Recenze Windows Phone 8S by HTC: dostupná naděje nového systému

Střední třída mobilních telefonů byla ještě před nedávnem vcelku nezajímavá. Buď se v ní nacházely jen výprodejové kousky nebo tu byly jen průměrné telefony, které dělaly až příliš kompromisů a nenabízely toho o mnoho více než podstatně levnější kousky.

Letos však souboj v této oblasti přitvrdil s příchodem dostupných dvoujádrových smartphonů. Najdeme tu vlastně zmenšené a levnější verze top modelů jednotlivých výrobců. A výjimkou v tomto případě není ani zcela nový Windows Phone 8S by HTC, které je vlastně zmenšenou verzí atraktivního špičkového modelu 8X.

Plusy a mínusy Proč koupit? atraktivní design

vynikající zpracování

dobrá výbava

rychlý a spolehlivý systém Proč nekoupit? málo vnitřní paměti

slabší nabídka aplikací

jen průměrný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 7 999 Kč

(7 395 u O 2 )

Oproti němu má menší čtyřpalcový displej s WVGA rozlišením (namísto HD), pětimegapixelový fotoaparát a postrádá NFC. Jinak však zůstává výbava na velmi solidní úrovni. S cenou 7 999 korun (u O 2 dokonce 7 395 korun) je zajímavou konkurencí třeba pro Samsung Galaxy S III mini, HTC Desire X nebo třeba Sony Xperia P. Telefon láká především na novou verzi operačního systému od Microsoftu, který však může být pro mnohé uživatele zásadním nedostatkem. Dalším plusem je atraktivní design a špičkové zpracování.

Nedostatky jsou víceméně dány operačním systémem a pro většinu uživatelů, kteří nemají na telefony extrémní nároky, by neměly být zásadním problémem.

Vzhled a konstrukce: dlaždice naživo

Design vychází z filozofie jakési dlaždice v realitě. Reflektuje vlastně vzhled uživatelského prostředí systému a tvarově vychází z většího modelu 8X. Od něj se však liší barevným pojetím. Zatímco 8X má tělo jednobarevné, levnější 8S má vždy dvoubarevné provedení. Většina telefonu je vyvedena v jedné barvě, převážně černé, vespodu je pak kontrastní pás, podobně jako to mají třeba některé modely Sony Xperia.

V současnosti jsou k dispozici barevné kombinace černého těla s bílým pásem, černá s modrým pásem a několika modrými detaily (mřížka reproduktoru, orámování fotoaparátu), třetí variantou pak je šedé provedení se svítivě žlutým pásem a detaily. Ve všech variantách to telefonu opravdu sluší a je sympatické, že se u HTC rozhodli design menšího modelu v podstatě stejných tvarů ozvláštnit právě dvoubarevným provedením.

To vcelku umně maskuje i fakt, že telefon tentokrát není vyroben z jednoho kusu materiálu. I když většinu těla vlastně za "unibody" konstrukci považovat můžeme. Sejmout se dá jen barevně odlišná část, která odkryje slot na SIM kartu a paměťovou microSD kartu.

Paradoxní je, že díky jednomu drobnému detailu působí tělo levnějšího modelu ještě ucelenějším dojmem než tělo špičkového modelu. Tímto detailem je šuplíček slotu na microSIM, který trochu ruší povrch těla 8X, zatímco u 8S chybí. Navíc není potřeba k výměně microSIM sponka.

Spára mezi snímatelnou částí těla a zbytkem je přitom naprosto minimální, oko spíše vnímá ostrý rozdíl barev než jakoukoli škvíru na rozhraní. Příjemné rozměry telefonu (120,5 × 63 × 10,3 mm), provedení těla ze soft-touch materiálu a výrazné zkosení boků znamenají, že HTC Windows Phone 8S padne skvěle do ruky. Zpracování je naprosto příkladné, tělo působí neobyčejně pevným dojmem a jiný takto dobře sestavený telefon v dané cenové kategorii zřejmě nenajdeme. Ani kovová Xperia P nepůsobí tak důkladně.

Dokonce i lepší model 8X se musí před svým menším stájovým sourozencem sklonit ještě jednou, tentokrát v případě funkčních tlačítek. Na těle je jejich přítomnost opět velmi dobře zamaskována a nijak neruší design telefonu, ale přitom je lze snadno nahmatat. Potud je situace stejná jako u 8X. Jenže u 8X se především vypínací tlačítko velmi špatně mačká. To u 8S neplatí: stisk a celkový chod tlačítek je naprosto perfektní a přesně takový, jaký očekáváme. Navíc si díky barevně odlišené spodní části telefonu při pravidelném tvaru těla nespletete místo, kde je vypínací tlačítko umístěno. Už jen takovou třešničkou na dortu je detail, že vzhledem k menším rozměrům na tlačítko lépe dosáhnou i uživatelé s drobnějšími prsty.

Je to trochu paradoxní: špičkové HTC 8X považujeme za jeden z vůbec nejlépe zpracovaných smartphonů současnosti a levnější 8S ho v drobných detailech překonává. Na druhou stranu třeba mírně vystupující displej 8X přeci jenom působí lepším dojmem než s boky zarovnané sklo menšího typu. Krycí sklo 8S je také o něco více náchylné na otisky prstů.

Displej a ovládání: menší úhlopříčka a rozlišení nevadí

Zásadním rozdílem mezi levnějším Windows Phone modelem od HTC a jeho dražším protějškem je displej. Typ 8S dostal čtyřpalcový panel s rozlišením WVGA, tedy 800 × 480 pixelů. Oproti HD displeji nepoklesla úhlopříčka o tolik jako rozlišení, takže jemnost je výrazně nižší. Hodnota 233 pixelů na palec je však v dané oblasti naprosto běžnou záležitostí. Stejné parametry vykazuje třeba Samsung Galaxy S III nebo HTC Desire X.

Ostatně, to má zřejmě displej úplně shodný. Kromě úhlopříčky i rozlišení totiž souhlasí i technologie S-LCD. A podobně jako u Desire X, i tady displej chválíme za jeho věrné podání barev, vynikající pozorovací úhly i pocit, že je obraz vlastně namalovaný na krycím skle. Vzhledem k designu uživatelského prostředí Windows Phone navíc nižší rozlišení nevadí tolik jako u graficky složitějších androidích uživatelských nadstaveb.

Displej 8S na nás tak působí ještě o něco lepším dojmem než u Desire X a rozhodně platí, že na dané úhlopříčce je v těchto podmínkách rozlišení plně dostatečné. Rozdíly oproti HD displeji špičkového 8X poznáte v prostředí systému snad jen při přímém porovnání, ale v aplikacích je přeci jenom výhoda podstatně dražšího modelu výraznější.

O něco slabší je i hardware, ale ani tady uživatel v podstatě nic nepozná. HTC 8S je poháněno dvoujádrovým procesorem Snapdragon S4 s taktem 1 GHz (namísto 1,5 GHz u 8X) a 512 MB RAM (namísto 1 GB). RAM má 8S dokonce méně než androidí Desire X, telefonu to však nijak neškodí. Rychlost systému je ukázková, k žádnému zpomalování nedochází a bez potíží funguje i multitasking. Jediné drobné zpomalení znamená spouštění některých aplikací třetích stran, které nejsou pro novou generaci systému optimalizovány. Na menší úhlopříčce také není systém o nic hůře ovladatelný než u většího modelu.

Samotný systém nebudeme znovu popisovat, ten je v podstatě u všech modelů stejný, rozdílů je poskrovnu a mají většinou souvislost s výbavou telefonu. Předinstalována je tak sada HTC aplikací pro stahování předpovědi počasí, kurzů akcií či aktuálních zpráv. Je tu program pro snadné nastavení APN pro různá datová připojení nebo jednoduchý editor fotografií. Ve Windows Phone Storu pak HTC nabízí ve své vlastní záložce aplikace Převodník a Svítilna, které nejsou u tohoto modelu standardně předinstalovány, ale samozřejmě běžně fungují.

Jednou z programových novinek je aplikace Uvolnit nějaké místo, která se zřejmě bude majitelům 8S hodit, o tom však až v části o datech.

Z hlediska ovládání je Windows Phone 8S by HTC příjemným telefonem, přinejmenším tedy pro ty, kdo jsou ochotni to se systémem od Microsoftu zkusit a netrvají na prostředí s tradičními widgety a ikonami. Pokud bychom měli opakovat jednu výtku směrem k samotnému systému, pak nám stále vadí hloupé tlačítko hledání, které nefunguje kontextově, ale spustí vždy vyhledávač Bing.

Baterie: podobně dobrá situace jako u sourozence

Do těla modelu 8S HTC napevno zabudovalo akumulátor s kapacitou 1 700 mAh, což je v této kategorii vcelku průměrná hodnota (je to o 50 mAh více než u Desire X). Vzhledem k tomu, že nás právě HTC Desire X svou praktickou výdrží příjemně překvapilo, byli jsme na výkon v podstatě stejně vybaveného modelu s Windows zvědavi dvojnásob. Systém Microsoftu se totiž v předchozích generacích ukázal jako tím méně energeticky náročným.

Je otázkou, zda Android natolik pokročil, nebo zda přeci jen nároky u Windows Phone 8 stouply. V praxi však budeme rozdíl mezi výdrží Desire X a 8S pozorovat jen velmi těžko. Konkrétní výdrž spíše záleží na způsobu používání.

Jenže i to je pro 8S výtečná vizitka, protože jeho androidí bráška dovedl v našem testu vydržet i pět dní na jedno nabití. A s tím nemá problém ani 8S, byť opět je nutné říci, že v takovém případě telefon slouží spíše střídmě. Opět jsme měli puštěnu push-synchronizaci dvou e-mailových schránek, e-maily jsme na telefonu četli a občas brouzdali po internetu. Při běžném používání pak telefon vydrží třeba i tři dny na jedno nabití, náročnější uživatelé nejspíše dosáhnou dvoudenní výdrže. Vybít telefon za jeden den chce už opravdu hrubé nadužívání.

Telefonování a zprávy: trochu zlobivé SMS

Vzhledem k tomu, že Windows Phone 8S by HTC byl druhým telefonem s novým systémem od Microsoftu v našem testu, mohli jsme si poprvé vyzkoušet, jak moc dobře funguje obnova zálohy telefonu. Systém může zálohovat fotky, SMS a spárování kontaktů a účtů.

Právě poslední dvě položky jsou velmi důležité a zajímavé. Po zadání Live ID totiž telefon nabídne zálohu, kterou chceme obnovit. V tomto případě jsme obnovovali zálohu z většího Windows Phone 8S. Telefon okamžitě nabídl veškeré účty, které jsme měli v předchozím přístroji nastaveny a jen se u nich zeptal na hesla. Firemní e-mail, Gmail, Facebook, u žádného z těchto účtů jsme nemuseli znovu zadávat všechny údaje, stačilo jenom heslo.

To je skvělý počin, záloha Microsoftu si dokonce pamatuje i spárování kontaktů z těchto jednotlivých zdrojů v adresáři. Tady se může konkurence hodně učit. I přesto by šlo zálohování a obnova ještě vylepšit. Ocenili bychom, kdyby se zálohovalo například i nastavení dlaždic nebo některé systémové volby. Ale to trochu odbíháme.

Škoda také je, že začátek celé obnovy musí uživatel provést přes datové připojení operátora. K wi-fi síti se totiž lze připojit až poté, co uživatel zadá hesla ke všem účtům a dokončí průvodce nastavením telefonu.

Jenže mezi tím se už mohou začít stahovat i některé aplikace. Pokud obnovu zálohy přeskočíte, telefon po následném zadání Microsoft účtu už jenom stáhne zálohované SMS, ale automatické obnovení nastavených účtů už nenabídne. Bylo by vhodné, kdyby například průvodce nastavením obnovy ze zálohy šlo vyvolat i jindy než při prvním startu telefonu.

Obnovu ze zálohy jsme si také trochu nechtěně vyzkoušeli několikrát. Telefon totiž z nějakého důvodu začal všechny psané SMS právy zkracovat na 70 znaků a nedal se přesvědčit k jinému zacházení ani po nastavení do angličtiny. Po resetu telefonu a kompletní obnově zálohy (tentokrát už jsme dostali na výběr mezi zálohami pro 8X nebo 8S) se problém vrátil. Teprve po vymazání 8S z portálu Windowsphone.com ze seznamu našich zařízení (a tím pádem i smazání jeho zálohy) a opětovném resetu telefonu se nám podařilo SMS aplikaci přesvědčit k psaní zpráv klasické délky 160 znaků.

Telefon si přitom po zadání Microsoft účtu automaticky stáhl zprávy, které nám v záloze zbyly, tedy ty z 8X (a tedy ty samé, jako stahoval napoprvé) a potíže se už znovu neobjevily. Věřme tedy, že šlo o ojedinělý případ, který je však důkazem toho, že záloha a její obnova mohou být někdy trošku ošemetné.

Jinak jsou běžné telefonní funkce poplatné operačnímu systému a v podstatě shodné s větším 8X. Příjemná je například možnost velmi širokého nastavení rozsahu hlasitosti vyzvánění i samotného hovoru (opět jsme měli hlasitost nastavenu na úrovni 50 procent maxima). Trochu složitější je to pro uživatele se získáváním vlastních vyzváněcích melodií, ale není to nic nemožného.

Organizace a data: málo vnitřní paměti a slot na karty

Už u HTC 8X jsme kritizovali omezené množství paměti. U levnějšího modelu je však situace trochu jiná. Standardně má 4 GB vnitřní paměti, ale z ní ještě hodně ukousne systém a předinstalované aplikace, takže po čerstvém resetu telefonu tak uživateli zbývá jen asi 1,34 GB. To je i pro větší množství aplikací dostačující porce, ale pro multimediální soubory nebo třeba mapy, které si mohou uživatelé do telefonu stahovat, je to málo.

Naštěstí má telefon slot na microSD karty. Je to vlastně první Windows Phone 8 telefon se slotem, který máme možnost vyzkoušet, takže je tu pro nás řada novinek. Po vložení karty se například telefon zeptá, zda na ni chceme automaticky ukládat nové obrázky, hudbu a videa. To platí jak pro záznamy pořízené telefonem, tak pro data synchronizovaná přes desktopovou aplikaci Windows Phone. Kartu není potřeba nijak formátovat, telefon zvládne běžnou microSD z jakéhokoli jiného telefonu.

Je škoda, že pro Windows Phone 8 zatím neexistuje žádný opravdový souborový manažer, který by například usnadnil přesouvání všech dosud pořízených fotografií na paměťovou kartu. Je to nutné dělat v aplikaci galerie, u hudebních souborů se podobně pracuje v hudebním hubu. Bohužel například mapy na kartu přesouvat nelze a zůstávají ve vnitřní paměti telefonu. Pro navigaci v zahraničí tak bude nutné mapy stahovat vždy jednorázově, třeba mapy celého Německa by zabraly veškerou volnou paměť telefonu.

Další velkou otázkou je, jak se paměťová karta chová při připojení k počítači. Vnitřní paměť telefonu se klasicky hlásí pomocí MTP protokolu jako externí zařízení, USB Mass Storage tu není. Nicméně data už lze kopírovat z PC do telefonu a naopak vcelku pohodlně (smůlu mají jen uživatelé klasických souborových manažerů jako třeba Total Commander). Stejné to je i u microSD karty.

Dalších 7 GB místa je uživatelům k dispozici na úložišti Sky Drive, za více místa si lze připlatit. Co se další výbavy týče, ta je v podstatě shodná s lepším modelem 8X. Chybí snad jen NFC.

Zábava: chtělo by to doladit software

Windows Phone 8S má podobně jako androidí Desire X fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů, automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Podobně jako u něj není fotoaparát špatný, ale na špičku jednoduše ztrácí. V dobrých světelných podmínkách pořizuje snímky vcelku hezké, ale se slábnoucím množství světla nastupuje šum.

Software fotoaparátu by se navíc měl naučit lépe řídit přisvětlovací diodu, protože ta má tendenci vyrábět na blízkých předmětech odlesky a přepaly. Video zvládne telefon v rozlišení 720p při třiceti snímcích za sekundu a i po vizuální stránce je výsledek kvalitnější než u Desire X (to umí jenom rozlišení 480p).

Další výbava v této oblasti je pak poplatná operačnímu systému. Je tu hudební portál nebo portál herní s propojením na služby Xbox. Přímo v telefonu není žádná hra vestavěna, tituly je tedy nutné stáhnout z Windows Phone Storu. Jejich nabídka velmi rychle roste a uživatelé tu nebudou nedostatek aplikací pociťovat tak silně jako u některých jiných programů, které jsou zvyklí používat na ostatních platformách.

Shrnutí: možná nejlepší Windows Phone

Windows Phone 8S je překvapivě vyvážený mobilní telefon s atraktivním designem, skvělým zpracováním a moderním operačním systémem. Vyložených chyb má přístroj minimum a ty, které tu jsou, jsou specifické pro daný operační systém. Řada uživatelů se s nimi jistě naučí žít a naopak ocení jednoduchost, přímočarost a rychlost Windows Phone 8.

Svým způsobem může být toto HTC nejlepší volbou ze všech dosud představených WP8 přístrojů. Když nepočítáme čerstvou novinku Nokia Lumia 620, které to na trh bude minimálně dva měsíce trvat, je to dosud nejdostupnější WP8 smartphone, který nepřináší oproti výrazně dražším přístrojům zbytečně mnoho kompromisů.

Operační systém navíc dokazuje, že právě obyčejnější a levnější přístroje by mohly být jeho doménou. Vynikne tu totiž jeho jednoduchost (menší displej uživatelskému prostředí nijak nevadí) a relativní hardwarová nenáročnost.

S cenou asi 7 300 korun je navíc toto HTC jedním z nejlákavějších modelů střední třídy. Mezi konkurenty musíme počítat především stájového sourozence Desire X a nový Samsung Galaxy S III mini. Soupeřit bude nové HTC i třeba se Sony Xperia P nebo připravovaným Huawei Ascend G330.

I na poli Windows Phone přístrojů mu roste silná konkurence. Zmiňovali jsme již představenou Nokii Lumia 620, která má sice o trochu menší úhlopříčku displeje, ale především nabídne dvojnásobnou porci vnitřní paměti. To je důležité třeba pro ukládání map, kterých se do Windows Phone 8S moc nevejde. Nokia bude také levnější. A ještě levnějšího soupeře se zřejmě dočkáme zkraje příštího roku. Měl by se jím stát Huawei W1.

Konkurence pro Windows Phone 8S by HTC

HTC Desire X běží pod operačním systémem Android. Hnací jednotkou telefonu je dvoujádrový procesor Snapdragon S4 s pracovní frekvencí 1 GHz. Fotoaparát si poradí s momentkami v 5Mpix rozlišení nebo videi v rozlišení 480p při 30 snímcích za sekundu. běží pod operačním systémem Android. Hnací jednotkou telefonu je dvoujádrový procesor Snapdragon S4 s pracovní frekvencí 1 GHz. Fotoaparát si poradí s momentkami v 5Mpix rozlišení nebo videi v rozlišení 480p při 30 snímcích za sekundu. Cena: 7 500 Kč

Samsung Galaxy S III mini představuje zmenšený top model Galaxy S III, vejde se tak skvěle do kapsy i kabelky. Telefon pohání Android Jelly Bean 4.1, ve výbavě dále najdeme 5 Mpix fotoaparát, VGA čelní fotoaparát nebo kapacitní dotykový displej SuperAMOLED s úhlopříčkou 4,0 palce. Cena: 9 000 Kč