kvality. Jeho barevné podání je ve standardní konfiguraci trochu živější, avšak nikoli příliš přehnané. V nastavení si navíc může uživatel zvolit barevné podání podle svého gusta. Ve třech stupních se zvlášť nastavuje teplota barev i jejich sytost (ta ve dvou stupních).

Pozorovací úhly displeje jsou velmi dobré a i jeho čitelnost na přímém slunci je nadprůměrná. Příjemné je, že displej jde ovládat v rukavicích (opět je možné tuto volbu v nastavení vypnout). Ovládání probíhá pomocí trojice senzorových tlačítek pod displejem, u kterých kvitujeme s povděkem, že se dá nastavit doba jejich podsvícení. Ovládacím tlačítkům lze také přiřadit akci, kterou mají provést při delším stisku (dokonce je na výběr i délka onoho stisku).

Za různé hezky detailní volby nastavení je zodpovědná odnož Androidu MIUI. Postavena je na základu Androidu 4.3 a vyniká jak širokými možnostmi nastavení, tak skvělým odladěním a intuitivním prostředím. MIUI jsme již představovali v recenzích modelů Xiaomi Red Rice a Xiaomi Mi2s, takže to není žádná neznámá.

Této verze Androidu se rozhodně není nutné obávat. Je tu klasický obchod Google Play a v telefonu fungují zcela běžné služby, na které je našinec zvyklý. Jen si je nutné některé Google aplikace stáhnout z obchodu, standardně v telefonu předinstalovány nejsou. To má ovšem i tu výhodu, že si uživatel nainstaluje opravdu jen to, co potřebuje.

MIUI sází na logiku, kdy se na úvodních obrazovkách mísí widgety s ikonami aplikací a složkami. Žádné menu tu není, vše je v jedné úrovni, podobně jako třeba u iPhonu. Líbí se nám i grafika uživatelského prostředí, která je uzpůsobena tak, že i některé známé aplikace tu používají ikonu, která s ostatními ladí. To sice může znamenat, že z počátku můžete při hledání některých programů trochu tápat, ovšem esteticky je to plus.

MIUI se chlubí velkou podporou komunity vývojářů a uživatelů, pro systém tak každý týden vycházejí různé dílčí aktualizace. To nemá u velkých výrobců obdoby. Výsledkem je až neskutečně odladěný systém, který za každé situace funguje na jedničku. Zadrhávání tu naprosto neexistuje, vše je bleskurychlé a plynulé. Pokročilí uživatelé také ocení možnosti nastavení různých funkcí a chování telefonu, které jdou mnohem dál než u známějších výrobců. Přitom nejde o zbytečnosti a různé rádoby chytré funkce, které v praxi většinou nefungují. Naopak, MIUI se soustředí na praktické volby.

Cena Xiaomi v Číně Telefony Xiaomi se proslavily výbornou výbavou v kombinaci s nízkou cenou, alespoň tedy na domácím trhu v Číně. Například 16 GB model Mi3 (s podporou TS-CDMA sítí) stojí na domácím trhu 1999 juanů, tedy v přepočtu asi 6 500 korun. Xiaomi však v Číně na samotných mobilech téměř nevydělává, zisky mu plynou z prodeje příslušenství a provozu doplňkových služeb.

Nastavit se tak například dá, jak se mají chovat upozornění z jednotlivých aplikací ve stavové liště (a jestli se tu vůbec mají objevovat), podrobně se dá nastavit chování stavové diody.

Co se hardwaru týče, ten jsme nakousli už na začátku. Xiaomi Mi3 v evropské verzi disponuje procesorem Qualcomm Snapdragon 800, 2 GB RAM a grafikou Adreno 330. Je to solidní sestava, která však díky odladěnému systému znamená špičkový výkon, který v podstatě drtivou většinu soupeřů překonává.

Baterie: není to rekordman

V poslední době se i u špičkových smartphonů setkáváme s tím, že čím dál častěji vydrží i dva dny opravdu perného provozu. Tady však Mi3 trochu dokazuje, že je ze starší školy, protože při opravdu vysokém vytížení se dostaneme na jeden den provozu, podobně jako třeba u Sony Xperia Z1 i dalších konkurentů. Dva dny výdrže přitom nejsou ničím utopickým, už to ovšem chce trochu střídmější používání. Smartphone za tímto účelem umožňuje zapnout i úsporný režim.

Režimy výkonu jsou tři, standardně jsme telefon používali na prostřední nastavení. Výdrž v podstatě určuje akumulátor, jehož kapacita je na danou třídu relativně průměrná, konkrétně 3 050 mAh.

Telefonování a zprávy: velká SIM

U Xiaomi Mi3 nás docela překvapilo, že telefon funguje s klasickou SIM běžných rozměrů, tedy žádná nano nebo micro SIM. K jejímu vložení je potřeba šuplíček pro SIM otevřít pomocí obligátní sponky. Xiaomi však každopádně dokazuje, že miniaturní SIM jsou nesmysl, obzvlášť u větších telefonů.

Telefonní funkce jsou vcelku klasické, navíc tu je například funkce filtrování hovorů a SMS. To je často opomíjená záležitost, která je však velmi příjemná. Uživatel si může sám nadefinovat telefonní čísla, ze kterých nechce být na hovory a zprávy upozorňován. Obojí dorazí, jen o tom uživatel nebude primárně vědět a seznam nechtěných hovorů a zpráv pak najde v patřičné aplikaci. Je to výborná obrana proti otravným prozváněčům a různým navolávačům a prodejcům bůhví čeho.

Telefonní aplikace má seznam hovorů i číselník pro vyhledávání v jedné záložce. Trochu nepříjemné je, že neumí vyhledávat v kontaktech s diakritikou, jinak ovšem vyhledávání pomocí T9 funguje dobře. Kvalita hovoru je ve zcela běžných mezích.

I editor zpráv je vcelku standardní, příjemným detailem však je, že při psaní nové zprávy vám nabídne několik posledních kontaktů, se kterými jste komunikovali, takže je nemusíte lovit v telefonním seznamu. Klávesnice je jednoduchá a přehledná a píše se nám na ní velmi dobře. Umožňuje dokonce i psaní tahy a vedle mezerníku nechybí naše nejpoužívanější interpunkční znaménka.

Příjemnou drobností je režim Nerušit, který umožňuje vypnout vyzvánění v určené časy, nebo jej jde ručně aktivovat ve chvíli, kdy to potřebujete.

Organizace a data: komplet, jen bez LTE

Z hlediska datové výbavy chybí Xiaomi Mi3 jen podpora LTE sítí, jinak je výbava vcelku kompletní. K obligátním wi-fi a Bluetooth se tu přidává i NFC. Jednotlivé datové funkce lze snadno ovládat pomocí přepínačů v horní liště - ty jsou však dostupné až v druhé záložce, v té první jsou standardně upozornění. Gesto stažení lišty dvěma prsty, jako u čistého Androidu, tu nefunguje.

Xiaomi Mi3 je k dispozici ve verzích se 16, nebo 64 GB paměti. Telefon bohužel nemá slot na paměťové karty, takže vnitřní paměť pomocí nich nerozšíříte. Komu je 16 GB málo (dostupných je 13,3 GB) a nechce za 64 GB příplácet zhruba dva tisíce korun, bude se muset spolehnout na ukládání dat do cloudových úložišť. Další možností je využít funkci USB Host s připojením externího paměťového zařízení.

Co se programové výbavy týče, ta je ve většině záležitostí ponechána na vůli zákazníka. Xiaomi se více než pracovním aplikacím věnuje zabezpečení telefonu a předinstalovány jsou i cloudové služby výrobce. Z běžných programů je tu například záznamník zvuku, svítilna nebo kompas a nechybí ani přehledný souborový manažer. To je však v podstatě vše, třeba sadu pro práci s kancelářskými dokumenty je nutné doinstalovat. V době, kdy je v Google Play zdarma dostupná sada Quickoffice, to však není žádný problém.

Zábava: fotí spíš průměrně

Výbava v zábavní oblasti se omezuje na vestavěné FM rádio, hudební přehrávač a samozřejmě fotoaparát. Ten je třináctimegapixelový a má pochopitelně jak přisvětlovací diodu, tak automatické ostření.

Kvalita snímků je za dobrého světla opravdu dobrá, se zhoršenými podmínkami však trochu klesá a celkově se Mi3 řadí spíše do lehkého nadprůměru. Těm úplně nejlepším fotomobilům nekonkuruje. Drtivé většině uživatelů to však vadit nebude, i nám kvalita foťáku plně stačila.

Autoři ROM MIUI by ovšem mohli trochu zapracovat na prostředí foťáku. Nastavení jsou totiž dostupná až přes tlačítko menu vedle velké spouště. Rychle lze pouze přepínat mezi režimy blesku, čelní a zadní kamerou nebo focením či natáčením videa. Především u ovládání videa jde o zastaralý způsob.

Foťák má dva režimy nastavení, v rozšířeném režimu je možné určovat vyvážení bílé, kompenzaci expozice, hodnotu ISO i čas expozice, režim ostření a funguje tu i HDR. Ve zjednodušeném režimu je k dispozici jenom HDR, panorama, filtry a režim vylepšení tváře, pokročilá nastavení jsou skryta.

Shrnutí: lákavá alternativa

Xiaomi Mi3 není smartphonem, na který by se u nás těšily davy, ale na druhou stranu představuje velmi lákavou alternativu k produkci zavedených značek. Bohužel, vzhledem k distribučnímu modleu přišel telefon o svou původně velmi atraktivní cenovku. Cena okolo 11 tisíc korun totiž nevypadá na první pohled tak atraktivně, ostatně třeba Google Nexus 5 nebo LG G2 jsou na tom cenově velmi podobně.

Na druhou stranu soupeři jako Sony Xperia Z1, Samsung Galaxy S4 nebo HTC One jsou stále o několik tisíc korun dražší a novinky jako Galaxy S5 nebo HTC One M8 dostanou cenovku doslova brutální. Přitom ve výbavě toho zase tolik navíc nemají.

Koupě telefonu Xiaomi přitom s sebou v podstatě nenese žádná významná rizika. Přístroje jsou odladěné a spolehlivé, s reklamací by u distributorů neměly být problémy. V současné situaci, kdy ovšem značka na našem trhu oficiálně nepůsobí, však půjde spíš o volbu pro fanoušky zajímavé techniky.

