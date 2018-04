Recenze Xelibri, LG, Siemensů a dalších...

Nové telefony na Mobil.cz

Philips 630



Cryptophone 100



Motorola C200



Lg G7050



Siemens C62



Xelibri 5, 7



LG G7020



— — — — — — —

Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 1. prosince 2003 – pátek, 5. prosince 2003

pondělí, 1. prosince 2003

Philips 630 - atraktivní véčko s rádiem (recenze)

Philips aktuálně nabízí dvě véčka. Obě patří mezi stylové telefony, ten dnešní - model 630 - má lepší výbavu a hlavně barevný displej. Philips 630 je atraktivní mobil se solidní výbavou a slušnou cenou. Rozhodně stojí za pozornost.

vydáno: pondělí, 1. prosince 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Philips

diskuse: 10 příspěvků, poslední: 2. prosince, 19:24:56

hodnocení: průměrná známka 2,11, hodnotilo 9 čtenářů

CryptoPhone - na kolik si ceníte své soukromí (první informace)

Chcete-li zabezpečit své hlasové hovory tak, aby byly pro kohokoli zcela nečitelné, máte možnost. Stačí si pouze sáhnout hluboko do kapsy a zakoupit si CryptoPhone 100.

vydáno: pondělí, 1. prosince 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 3. prosince, 19:06:00

hodnocení: průměrná známka 1,50, hodnotili 2 čtenáři

Připojení Palmů do bezdrátové sítě Wi-Fi pomocí karty bude snad brzy možné

Dvě firmy hodlají nabízet bezdrátové karty pro přenosné počítače s Palm OS verze 4 a 5. Karty měly být na trhu již dávno i s přislušnými ovladači, snad se jich nakonec dočkáme v prosinci.

vydáno: pondělí, 1. prosince 2003

autor: Petr Nachtmann ...další články tohoto autora

rubrika: Bezdrátové sítě WiFi - IEEE 802.11b

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 2. prosince, 6:52:57



Philips 630 - hlavní a vnější displej, srovnání (fotogalerie)

V druhé části recenze si můžete prohlédnout 35 detailních fotografií hlavního displeje Philipsu 630 a nabízíme vám i 13 fotografií displeje vnějšího. Můžete i porovnat nové véčko Philipsu s jeho konkurenty.

vydáno: pondělí, 1. prosince 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Philips

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 1. prosince, 14:35:53

hodnocení: průměrná známka 4,50, hodnotili 2 čtenáři

Stále není jisté, kdy u nás bude UMTS

Podle licenčních podmínek u nás měly přibližně za rok fungovat dvě sítě UMTS. Jenže operátoři by termín spuštění rádi posunuli a ministerstvo informatiky se jim v tom snaží vyjít vstříc. Nyní se zdá, že s odkladem souhlasí i Český telekomunikační úřad. Jasno by mělo být do čtrnácti dnů.

vydáno: pondělí, 1. prosince 2003

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: Legislativa

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 1. prosince, 15:40:00

hodnocení: průměrná známka 1,67, hodnotilo 6 čtenářů

TELeKONOM: Oskar zdražuje dobíjecí kupony...

.. od ledna kvůli DPH; namísto 1000 korun budeme platit 1200, namísto 400 dokonce 500; největšími vánočními hity mají být multimediální telefony a barevné displeje, představují si operátoři; Český Telecom zúžil pole uchazečů o reklamní zakázky na deset.

vydáno: pondělí, 1. prosince 2003

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa

hodnocení: průměrná známka 2,75, hodnotili 4 čtenáři

Oskar a ceny jeho mobilů na prosinec

Oskar a ceny jeho mobilů na prosinec

vydáno: pondělí, 1. prosince 2003 10:16

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 1. prosince, 16:15:09



Oskar spolupracuje s Poštovní spořitelnou

Oskar spolupracuje s Poštovní spořitelnou

vydáno: pondělí, 1. prosince 2003 15:24

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality



úterý, 2. prosince 2003

Motorola C200 - nejlevnější drobeček (recenze)

Nejlevnější Motorolou na našem trhu a jedním z nejlevnějších telefonů vůbec je nová Motorola C200. Solidně vybavený telefon má výměnné kryty a jednoduché ovládání. Pokud za mobil nechcete utrácet, nepřehlédněte recenzi této novinky.

vydáno: úterý, 2. prosince 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 2. prosince, 15:19:59

hodnocení: průměrná známka 2,40, hodnotilo 10 čtenářů

LG G7050 - nová akvizice T-Mobile (první informace)

LG se chce pevně usadit mezi pěti největšími výrobci mobilních telefonů. K tomu ale potřebuje prorazit především v Evropě. A jak to nejlépe udělat? Proniknout do nabídky operátorů. S modelem G7050 se mu to podařilo u skupiny T-Mobile.

vydáno: úterý, 2. prosince 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní telefony LG

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 2. prosince, 18:06:15

hodnocení: průměrná známka 2,14, hodnotilo 7 čtenářů

Dočkáme se záplavy reklamních zpráv na svých mobilech?

Mobilní telefony s aktivovanou technologií Bluetooth lze od nepaměti využít pro odeslání a přijmutí nevyžádaných zpráv. A nyní si této možnosti všimly také reklamní agentury.

vydáno: úterý, 2. prosince 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Bluetooth

diskuse: 17 příspěvků, poslední: 3. prosince, 15:39:28

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotili 2 čtenáři

Prodejci: Vánočním hitem jsou barevné mobily, MMS a vyzvánění

Letošním vánočním hitem na trhu mobilních telefonů jsou podle prodejců i operátorů mobilní telefony s barevným displejem. Roste i zájem o přístroje s fotoaparátem a možností vytvářet a přijímat multimediální zprávy MMS a polyfonním zvoněním.

vydáno: úterý, 2. prosince 2003

autor: ČTK ...další články tohoto autora

rubrika: Z domova

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 2. prosince, 17:22:38

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotil 1 čtenář

TELeKONOM: České radiokomunikace zlevnily dial-up téměř o třetinu...

... T-Mobile začal nabízet posílání textovek na pevnou linku; řecký operátor OTE připúravuje další zpětný odkup vlastních akcií; ruský Vimpelcom začal provozovat síť na Uralu; švýcarská servisní firma EMTS zbankrotovala.

vydáno: úterý, 2. prosince 2003

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



Blogujte přes textovky na Bloguje.cz

Blogujte přes textovky na Bloguje.cz

vydáno: úterý, 2. prosince 2003 08:51

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 2. prosince, 21:40:14

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotil 1 čtenář

středa, 3. prosince 2003

Siemens C62 - trefa do barevného displeje (recenze)

Siemens chrlí jeden nový model za druhým a většina z těch nejaktuálnějších patří mezi low-endy. To je i případ modelu C62. Jeho hlavní předností je nový, velmi dobrý barevný displej a příznivá cena. Výbava telefonu bude většině zákazníků stačit.

vydáno: středa, 3. prosince 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Siemens

diskuse: 38 příspěvků, poslední: 5. prosince, 11:57:41

hodnocení: průměrná známka 1,40, hodnotilo 15 čtenářů

Siemens A55 může mít Javu a GPRS!

Siemens A55 je momentálně jedním z nejpopulárnějších telefonů na našem trhu. Proč? Protože je bezkonkurenčně nejlevnější. Na druhou stranu je ale jeho základní výbava poněkud chudší. Nyní ale existuje možnost, jak ji pořádně vylepšit. Co byste řekli na Javu a GPRS?

vydáno: středa, 3. prosince 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Siemens

diskuse: 33 příspěvky, poslední: 4. prosince, 19:31:25

hodnocení: průměrná známka 2,50, hodnotilo 6 čtenářů

Mohou širokopásmové služby jako ADSL stimulovat ekonomický rozvoj?

Tisíc miliard dolarů mohou světové ekonomice přinést širokopásmové služby, jako je přístup k internetu po kabelové televizi, ADSL, SDSL či VDSL. Firma Accenture prezentovala na konferenci tel.con 2003 své představy, jak toho dosáhnout. Je možné širokopásmovým službám nějak pomoci?

vydáno: středa, 3. prosince 2003

autor: Petr Nachtmann ...další články tohoto autora

rubrika: Internet přes ADSL

diskuse: 9 příspěvků, poslední: 4. prosince, 23:13:02

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotili 2 čtenáři

Vyhráli jste Sony Ericsson Z600?

O zbrusu nové véčko Sony Ericsson Z600 v naší soutěži projevilo zájem téměř pět tisíc hlasujících. Otázky ale nebyly lehké, takže odpovědi jste museli skutečně hledat, což se podepsalo na úspěšnosti. I tak jsme ale losovali z úctyhodného počtu osobu. Jestli jste vyhráli, si můžete přečíst v článku.

vydáno: středa, 3. prosince 2003

autor: Vaše redakce ...další články tohoto autora

rubrika: Sdělení, přehledy



Siemens C62 - barevný displej, porovnání (fotogalerie)

Prohlédněte si 30 detailních fotografií displeje Siemensu C62 a porovnejte tuto novinku s jinými modely výrobce a také s konkurenty.

vydáno: středa, 3. prosince 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Siemens

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 4. prosince, 13:57:35

hodnocení: průměrná známka 2,33, hodnotilo 6 čtenářů

TELeKONOM: Neodpustíme vám nic, vzkazuje Brusel operátorům...

... kteří nechtějí platit daň z přidané hodnoty z nákupu licencí na sítě 3G; konsorcium TelSource začalo nabízet svých 27 procent Českého Telecomu ke koupi investorům; polský Polkomtel zvýšil za třetí čtvrtletí čistý zisk o sedm procent na 63 miliony dolarů; v témže období zaznamenal největší ruský operátor Mobile Telesystems nárůst čistého zisku o 85 procent na 155,7 milionu dolarů;

vydáno: středa, 3. prosince 2003

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



Mobily se prodávají dobře, radujme se!

Ve třetím čtvrtletí letošního roku se celosvětově prodalo 130 000 000 mobilních telefonů.

vydáno: středa, 3. prosince 2003 03:39

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality



První japonský mobil s televizí

První japonský mobil s televizí

vydáno: středa, 3. prosince 2003 09:26

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

hodnocení: průměrná známka 2,00, hodnotil 1 čtenář

EDGE se rozjíždí: na řadě je Rumunsko a Rusko

Rumunský operátor Orange se dohodnul s Motorolou na dodávkách infrastruktury pro vybavení své sítě technologií EDGE.

vydáno: středa, 3. prosince 2003 09:42

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 4. prosince, 1:48:24



Uživatelský průzkum: máte problémy s MMS?

Uživatelský průzkum: máte problémy s MMS?

vydáno: středa, 3. prosince 2003 09:46

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 3. prosince, 23:06:30



Tak blogovat již můžete i ememeskou

Tak blogovat již můžete i ememeskou

vydáno: středa, 3. prosince 2003 10:33

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality



Sony Ericsson se cítí - 7 až 10 % příští rok

Sony Ericssonu nechybí sebevědomí.

vydáno: středa, 3. prosince 2003 12:49

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 4. prosince, 17:17:18

hodnocení: průměrná známka 2,33, hodnotili 3 čtenáři

čtvrtek, 4. prosince 2003

Xelibri 5 a 7 - pánská polovina nové kolekce (recenze)

Módní odnož mobilních telefonů Siemens - Xelibri - nabízí netradičně zpracované a tvarované mobilní telefony. Zanedlouho by se měli dočkat zákazníci oficiálně i v České republice. Na co se mohou těšit?

vydáno: čtvrtek, 4. prosince 2003

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 9 příspěvků, poslední: 5. prosince, 6:51:10

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotilo 5 čtenářů

Ovislink Wireless Router WL-5404AR - levná a rychlá bezdrátová síť (recenze)

V poslední době zažívají bezdrátové sítě velmi prudký rozmach. Především nástup technologie WiFi je více než razantní. Napomáhá tomu nejen množství prodaných kapesních či přenosných počítačů, ale také příznivé ceny bezdrátových síťových komponent.

vydáno: čtvrtek, 4. prosince 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Bezdrátové sítě WiFi - IEEE 802.11b

diskuse: 20 příspěvků, poslední: 5. prosince, 11:27:15

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotili 2 čtenáři

GSM-VideoAlarm: tuzemský zabiják Nokia Observation Camera?

Zařízení firmy Mikrotel umí odesílat fotografie z připojené videokamery prostřednictvím mobilní sítě, místo MMS však využívá klasický e-mail odesílaný prostřednictvím GPRS či vytáčeného připojení a šetří tak náklady.

vydáno: čtvrtek, 4. prosince 2003

autor: Petr Nachtmann ...další články tohoto autora

rubrika: GPRS technologie

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 4. prosince, 21:34:46



Xelibri 5 a 7 - barevný displej a porovnání (fotogalerie)

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout 89 detailních fotografií displeje nových modelů Xelibri a porovnat tyto extravagantní telefony s jinými mobily značky Siemens.

vydáno: čtvrtek, 4. prosince 2003

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní



TELeKONOM: Bitva o budoucnost Telecomu se rozjela naplno...

... když vláda se rozhodla s firmou vstoupit na americkou burzu a menšinový spolumajitel - konsorcium TelSource - oznámil, že již nebude jednat ve shodě s Fondem národního majetku; v Rusku by během prosince měly přibýt dva miliony uživatelů mobilů; novou mluvčí GTS se stala dosavadní marketingová ředitelka firmy.

vydáno: čtvrtek, 4. prosince 2003

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



Nový firmware 07 pro Siemens MC60

Nový firmware přináší nové jazyky a slovníky T9, vylepšenou Javu a nový prohlížeč.

vydáno: čtvrtek, 4. prosince 2003 01:00

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 5. prosince, 2:57:25

hodnocení: průměrná známka 2,00, hodnotil 1 čtenář

Siemens SX1: konec problémů, hurá na trh!

Siemens SX1 se začne prodávat asi již příští týden.

vydáno: čtvrtek, 4. prosince 2003 02:34

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 4. prosince, 14:31:55

hodnocení: průměrná známka 2,67, hodnotilo 6 čtenářů

Calypso je prvním mobilem s WiFi

Calypso je prvním mobilem s WiFi

vydáno: čtvrtek, 4. prosince 2003 09:53

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 4. prosince, 12:39:22



Kodak začíná vyrábět klasické fotky z mobilních foťáčků

Kodak začíná vyrábět klasické fotky z mobilních foťáčků

vydáno: čtvrtek, 4. prosince 2003 10:35

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 4. prosince, 18:56:08

hodnocení: průměrná známka 4,00, hodnotil 1 čtenář

Eurotel ve své brožuře propaguje T-zones

Agentura Eurotelu se moc nevyznamenala - do brožury se jí povedlo dostat Samsung, který propaguje konkurenční T-zones.

vydáno: čtvrtek, 4. prosince 2003 15:03

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 14 příspěvků, poslední: 5. prosince, 13:15:55

hodnocení: průměrná známka 2,86, hodnotilo 7 čtenářů

pátek, 5. prosince 2003

Mobilů je málo, výrobci nestíhají

Některé oblíbené mobilní telefony se nedají koupit. Výrobci totiž často nestíhají vyrábět – kvůli nedostatečným výrobním kapacitám a to vlastním, nebo u výrobců komponentů. Nejvíce problémů je s mobily s digitálním fotoaparátem.

vydáno: pátek, 5. prosince 2003

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: Trhy-business

diskuse: 14 příspěvků, poslední: 5. prosince, 13:15:04

hodnocení: průměrná známka 2,53, hodnotilo 17 čtenářů

Rychlé WiFi PCI & PCMCIA karty od Ovislinku (minirecenze)

Zatímco o rychlé WiFi acces pointu jsme psali včera, dnes vám přinášíme náš pohled na dvě bezdrátové síťové karty, které vás určitě plně uspokojí.

vydáno: pátek, 5. prosince 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Bezdrátové sítě WiFi - IEEE 802.11b

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 5. prosince, 14:53:26



Telecomu se přes zlevnění linek nedaří zastavit úbytek klientů

Českému Telecomu se ani přes přechodné snížení poplatku za zřízení telefonní linky o 60 procent nedaří zastavit úbytek zákazníků. Nabídku od května do listopadu využilo 40.000 lidí, za první tři čtvrtletí však počet klientů firmy poklesl o více než 60.000 na 3,6 milionu.

vydáno: pátek, 5. prosince 2003

autor: ČTK ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 19 příspěvků, poslední: 5. prosince, 15:03:29



Ekologové chtějí, aby BTS podléhaly stavebnímu zákonu

Petici s požadavkem na změnu stavebního a telekomunikačního zákona přinesli dnes do Poslanecké sněmovny členové sdružení Děti Země. Kvůli nepřesnosti v předpisech totiž nemusejí mobilní operátoři už tři roky žádat o stavební povolení pro stavbu vysílačů.

vydáno: pátek, 5. prosince 2003

autor: ČTK ...další články tohoto autora

rubrika: Legislativa

diskuse: 10 příspěvků, poslední: 5. prosince, 12:10:54



LG G7020 - barevný displej, porovnání, software (fotogalerie)

V druhé části recenze LG G7020 si můžete prohlédnout 35 fotografií displeje, porovnat tento telefon s konkurencí, zjistit, jak vypadá synchronizační software a nabízíme vám i fotografie modré varianty telefonu.

vydáno: pátek, 5. prosince 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní telefony LG

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotil 1 čtenář

TELeKONOM: Lidé odcházejí od Českého Telecomu...

... i přes dočasné zlevnění; úbytek klientů pokračuje i přes to, že Telecom možná zneužívá své dominantní postavení na trhu, což vyšetřuje antimonopolní úřad; přes to všechno nabízeli včera investoři konsorciu TelSource více, než se očekávalo; podle sevreru Euro chce Telecom také zavřít svou marketingovou firmu M.I.A.

vydáno: pátek, 5. prosince 2003

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



LG G7020 - první LG oficiálně na našem trhu (recenze)

Společnost LG začala oficiálně nabízet na našem trhu mobilní telefony. Prvním nabízeným produktem je stylové véčko G7020. Jedná se o atraktivní, luxusně provedený mobil se solidní výbavou a rozumnou cenou.

vydáno: pátek, 5. prosince 2003 00:01

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní telefony LG

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 5. prosince, 14:50:19

hodnocení: průměrná známka 1,17, hodnotilo 6 čtenářů

Siemens s Microsoftem a Panasonic se Symbianem?

Ekonomický náměstek Microsoftu by rád viděl mobilní telefony Siemens s OS Windows Smartphone. Panasonic by měl na jaře uvést svůj první telefon se Symbianem.

vydáno: pátek, 5. prosince 2003 02:50

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality



SyChip vyvíjí ovladače pro SDIO WiFi karty pro chytré telefony

V první polovině příštího roku by jsme se měli seznámit s výsledkem vývoje společnosti SyChip.

vydáno: pátek, 5. prosince 2003 04:15

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality



Nabíječka, která ničí viry a bacily

Nabíječka, která ničí viry a bacily

vydáno: pátek, 5. prosince 2003 10:24

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 5. prosince, 14:18:09



Má Treo600 ve tmě lépe čitelný displej než SE P800?

Má Treo600 ve tmě lépe čitelný displej než SE P800?

vydáno: pátek, 5. prosince 2003 10:46

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 10 příspěvků, poslední: 5. prosince, 14:51:42



Bude mít japonský operátor DoCoMo mobily s Linuxem?

Bude mít japonský operátor DoCoMo mobily s Linuxem?

vydáno: pátek, 5. prosince 2003 11:35

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality



— — — — — — —

Týdenní souhrn zpráv operátorů a agenturních zpráv

T-Mobile začal nabízet posílání SMS na pevné linky

Mobilní operátor T-mobile začal dnes svým zákazníkům nabízet posílání krátkých textových zpráv SMS na pevné linky.

vydáno: pondělí, 1. prosince 2003 17:36

rubrika: Agenturní zprávy

Ceny kabelové televize se v posledních šesti letech zdvojnásobily

Ceny kabelové televize na českém trhu se v posledních šesti letech zvýšily zhruba na dvojnásobek. Obvyklou základní nabídku kolem 30 programů nyní zákazník pořídí kolem 400 korun měsíčně, zatímco v roce 1998 to bylo přibližně 200 korun.

vydáno: pondělí, 1. prosince 2003 17:52

rubrika: Agenturní zprávy

České Radiokomunikace zlevnily připojení k internetu přes telefon až o třetinu

České radiokomunikace ode dneška zlevnily ceny připojení k internetu přes telefonní linku (tzv. dial-up) až o 30 procent.

vydáno: pondělí, 1. prosince 2003 18:13

rubrika: Agenturní zprávy

Telecom umožní prodej svých akcií v USA

Český Telecom umožní umístění svých akcií a globálních depozitních certifikátů (GDR), jež v zahraničí zastupují jeho akcie, na americkém trhu.

vydáno: středa, 3. prosince 2003 11:53

rubrika: Agenturní zprávy

TelSource už nebude v Telecomu jednat ve shodě s FNM

Konsorcium TelSource, které tvoří firmy KPN a Swisscom, nebude od prosince jako akcionář Telecomu jednat ve shodě s majoritním vlastníkem, kterým je Fond národního majetku.

vydáno: středa, 3. prosince 2003 11:57

rubrika: Agenturní zprávy

Telecom již zaplatil za Eurotel, převzetí čeká do konce týdne

Český Telecom již zaplatil 1,05 miliardy dolarů, tedy asi 28 miliard korun, za zbývající 49procentní podíl v mobilním operátoru Eurotel.

vydáno: středa, 3. prosince 2003 12:04

rubrika: Agenturní zprávy

Aliatel nechce nabízet služby domácnostem, zaměřuje se na firmy

Alternativní operátor Aliatel nepočítá s tím, že by své datové, telefonní a internetové služby začal nabízet domácnostem.

vydáno: středa, 3. prosince 2003 13:59

rubrika: Agenturní zprávy

Contactel snížil do Vánoc cenu ADSL

Zřízení služby ADSL s pomocí samoinstalačního balíčku za jednu korunu nabízí až do 24. prosince společnost Contactel.

vydáno: čtvrtek, 4. prosince 2003 13:28

rubrika: Agenturní zprávy

O akcie Telecomu je velký zájem

Poptávka po akciích Českého Telecomu z 27procentního podílu konsorcia TelSource převýšila nabídku.

vydáno: čtvrtek, 4. prosince 2003 14:26

rubrika: Agenturní zprávy

GTS zveřejnila ceny ADSL pro příští rok

Nové ceny služeb ADSL platné od 1. ledna 2004 dnes oznámila společnost GTS. Firma bude vysokorychlostní připojení k internetu i nadále poskytovat bez datového omezení a novým zákazníkům nebude účtovat zřizovací poplatek ve výši 1190 korun bez DPH.

vydáno: čtvrtek, 4. prosince 2003 14:51

rubrika: Agenturní zprávy

— — — — — — —

Údaje o průměrné známce, počtu známek a příspěvků v diskusi jsou platné k okamžiku vydání přehledu.