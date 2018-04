Levných pět palců od Vodafone s LTE. Recenze Vodafone Smart 4 Power

Není tomu ani půl roku, co Vodafone přišel s modelem Smart čtvrté generace. Ten disponuje 4,5palcovým displejem, dvoujádrovým procesorem společně s nejnovější verzí Androidu za příjemnou cenovku 2,5 tisíce korun v kombinaci s předplacenou kartou.

Už nyní je ale k dispozici jeho větší a výkonnější nástupce, Smart 4 Power, který opět vzešel ze spolupráce s firmou Alcatel. Téměř ve všech parametrech si oproti modelu Smart 4 polepšil, přitom jeho cenovka je podobně lákavá jako u jeho předchůdce.

Ačkoliv z plastu, vzhledem potěší

Pětipalcovým telefonům se často neříká „pádla“ jen tak pro nic za nic. Někdy výrobce už tak velký displej ještě obežene velkými rámečky a telefon se stěží vejde do ruky. Případ Smart 4 Power to naštěstí není. Rámečky okolo displeje jsou příjemně tenké, a i když by se určitě dalo ještě ušetřit místo pod displejem, rozhodně hodnotíme přední stranu telefonu jako vyhovující.

Vodafone Smart 4 Power

Právě spodní prostor pod displejem je vyhrazen pro trojici ovládacích tlačítek v obvyklé sestavě, tedy funkce zpět, návrat na domovskou stránku a správce ploch. Tlačítka jsou podsvícena a i při neaktivitě displeje je jejich symbol pod povrchem slabě viditelný. Na přední straně telefonu se dále nachází klasický reproduktor pro hovory, kamera pro videohovory, notifikační dioda a senzor regulace jasu displeje. Displej je chráněn tvrzeným sklem.

Boční rámeček je plastový, lesklá část blíže k přední straně by mohla z dálky připomínat kov, nenechte se však zmást. Kov na těle Smart 4 Power zkrátka nenajdete. Na bocích telefonu se klasicky nachází tlačítka ovládání hlasitosti a zapnutí displeje po pravé straně, dále 3,5mm jack konektor na vrchní a mini usb přípojka na spodní straně.

Zadní část krytu telefonu pak zdobí logo Vodafone společně s nápisem LTE/4G. Naleznete zde poměrně velký reproduktor, čočku fotoaparátu a přisvětlovací LED diodu. Povrch zadní krytky přístroje je pokryt matným plastem, který bohužel svou zdánlivou odolnost proti zanechávání otisků prstů moc neplní. Pokud telefon vezmete do ruky, budou otisky vidět nejenom na displeji, ale i všude jinde.



Vodafone Smart 4 Power

Telefon se v ruce drží poměrně příjemně, díky zaobleným rohům i celkové velikosti modelu padne i do menších rukou. Netvrdíme, že se občas při ovládání telefonu nevyhnete přehmatům (zejména při stahování horní roletky s ovládacími prvky), i tak jsou ale rozměry telefonu spíše plusem a Vodafone se svou snahou ztenčovat rámečky dělá určitě dobře.

Velký displej s několika kompromisy

Jak už bylo řečeno, úhlopříčka displeje činí rovných pět palců. Na této ploše výrobce rozložil 540 x 960 pixelů, tedy qHD. Výsledná jemnost tak činí 220 pixelů na palec, což je hodnota, která má hodně daleko k dnešní technologické špičce. Nemůžeme ovšem tvrdit, že by byl displej nějak výrazně hrubý a méně náročnějším uživateli bude zcela dostačovat.

Zobrazovací technologie IPS v tomto modelu činí displej poměrně jasným a na slunci dobře čitelným, nicméně například podání černé by u Smart 4 Power mohlo být o hodně lepší. Světlejší nádech je v podstatě znát u každé barvy, přehnanou živost či saturaci u modelu nečekejte. I tak se ale na displej dívá příjemně a rozhodně by se dal čekat i u telefonu střední třídy s vyšší cenovkou.

Nadupaný výkon i výdrž, paměť však zamrzí

Označení modelu „Power“ je celkem trefné. Přístroj pohání čtyřjádrový procesor od Mediateku na taktu 1,3 Ghz, doplněný 1 GB paměti RAM. S telefonem se tak nebudete muset bát záseků nebo poklesů plynulosti prostředí. Poradí si dokonce i s nejnáročnějšími hrami díky grafickému čipu Mali-400 MP.

Smart 4 Power nabídne standardní konektivitu v podobě Bluetooth 4.0, wi-fi a NFC a navrch přidává rychlou technologii LTE, kterou Vodafone vyzdvihuje zejména v kombinaci se svým Turbo internetem.

Co také rozhodně na výbavě telefonu potěší, je kapacita baterie. Ta činí 3000 mAh, což je velice lákavá hodnota. Telefon při běžném používání nemá problémy vydržet nabitý víc jak dva dny. Pokud jej opravdu aktivně vytěžujete, je stále výdrž alespoň jeden den reálná.

V telefonu jednu z nejaktuálnějších verzí Androidu KitKat 4.4.2. Celé prostředí je čistý Android, telefon neobsahuje žádnou grafickou nástavbu, pouze je vybaven balíkem aplikací od Vodafone.

Naopak velice nedostačující je interní paměť. Té výrobci do telefonu dali pouze 4 gigabajty, ze kterých je dostupných zhruba 1,7 GB. Data tak doporučujeme ihned přesouvat na paměťovou kartu microSD, které telefon podporuje do velikosti 32 GB.



Úložiště telefonu Vodafone Smart 4 Power

Fotoaparát v horším světle selhává

Pětimegapixelový fotoaparát rozhodně za kvalitní označit nemůžeme. Za dobrého světla pořizuje průměrné fotky, na jaké jsme od telefonů této cenové kategorie zvyklí, v horších světelných podmínkách ale nastupuje barevný šum, který je často velice intenzivní. Fotky postrádají ostrost, zejména při focení v exteriéru. Nadšenci do fotografování s tímto modelem spokojeni rozhodně nebudou. Telefon disponuje rovněž i přední, 0,3MPx kamerou, určenou pro videohovory.

Takhle fotí Vodafone Smart 4 Power

Rozhraní fotoaparátu obsahuje funkce HDR, panorama, noc, sport a také funkci snímání QR kódu, která je zde příjemným bonusem. Najdete zde i možnost rozpoznání obličeje. Pokročilá nastavení nabídnou přidání informace o GPS poloze, velikost fotky, samospoušť, nastavení ISO a ladění expozice.

Vodafone přibalil pár aplikací navíc

Ačkoliv je v telefonu připravený čistý Android bez grafických nástaveb, přece jen je zde do začátku nainstalováno několik aplikací nad rámec základní výbavy. Mimo samotných aplikací od Vodafone, tj. Můj Vodafone, uživatelské příručky, počasí Smart Weather, živé tapety Smart Flow, NFC spouštěč úkolů a nástroje ochrany telefonu Vodafone Protect zde nalezneme také například kancelářský balíček Kingsoft Office, Facebook, Rádio, Svítilnu nebo Twitter.

V telefonu najdeme jak sadu základních aplikací, tak i pár speciálních od Vodafone

Není to rozhodně špatný mobil

Vodafone Smart 4 Power je telefon mnoha kompromisů, přesto ale má hodně co nabídnout. Telefon nepůsobí přehnaně levným dojmem, spíše naopak. Displej se rozhodně nedá označit za nekvalitní, i když rozlišení 1 280 x 720 by mu jistě slušelo více. Výkonu má na rozdávání, jen paměti by mohl výrobce přidat alespoň dvakrát tolik. Velkou předností je podpora LTE.

Telefon dobře poslouží uživatelům, kteří chtějí velký a výkonný mobil, ale nechtějí za něj utratit příliš peněz. Pokud jste ochotni přehlédnout nedostatky v podobě ne příliš kvalitního fotoaparátu nebo horší jemnosti displeje, budete s Vodafone Smart 4 Power spokojení. Alternativou může být například LG Optimus L9 II, který nabízí o něco menší, zato jemnější displej společně s kvalitnějším fotoaparátem. Pozbývá ale výkonu a má horší kapacitu baterie. Podobnou alternativní volbou může být i Xiaomi Red Rice.

A cena? Bez tarifu stojí telefon 4 377 korun. To je v rámci přístrojů s podporou LTE adekvátní suma. Není nejlevnější, ale také není v rámci své třídy nejslabší.