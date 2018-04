Další trhák od Vodafonu. Test Smart ultra 7

Řada Smart ultra se dá považovat za téměř vrchol nabídky telefonů pod značkou Vodafonu, pokud tedy vynecháme model Smart platinum 7, což je její současný král. Už loni nás model Smart ultra 6 přesvědčil o tom, že tyto telefony stojí za pozornost. V našem testu jsme jej tehdy ohodnotili jako prakticky nejlepší volbu pro uživatele, kteří nekoukají po značkách, nicméně vyžadují co nejvíce muziky za co nejméně peněz (recenzi si přečtěte zde).

Letošní model má velice podobnou výbavu jako zmíněný předchůdce – hlavní předností je stále velký 5,5palcový Full HD displej, 13megapixelový fotoaparát a vyšší kapacita baterie. Novinek je poskrovnu – lepší procesor, grafický čip a novější verze operačního systému Android. Vzhledem k ceně, která činí 4 977 korun (2 977 korun v případě koupě s tarifem LTE), je to však stále model, který by neměl uniknout vaší pozornosti.

Co je nového po designové stránce?

Předně je nutné zmínit, že letošní model vyrábí pro Vodafone jiná firma. Zatímco loňský model mělo v režii čínské ZTE, letos převzal tuto úlohu Alcatel. V podstatě tak nejde o přímého nástupce, ale spíše o telefon od zcela jiné značky, čemuž napovídá právě to, jak moc se od sebe oba modely liší.

Zatímco předchozí model měl pod displejem trojici senzorových tlačítek, tak Smart ultra 7 používá hardwarové středové tlačítko doplněné o dvojici senzorových. Plastový rámeček letošního modelu je oproti tomu loňskému výraznější, z obou stran nad ním vystupují plochy zad a displeje. Boční klávesy jsou poměrně výrazné a na povrchu mají hrubou texturu. Klasikou je microUSB port na spodní hraně a sluchátkový jack na horní.

Vyjma čelní strany z tvrzeného skla je zbytek těla plastový. Ačkoliv konstrukce telefonu působí jako unibody, tak zadní plastový kryt je odnímatelný. Nacházejí se pod ním sloty pro SIM a microSD kartu. Baterie je ovšem v těle napevno.

Čtečku otisku prstu byste na těle hledali marně, tento senzor bohužel ve výbavě není. Naopak bonusem je přední LED dioda pro přisvětlení při pořizování autoportrétů. Čočka zadního fotoaparátu je poměrně výrazně vystouplá nad povrch zad.

Celkově telefon v ruce působí přesně tak, jak bychom to od 5,5palcového modelu očekávali. Tedy velký telefon, při jehož ovládání budete muset sem tam přehmátnout. Překvapením je hmotnost, ta je díky využití plastů oproti jiným konkurentům podstatně nižší. Vzhledově je na tom o něco lépe než jeho předchůdce, ačkoliv jde stále o poměrně nevýrazný smartphone, který zkrátka necílí na zákazníky, jimž jde primárně o design.

Je displej skutečně tak velikou předností modelu?

Je, i není. Na jednu stranu dostanete za částku pod pět tisíc korun veliký a vysoce jemný displej (400 pixelů na palec) vzhledem k tomu, že jde o 5,5palcový panel s Full HD rozlišením (1 080 x 1 920 pixelů). A to zní jako velice dobrá koupě. Na první pohled také skutečně je – obraz je skutečně velice jemný a ne nijak přehnaně přesaturovaný, jako je tomu u jiných výrobců.

Má to ovšem hned dva háčky. Prvním je, že jas displeje je i na nejvyšší hodnotě zhruba srovnatelný s jasem jiných modelů ve standardních podmínkách. Tedy pro běžné používání naprosto dostačující, na slunci však zkrátka nestačí. Druhý, menší problém, jsou pozorovací úhly. Při pohledu z některých stran se barvy obrazu trochu mění. V zásadě je tak dobré mít na paměti, že ačkoliv je parametrově displej největší předností, realita je taková, že je v podstatě adekvátní složkou odpovídající ceně. Potěší, ale nelze od něj čekat velké zázraky.

Jak je na tom telefon s výkonem a výdrží?

Nejnovější model od Vodafonu se nemá za co stydět ani co se výkonu týče. Telefon pohání osmijádrový MediaTek o taktu 1,8 GHz na čtyřech výkonnějších jádrech a 1 GHz u úsporné čtveřice. K dipozici jsou 2 GB operační paměti a 16 GB datového úložiště, které je rozšiřitelné o dalších 32 GB prostřednictvím paměťové karty.

V benchmarku AnTuTu obdržel telefon celkem slušné skóre 43 784 bodů. S většinou her by tak rozhodně neměl mít problémy. To platí i pro přehrávání filmů ve vysokém rozlišení. Mobil se ovšem při zátěži poměrně hodně zahřívá, což je ovšem neduh, který sdílí se spoustou jiných modelů.

Baterie má slušnou kapacitu 2 960 mAh, takže očekávat můžete něco mezi dvěma až třemi dny výdrže při standardní zátěži. V tomto ohledu jde zkrátka o naprostý standard – pokud jej příliš nevytěžujete, tak výdrž potěší, při vysoké zátěži je však možné jej vybít i za jediný den.

Co můžu od telefonu od Vodafonu čekat co se systému týče?

Ačkoliv výrobce nijak nezasahoval do vzhledu systému jako takového, v telefonu najdeme v podstatě čistý Android 6.0, bohatě si to vynahradil v počtu aplikací navíc. Vedle vlastního nástroje pro volání a posílání SMS nalezneme v mobilu třeba Outlook, Dropbox, Můj Vodafone, antivirovou aplikaci, aktualizační a pomocný nástroj.

Některé z aplikací se zákazníkům Vodafonu budou hodit, celkově však máme pocit, že to operátor trochu přehání. Naštěstí se většina z nich (až na nástroje pro aktualizace, volání a SMS) dá odinstalovat. Další výhradu máme vůči jedné z domovských obrazovek, kterou si Vodafone přetvořil na přehled tipů pro ovládání a funkce telefonu. Tato obrazovka navíc nejde odstranit.



Většina ostatních aplikací je základní výbavou od Googlu a běžnými nástroji jako galerie, hodiny, rádio, záznamník zvuku a podobně. Celkově se prostředí ovládá přesně tak, jak jsme z Androidu zvyklí - tedy menu na středovém tlačítku, horní roletka se sadou přepínačů pro jednotlivé funkce, umisťování widgetů na plochy a tak dále.

Drobné úpravy se dočkala zamykací obrazovka, na jejíž spodní části je sada ikon pro rychlý přístup k funkcím jako aktivace LED diody, fotoaparátu nebo překvapivě třeba i kalkulačky.

Jak telefon fotí?

Ačkoliv se telefon pyšní 13megapixelovým snímačem se světelností f/2.0, kvalita fotografií příliš neoslní. Na kategorii telefonů do pěti tisíc korun jsou takovéto parametry pořád vcelku nadstandard, nicméně i tak pořízené fotografie nejsou nic zázračného. Zejména s ostrostí má snímač vcelku problémy, ani podání barev není zcela přesvědčivé. Na různé momentky však postačí.

Aplikace fotoaparátu nabízí manuální a automatický režim plus skládání fotografií do panoramatu. Video umí telefon nahrávat v rozlišení Full HD. Jak už bylo výše zmíněno, přední 5megapixelový snímač doplňuje i samostatná přisvětlovací LED dioda.

Závěr – je telefon pro vás?

Vodafone Smart ultra 7 bychom doporučili zejména těm, kteří do mobilu nechtějí investovat velké peníze, ale zároveň očekávají, že telefon zvládne i náročnější aplikace a bude mít velmi dobré zobrazovací schopnosti. Jak se říká, pokud očekáváte za co nejméně peněz co nejvíce muziky, je tento model v podstatě jasnou volbou.

Naopak vyhnout by se mu měli ti, kteří shání zejména kompaktní nebo stylový telefon – ani jedním tento model příliš neoplývá. Pro stávající majitele modelu Vodafone Smart ultra 6 by bylo pořízení novější generace v podstatě zbytečné, neboť se od sebe telefony až na pár drobností a odlišného designu prakticky neliší.

Z dostupných alternativ se modelu od Vodafonu nejvíce přibližují Huawei P8 Lite, Xiaomi Redmi Note 3 nebo loňský Samsung Galaxy J5. Ale Full HD displej má pouze model od Xiaomi, který ovšem postrádá technologii LTE. Skoro se dá říci, že přímou konkurenci telefon prakticky nemá, ačkoliv si dovedeme představit, že kvůli specifickým nárokům může zákazník sáhnout i po jiné značce.