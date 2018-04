Cena až na prvním místě. Recenze Vodafone Smart Tab III 7

Smart Tab III je bezesporu zařízením určeným pro ty, kteří chtějí využívat datové připojení v tabletu i na cestách a jako jednu z priorit mají i paměťové karty microSD. Po stránce fyzických rozměrů se však Lenovo příliš nepředvedlo, a to zejména pokud jde o tloušťku a hmotnost, což je v rámci daleko mobilnější sedmipalcové kategorie podstatný parametr.

Naopak se relativně zadařilo v rámci výkonu a ačkoliv je čtyřjádrový procesor čím dál běžnější komoditou, společně s 1 GB RAM jistě udělá spoustu radosti. Bohužel zapomeňte na prémiové funkce jako NFC, HDMI nebo podporu LTE. S ohledem na cenu lehce pod pět tisíc korun se dá tato situace jistě pochopit. Rivalové však jsou však nejrůznějšími konektory doslova obsypáni.

Plusy a mínusy Proč koupit? přijatelná cena

slot pro SIM a microSD kartu

solidní dílenské zpracování

čistý operační systém Android 4.2.2 Proč nekoupit? horší rozlišení displeje

tragický fotoaparát

chybějící NFC

vyšší hmotnost Kdy? V prodeji Za kolik? 4 977

Větší zármutek vyvolává velmi nízké rozlišení displeje a především tragický fotoaparát s problematickým automatickým ostřením, který je navíc bez přisvětlovací diody. Přestože u tabletů není kvalita snímače rozhodně tím nejpodstatnějším, bylo by možná férovější fotoaparát úplně odstranit, nebo alespoň přijít s něčím trochu důstojnějším. Konkurence si tyto prohřešky už většinou dávno odpustila.

Vzhled a konstrukce: velký tlouštík

Vodafone po stránce vzhledu nijak neuhnul z trendů předchozích generací. Opět získáte kompletně plastovou schránku s drobnými vroubky na zadním krytu baterie, díky nimž nemá přístroj tendenci vyklouznout tak snadno z ruky. Všudypřítomné jsou otisky prstů na čelní straně a ochranné sklo jde až na okraj přístroje. Rámeček bychom stejně jako u mnoha jiných sedmipalcových tabletů uvítali daleko menší a současný stav pouze hyzdí jinak konzervativní vzhled přístroje.

Drobnou zajímavostí je odnímatelný kryt baterie, po jehož sundání se objeví slot pro microSD a tradiční SIM kartu. Baterii však bez pomocí nářadí již z tabletu nedostanete. Dostatečně kvalitní a příjemná tlačítka pro regulaci hlasitosti jsou umístěna na pravém boku a vypínací tlačítko je na horní straně. Marně byste hledali senzorová tlačítka a tradiční sestava kláves charakteristická pro zařízení s Androidem je vykreslena přímo na displeji.

Jedním z největší mínusů je větší hmotnost, která se zastavila na 350 gramech, což je zhruba o 50 gramů více než u konkurence. Rozměry tabletu činí 194 × 120 × 11 mm, kdy je opět trochu nepříjemná o něco větší tloušťka. Nečekejte ani žádné překvapení v základním balení, kde je tradiční kombinace nabíječky a microUSB kabelu. Potěší ovšem fakt, že tablet lze dobíjet pomocí libovolné microUSB nabíječky nebo při připojení k PC. Vnitřní paměť činí 16 GB a po rozbalení je uživateli přístupných zhruba 12 GB. Další paměť obstarají paměťové karty microSD.

Operační systém: téměř čistý Android

Příznivci čistého vzhledu Androidu bez zbytečných uživatelských nástaveb mohou opět zajásat, protože ani tentokrát Vodafone nepřišel s žádnou změnou. Do systému sice přibylo několik Vodafone aplikací (Čas, Počasí, atd.), které však nebudou příliš na obtíž. Otevírá se tak i snadnější cesta k aktualizaci systému ze stávající verze 4.2.2, ale z předchozích zkušeností víme, že je to velmi nepravděpodobné a nejspíše by to pouze škodilo příští generaci těchto zařízení.

Pod kapotou se ukrývá čtyřjádrový procesor (MediaTek MTK 8389), taktovaný na 1,2GHz. Společně s 1 GB paměti zvládne i lehce náročnější hry, zázraky však tentokrát nečekejte. Občas jsme se během používání setkali s drobnými záseky animací, ale celkově musíme plynulost prostředí rozhodně pochválit. Opět k tomu nejspíše přispěla absence vlastního uživatelského prostředí a podobné zásahy do operačního systému.

Displej a výdrž baterie: chybějící pixely

Vzhledem k ceně zařízení musel jistě Vodafone podstoupit řadu obětí, ale je škoda, že to musel odnést právě displej. Ten má totiž rozlišení pouze 1 024 × 600 pixelů, což se i v dané cenové kategorii řadí k podprůměru. Nijak výrazné a syté nejsou ani barvy a podsvícení svůj souboj se slunečními paprsky vzdává příliš snadno. Nezbývá než doufat, že další generace se konečně odhodlá k většímu počtu pixelů.

Naopak rozhodně potěší výdrž baterie, která se při náročnějším používání dostala zhruba k šesti hodinám. Pokud jsme intenzitu zátěže o něco snížili, bylo možné s tabletem vydržet zhruba den a půl až dva. Za to vděčí Smart Tab III baterii s kapacitou 3500 mAh. Jako vždy platí, že výdrž baterie silně závisí na způsobu používání a je možné dosáhnout vyšší i nižších hodnot, než jsou zde uvedené.

Funkce: data bez volání

SIM karta byla jistě jednou z priorit Vodafonu a je skvělé, že můžete využívat služeb 3G sítě i za hranicemi wi-fi signálu. Bohužel tabletu již chybí telefonní funkce stejně jako NFC, HDMI výstup nebo LTE, které však má v našich podmínkách stále omezené využití. Z předinstalovaných aplikací stojí za to zmínit kancelářský balíček Kingsoft Office, TuneIn Radio nebo čtečku knížek od Amazonu. Další aplikace můžete samozřejmě nahrát přes Play Store.

Tragicky dopadl jinak velmi nadějně vypadající 5Mpix fotoaparát, kterému navíc chybí přisvětlovací dioda. Během používání jsme měli často problémy s automatickým ostřením, kdy tablet buď odmítl přeostřit, nebo ani po ručním zopakování akce nebylo ostření správné. To se samozřejmě výrazně podepsalo na kvalitě snímků, které tak slouží maximálně k ilustračním účelům. Fotoaparát byste tak jistě oželeli. Prakticky zbytečné jsou tak tudíž funkce jako HDR či nahrávání videa.

Konkurence: záleží na ceně

Za svoji cenu nabídne Vodafone Smart Tab III 7 solidní porci výkonu, kvalitní dílenské zpracování a plynulý operační systém. Bohužel to není nic, co by konkurence také neměla a s příplatkem zhruba pět set korun můžete získat lepší rozlišení displeje, možnost telefonování a větší výkon u modelu Asus FonePad ME132CG. S příplatkem tisíc korun můžete zkusit i osmi palcový Acer Iconia Tab A1.

Zástupce v dané kategorii má rovněž Samsung, a to s modelem Galaxy Tab 3. Sázkou na jistotu, ale s již znatelným cenovým příplatkem zhruba dva tisíce, je tu Nexus 7 (2013), který je sice špičkový po stránce multimédií, ale již nemá slot pro paměťové karty, a za další příplatek je také místo pro datovou SIM kartu.