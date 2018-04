Recenze - Toshiba PocketPC e310

Když jsem měl tu čest držet poprvé Toshiba PocketPC e310 v ruce, skoro jsem se obával, že mi dali něco jiného. O něco málo větší na výšku než PalmOS stroje high-end skupiny a ostatní parametry plně srovnatelné (šířka, tloušťka, hmotnost).

Při tvorbě této recenze jsem váhal, jak ji celou pojmout. Nakonec jsem se rozhodl, že upustím od velké, rozsáhlé recenze, která by popisovala nejenom železo, ale i systém uvnitř. Vzhledem k tomu, že operační systémy PocketPC zařízení jsou mezi PDA příznivci dostatečně známy, nebudu se touto částí vůbec zabývat, pouze zmíním, že jediné, co mne trochu nepříjemně překvapilo, je rychlost, která je u všech aplikací dostatečná, ale občas se projevuje něco jako vteřinové intervaly v překladu mezi anglickým originálem a českou mutací menu, popisek aplikací od firmy SunnySoft. Plná lokalizace totiž pracuje na principu, že se nejprve vykreslí anglický originál a poté je přepsán českými ekvivalenty. Myslím si, že pokud by toto někomu činilo potíže, lze češtinu vypnout a práce bude nadmíru rychlá a výkonná. Nyní tedy již k vlastnímu železu, tedy - ehm - ušlechtilým kovům a plastům…

Balení

Krabice je nezvykle velká a uvnitř dokonce i plná. :) Najdeme tam kromě Toshiba PocketPC e310 také polyesterový obal s výztuhou jako ochranu pro displejovou část. Dále samozřejmě manuály, instalační CD, napájecí adaptér, který je šikovně řešen jako samostatný pro použití na cestování, a pochopitelně synchronizační kolébku s USB rozhraním.

Technické parametry

32 MB SDRAM, 32 MB Flash ROM

32bit StrongArm SA-1110 RISC 206 MHz

Grafický čip MediaQ s 256 kB video cache

TFT displej 320 x 240 pixelů, 65536 barev

SD / MMC slot

IrDA port 115 kb/s

JogWheel

Li-Ion baterie

Rozměry 125 x 80 x 13 mm, hmotnost 140 gramů

Vzhled

Slušivý stříbrný design je podmínkou pro vstup do sorty zařízení, která v rukou svých majitelů něco znamenají. Ani u Toshiba PocketPC e310 tomu není jinak. Nádherný vzhled dvou kusů tenkých kovových plechů mezi černým plastovým hřbetem, umocněný chromovými tlačítky je opravdu skvělý.

Displej a přední strana je rozvržena jako u většiny PDA, tj. nad displejem v levé horní hraně je umístěna multifunkční LED dioda. Následuje dotykový displej s rozlišením 320 x 240 bodů a možným zobrazením 65 536 barev. Poté je zde lišta čtyř tlačítek, spouštějící základní aplikace v operačním systému PocketPC. A uprostřed umístěná čtyřsměrná kurzorová klávesa. Ta mohutně vystupuje nad okolní tlačítka a obrys zařízení, takže ji můžete pohodlně nahmatat, s palcem umístěným v jejím středu se cítíte jako při ovládání joysticku. V pravém spodním rohu už je pouze ochranná mřížka reproduktoru na systémový zvuk a monofonní přehrávání audio souborů.

Zadní strana obsahuje pouze potisk od výrobce a malinkatou díru RESETu. Informace o výrobci, který pochází z Tchaj-wanu, je pro někoho možná znepokojující, ale osobně si myslím, źe to ti šikmoocí docela umějí, mají zkušenosti a není se čeho bát.

Boky zařízení jsou strohé a funkční je pouze levá strana, kde najdeme velice užitečný a firmou Sony zavedený JogDial. Nad tímto dvousměrným otočným prvkem, který lze pro potvrzení zmáčknout, nalezneme ještě jedno tlačítko, u PocketPC velice obvyklé - nahrávání zvukového záznamníku.

Horní hrana je pěkná a zajímavá. Postupně zleva doprava nalezneme konektor pro zapojení sluchátek (JACK 3,5), slot se záslepkou na SD / MMC karty, malé štěrbiny pro mikrofonní vstup, malinkaté sklíčko infračerveného portu a na posledním místě plastem spojený celek zapínání a stylus šachtu. Této části věnujme chvíli delší pozornost. Stylus je totiž v šachtě držen magneticky, a tak při zasouvání nepocítíte žádný tlak, který byste měli překonat, a bude se vám asi zdát, že stylus vypadne. Opravdu nevypadne! Co se tlačítka pro zapínání týče, to je zapuštěno a kolem má ještě límec plastické hmoty, takže zapínat přístroj je možno buď malými prsty (nehty), nebo stylusem.

Spodní hrana je stejná jako u všech PDA - je tam systémový konektor a další je atypický - opět další standard a další typy konektorů, a každý výrobce má něco jiného :( Potěšující zprávou může být ovšem napájecí a nabíjecí konektor, kterým je klasický napájecí JACK. Takže můžete napáječ použít pro cestování a nabíjení na cestách. Vestavěná baterie Li-Ion je zárukou nízké hmotnosti a dobré kapacity.

Za zapůjčení děkujeme firmě PDA Planet, Praha.



Závěr:

Pokud máte zájem o zařízení, které je tenké jako Palm m5xx, a je to přitom plnohodnotné PocketPC, volte Toshiba PocketPC e310. Tenké a lehké PDA se dá snadno nosit v kapse u košile a nikde si s ním ostudu jistě neuděláte, ba naopak.