Svěží vítr v nejvyšší třídě. Recenze Windows Phone 8X by HTC

Jak samotný přístroj, tak nový operační systém jsou natolik zajímavé, že se nové HTC může směle postavit té nejlepší konkurenci v mobilním světě.

Po delší době zaujme nové HTC i velmi atraktivním designem, který lze zdůraznit, nebo naopak potlačit volbou barevného provedení. Už na první pohled tak může 8X vypadat jako extravagantní kousek, ale také jako vcelku nenápadný, přitom luxusní smartphone. Dalším lákadlem přístroje je špičkový displej, který je tím nejjemnějším na poli WP telefonů.

Plusy a minusy Proč koupit? špičkový displej

rychlý systém a snadné ovládání

perfektní design a zpracování Proč nekoupit? jenom 16 GB paměti

některé chyby WP8 Kdy? V prodeji Za kolik? 14 000 Kč

Podle našich prvních zkušeností není důvod se Windows Phone 8 bát, byť místy musí uživatelé některý komfort oželet. Systém se však odvděčí zase jinými klady. Celkově tak můžeme Windows Phone 8X by HTC označit za jeden z nejzajímavějších přístrojů konce letošního roku.

Vzhled a konstrukce: stále ještě lze být originální

HTC použilo na první pohled velmi jednoduché a obyčejné tvary. Provedení je však velmi rafinované, nepřipomíná snad žádný jiný telefon v produkci, byť drobné inspirace lze tu a tam najít. Vzpomínáme si třeba na jeden z prvních WP telefonů vůbec, Samsung Omnia 7, jehož tvary byly celkově komplikovanější a postrádaly celkovou čistotu 8X by HTC.

Právě ta je klíčem k úspěchu designu tohoto vlajkového telefonu nového operačního systému. Zepředu má v podstatě přísně obdélníkový tvar, který koresponduje s dlaždicemi WP8. Při bližším zkoumání však vidíme, jakou pozornost věnovalo HTC jednotlivým detailům. Nejen rohy jsou jemně zaobleny, zaoblené jsou také samotné hrany. Ovšem jenom vpředu, vzadu žádné hrany telefon totiž nemá. Je to způsobeno tím, že boky jsou hodně šikmé a přechází postupně do rovné zadní plochy, což platí i pro horní a spodní stranu přístroje. Je to podobné jako třeba u Panasoniku Eluga, jen s tím rozdílem, že na všech stranách přístroje (ne pouze na bocích) a ještě výraznější.

Výsledný efekt je vynikající. Telefon skvěle sedne do dlaně a působí podstatně tenčím dojmem, než o čem vypovídá papírová hodnota 10,1 mm. Na druhou stranu hrany boků mohou být pro někoho příliš výrazné a ostré, ale díky precizním zaoblením jsme s řezáním do dlaně nebo prstů problém neměli. Skvělý pocit při držení umocňuje tělo se soft-touch povrchovou úpravou a naprosto vynikající zpracování. Telefon je vyroben z jednoho kusu materiálu a přední stranu kryje krycí sklo prakticky od shora až dolů a téměř až úplně do boků. Krycí sklo je na okrajích rovněž mírně zaoblené, takže při přechodu ze stran vyvolává příjemný dojem, podobně jako třeba krycí sklo nokií N9 nebo Lumia 800.

Zpracování Windows Phone 8X by HTCpatří k tomu nejlepšímu, co jsme kdy na poli chytrých mobilů viděli. Navíc se pocit fyzických kvalit setkává s pocitem kvalit estetických a telefon působí luxusním dojmem. To umocňuje i fakt, že HTC se snažilo veškeré prvky na těle telefonu zapracovat tak, aby co nejméně rušily. Platí to třeba pro boční dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti, které je zakomponováno elegantně a rukou jej sotva odtušíte. Na druhou stranu při hovoru lze tlačítko rozpoznat vcelku snadno a s jeho ovládáním jsme neměli problém.

Totéž však bohužel neplatí pro vypínací tlačítko na vrchní hraně telefonu. To v podstatě kopíruje povrch hrany, vystupuje snad jen o desetinku milimetru. Při orientaci to vůbec nevadí a maximálně po chvilce zvyku tlačítko snadno nahmatá téměř každý. Jenže zcela ideální není stisk tlačítka. Stávalo se, že jsme jej museli tisknout opakovaně, přičemž jsme si palcem pravé ruky nebo ukazováčkem té levé zmáčkli současně i tlačítko hlasitosti. Mimo jiné je to dáno i tím, že vypínací tlačítko je na horní hraně opravdu takříkajíc na dlouhé prsty. Osoby s drobnými prsty budou mít problém sem dosáhnout.

Na danou úhlopříčku displeje je totiž Windows Phone 8X by HTC hodně vysoký telefon. Jeho 132,4 mm je jen o 2 mm méně než u sourozence One X, který má o čtyři desetiny palce větší úhlopříčku. Nad i pod displejem 8X je tak hodně místa, což se však opět jeví jako designový záměr. Díky výšce totiž telefon působí hodně štíhlým dojmem, pomáhá k tomu i šířka 66,2 mm, což je na danou úhlopříčku vcelku standard. Design tak trochu ustoupil praktičnosti. Vzhledem k estetickým kvalitám 8X jsme to však ochotni tolerovat. Pro menší ruce má navíc HTC menší a výrazně levnější model 8S.

Vzhled 8X lze navíc hodně ovlivnit volbou jedné ze čtyř barev, ve kterých má být telefon nabízen. Zkoušeli jsme standardní černé provedení, které se do prodeje dostalo jako první. To z 8X dělá vcelku nenápadného šviháka a bude se líbit konzervativním uživatelům a firmám. Nebudí totiž příliš pozornosti, přitom působí luxusně.

Tmavý soft-touch materiál je trochu náchylný k zanechávání otisků prstů. Ostatní barevná provedení s nimi potíže nemají. Velmi elegantně a neotřele působí především modro-fialová varianta, která by podle nás mohla být nejpopulárnější volbou. Už třeba proto, že v této barvě zřejmě žádný jiný telefon koupit nejde. A Windows Phone 8X by HTC tato barva extrémně sluší. Kdo touží po extravaganci, mohl by sáhnout po svítivě žlutém provedení: dává nebývale vyniknout celkovým tvarům telefonu a jeho detailům. V redakci bychom volili právě tuto variantu. Poslední možností je červené provedení, které by mohlo imponovat především slečnám a dámám.

Hmotnost telefonu je rovných 130 gramů. V ruce to znamená, že 8X není zbytečně těžký, ale zároveň hmotnost přispívá k celkově bytelnému pocitu z telefonu.

Displej a ovládání: superjemné Windows Phone

Windows Phone 8X by HTC má 4,3 palcový displej s HD rozlišením. To znamená jemnost 342 pixelů na palec, což je hodnota, kterou ve světě smartphonů překonává jen několik přístrojů, z nichž prakticky žádný není na českém trhu k dispozici. Možná je tak trochu škoda, že základní designová koncepce Windows Phone nedává na první pohled špičkovému rozlišení tolik vyniknout. Jenže stačí spustit některou aplikaci nebo se detailně podívat na vykreslování písma v systému či na webových stránkách a máme jasno. Z hlediska jemnosti obrazu je displej 8X naprosto famózní.

A téměř nic neztrácí ani v dalších oblastech. Podobně jako špičkové androidí HTC One X (nebo One X+) používá displej technologii S-LCD2 a je krytý tvrzeným sklem Gorilla Glass 2. To podobně jako u špičkového androidího modelu znamená vynikající kvalitu obrazu, téměř nekonečné pozorovací úhly a pocit, jako by byl obraz na displeji doslova namalovaný. Pravda, z tohoto hlediska na nás displej One X působí o něco lépe, zřejmě je to dáno trochu jiným tvarováním krycího skla, ale pro 8X to není žádná velká prohra. Zrovna tak se displeje mírně liší v podání bílé a černé barvy, ale opět nejde o nic dramatického. Pravdou však je, že zrovna v podání černé dovede být AMOLED a IPS konkurence z pochopitelných důvodů lepší.

Vzhledem k tomu, že displej HTC One X považujeme stále za to nejlepší, co jsme na poli špičkových smartphonů vyzkoušeli (nemá na něj Samsung Galaxy S III, iPhone 5 ani špičková LG s IPS panely), jsme velmi potěšeni, že WP8 telefon dostal zobrazovač, který se mu může hrdě postavit. Možná je trochu škoda, že HTC do těla nenacpalo o malinko větší úhlopříčku, jinak není displeji 8X co vyčítat. Snad kromě čitelnosti na přímém slunci, která je jenom lehce nadprůměrná. Velmi zajímavé také bude pozorovat přímý souboj 8X a dalších Windows Phone 8 novinek. Špičkové WP8 telefony totiž dostaly jedny z nejlepších displejů v mobilním světě vůbec a HTC tady bude muset proti konkurenci hodně bojovat.

Ovládání je zcela poplatné operačnímu systému Windows Phone 8. To platí i pro většinu ostatních funkcí telefonu, proto doporučujeme prostudovat náš podrobný test nového systému od Microsoftu. Ten jsme stejně prováděli na tomto HTC a v textu dále se soustředíme především na oblasti, které jsou pro tchajwanský telefon specifické nebo jsme je doposud nepopsali.

Nejprve si trochu projdeme hardware zařízení a s ním související rychlost. 8X je bleskurychlý kousek, který se může směle měřit s nejlepšími. Dvoujádrový procesor Snapdragon S4 (Krait) s taktem 1,5 GHz, grafika Adreno 225 a 1 GB RAM bohatě postačí v podstatě jakýmkoli současným aplikacím a telefon se v žádných případech nezpomaluje a nezadrhává. Specifikem Windows Phone 8 je pomalejší spouštění některých aplikací třetích stran, to však často záleží na tom, jak se vývojář věnoval optimalizaci programu.

Jedinou výraznější specialitou HTC v celém systému je vlastní aplikace HTC, která přináší a supluje některé funkce, jež známe z uživatelského prostředí Sense z androidích telefonů výrobce. Dlaždice na titulní obrazovce umí zobrazovat informace o počasí, po spuštění ukáže aplikace ještě kurzy akcií a aktuální zprávy z vybraných zdrojů. Ve Windows Phone store se pak nachází speciální složka HTC Apps, v níž je však právě pouze HTC aplikace a další čtyři programy, které rovněž najdeme předinstalované v telefonu: praktická svítilna, převodník měn, jednotek nebo časových pásem, aplikaci pro snadné nastavení APN a program pro jednoduchou editaci fotografií. Toť vše. Další speciality v systému nejsou.

Zmíníme však ještě jednu systémovou záležitost, kterou jsme ve velkém testu WP8 nezmínili. Tou je krom otravného chování vyhledávacího tlačítka (byť méně otravného než u WP7) i stále nepochopitelné fungování tlačítka zpět. To totiž uživatele vždy vrací o krok zpět, bez ohledu na aplikaci. Pokud se tedy pomocí jeho podržení (to vyvolává přepínání mezi běžícími aplikacemi) vrátíte třeba do internetového prohlížeče, můžete zapomenout na to, že by toto tlačítko v prohlížeči fungovalo jako tlačítko zpět.

Po jeho stisku se totiž ocitnete v aplikaci, ze které jste se sem přepnuli, namísto toho, aby se nahrála předchozí otevřená stránka. Toto chování dovede být hodně otravné a neznalé uživatele dokonale zmate. Přitom konkurence to má vyřešeno elegantně: v každé aplikaci funguje tlačítko zpět jen pro ni, teprve pokud už v aplikaci opravdu žádný krok zpět udělat nelze (tzn. nacházíme se v hlavním menu nebo na úvodní stránce), způsobí tlačítko zpět vyskočení z programu. Opět další chování, které by měli vývojáři Microsoftu okoukat.

Baterie: nízká kapacita a přitom slušná výdrž

HTC jde v případě baterií ve svých smartphonech tak trochu proti proudu. Zatímco konkurence se snaží do těla nacpat co nejvýkonnější akumulátor a klidně kvůli tomu oželí i nějaký ten milimetr na tloušťce nebo přizpůsobí design, HTC tímto směrem nejde. I proto může akumulátor s kapacitou 1 800 mAh v 8X působit jako trochu slabá volba.

Jenže praxe ukazuje, že v podstatě není nač si stěžovat. Když vezmeme v potaz fakt, že WP8 je pro nás zcela nový systém a u HTC 8X jsme jej hodně zkoumali a telefon vytěžovali snad až extrémně, je výsledná výdrž v našem testu doslova výborná. I při opravdu vysoké zátěži totiž telefon bez problémů přestál celý den perného používání a ještě mu zůstala šťáva na druhé dopoledne. Při běžném režimu by tak neměl být problém dosáhnout dvou dnů výdrže na jedno nabití.

Telefonování a zprávy: trochu zvyku

I v oblasti telefonování a zpráv je vše vlastně jasně dáno operačním systémem. Vadí nám, že vyhledávací tlačítko neslouží k univerzálnímu vyhledávání. I přes přítomnost skvělého hubu Lidé by totiž toto chování usnadnilo vyhledání kontaktu, na který chceme právě zavolat. Na druhou stranu propojení jednotlivých služeb je v rámci hubů skvělé, jen vestavěný Facebook by mohl upozorňovat na události rychleji a konverzace by se mohly synchronizovat s těmi vedenými na počítači.

To jsou však opět systémové vlastnosti, se kterými HTC nic nenadělá. Soustředit se tak v tomto případě můžeme spíše na kvalitu volání a třeba samotný pocit při psaní zpráv. Kvalita hovorů je výborná a na rozdíl od mnohých smartphonů 8X skvěle sedne k uchu. To znamená, že není potřeba hledat ideální pozici telefonu u ucha, aby byla protistrana dobře slyšet. Při vyzvánění i v hlasitosti hovoru dovede HTC předvádět opravdu vysoký výkon. V drtivé většině případů jsme měli hlasitost nastavenou zhruba na polovičku maxima, což se většinou nestává.

Trochu specifická je i klávesnice pro zadávání textů. Je to dané tím, že displej smartphonu je vcelku úzký, čemuž se musela přizpůsobit právě i samotná klávesnice. Tlačítka jsou rovněž vcelku úzká a na velké úhlopříčce je to na první dojem docela překvapivé. Ale při psaní jsme žádné potíže nezaznamenali, naopak, klávesnice reaguje rychle a přesně, překlepů je minimum. Je však možné, že uživatelé se silnými prsty budou mít trochu problém se do správných tlačítek trefit.

V oblasti o konstrukci jsme vynechali SIM kartu. Ta se vkládá do šuplíčku otvíratelného, jak je dnes stále populárnější, sponkou. Potřeba je microSIM, majitelé větších karet budou muset sáhnout k jejich ostřihnutí nebo výměně.

Organizace a data: omezená paměť

Vcelku semknutá pravidla celého systému Windows Phone 8 v podstatě určují i výbavu datovou a organizační. Dnes už prakticky nepotkáme telefony bez podpory HSPA, wi-fi nebo GPS, a tak špičkový 8X nemůže být výjimkou. Nechybí ani NFC, které by se mělo stát u WP8 standardem.

Výrobce nepřipravil žádné speciální aplikace, vzhledem ke skvělé integraci Microsoft Office ostatně není ani důvod. Podobně jsou na tom mapy. Podklady totiž pochází od Nokie, a tak jsou velmi kvalitní, v aplikaci funguje i klasická itinerářová navigace. Na turn-by-turn s hlasovými pokyny pro jízdu autem si asi budeme muset chvíli počkat. Ale vzhledem k tomu, že mapová data, která lze uložit i do paměti telefonu, budou přístupná i aplikacím třetích stran, je klasická turn-by-turn navigace jen otázkou času.

U 8X by přitom velké množství uložených mapových podkladů mohlo způsobit problémy s nedostatkem paměti. Jestli je totiž něco opravdu větším nedostatkem tohoto telefonu, tak je to relativně malé množství paměti. 8X má vnitřní paměť "jenom" 16 GB, z toho je po čerstvém startu telefonu uživateli k dispozici asi 11 GB. Pro spoustu hudby a fotografie pořizované vestavěným fotoaparátem je taková paměť asi dostatečná, ale právě společně s off-line mapami už stačit nemusí. Windows Phone 8X by HTC však bohužel nenabízí slot na paměťové karty (kvůli čistotě designu) a ani se (nejspíš prozatím) nedá koupit s větší kapacitou paměti. Uživatelé si však mohou částečně pomoci 7 GB místa na on-line úložišti SkyDrive.

Jenže samotná správa obsahu na SkyDrive přímo z telefonu je trochu krkolomná. Zatímco dokumenty se synchronizují automaticky a automatické nahrávání fotografií se dá nastavit, k trochu pokročilejší správě je nutné nainstalovat SkyDrive aplikaci a přihlásit se do ní. Proč, to opět vědí jenom někteří chytří v Microsoftu. Očekávali bychom, že bude tato aplikace standardní součástí systému a že k přihlášení automaticky použije při startu telefonu zadané Live ID. I v aplikaci navíc zůstává možnost správy souborů omezená, nečekejte žádný pokročilý souborový manažer. Bohužel.

Za větší prostor na SkyDrive si lze připlatit, Microsoft účtuje vcelku rozumné poplatky. Za 20 GB navíc zaplatí uživatel 190 korun ročně, což je akceptovatelná suma. Jenže spoléhat se vždy na cloudové řešení není moc vhodné, takže relativní nedostatek fyzické paměti v telefonu zůstává asi jediným významným minusem 8X.

Krátce ještě zmíníme možnosti správy telefonu skrze webové stránky windowsphone.com. Telefon tu lze po přihlášení nechat třeba zazvonit, najít jeho polohu či na dálku vymazat nebo do něj naopak instalovat aplikace. Co se přístupu do vnitřní paměti telefonu týče, přístroj sice nepodporuje USB Mass Storage, nicméně ve Windows se přihlásí jako MTP zařízení a soubory lze zcela libovolně kopírovat.

Zábava: osm mega a Beats audio

Aby těch osmiček v případě Windows Phone 8X by HTC nebylo málo, telefon nabízí dnes v podstatě klasický a obvyklý osmimegapixelový fotoaparát. Jeho uživatelské prostředí i možnosti nastavení jsou zcela poplatné systému, HTC dokonce zatím ani nepřichystalo žádné dodatečné fotoaplikace (lenses), které jsou specialitou Windows Phone. Doufejme, že se brzy objeví. Sériové snímání z androidích modelů One, možnost natáčení videa a zároveň pořizování snímků v plném rozlišení a další vychytávky by totiž 8X hodně slušely.

Základní obrazová kvalita je na velmi slušné úrovni. V podstatě odpovídá špičkovému One X, však také fotoaparát používá stejnou techniku: optiku se světelností f/2.0 a procesor ImageChip. Telefon podává slušné výkony jak za dobrých světelných podmínek, tak v šeru. Paradoxně jsme zaznamenali větší potíže s kvalitou obrazu jenom v přechodných podmínkách, kdy nevyhovovalo použití blesku, ale pro fotografování bez něj už bylo světla asi málo. Blesk má také tendenci svítit trochu víc, než by bylo zdrávo, což platí především pro fotografování blízkých předmětů.

Velmi kvalitní je nahrávání videa v rozlišení 1080p, obraz zůstává téměř za všech okolností ostrý, a to i v rozpohybovaných scénách. Celkově určitě existují lepší fotomobily, ale Widows Phone 8X patří rozhodně ke špičce. Teď ještě aby se fotoaparát naučil díky lenses víc funkcí. Ovládání je sice jednoduché, ale totéž platí pro volby uživatele.

Výrobce se chlubí i novým širokoúhlým čelním dvoumegapixelovým fotoaparátem. Ten opravdu zabírá až nebývalý prostor, což se může hodit při videochatování přes Skype (ten není pro WP8 zatím k dispozici). Domníváme se však, že praktickou výhodou bude čelní fotoaparát jen pro malou skupinu uživatelů.

Trochu zklamáním je přítomnost technologie Beats Audio v podobě speciálního zesilovače, který má vylepšovat zvuk a zvyšovat hlasitost jack výstupu. Funguje to vcelku dobře, jenomže výsledný zvuk je pro mnohé hudební žánry prostě až moc umělý a ztrácí svou čistotu. Naštěstí se dá v menu telefonu tato funkce vypnout. K tomu, abyste si hudbu na 8X pořádně užili, ale budete potřebovat svoje vlastní sluchátka. Ta v balení jsou hodně mizerná. Namísto obvyklých pecek s pryžovými špunty jsou tu klasické laciné špunty, které se vkládají na kraj zvukovodu ucha.

Shrnutí: skvělý debut s vysokou cenou

Windows Phone 8X by HTC je velmi zajímavý smartphone, jehož atraktivita zcela záleží na tom, jak moc jste ochotni dát šanci nové generaci operačního systému od Microsoftu. Ten má sice stále své mouchy, ale v mnohém konkurenci slušně zatápí. 8X navíc přináší atraktivní design, kterému může být těžké odolat. Možná i proto si HTC za tento telefon řekne sebevědomých 14 000 korun, což je i v kontextu současných špičkových smartphonů docela hodně. Ale například operátor O2 nabízí 8X za cenu asi 12 500 korun, což už zní jako daleko lepší nabídka.

Konkurence pro 8X nebude žádná, nebo také velmi různorodá. Záleží na tom, jak moc vám záleží na volbě operačního systému. Pokud opravdu chcete Windows Phone, pak je 8X prozatím jedinou volbou na našem trhu. Brzy by se snad měla přidat Nokia Lumia 920, která chce lákat na převratný fotoaparát, velký a špičkový displej s možností ovládání v rukavicích i na bezdrátové dobíjení. V ruce ale působí hodně těžkopádně a také bude zřejmě velmi drahá. Samsung Ativ S, WP8 telefon s největším displejem a vlastně dvojče androidího Galaxy S III, přijde na náš trh zřejmě až v lednu. Cena bude opět zřejmě vyšší, ale zákazník dostane třeba výměnnou baterii i slot na microSD.

Pokud bereme v potaz širší konkurenci, pak je potřeba počítat především se špičkovými androidími smartphony. Ty zaujmou především daleko větším množstvím dostupných aplikací. 8X bude muset ve vlastní stáji soupeřit s opravdu neodolatelným One X nebo menším One S s displejem se stejnou úhlopříčkou avšak s nižším rozlišením. V podstatě bychom tu ale mohli vyjmenovat celé pole androidích top-modelů. Windowsí HTC tak představuje zajímavou možnost volby a pokud odhlédneme od operačního systému, v konkurenci vyniká designem a velmi jemným displejem.

Windows Phone 8X by HTC a konkurence

Windows Phone 8X by HTC je poháněn dvoujádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon S4 s taktem 1,5 GHz, má 1 GB RAM a 16 GB vestavěné paměti. Ve výbavě nechybí NFC nebo 8megapixelový fotoaparát. Telefon se chlubí také čelním fotoaparátem s rozlišením dva megapixely. Cena: 14 000 Kč

Nokia Lumia 920 běžící pod OS MS Windows Phone 8, nabídne 4,5palcový displej, osmimegapixelový fotoaparát s technologií PureView nebo výdrž telefonu až 400 hodin, 17 hodin potom pro telefonování. Neprodává se

HTC One X pohání operační systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich s grafickou nadstavbou Sense 4.0. Kvalitní vestavěný fotoaparát nabídne rozlišení osm megapixelů. Vnitřní paměť dostala kapacitu 32 GB. Cena: 13 500 Kč