Rozpačitý pokus s vlastním procesorem. Test Xiaomi Mi 5c

Na první pohled model Xiaomi Mi 5c působí jako běžný model vyšší střední třídy, ovšem s jedním malým překvapením. Místo toho, aby výrobce sáhnul po nejčastěji používaných procesorech jako MediaTek či Snapdragon, rozhodl se vyrobit si vlastní. Procesor Xiaomi Surge S1 byl společně s tímto telefonem představen v letos v únoru v době, kdy se konkurence prezentovala na veletrhu v Barceloně.

Funguje s novým procesorem tak, jak má?

Osmijádrový procesor s vlastní čipovou sadou (jádra jsou taktována na 2,2 a 1,4 GHz) se u Mi 5c stará o plynulý provoz systému společně s grafickým procesorem Mali T-860 a operační pamětí o velikosti 3 GB. Nainstalován zde je Android ve verzi 7.1 Nougat s oblíbenou nástavbou MIUI 8.6, u které oceňujeme dobrou českou lokalizaci.

V benchmarcích dosahovalo zařízení poměrně slušných výsledků, testovaný model dosáhl necelých 60 tisíc bodů. Navíc telefon není v továrním nastavení zbytečně zahlcený některými aplikacemi od Googlu, které u konkurence často ani nejde standardní cestou odinstalovat.

Co další výbava?

Smartphone je osazený 5,15palcovým LCD displejem s technologií IPS, který disponuje Full HD rozlišením (1 080 x 1 920 pixelů). Displej má syté barvy a příjemně silný jas, takže i na přímém slunečním světle je dobře čitelný. Pokud není zařízení zasazeno do brýlí pro virtuální realitu, pak je hustota zobrazovacích bodů 428 na palec více než vyhovující.

Telefon umožňuje využití až dvou SIM zároveň, ale slot pro uložení paměťové karty jsme na Mi 5c hledali marně. Vnitřní paměť má naštěstí kapacitu 64 GB, což by mělo vystačit i těm náročnějším uživatelům.

Možnost rozšíření úložiště bohužel není to jediné, co telefonu schází. Absence NFC by se s přimhouřenýma očima snad dala přehlédnout, ale to, že si zařízení nerozumí s českými pásmy rychlých dat 4G/LTE v plném rozsahu, se zvláště s ohledem na cenu lehce přes osm tisíc korun jednoduše akceptovat moc nedá.

Jak se nám líbí?

Prakticky celé tělo Xiaomi Mi 5c pokrývá kov, jednotvárnost rozbíjí dva malé skleněné panely umístěné na zádech telefonu. Díky zaobleným rohům, příjemné hmotnosti a celkové velikosti se skvěle drží a dá se pohodlně ovládat jednou rukou. Design velmi připomíná některé modely iPhonu od Applu. Rámečky okolo displeje jsou tenké, telefon se přesto nijak nežene za populární „bezrámečkovou konstrukcí“. Celkovou jemnost detailů doplňuje 2,5D sklo zaoblené při hranách displeje.

Nad displejem můžeme najít mimo dnes již standardní přední kamery a reproduktoru ještě i notifikační LED diodu, u které je možné přiřadit barvy k upozorněním jednotlivých aplikací. Pod displejem pak nalezneme přizpůsobitelné senzorové klávesy po stranách a hardwarové středové tlačítko se zabudovanou čtečkou otisků prstů. V porovnání s dalšími modely výrobce ovšem čtečka nereaguje nejrychleji, nemluvě o přesnosti detekce daného otisku.

Zařízení je prodáváno ve třech barevných mutacích, konkrétně ve zlaté, růžově zlaté a černé.

Tlačítko vypínání je společně s tlačítky ovládání hlasitosti na pravé straně. Vršek telefonu obsadil klasický sluchátkový konektor. Spodní reproduktor je sice hlasitý, kvalita ovšem sotva dosahuje průměru. Na spodní straně telefonu dále nalezneme také nový USB-C konektor sloužící k nabíjení telefonu a propojení s dalšími zařízeními.

Baterie o kapacitě 2 860 mAh s podporou rychlonabíjení (na plnou kapacitu se nabije do dvou hodin) sotva dostačuje na běžný provoz. Nabíječku jsme často hledali již v odpoledních hodinách.

Jak fotí?

Hlavní kamera se senzorem Sony a automatickým ostřením má rozlišení „pouhých“ 12 Mpix. Snímky pořízené za dobrého světla jsou dobré, mají věrné barvy s velkým množstvím detailů. Jejich kvalita bohužel úměrně klesá s osvětlením. Noční snímky obsahují velké množství šumu. Ani režim HDR není v tomto případě moc nápomocný. Vytahuje detaily ze stínů, ale už se mu nedaří odbourávat šum a navíc zkresluje barevnost. Musíme ovšem pozitivně hodnotit možnost nahrávání videa s rozlišením 4K nebo HD rozlišením při 120 snímcích za sekundu.

Přední 8MPix kamera určená zejména pro videohovory nebo autoportréty kvalitou snímků ostudu rozhodně nedělá.

Mám si ho koupit?

Na první pohled je to parádní telefon, ale při používání vyplula na povrch některá nepříjemná překvapení. Kvalitní konstrukce, parádní displej, dobrý fotoaparát, slušný výkon a příjemný design nemohou převážit největší nedostatek telefonu, kterým zůstává absence podpory českého LTE.

V porovnání s konkurencí nijak nevyčnívá, v mnohých ohledech dokonce zaostává. Navíc se zdá, že Xiaomi střílí do vlastních řad, jelikož nabízí celou řadu modelů, které jsou lépe propracované za téměř totožnou cenu. Příkladem může být třeba telefon Mi 5, navíc v LTE verzi.

V dané cenové relaci se nachází velké množství zajímavých přístrojů a samotný výběr by pak byl závislý na preferencích cílového uživatele. Za zmínku stojí třeba modulární telefon Lenovo Moto Z Play (cena lehce pod osmi tisíci) nebo Samsung Galaxy A5 2017 (necelých devět tisíc), jehož vnitřní paměť má sice pouhých 32 GB, ale je ji možné rozšířit paměťovou kartou. Vedle podpory všech českých pásem rychlého internetu je navíc voděodolný podle certifikace IP68.

Telefon k recenzi zapůjčil obchod xiaomimobile.cz.