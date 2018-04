Světová extratřída za cenu malého auta. Test Vertu Signature Touch

S androidími chytrými telefony začalo Vertu na počátku roku 2013, tehdy byl na trh uveden model Vertu Ti. Byl to po typu Constellation T (to byl ještě model se Symbianem) teprve druhý plně dotykový model výrobce. Zatímco Constellation T byl základní model, Ti se v podstatě zařadil na vrchol nabídky.

Ještě koncem roku 2013 představilo Vertu nástupce Constellation T. Nový typ Constellation dostal také Android a poprvé v historii značky i vcelku aktuální výbavu. Tou zastínil i lepší a dražší typ Ti, který však nadále nabízel výjimečnější materiály. Na špičku mobilního světa navíc Constellation výbavou také nemělo. Ostatně, u Vertu se s tím ani nepočítalo, představitelé společnosti sami dlouhodobě prohlašují, že nehodlají prodávat smartphony s tou nejmodernější výbavou.

Jenže přišel začátek letošního roku a jakési zpomalení v hardwarovém zbrojení mezi top smartphony. Letošní „vlajkové lodě“ se oproti těm loňským o mnoho kupředu neposunuly, výrobci si hrají především s designem a funkčními detaily. A tak se stalo, že nedávno představený nový model Vertu Signature Touch, který vlastně v hierarchii modelové nabídky nahrazuje první androidí typ Ti, se může směle řadit mezi špičkové smartphony současnosti.

Podle slibů firmy nemá ten úplně nejlepší hardware, ovšem Snapdragon 800 a 2 GB RAM znamenají, že to rozhodně není žádné ořezávátko. Navíc ve výbavě nechybí LTE, NFC nebo bezdrátové dobíjení, takže i ona pozornost k detailům se dostavila. V kombinaci s precizním ručním zpracováním, jemnou kůží, titanovým rámem a safírovým krycím sklem displeje je Vertu Constellation opravdu ojedinělý chytrý telefon. Výrobce si za to nechá pořádně zaplatit, základní model stojí 222 tisíc korun a ceny se šplhají téměř k půl milionu.

Vzhled a konstrukce: to se musí zažít

V pražském Vertu butiku v Pařížské ulici nám k testu zapůjčili asi nejelegantnější provedení, ve kterém se momentálně Signature Touch prodává. Jde o celočerný kousek s jemnou černou kůží a titanovými částmi potaženými černou barvou technologií PVD. Podle této technologie nese konkrétní provedení i označení Black PVD. Speciální technologie zaručí, že matná černá barva kovových částí zůstane navždy matná a prakticky nejde poškrábat. Povrch je velmi tvrdý a odolný vůči mechanickému poškození, za což jsou jistě zákazníci u smartphonu za statisíce korun vděčni.

Pocit z telefonu Vertu se musí zažít. Už mnohokrát jsme psali o výjimečných materiálech a téměř chorobné péči věnované detailům. Špičkové zpracování a pocit bytelnosti jsou tu samozřejmostí. Jenže co naplat, to hlavní z Vertu se opravdu špatně popisuje. Obzvlášť, když telefon není zrovna fotogenický a design je pro běžného člověka přinejmenším kontroverzní.

Vertu totiž u nového špičkového modelu vsadilo na trochu komplikovanější linky než u levnějšího Constellation. Designéři si vyhráli s detaily, které nejsou nijak opulentní a ostentativní, nicméně jako celek může Signature Touch působit zvláštně. Propracovanost detailů však v praxi ohromí, ani jedna linka, ani jeden prvek, tu nejsou zbytečně.

Signature Touch tak působí velmi originálně a neotřele, a splňuje tak vlastně zadání. Telefon s cenou běžného osobního auta prostě jiný být musí. Pokud ho porovnáme se staršími dotykovými typy, dovolujeme si tvrdit, že tady se Vertu trefilo přesně tam, kam potřebovalo. Třeba model Ti, ale i předchozí Constellation T totiž po stránce vzhledu působily až příliš komplikovaně, zatímco u Signature Touch tento pocit nemáme. To nic nemění na faktu, že spíše na minimalistické pojetí dnešních smartphonů zvyklý běžný zákazník ve vzhledu tohoto Vertu zalíbení nejspíš nenajde.

Jedinečný vzhled v kombinaci s perfektními materiály a především jemnou kůží pak v ruce vytvářejí opravdový pocit výjimečnosti. Signature Touch tu jde o hodně dále než „obyčejnější“ Constellation, má například jemnější kůži a více dává na odiv titanový rám. U Constellation jsme také nebyli úplně spokojeni s pocitem při stisku tlačítek, tady je vše v nejlepším pořádku. Tlačítka pro regulaci hlasitosti na levém boku a vypínací tlačítko či tlačítko pro spuštění speciálních Vertu služeb na boku pravém mají stisk opravdu precizní a velmi dobře se nahmatávají i poslepu.

Kromě tlačítek najdeme na těle Constellation ještě jeden mechanický prvek, kterým je zámek a kryt slotu na SIM kartu. Maličký otočný zámeček je jedním z odznaků modelů označovaných jako Signature. Při otočení o čtvrt otáčky to kdesi v útrobách jemně cvakne a kryt uchycený na druhém konci na pantu povyskočí. Po jeho otevření objevíme jednak slot na microSIM (Constellation má nanoSIM), ale na plaketě pod krytem také podpis osoby, která celý telefon ručně sestavila. Právě proto nese tento model označení Signature.

Kromě testovaného provedení Jet Black je Signature Touch k dostání v celé řadě dalších kombinací. Je tu kombinace stříbrného titanového rámu s černou telecí kůží s označením Jet Leather, tentýž titan v kombinaci s červenou telecí kůží Claret Leather, několik ještěrčích provedení (světlemodrá Seaspray Lizard, fialová Damson Lizard, tmavě modrá Pure Navy Lizard), modely s aligátoří kůží (černá Jet Aligator s broušeným titanovým rámem) a modely se zlatem, třeba černé PVD provedení se zlatými detaily Pure Jet Red Gold, což je nejdražší kousek celé řady.

Hmotnost smartphonu s prvky z titanu, kůže a keramiky je 192 gramy, což není málo, ale běžnou produkci zas nijak dramaticky Vertu nepřevyšuje. Rozměry telefonu jsou 145 × 69 × 10,7 mm. Především tloušťka je trochu nadprůměrná, ovšem v praxi to nijak zásadně nevadí. Telefon je naopak užší a trochu menší než HTC One M8. Je to dáno i tím, že má o tři desetiny palce menší displej (4,7 palce).

Displej a ovládání: aktuální Android a dost síly

Vertu se nezatěžuje přílišnými úpravami Androidu, vlastně si vystačí jen se speciální sadou ikon pro některé aplikace a s vlastními widgety služeb. Jinak má Vertu Signature Touch v podstatě čistý Android, a tak může výrobce bez problémů nabídnout aktuální verzi 4.4.2. Co se aktualizací týče, firma plánuje dlouhodobější podporu telefonu, ovšem zatím není jasné, zda to například znamená budoucí přechod na Android L. V továrně Vertu se totiž ladění systému věnují pouze dva lidé a to je docela málo.

Ostatně na telefonu je to místy trochu vidět. I přes hodně výkonný hardware (čtyřjádrový Snapdragon 800 s taktem jader 2,3 GHz a grafika Adreno 330) dojde v systému občas k drobným zadrhnutím. Není to nic pravidelného a neodpustitelného, telefon jinak funguje velmi rychle, ale občas „vypadne z role“. Doladit by si zasloužily i některé funkční detaily systému. Zatímco třeba notifikace ve stavové liště fungují skvěle (lze odsud rovnou mazat e-maily z Exchange účtu, což u některých zařízení stále nejde), telefonní aplikace za mnoho nestojí.

Celkově je však Signature Touch velkým překvapením. V Benchmarku AnTuTu X se nám podařilo dosáhnout skóre na úrovní 30 000 bodů, což je srovnatelné s celou řadou špičkových smartphonů. Třeba HTC One M8, které v AnTuTu zatím z běžných top-modelů dominuje, umí v praxi asi 34 000 bodů, Xiaomi Mi3 pak asi 33 000 bodů. Špičkový výkon se pozitivně projevuje v náročných hrách.

Dalším velkým krokem kupředu je displej. Ten dostal úhlopříčku 4,7 palce a HD rozlišení. Do podobně velkého těla by sice jiní výrobci vměstnali i pětipalcový panel, ale u Vertu je to zatím rekord. Ty tam jsou silné rámečky okolo zobrazovače. Nyní je vedle něj jen minimum místa a zbytek tloušťky pak zaujme titanový rám. Díky jeho konstrukci ani displej nepůsobí, že by byl od vnějších okrajů telefonu daleko a také není nijak utopený.

Vertu neuvádí, jakou technologii displej používá, ale vzhledem k výbornému barevnému podání a širokým pozorovacím úhlům tipujeme IPS panel. Kryje jej pro výrobce tradiční safírové sklo, které se chlubí tím, že jej nelze poškrábat. To můžeme brát opravdu vážně, oproti běžným Gorilla Glass sklům tu nemají škrábance žádnou šanci.

Vertu se povedla ještě jedna věc v kombinaci s tapetami. Ty mimochodem dodala londýnská National Gallery a jde o reprodukce děl slavných malířů. V horní a spodní části přechází obraz postupně do černé barvy a ta hezky navazuje na černé okraje displeje. Díky tomu není za určitých světelných podmínek poznat, kde displej vlastně končí. Na slunci se však okraje prozradí, může za to jen průměrná čitelnost displeje.

Poprvé v historii se také výrobce rozhodl použít ovládání systému pomocí virtuálních tlačítek na displeji. Klasickou androidí sadu tedy najdeme na spodním okraji v typickém rozložení, tedy zleva doprava tlačítko zpět, home a multitasking.

Baterie: vyladěná výdrž

Signature Touch má napevno vestavěný akumulátor s kapacitou 2 275 mAh. Toto trochu netradiční číslo není ve světě špičkových chytrých telefonů nijak ohromující, spíš patří k podprůměru. To by mohlo vzbuzovat obavy o výdrž na jedno nabití. Ty jsou však zcela liché, protože sladění hardwaru se softwarem se minimálně v této oblasti podařilo velmi dobře. V praxi jsme se Signature Touch bez problémů vydrželi i dva perné dny na jedno nabití. V případě skromnějšího používání bychom se možná dostali i na tři dny, ale to už asi není případ, kterého budou uživatelé dosahovat v praxi.

Důležité je, že i v tom největším zápřahu telefon zcela bez problémů přežije celý den a ještě mu nějaká energie zbude. V systému jsou také vestavěny úsporné režimy. Uživatel si může nadefinovat dva v různých úrovních. Ovlivnit se tu dá aktivita bezdrátových připojení, vypnout jde Bluetooth, NFC, GPS, dá se snížit jas. Není to nic tak pokročilého, jako u některých běžných smartphonů, na druhou stranu pro prodloužení výdrže v krizovém případě to stačí. Dobrou zprávou také je, že telefon podporuje bezdrátové nabíjení. U Vertu vám jako příslušenství prodají elegantní stojánek na telefon se schopností přístroj dobíjet.

Telefonování a zprávy: nepřehledný přehled hovorů

Už dlouho se telefony Vertu chlubí vyzváněcími melodiemi nahranými Londýnským symfonickým orchestrem. Jejich reprodukce je navíc podpořena dvěma nečekaně kvalitními hlasitými reproduktory dole pod displejem. Z běžné produkce má k podobnému projevu nejblíž HTC One M8, ale i to za Vertu zaostává, byť má reproduktory lépe rozložené nad a pod displejem.

Vyzvánění dovede být i nesmírně hlasité, podobnou úroveň nabídne málokterý telefon. Pokud náhodou i přes hlasitý projev (typicky jsme úroveň vyzvánění ztlumovali do spodní třetiny rozsahu) nějakou událost zameškáte, je tu stavová dioda, která vás na ni upozorní.

Práce se zprávami je zcela standardní a v telefonu je běžná systémová klávesnice se všemi typickými možnostmi nastavení. Funguje tu tedy i prediktivní psaní tahy a poté, co uživatel vypne možnost hlasového zadávání textu, se také na správném místě objeví čárka. Zvláštní je, že hlasové zadávání se tu musí vypnout, u běžných androidích modelů se dá v menu pozice tlačítek čárka a mikrofon prohodit.

Trochu zmateně působí androidí aplikace pro správu hovorů. V ní je totiž nahoře vidět poslední hovor, pod tím trojice hovorů na nejčastější čísla a pak následují další hovory. U nich už však není vyznačen například ani směr, kterým hovor šel, a v aplikaci se nedají samostatně vyfiltrovat příchozí, zameškané a odchozí hovory. Klasický přehled hovorů je k dispozici pod ikonou v levém dolním rohu aplikace, což zbytečně zdržuje. Podobné je to při vytáčení telefonního čísla. Klávesnici s číselníkem je nutné nejprve vždy otevřít ikonou uprostřed spodní části displeje.

Organizace a data: LTE i přidané služby

Podpora LTE i NFC či standardu Bluetooth 4.0 jsou u špičkových smartphonů samozřejmostí a tak tentokrát tyto technologie nechybí ani u luxusního modelu. Co nás trochu zklamalo, je citlivost na signál – a to jak v případě wi-fi, tak mobilní sítě. Ta je nepatrně horší než u řady běžných smartphonů, které testujeme. Co se paměti týče, telefon disponuje 64 GB, což bude zcela dostačující množství. Slot na karty microSD byste tu hledali marně.

Vertu, to je nejen luxus po stránce materiálů, ale i služeb. S telefonem jako takovým dostane uživatel řadu speciálních aplikací, které jej provedou světem luxusu. Vertu tradičně nabízí exkluzivní tipy a pozvánky na různé akce, k tomu slouží především aplikace Vertu Life.

O bezpečnostní otázky, ať už jde o zabezpečení samotného telefonu nebo třeba možnosti šifrovaného telefonování či posílání zpráv se postará aplikace Certainty – ta umožní uživateli nainstalovat další programy, které pak mají jednotlivé úkoly na starosti. Jendou ze specialit telefonu je tak například aplikace iPass Open Mobile, která uživateli telefonu zaručí přístup ke dvou milionům wi-fi hot-spotů po celém světě. Roční přístup stojí uživatele Vertu 200 dolarů, což není zas tak špatná nabídka.

Tou pověstnou třešinkou na dortu je pro Vertu tak typická služba Conciérge. Tu tentokrát na rozdíl od levnějšího Constellation dostanou k Signature Touch uživatelé automaticky na rok zdarma. Pak se za Conciérge platí, ceny začínají v přepočtu asi na 100 000 korunách ročně, záleží však na konkrétní podobě služby.

Zábava: fotoaparát s přispěním Hasselblad

U Signature Touch si Vertu dalo konečně záležet také na fotoaparátu. Jeho uživatelské prostředí by si zasloužilo vylepšení – třeba funkce HDR se zbytečně zapíná uvnitř v menu nastavení a není tak vůbec po ruce. I samotných možností nastavení je žalostně málo, uživatel (opět v menu) ovlivní jen kompenzaci expozice a vyvážení bílé (a samozřejmě rozlišení). Mezi kreativními režimy tu je sice krajinářský nebo sportovní, panoramatický režim se však trochu nepochopitelně zapíná tlačítkem v pravém dolním rohu, které jinak přepíná mezi focením a natáčením videa.

Některé nedostatky lze eliminovat tím, že si nainstalujete jinou aplikaci fotoaparátu – třeba přímo tu od Googlu – ta má více funkcí a možností, na druhou stranu třeba pořizování HDR snímků bude i v tomto případě nadále docela pomalé.

Vertu Signature Touch dostalo 13Mpix fotoaparát s automatickým ostřením a rovnou dvě přisvětlovací diody. Fotoaparát je vcelku pohotový a za dobrého světla pořizuje povedené snímky. Kvalita však začne pokulhávat ve zhoršených světelných podmínkách. Nejde tak ani o rostoucí množství šumu, to je vcelku standardní.

Potíže nastávají, když se ke slovu dostanou přisvětlovací diody. Ty zvláštně svítí na střed scény před sebou a okolí zůstává neosvětlené, snímky jsou tak ve středu prosvětlené, na okrajích tmavé. Za dobrého světla je tedy výkon až překvapivě dobrý a Signature Touch se může měřit se špičkou fotomobilů. Ovšem jinak má Vertu stále co zlepšovat, ani certifikace od společnosti Hasselblad tu výrazně nepomohla.

Další drobná specialita se týká zvuku – kromě výstupu z reproduktorů má telefon ještě speciální aplikaci s ekvalizérem laděným ve spolupráci s firmou Dolby. Ekvalizér nabízí několik režimů, každý se hodí pro jinou činnost.

Shrnutí: absolutní vrchol

Stejně jako všechny mobilní telefony značky, je i Vertu Signature Touch opravdu výjimečný kousek. Parádní materiály a zpracování, na které už jsme si v podání britské manufaktury zvykli, jsou tu navíc doplněny špičkovými technickými parametry. V praxi je Signature Touch schopné výkonem a výbavou soupeřit s těmi nejlepšími smartphony na trhu a to je příjemné překvapení.

Pochopitelně, pro většinu smrtelníků zůstane Signature Touch navždy jen velmi vzdáleným kouskem. Signature Touch nemá ve své třídě absolutně žádnou konkurenci. Cílí na bohaté, kteří vyžadují perfektně vybavený a moderní smartphone – na ty, kteří si doposud museli vystačit s telefony jako je Samsung Galaxy S5, HTC One M8, LG G2 nebo G3 a dalšími. Už nemusí.