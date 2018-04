Tip na nejdražší mobilní Vánoce. Recenze Vertu Constellation

Telefony značky Vertu mají často velmi výrazný design, který budí u veřejnosti kontroverzní reakce. Většina stávajících smartphonů firmy od širokého publika příliš pochval za vzhled nezískala. A nemusí zrovna jít o zlaté nebo diamanty posázené verze, i obyčejné modely mají pro někoho až ostentativní tvary.

To nový model Constellation zažité pořádky mění. Vertu se při jeho návrhu tentokrát drželo konzervativnějších linek a vytvořilo svůj dosud nejelegantnější model. Vzhledově se Constellation opravdu povedl a úplně se otočil poměr reakcí. Zatímco třeba předchozí model Ti po vzhledové stránce zaujal asi 10 procent lidí, kterým jsme ho ukázali, u Constellation je to zcela naopak. Drtivá většina lidí jeho vzhled oceňuje velmi pozitivně.

Ke špičkovému zpracování a špičkovým použitým materiálům se tak u Vertu Constellation přidává i vytříbený vkus, který je typický například pro tradiční hodinářské nebo luxusní oděvní značky. Constellation se tak stává více smarpthonem určeným pro každodenní používání než jen výrazným módním doplňkem.

Potvrzuje to i jeho výbava, která patří do vyšší střední třídy. Constellation tedy hardwarově nemíří proti nejnadupadnějším smarpthonům, jeho každodenní použitelnost je ovšem na špičkové úrovni. Výbava je dosud nejlepší ze všech telefonů Vertu. Zvláštností ovšem je, že hardware a displej odpovídající One mini od HTC je tu v těle, které velikostí dokonce lehce přerůstá dospělé One. Je to ovšem důsledek použitých materiálů.

Vzhled a konstrukce: titan, kůže a safír

Špičkové materiály jsou opravdovou specialitou telefonů značky Vertu. Firma dovedla umění využívat různé materiály v mobilní technice takřka k dokonalosti a téměř nikdo se jí v tomto směru nemůže rovnat. Dokazuje to i nový model Constellation, jehož vnější obal tvoří především titanový rám, kožený povrch těla a safírové krycí sklo displeje. Plasty tu budete hledat marně.

Na druhou stranu v rámci značky není Constellation materiály nijak výjimečné. U základního modelu to ovšem není překvapení. Na druhou stranu i tak za 130 tisíc korun očekáváte to nejlepší. A Constellation vám to dá. Žádný jiný smartphone vám při používání nezprostředkuje takové pocity jako tento. Nic se nevyrovná třeba tomu, jak si během několika týdnů osaháte kožený potah. Jemná kůže zpočátku trochu šustí, postupem času mírně změkne a v rozích se začne vytvářet jemná patina. Je to nezapomenutelný proces sbližování se s telefonem. Pokaždé, když telefon uchopíte do ruky, prsty se do silné vrstvy kůže jemně zaboří.

I přes vyšší hmotnost (179 gramů) a větší rozměry (142,2 × 70,4 × 11,2 mm) se tak telefon drží v ruce skvěle. Kožené tělo také znamená, že telefon v dlani dobře sedí a nemá tendenci vyklouznout. Celkové zpracování je opravdu perfektní. Constellation je stejně jako ostatní telefony značky kompletně ručně sestavován, opět vždy jedním technikem. Každý telefon je tak svým způsobem originál.

Konstrukce je dokonale pevná. Použité materiály také znamenají, že telefon je velmi trvanlivý a odolný vůči nešetrnému zacházení. Jistě, kůže se může časem poškodit, ovšem drobné škrábance a další optické vady tu nehrozí. Pokud se časem kůže onosí, Vertu vám za poplatek potah rádo vymění.

Titanový rám na bocích je vysoce odolný proti poškrábání, totéž platí o tmavé části s black-PVD povrchovou úpravou na horní straně. Ani na vystouplém štítku okolo fotoaparátu na zadní straně se po týdnech používání neobjevily ani vlasové škrábance. Ano, pomohl tomu i fakt, že telefon nosíme v koženém pouzdře, které je standardní součástí balení. I pouzdro si s telefonem nejprve musí trochu sednout, zpočátku je dost těsné, ale po několika dnech povolí a funguje skvěle.

Samostatnou kapitolou je pak krycí sklo displeje. Jde o největší kousek safírového skla použitý v mobilní elektronice a pokud chcete mít jistotu, že se displej opravdu vůbec nepoškrábe, je toto řešení jedinou jistotou.

Co se designu týče, zaslouží si pozornost celá řada detailů. Pro Vertu typická linka V se tentokrát přesunula výrazně na spodní část telefonu, která je právě tvarována do špičky více než u předchozích chytrých telefonů. Naopak z místa nad displejem zmizel typický polštářek okolo sluchátka hodně zaříznutý do V zmizel. Tato změna asi nejvíce prospěla celkové eleganci a uhlazenosti designu. Podobně, avšak daleko decentněji, teď vypadá kovový štítek vzadu okolo fotoaparátu.

Minulostí jsou také mechanická tlačítka, teď jsou všechna na čelní ploše senzorová. Jestli existuje nějaká konstrukční část telefonu, která si od nás nevyslouží absolutní slova chvály, pak jsou to zbývající mechanická tlačítka. Vpravo jsou vypínací a dvojice pro regulaci hlasitosti, vlevo pak tlačítko pro spuštění služeb Vertu. Jejich stisk nepůsobí tak jistě a přesně, jak bychom očekávali, je spíše jemnější. Je to možná jen otázka vkusu, ale jistější stisk s výraznějším odporem bychom ocenili, především u tlačítek pro regulaci hlasitosti. Ta se totiž poslepu velmi špatně nahmatávají a ani jejich stisk není úplně jasně cítit.

Za pozornost stojí i usazení displeje od těla telefonu. Panel s úhlopříčkou 4,3 palce je na velikost těla přístroje docela malý a má překvapivě velké rámečky. Je to velký nezvyk, ale na vzhled telefonu to má výrazný vliv. Řešení vypadá neotřele a telefonu dodává pocit solidnosti a mohutnosti. Přitom jde o dosud nejtenčí telefon značky.

Komentář si ještě zaslouží dostupné varianty telefonu. Testovali jsme provedení z černé kůže, k dispozici jsou ještě čtyři další varianty. Velmi se nám líbí výrazná oranžová verze, dámy ocení malinovou a k dispozici jsou také dvě hnědé verze, světlejší cappucino a tmavší mocha.

Displej a ovládání: HD a Android 4.2

Nové Constellation dostalo zatím nejvýkonnější hardware, jaký kdy smartphone od Vertu měl. Základem je dvoujádrový procesor Qualcomm Snapdragon s taktem 1,7 GHz, 1 GB RAM a 4,3 palcový HD displej. Tato kombinace znamená, že Constellation sice nebude trhat rekordy v benchmarcích, ovšem jde o velmi svižný a pro každodenní používání více než dostatečně výkonný smartphone. Občas se ovšem nějaké to zadrhnutí objevuje. V podstatě je tu hardware střední třídy a Vertu se snaží konkurovat tomu nejlepšímu ze světa chytrých telefonů. Nicméně výkonová i praktická ztráta na soupeře je tu výrazně menší než u modelu Ti zkraje tohoto roku.

HD displej s úhlopříčkou 4,3 palce luxusnímu telefonu také sluší podstatně více než panel s nižším rozlišením. I operační systém Android tu vypadá mnohem lépe a pocit z telefonu je daleko lepší. Přitom uživatelské rozhraní se oproti prvnímu androidímu modelu příliš nezměnilo. Mohou za to zkrátka kvality displeje. Oceňujeme věrné barevné podání, které má na svědomí nejspíš IPS technologie.

Displej má velmi dobrou automatickou regulaci jasu, maximální úroveň může být hodně vysoká, což ve spojení s antireflexní vrstvou přináší velmi dobrou čitelnost na přímém slunci. Velmi dobré jsou i pozorovací úhly. Panel je předností telefonu a jeho velikost má ještě jednu výhodu: na rozdíl od telefonů s větším displejem tu uživatel vše bez problémů obsáhne jedním prstem.

Operačním systémem je Android 4.2 Jelly Bean a zatím nevíme, jak se bude Vertu chovat v případě aktualizací. Vzhledem k tomu, že jejich příprava bude určitě nějakou dobu trvat, by bylo lepší, kdyby výrobce přeskočil verzi 4.3 a rovnou přišel s verzí 4.4 Kit Kat. Android je tu v podstatě v čisté formě, o úpravy se postaraly především speciální tapety, sada ikon exkluzivních funkcí a některé widgety. Ovládání pomocí senzorových tlačítek pod displejem je také bezproblémové. Tlačítka mají tradiční rozložení, zleva jsou to zpět, home a multitasking.

Baterie: praktický průměr

Vzhledem k velikosti, nemá Vertu Constellation příliš velkou kapacitu baterie. Hodnota 1 800 mAh patří spíše k podprůměru, ale oproti předchozímu modelu Ti jde o výrazné vylepšení. Především však výrobce zapracoval na power-managementu přístroje, takže v oblasti výdrže došlo k výraznému praktickému pokroku. Perný pracovní den přežije Constellation naprosto bez potíží, při troše snahy se lze dostat i na dva dny praktické výdrže.

Pomoci k tomu může například jeden ze dvou úsporných režimů. Režimy jsou podobné těm s názvem Stamina od Sony a ten pokročilejší funguje například tak, že vypne datové přenosy (funkce jde ovládat zvlášť), pokud je vypnutý displej, a sníží takt procesoru. V běžných režimech také může pomoci výdrž prodloužit stavová dioda telefonu, která blikáním různými barvami upozorňuje na zameškané události, a tudíž není nutné displej tak často rozsvěcet.

Telefonování a zprávy: výtečná hlasitost

Tradiční výbavou telefonů Vertu jsou vyzváněcí melodie nahrané Londýnským symfonickým orchestrem. Ty nechybí ani u Constellation, které k nim přidává výhodu opravdu hlasitého přednesu. Telefony Vertu patří dlouhodobě k těm s nejvytříbenějším zvukovým projevem a u Constellation se podařilo dosáhnout ještě lepších výsledků.

Zvuk z hlasitého reproduktoru telefonu dovede být opravdu velmi hlasitý, vyzváněcí melodie hrají navíc velmi čistě. Takto čistý přednes nemá žádný z chytrých telefonů. To v praxi znamená, že nám stačila jen opravdu nízká úroveň hlasitosti, abychom melodie vždy jasně slyšeli a hovor nezmeškali.

Kdyby ve Vertu chtěli ještě něco zlepšovat, mohli by například zavést nějaké dvoustupňové vibrace. V koženém pouzdře jsou totiž vibrace trochu utlumeny, takže by se hodila vyšší intenzita. Ale vzhledem k dobře slyšitelným melodiím to tak nutné není.

Podobně jako hlasitý projev je kvalitní i projev sluchátka. Zvuk při telefonování je čistý a jasně zřetelný, pomáhá tu systém potlačování okolního hluku. Softwarové funkce pro telefonování jsou zcela klasické. Klávesnice je běžná systémová, je tu i možnost psaní tahy – diakritika ovšem potom zkracuje zprávy na 70 znaků.

Klávesnice je pro psaní pohodlná, máme k ní však jednu zásadní výtku: chybí čárka, přestože je tu pro ni spousta místa a široký mezerník by se mohl snadno uskromnit.

Další specialitou je aplikace Silnet Phone pro šifrované hlasové i video hovory. Aplikace je sice dostupná zdarma, ovšem za služby je nutné platit. U Vertu je však prvních 12 měsíců používání programu od Silent Circle zdarma.

Oblast telefonování si zaslouží pozornost ještě v jednom ohledu. Constellation je první telefon Vertu a jeden z prvních telefonů vůbec, který používá nanoSIM karty, tedy ty, které Apple zavedl už loni pro iPhone 5. Tím výrobce jasně naznačuje, kam míří. Tuctový iPhone mají movití zájemci jednoduše vyměnit za výjimečnější Constellation.

Organizace a data: moderní funkce

U Vertu vylepšili i běžnou datovou výbavu auta. K tradiční sestavě Bluetooth, HSPA a wi-fi nově přibylo i NFC, možnost elektronického placení telefonem je jistě žádanou součástí telefonu pro bohaté. Naopak stále chybí LTE, které v praxi bude zatím chybět opravdu málokomu.

Poněkud tradičně chybí slot na paměťové karty, uživatel si tak musí vystačit s vestavěnými 32 GB paměti nebo samozřejmě s případnou kapacitou on-line úložišť (v základu tu je 15 GB na Google Drive). Porce 32 GB není mnoho, ale pro většinu uživatelů bude nejspíš dostatečná i přesto, že prakticky je k dispozici něco přes 27 GB (z toho 4 GB jako klasická vnitřní paměť, 23 GB se tváří jako vnitřní SD karta). Aplikace lze naštěstí přesouvat i na větší část vnitřního úložiště.

Z hlediska datových funkcí je zajímavá především služba iPass Open Mobile, která majitelům telefonu Vertu dává za roční poplatek 200 dolarů přístup k široké síti hot-spotů po celém světě.

Exkluzivní funkce: poprvé bez Conciérge

Telefony Vertu jsou známé mimo jiné i exkluzivní asistenční telefonní linkou Conciérge. Ta však u Constellation překvapivě chybí, respektive k ní nedostanete přístup na rok zdarma, jako u ostatních telefonů výrobce. Pokud vlastníte více telefonů Vertu, můžete samozřejmě nadále Conciérge využívat a ke Constellation si také můžete za tuto službu připlatit.

Ale v dnešním světě internetu nám asistent Conciérge při našich předchozích testech stejně moc užitečný nepřišel. Na druhou stranu je pravda, že nepatříme k cílové skupině lidí, kteří by přes tuto službu sháněli například VIP vstup na vyprodaný koncert, snažili si zařídit místo v pořadníku zájemců o nejnovější limitovanou edici italského supersportu nebo se nechávali protáhnout do nejvybranějších a na měsíce dopředu zamluvených restaurací.

Další exkluzivní funkce jsou přístupné pomocí Vertu Key, což je rubínové tlačítko na levém boku telefonu těsně nad slotem pro SIM. Služba Life je jakýmsi průvodcem světem luxusu. Jsou tu nabídky exkluzivních služeb, pozvánky na výjimečné akce, lze pomoci ní získat třeba vstup do různých VIP klubů, ve vybraných restauracích či klubech zajistí Vertu speciální služby navíc nebo zdarma, různé dárky na vás čekají při nakupování v exkluzivních obchodech.

Z tohoto hlediska je užitečnou novinkou funkce World View, která vám aktuální akce a pozvánky zobrazí na mapě světa. Pokud bychom chtěli v době testování telefonu některé z výhod Vertu Life využít, museli bychom podle mapy minimálně do Vídně na exkluzivní nákupy do klenotnictví Stephen Webster.

Velmi komplexní sada služeb se ukrývá pod označením Certainty. Kromě stručných aktuálních bezpečnostních informací o jednotlivých zemích nabízí služba i velmi pokročilé služby zajištění osobní bezpečnosti od firmy Protector Services Group. Je tu například možnost sdílet svou polohu s PSG tak, aby firma mohla připravovat aktuální bezpečnostní rady přímo na míru nebo mohla zasáhnout v případě nebezpečí. Další speciální funkci je Alert Button. Tlačítko, které si nastavíte, může vyslat v nebezpečí stiskem signál a PSG se pokusí vám maximálně pomoci. Certainty může zajistit také pomoc s nastavením telefonu na dálku.

Zábava: foťák jenom průměrný

Vertu Constellation dostalo 13megapixelový fotoaparát, ovšem neočekávejte špičkový fotomobil. Kvalita snímků je veskrze průměrná a na nejlepší fotomobily nemá ani náhodou. A to i přesto, že tu nechybí automatické ostření a dvojitý LED blesk.

Hlavním problémem obrázků je fakt, že jsou hodně bledé, a to téměř za jakýchkoliv podmínek. Zdá se tak, že výkon fotoaparátu je spíše softwarovým než hardwarovým problémem. Za dobrého světla by při správném zpracování i nevýhody špatné optiky měly být eliminovány a obrázky by měly mít dobré barvy. Což tedy nemají.

Prostředí fotoaparátu opět odpovídá čistému Androidu, ovládání je tedy jednoduché a docela přímočaré. Z funkcí tu nenajdeme žádné velké speciality. Je tu vyvážení bílé, kompenzace expozice a HDR. Hloupě v menu nastavení jsou k dispozici i některé scénické režimy.

Vertu s telefonem dodává i vcelku kvalitní špuntová sluchátka a kvalita zvukového výstupu je opravdu na výborné úrovni. Další zábavu však musí už většinou obstarat aplikace z obchodu Play Store, protože Vertu žádnou speciální sadu aplikací nepřidává. Ale servíruje zákazníkům vlastní tipy na užitečné i zábavné programy.

Shrnutí: telefon pro aktivní a úspěšné

Constellation je opravdu hodně výjimečný smartphone. Ačkoli jde o nejlevnější chytrý telefon od Vertu, je to dosud asi to nejlepší, co firma zatím předvedla. Samozřejmě ve světě luxusních telefonů nejde vždy o funkce, a z hlediska luxusu tak našimi favority stále zůstávají klasické "hloupé" telefony řady Signature. Ovšem i dnešní boháči a úspěšní podnikatelé stále rychleji podléhají kouzlům smartphonů a Constellation je v tomto ohledu nejlepším možným řešením.

Jeho zpracování je úžasné, použité materiály luxusní a přitom telefon nepůsobí příliš nápadně a rozhodně ne nevkusně. Naopak, design a styl Constellation je na nejvyšší úrovni. Je to z designového hlediska jeden z nejpovedenějších kousků výrobce a jeden z nejpovedenějších smartphonů vůbec. A vůbec nevadí, že výbavou Vertu zůstává trochu pod vrcholem. Vše podstatné má a funguje (většinou) naprosto bez potíží.

Velmi těžko se bude k Vertu Constellation hledat konkurence. Běžná produkce se mu nemůže rovnat kvalitou zpracování ani materiály, v luxusní oblasti je zase výběr velmi malý. Soupeřem pro Constellation tak jsou vlastně jeho stájoví sourozenci, především dražší model Ti, který má paradoxně horší výbavu. Dražší je především kvůli ještě exkluzivnějším materiálům, ale upřímně, Constellation je ve všech směrech lepší.

Luxusní smartphony nabízí i výrobce hodinek Tag Heuer. Modely Link a Racer ovšem nemají ani na estetiku Constellation, ani na jeho výbavu.