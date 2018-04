Levný plasťák s povedeným displejem. Recenze THL T5s

Smartphone THL T5s byl jedním z těch, které nás zaujaly v našem přehledu chytrých telefonů s cenovkou okolo 3 000 korun. Nestal se sice vítězem víceméně papírového přehledu, ale zaujal svými parametry a věděli jsme o kvalitách jeho displeje.

To potvrdil i v testu. IPS panel s úhlopříčkou 4,7 palce má sice „jen“ qHD rozlišení (540 × 960 pixelů), ovšem v praxi velmi příjemné barvy, pozorovací úhly i další parametry. Android je tu sice ve starší verzi 4.2.2, avšak funguje svižně a spolehlivě bez zádrhelů. Nebýt trochu obyčejného designu a zpracování z nepříliš pohledného tvrdého plastu, byl by to opravdu atraktivní cenově dostupný kousek.

Má samozřejmě i své mouchy. Tak například u testovacího kousku byly některé (pravda, nepříliš podstatné) položky v menu nepřeložené a uživatelské prostředí sice nabízí výběr ze dvou témat, ta ovšem nemusí vyhovovat vkusu každého.

Vzhled a konstrukce: prostě plasťák

Design rozhodně není kdovíjakou předností THL T5s. Je to úplně obyčejný smartphone se vzhledem bez nápadu nebo nějakého zajímavého detailu. Displej je na čelní ploše jasně poznat a rámečky okolo něj jsou docela výrazné. Zadní stranu kompletně tvoří kryt baterie, který přechází i do boků. Vyroben je z tvrdého a šustivého plastu, který není zrovna kdovíjak příjemný na omak.

Na druhou stranu se tvrdý plast zdá být docela odolný vůči různým škrábancům, struktura materiálu je navíc případně dovede trochu zamaskovat. Překvapivě tu však jsou viditelné různé šmouhy. Oblast okolo fotoaparátu je mírně vystouplá, ve spodní části je tu docela elegantně vyřešená mřížka hlasitého reproduktoru. Na stranách zaujmou ozdobné lišty, které jsou vyvedené v lesklé černé barvě a do nichž se schovávají ovládací tlačítka, zapínací vpravo a pro regulaci hlasitosti vlevo.

Kryt baterie jde sejmout snadno bez použití výraznější síly, ovšem na svém místě drží skvěle. Na to, jak je z hlediska designu a materiálů telefon obyčejný, tak slícování a pocit bytelnosti jsou tu výrazně nadprůměrné. Přitom tělo telefonu je při snaze o prohýbání docela poddajné. To nemusí být úplně na škodu, menší tuhost může znamenat i menší náchylnost na poškození citlivých součástí.

Plusy a mínusy Proč koupit? dobrý displej

slušný poměr výkon/cena

dobré zpracování

podpora dvou SIM

Proč nekoupit? tělo z obyčejného plastu

estetika grafických témat Kdy? V prodeji Za kolik? 3 500 Kč

Displej a ovládání: qHD stačí

U opravdu levných smartphonů nemůžeme očekávat HD displeje, qHD je tedy tím nejlepším, co lze v dané třídě dostat. A upřímně, za dané peníze to určitě stačí. Obzvlášť, když je displej z praktického hlediska opravdu povedený. Jemností sice neoplývá, ale kvalita obrazu nijak neurazí. IPS panel má velmi dobré barevné podání a skvělé pozorovací úhly, dobře funguje automatická regulace podsvícení. Snad jen čitelnost na přímém slunci je kvůli poměrně lesklému krycímu sklu jen průměrná.

THL T5s pohání Android 4.2.2 a čtyřjádrový procesor MediaTek MT6285. Takt jader je 1,3 GHz. Není to žádný výkonový rekordman, ale pro svižný a bezproblémový běh systému to stačí. Přispívá k tomu i 1 GB RAM paměti. Ne že by s touto konfigurací byl T5s kdovíjaký rychlík, ale dobře reaguje na pokyny a je téměř za všech okolností plynulý.

Méně chvály si už zaslouží provedení uživatelského prostředí. Ovládání je sice úplně normální s trojicí senzorových tlačítek pod displejem (menu, home a zpět) a i systém jako takový je relativně čistý bez větších zásahů výrobce. Namísto vlastního prostředí si tu THL vystačí pouze s grafickými tématy. A v těch tkví trochu potíž. V telefonu byla témata dvě a ani jedno není zrovna nejvkusnější. Zatím to vypadá, že další se stáhnout nedají, alespoň jsme na to nepřišli. Témata mění i ikony některých známých aplikací, jako je třeba obchod Google Play. Na to je potřeba si trochu zvyknout, některé aplikace se mohou hůře hledat.

Části témat také mohou zůstat nepřeložené. Třeba aplikace pro jejich změnu je k dispozici jen v angličtině, anglicky jsou i popisky u kontextového menu, které jde vyvolat na domovské obrazovce. Nelíbí se nám ani detail, že widgety jdou vybírat pouze z menu nabídky aplikací, na domovské obrazovce jejich volbu nijak vyvolat nelze. To je však jen drobnost. Na druhou stranu třeba příjemnou drobností je fakt, že senzorová tlačítka jsou podsvícená, což v dané cenové kategorii rozhodně není samozřejmost.

Baterie: úplná klasika

Uvnitř THL T5s najdeme akumulátor s kapacitou 1 950 mAh, což rozhodně není na danou kategorii špatná porce. Vzhledem k méně výkonnému procesoru i displeji s nižším rozlišením totiž telefon rozhodně nemá tak velký odběr energie jako mnohem lepší modely. V praxi se to projevuje tak, že dva dny i náročnějšího používání by neměly pro T5s být větším problémem. Pokud se uživatel trochu uskromní, tak by telefon mohl bez větších potíží vydržet nabitý například přes klidný víkend.

Běžné funkce: dvě SIM karty

Z hlediska běžné funkční výbavy asi nemůže THL T5s ničím překvapit. Je tu klasická sestava bezdrátových funkcí od wi-fi přes Bluetooth 4.0 až po podporu sítí třetí generace. Telefon dostal 4 GB vestavěné paměti, což není zrovna mnoho, ale pro základní použití to stačí. Samozřejmě nechybí slot na karty microSD. Levný smartphone také podporuje funkci USB On-the-Go.

U čínských telefonů je v podstatě samozřejmostí podpora dvou SIM karet a nejinak je tomu i v tomto případě. Jeden slot je ve formátu microSIM a druhý v klasické velikosti. Ovládání je jednoduché, lze vybrat primární SIM pro dané činnosti, nebo vybírat při každém hovoru, odkud má být uskutečněn. V aplikaci pro práce se zprávami je dvojice tlačítek pro odesílání, bohužel mají jen čísla, takže je nutné si pamatovat, která SIM je která.

Klávesnice je tu klasická systémová androidí, na dané úhlopříčce displeje je pohodlná. Chybí tu však třeba možnost psaní tahy. V telefonní aplikaci lze sice vyhledávat pomocí slovníku T9, jenže to funguje jen v té částí jména, která je v seznamu zapsaná jako první – lze vybrat, jestli se bude seznam řadit podle jména, nebo příjmení a taktéž může být buď jméno nebo příjmení na prvním místě. V tom, co bude mít uživatel v seznamu jako druhé, bohužel aplikace nevyhledává.

Výbava aplikacemi je vcelku základní, což je vzhledem k omezené kapacitě paměti chvályhodné. Je tu správce souborů a zajímavostí je aplikace, která umožní připojení Bluetooth klávesnice nebo dalších zařízení. Nechybí třeba svítilna nebo aplikace pro zálohování.

Fotoaparát: osm megapixelů naděje

Fotoaparát THL T5s dostal rozlišení osm megapixelů, ovšem oslavovat tento fakt by bylo předčasné. Je to spíš tak trochu falešná naděje. Na danou kategorii není výkon foťáku úplně tragický, ovšem chlubit se s jeho snímky nejspíš příliš nebudete.

Za dobrého světla vytváří snad docela slušné obrázky, jakmile se ovšem osvětlení od ideálu odchýlí, přichází hodně šumu a také neschopnost vyrovnat se s kontrasty. Diodový blesk osvětluje scénu nerovnoměrně a také nemá dostatečnou sílu. Zajímavé je, že třeba při ostření si fotoaparát vede lépe při focení blízkých předmětů než u otevřených scén.

THL připravilo vlastní aplikaci pro ovládání foťáku, která má v základu jen čtyři volby: režim blesku, otevření menu, volbu předního, nebo zadního fotoaparátu a přepínač režimu fotografování nebo natáčení videa. Po vstupu do nastavení se objeví klasická nabídka, ve které lze měnit i některé parametry jako třeba kompenzaci expozice, režim scény nebo vyvážení bílé. Pro pohotové fotografování to ovšem není příliš komfortní řešení.

Shrnutí: zajímavá nabídka

THL T5s není žádný prvoplánový krasavec, stejně tak použité materiály nebudí nadšení. Ani fotoaparát není ničím, co by stálo za větší pozornost. Jenže jinak telefon funguje dobře. Má povedený displej a i systém funguje docela svižně a bez zádrhelů.

Otázkou je, jestli se THL T5s dovede v široké konkurenci prosadit. Jeho nejvážnějším soupeřem je levný smartphone Cube1 G503 s ještě o trochu větším pětipalcovým displejem a ještě čistším Androidem. Huawei Ascend Y530 má pro změnu menší (a tedy trochu jemnější) 4,5palcový displej. Velmi zajímavou volbou je také Motorola Moto E, která ovšem postrádá češtinu a její fotoaparát rovněž za moc nestojí. Design a nový Android jsou ovšem nespornými výhodami. Displej má však úhlopříčku jen 4,3 palce.

Samsung nabídne v dané kategorii model Galaxy Trend Plus, britská značka Kazam zase smartphony se zárukou v případě rozbití displeje. Zaujmout určitě může i cenově dostupné Zopo ZP580.