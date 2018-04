Čínský supertelefon v malém balení. Recenze Xiaomi Mi2s

Smartphone se špičkovým výkonem nemusí být ani obrovský, ani hodně drahý. Důkazem toho je například čínský telefon Xiaomi Mi2s. Je to vlastně vylepšený model Xiaomi Mi2 a sám o sobě je to více než půl roku starý telefon, který se však v současnosti začíná v České republice objevovat prostřednictvím celé řady prodejců.

Výborná výbava v čele se skvělým 4,3 palcovým HD displejem a silným čtyřjádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon 600 je k dispozici za cenu zhruba 9 000 korun za verzi s pamětí 16 GB, 32 GB (s lepším fotoaparátem) stojí o tisícikorunu více. Přitom výkon telefonu odpovídá top modelům, jako je Samsung Galaxy S4 nebo HTC One. Velikostí se ovšem Mi2s měří s jejich zmenšenými bratříčky S4 mini a One mini.

Parádní výbavu si navíc můžete spojit se zajímavým designem. Jednoduché tvary Mi2s lze kombinovat s výraznými barevnými kryty, na našem trhu jsou k dostání minimálně bílá, limetkově zelená, oranžová a růžová varianta. Kompaktní výkonný smartphone tak může být i pěkně stylový.

Plusy a minusy Proč koupit? příjemné rozměry

atraktivní barevný design

výborný výkon

skvěle vyladěný systém

výborný displej

dobrá cena Proč nekoupit? nemá slot na karty

vyšší hmotnost Kdy? V prodeji Za kolik? 8 900 Kč

Koupě čínského telefonu Xiaomi se rozhodně nemusíte obávat z hlediska kvality zpracování, ta je špičková. Příjemným překvapením je pak Android s uživatelským prostředím MIUI. To je kompletně přeloženo do Češtiny a těší se skvělé podpoře komunity.

Vzhled a konstrukce: hodně muziky v malém balení

Xiaomi Mi2s je po vzhledové stránce shodný se starším modelem Mi2. Liší se jen vnitřní výbava. Tělo telefonu má jednoduché tvary s pravidelně zaoblenými rohy. Opticky i prakticky je telefon rozdělen na dvě půlky – přední část s displejem a rámečkem okolo něj a zadní, kterou celou tvoří kryt baterie. Ten přechází do boků a na tom pravém má v sobě integrována tlačítka – vypínací a dvojtlačítko pro ovládání hlasitosti.

Kryt sedí na svém místě velmi pevně a vcelku těžko se sundavá – nebude to ovšem často potřeba. Pod krytem je jen baterie a pod ní slot na SIM, paměťovky Mi2s nepodporuje. Kryt má v přechodu mezi zády a boky hranu, k ní ovšem nejdřív vede zkosení, které usnadňuje držení v ruce.

Rozměry Mi2s jsou 126 x 62 x 10,2 mm, ty půdorysné jsou tedy příjemně malé. Tloušťka je trochu nadstandardní, ovšem nijak nám při používání telefonu nevadila. Je v podstatě důkazem toho, že špičková technika se musí někam vejít – zatímco u pětipalcových kousků se dá rozprostřít do plochy, tady to není možné.

V ruce se drží Mi2s opravdu velmi dobře, jen obyčejnější tvrdé plasty mohou někomu trochu klouzat. Zpracování telefonu je perfektní. Kryt drží na svém místě pevně, nikde není ani náznak sebemenší vůle. Celý telefon je extrémně pevný a i díky vyšší hmotnosti 145 gramů působí velmi bytelně. Tlačítka na boku mají precizní stisk a jistou odezvu.

Jak jsme zmiňovali, Xiaomi Mi2s je dostupné v celé řadě barev zadního krytu. Čelní strana je vždy černá, zadní pak má různé barvy – v našem případě to byla trochu jedovatá limetkově zelená barva, která působí výrazně a telefon hodně ozvláštňuje. Líbí se nám i oranžové provedení, třeba bílá verze je možná zbytečně usedlá.

Displej a ovládání: MIUI v hlavní roli

Barevné provedení krytu telefonu bude také hezky ladit se schopnostmi displeje. Jde o IPS panel s úhlopříčkou 4,3 palce a HD rozlišením (tedy 1 280 x 720 pixelů). Jemnost 342 pixelů na palec je parádní, Full HD rozlišení by asi ani nedávalo na dané úhlopříčce význam (byť se jej určitě dříve nebo později dočkáme). Barevné podání displeje je perfektní, barvy jsou docela syté, ale ne přehnaně, pozorovací úhly maximální, čitelnost na slunci velmi dobrá. Displej Mi2s jednoduše patří na současnou špičku produkce, minimálně ve své velikostní kategorii. Nemáme možnost přímého porovnání, ovšem subjektivně na nás působí ještě o trochu lépe než panel HTC One mini. Teplotu a sytost barev navíc můžete lehce v menu telefonu upravit, ale jen v několika krocích.

Velkou specialitou Xiaomi Mi2s je použitý operační systém. Je to totiž Android, ale ne ledajaký. Jde o klon nazvaný MIUI, který je známý svými rychlými ROM a mimořádně dobrým vyladěním. A také nezvyklými možnostmi uživatelského nastavení. Vezměme to však popořádku. Na první pohled se MIUI od běžného androidu liší tím, že nemá menu s aplikacemi – podobně jako třeba u Huawei nebo Alcatelu se tu na úvodní obrazovce mísí aplikace, widgety a složky. Je jen na vás, jak si všechno uspořádáte. MIUI je kompletně počeštěné uživatelské prostředí, takže na čínský původ ROM narazíte jen v případě některých zbývajících vestavěných aplikací (můžete je odinstalovat).

Další specialitou je, že v základu v telefonu chybí vlastně veškeré Google aplikace. MIUI totiž nemá certifikaci Open Handset Alliance, a tak v ROM nemůže standardně Google aplikace, které jsou distribuovány pod jinou licencí než open-source základ, obsahovat. V telefonu však nechybí aplikační obchod Play Store, ze kterého si jednoduše vše potřebné během několika minut doinstalujete sami. Je s tím však nutné počítat. Zajímavé je, že v MIUI pro nejobvyklejší aplikace mají svou vlastní sadu ikon, takže hezky zapadají do celého prostředí. Pro někoho to ale může být trochu matoucí, protože třeba Google Mapy pak nenajde pod všeobecně známou ikonou, ale pod jinou.

MIUI je pekelně rychlé, svižnější androidí prostředí jsme zatím asi nepotkali. Základem je přitom Android 4.1.1. U MIUI je specialitou i rituál aktualizací. Ty dílčí totiž vychází každý pátek, každý týden tedy budete mít v telefonu o trochu vylepšený systém. Díky aktivitám v komunitě MIUI také můžete sami s ROM experimentovat – například do telefonu nahrávat i novější verze systému. V zásadě je tu situace jednodušší než u telefonů zavedených značek.

MIUI nabízí oproti standardnímu androidu spoustu možností neobvyklých nastavení. Základem je, že u každé aplikace uživatel při prvním spouštění ještě znovu potvrdí práva, k čemu může přistupovat. Zvlášť se také povolují třeba notifikace od každé aplikace – ty se dají v menu detailně nastavit – mohou být zapnuté či vypnuté, jakýmsi mezistupněm je, že se ikona notifikace neobjeví v liště, ale po stažení tu upozornění vidět bude. Pokud vás tedy na displeji štve některá z ikon v notifikační liště, která tu akorát zabírá místo, u MIUI můžete jednoduše tuto notifikaci vypnout. Hodí se to třeba, pokud si do telefonu synchronizujete e-mailovou schránku, jejíž e-maily ovšem typicky nečtete, jen k nim čas od času potřebujete mít přístup. Provokativní ikona s upozorněním na nepřečtené zprávy pak v liště svítit nebude.

V liště se mohou nacházet i klasické přepínače – dostupné jsou při stažení lišty dvojicí prstů. V menu si lze opět detailně vybrat, které přepínače tu mají být a na jaké pozici. V menu najdete i další možnosti nastavení, například daleko hlubší úrovně zabezpečení telefonu a další speciality.

Z hlediska ovládání je však MIUI vcelku klasický telefon s operačním systémem Android a rychle si na něj zvyknete. U Mi2S nám v podstatě pouze vadil fakt, že senzorová ovládací tlačítka pod displejem nejsou podsvícená, takže jsme občas tápali. Jejich rozložení je následující – vlevo menu tlačítko, uprostřed home a vpravo klávesa zpět. Příjemná je možnost nastavit si u každé klávesy funkci na dlouhý stisk. Xiaomi jde dokonce tak daleko, že umožní nastavit i interval dlouhého stisku po půl sekundách od 0,5 do 2. Na zamykací obrazovce může klávesa zpět sloužit k rychlému pořízení fotky – stačí ji přidržet, foťák naběhne a hned pořídí snímek. Home tlačítko zase slouží k rozsvícení svítilny.

Baterie: odladění se projevuje

Xiaomi Mi2s je výkonný smartphone, který má ovšem akumulátor se vcelku průměrnou kapacitou 2 000 mAh. To se nezdá jako příliš hodně, ovšem odladěný systém je z hlediska spotřeby velmi efektivní. V praxi není problém s Mi2s vydržet na jedno nabití bez problémů dva dny, při troše střídmějšího používání jsme byli schopni dostat se na dny tři. A to je na takový výkonový potenciál opravdu velmi dobrý výsledek. Xiaomi má navíc v nastavení možnost přepnout režim výkonu – my jsme telefon používali v režimu vyvážený, je tu i režim výkonný pro případ, že budete chtít opravdu z telefonu ždímat i poslední kousky sil (třeba u náročných her), nebo naopak režim úsporný, který by mohl výdrž ještě o něco málo prodloužit.

Telefonování a zprávy: vlastně klasika

V oblasti telefonování a zpráv je výbava Xiomi Mi2s v podstatě klasická. Jen opět vše funguje tak, jak má a jak bychom očekávali. Třeba telefonní aplikace obsahuje číselník, na kterém se dá běžně vyhledávat v adresáři pomocí slovníku T9. Přitom standardně pohled s číselníkem nabídne seznam posledních hovorů, takže není nutné překlikávat a tápat, pokud chcete volat některé z nedávno vytáčených čísel.

Na zameškané události upozorní stavová dioda – třem typům událostí (notifikace z aplikací, hovory a zprávy) se navíc dá nastavit individuální barva blikání. Komu dioda naopak vadí, může ji prostě v menu vypnout. Tomu říkáme možnost vybrat si dle svého gusta. Umístěna je trochu netradičně pod home tlačítkem. Z hlediska vyzvánění jsou zajímavé dvě záležitosti – možnost zapnout režim nerušit, který utlumí vyzvánění, na povel nebo v naplánovaných časech. Lze přidat i výjimky, kdy se vybraná čísla dovolají (respektive budou zvonit), další výjimkou může být opakovaný hovor.

Klávesnice je klasická androidí bez výrazných změn, v tomto případě má MIUI možná trochu překvapivě méně možností voleb. Chybí hlasové zadávání, což znamená, že na standardní klávesnici se vedle mezerníku vešla i klávesa čárky. Psaní je pohodlné, díky relativně malé úhlopříčce se dá bez problémů psát jednou rukou, přitom je klávesnice dobře prostorná, aby nedocházelo k překlepům.

Organizace a data: zálohování standardem

V datové oblasti zůstává výbava Mi2s trochu pod špičkou. Telefon nemá ani NFC ani LTE, vystačí si s HSPA a Bluetooth 4.0. Pro drtivou většinu uživatelů to nebude kdovíjak zásadní nedostatek. Trochu problematičtější může být omezená kapacita paměti. Telefon se prodává ve verzích s vestavěnou pamětí 16 a 32 GB, slot na karty nemá. Volba s pamětí 32 GB nese také jednu zajímavou výhodu v zábavní oblasti – telefon s touto pamětí má totiž třináctimegapixelový foťák namísto osmimegapixelového.

Softwarová výbava je vcelku standardní, opět je nutné pamatovat na to, že různé Google služby je nejprve nutné do telefonu doinstalovat z Play Store. Z aplikací tu jsou běžné věci jako kalendář, poznámky, kalkulačka, záznamník hlasu, kompas nebo svítilna. Třeba aplikaci pro práci s dokumenty je opět nutné doinstalovat.

Xiaomi však přináší i některé funkce navíc. Jednou z těch hlavních je služba MiCloud s možností zálohování dat z telefonu do cloudu. Zálohovat se takto mohou kontakty, SMS, seznamy hovorů, poznámky, nastavení wi-fi sítí, fotografie, nainstalované aplikace a jejich data a další. Při výměně telefonu za jiný přístroj značky tak budete mít většinu dat a nastavení ihned v novém přístroji tak, jak jste na to byli zvyklí z předchozího provedení. Kdo nechce zálohovat do cloudu, pro toho je tu možnost udělat si ručně zálohu do paměti telefonu. Záloha může být i šifrovaná.

V MIUI je také vlastní internetový prohlížeč. Ten si mimo jiné umí stáhnout záložky z prohlížeče Chrome ve vašem počítači (udělá to automaticky z Google účtu). Prohlížeč je opět skvěle vyladěný, je velmi rychlý a stránky vykresluje zcela bez chyb.

Zábava: dvojí foťák

Již jsme zmiňovali, že zvláštností výbavy Xiaomi Mi2s je fakt, že telefon můžete mít s dvojím provedením fotoaparátu. Námi testovaná verze se 16 GB vnitřní paměti má obyčejnější osmimegapixelový modul, i to ovšem pro běžné praktické použití bohatě stačí.

Foťák se svými výsledky řadí do nadprůměru. Základní režim focení je určen uživatelům, kteří moc po různých manuálních nastaveních netouží a dává jim na výběr akorát možnost ovlivnit chování přisvětlovací diody, zapnout HDR nebo panoramatický režim a to je vlastně vše. Rozšířený režim potom dovoluje celou řadu manuálních nastavení – od citlivosti ISO přes kompenzaci expozice a vyvážení bílé až po podrobnější nastavení úrovně ostrosti, kontrastu a sytosti barev výsledných snímků. Foťák je opět velmi rychlý, prakticky jako vše u Mi2s.

Další zábavní funkce už jsou poměrně klasické. Nechybí tu přehrávač hudby, telefon má FM rádio a tím vlastně možnosti končí. Jsou tu i nějaké čínské zábavní služby a portály, jejich aplikace jsou spíš žhavými kandidáty na odinstalování.

Shrnutí: výkon v malém balení

Xiaomi Mi2s je možná na první pohled nenápadný kousek, který nemusí u zákazníků budit důvěru. Jenže kvalitou přesahuje mnohé přístroje zavedených značek a výkonem se rovná špičkovým smartphonům současnosti. Přitom jeho rozměry jsou příjemně malé a telefon bude vyhovovat všem, kteří chtějí velkou výbavu, ale nosit obří pětipalcové modely.

I proto má Mi2s v současnosti jenom málo konkurence. Lovit zákazníky může například mezi zájemci o Samsung Galaxy S4 mini nebo HTC One mini – oba telefony však svým výkonem vysoko překonává. Sobě rovné bude těžko hledat i mezi řadou dalších méně známých telefonů čínských značek. Mi2s však má vlastně i soupeře z vlastních řad. O něco méně výkonný model Red Rice má větší displej, podporu dvou SIM a slot na paměťové karty.

Z hlediska rychlosti a plynulosti systému se mohou s Xiaomi měřit třeba přístroje s Windows Phone 8. Jenže Nokia nemá v nabídce nic tak vybaveného v podobné velikosti, Lumia 820 zaostává rozlišením displeje. Zajímavou alternativou může být výprodejové Windows Phone 8X by HTC, u kterého oproti Xiaomi ušetříte zhruba dva tisíce korun. Svým způsobem může být Xiaomi i určitou alternativou k iPhonu – především levnějšímu modelu 5c. Ovšem ten je podstatně dražší.

Za zapůjčení telefonu na test děkujeme internetovému obchodu xiaomimobile.cz

Xiaomi Mi2s a konkurence

Apple iPhone 5c 16GB je prvním cenově dostupnějším telefonem tohoto výrobce. Přístroj se čtyřpalcovým displejem je k dispozici v řadě zářivých barevných provedení. Telefon disponuje čtyřpalcovým Retina displejem, oproti iPhonu 5 se liší zejména plastovým krytem a vyšší hmotností. Cena: 14 790 Kč

HTC One mini je zmenšenou verzí vrcholného modelu One, má stejný design i konstrukci, výbava je o něco chudší. Telefon používá operační systém Android 4.2.2 Jelly Bean s uživatelskou nadstavbou Sense 5. Uživatelskou paměť s kapacitou 16 GB nelze zvětšit pomocí paměťových karet. To je daň za jednolitý design. Cena: 11 000 Kč

Samsung Galaxy S 4 mini je zmenšenou verzí modelu S4 s trochu horší výbavou. Displej mezigeneračně povyrostl na 4,3 palce, rozlišení je 960 × 540 pixelů. S4 mini pohání dvoujádrový procesor s taktem 1,7 GHz a 1,5 GB paměti RAM. Fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů. Cena: 9 990 Kč