Obyčejný android s obří výdrží baterie. Recenze THL 4400 Ultraphone

Výdrž baterie svého smartphonu kritizuje snad většina uživatelů, zároveň si však tato většina na nutnost nabíjet každý den nebo nejlépe jednou za dva dny tak nějak zvykla. Existují však smartphony, u kterých si zvykat nemusíte. Jedním z mála takových je i čínské THL 4400 Ultraphone a jeho sourozenec 5000 Ultraphone.

V redakci jsme testovali model s nižším číselným označením – právě číslice v názvu značí kapacitu akumulátoru v těle smartphonu. Sourozenec s označením 5000 má tedy kapacitu navýšenou, dostal ovšem také výkonnější hardware. Aniž bychom to prozatím ověřovali v praxi, tipujeme, že výdrž obou modelů bude při běžném používání hodně podobná.

A jaká že je ona praktická výdrž? I při opravdu ostrém provozu vydrží telefon na jedno nabití tři dny, to ovšem chce už velmi extrémní vytížení. Naopak při velmi lehkém využití se lze dočkat opravdových rekordů. Při jednom extrémním pokusu nám vyšla výdrž dvanáct dní na jedno nabití v opravdu lehkém provozu, který už není pro smartphone snad ani vhodný. Dosáhnout jednoho týdne ovšem nemusí mít méně nároční uživatelé velký problém.

Plusy a mínusy Proč koupit? ohromující výdrž baterie

povedený displej

podpora dvou SIM

Proč nekoupit? špatný fotoaparát

obyčejný design

starší android Kdy? V prodeji Za kolik? 4 999 Kč

To je u smartphonu s cenou 4 999 korun a podporou dvou SIM velmi slušný výsledek. Výkonnější model vyjde na 7 299 korun.

Vzhled a konstrukce: takový obyčejný

Pokud máme svůj první dojem z THL 4400 Ultraphone popsat co nejvýstižněji, napadá nás slovo obyčejný. Vzhledově ani zpracováním nejsou modely Ultraphone nic zvláštního. Tělo má jednoduché tvary, zadní snímatelný kryt baterie jemné vroubkování, boky „zdobí“ stříbrný rámeček imitující kov. Taková stará škola, bez větší pozornosti k detailům nebo bez důrazů na jakkoli zajímavá řešení.

Vzhled telefonu je tedy velmi nenápadný, na první pohled nemá v podstatě jak zaujmout. Je to smartphone, který snadno splyne s davem a nebude budit vůbec žádnou pozornost. Ani rozměry telefonu nijak neprozrazují, že by mohl mít rekordní výdrž baterie – míry 114,97 x 72,37 x 8,9 mm jsou v dané kategorii zcela obvyklé, především tloušťka vůbec nic neprozrazuje.

Kvalita zpracování je opět zcela normální – použité plasty nejsou ničím výjimečné, na omak působí docela bytelným dojmem a zdá se, že v praxi telefon vydrží i nějaké to hrubší zacházení. Zadní kryt drží na svém místě velmi dobře, přitom jde zároveň velmi snadno sejmout. Při hrubším zacházení se v rukou tělo telefonu trochu poddá tlaku, ale neznamená to jakkoli nepříjemný zvukový projev ani náznak toho, že by mohlo dojít k poškození přístroje.

Hmotnost 140 gramů je také zcela obvyklá na smartphone s pětipalcovým displejem.

Displej a ovládání: slušná výbava a výkonnější volba

THL 4400 Ultraphone dostalo do vínku vcelku solidní výbavu, která dnes patří spíše do nižší střední třídy, ale vzhledem k pokroku na poli smartphonů může stačit i náročnějším uživatelům. Základem je pětipalcový displej s HD rozlišením, tedy 1 280 x 720 pixely. Na dané úhlopříčce netrhá rekordy v jemnosti, ovšem rozlišení je zcela dostatečné. Navíc THL se v oblasti displejů daří vybírat opravdu povedené panely. Ten u 4400 Ultraphone je typu IPS a má na tento druh displeje možná až trochu nezvykle živé barevné podání. Celkově je displej hodně líbivý, barvy ovšem přeci jen mohou působit trochu méně přirozeně. Čitelnost na slunci je spíše průměrná.

Co se týče uživatelského prostředí, THL zatím nedrží u svých modelů jednotný rámec, u každého typu najdeme trochu odlišnou grafiku. Tau 4400 Ultraphone i sourozence s větší kapacitou baterie působí trochu kontrastně s designem telefonu – je na rozdíl od těla poměrně výrazná, ale přitom není jakkoli nevkusná. Naopak, výrazně barevné ikony jsou vyvedené v jednoduchém grafickém stylu. Logika je převzata z čistého androidu s tím, že nového vzhledu se dočkaly pouze ikony na úvodní obrazovce a v menu, třeba nastavení odpovídá čistému androidu.

To, že je THL 4400 z trochu starší školy, potvrzuje jednak použitá verze systému – 4.2.2, tak i ovládání se senzorovými tlačítky pod displejem. Ta mají ještě starší uspořádání menu, home a zpět. Systém pohání čtyřjádrový procesor MediaTek s taktem jader 1,3 GHz. Je tu také 1 GB RAM paměti. Pro běžné používání je to dostačující konfigurace. Hardware nemá s relativně čistým systémem velkou práci, jen občas se dostaví mírné zaškobrtnutí, které přeci jenom ještě ze všech telefonů s androidem nevymizelo.

Baterie: zvládne rekordy

Baterie je jednou z nejzajímavějších částí výbavy THL 4400 i novějšího typu 5000. U staršího a méně vybaveného kusu 4400 má akumulátor kapacitu 4 400 mAh, u druhého typu pak 5 000 mAh, jak napovídá číslo v názvu modelu. V obou případech jde o jedny z vůbec nejvyšších hodnot na trhu, ne-li vůbec ty nejvyšší.

U obou modelů lze očekávat rekordní výdrž na jedno nabití. U námi testovaného typu 4 400 budí konkrétní hodnoty údiv. I při velmi ostrém provozu vydržel tento kousek běžně tři dny na jedno nabití, dostali jsme se i na dny čtyři – to třeba přes víkend. V telefonu jsme přitom používali všechny služby, na které jsme zvyklí – byla zapnutá push synchronizace s dvojicí e-mailových schránek, neustále byly zapnuté aplikace jako Facebook, Facebook Messenger a další, které generují drobný, ale pravidelný provoz.

Během našeho testu, který tentokrát mohl trvat trochu déle, jsme přístroj podrobili zkoušce výdrže v minimálním provozu. Telefon se SIM kartou jsme nechali ležet v pokoji bez většího vytížení – ale se zmíněnými zapnutými službami. Občas jsme na něm kontrolovali e-maily, občas jsme jej sebou brali ven jako druhý telefon, pak sloužil i pro prohlížení webu. V tomto režimu telefon vydržel fungovat něco přes devět dní, než jsme pokus vzdali – v tu chvíli ovšem na ukazateli baterie zbývalo ještě celých 26 %. Celkem bychom se tedy takto dostali na dvanáct dní na jedno nabití.

Novější a výkonnější typ THL 5000 s ještě o trochu větším akumulátorem jsme prozatím netestovali. Zdá se však, že praktická výdrž tu bude velmi podobná – telefon má sice o něco větší baterii, ale také výkonnější a náročnější hardware – má osmijádrový procesor namísto čtyřjádrového a displej s Full HD rozlišením namísto HD. Jedinou drobnou pihou na kráse může být fakt, že ani u jednoho z dvojice Ultraphonů není baterie vyjímatelná. Naopak výhodou je fakt, že s vhodným kabelem může přístroj posloužit i jako záložní baterie pro jiný smartphone, kterému dochází energie. OTG kabel je součástí balení.

Běžné funkce: dostačující sada

Sbírka klasických funkcí opět u THL 4400 Ultraphone není ničím výjimečná. Na fakt, že jde o cenově dostupný přístroj poukazuje například přítomnost jen 4 GB vnitřní paměti – pro uživatele, kteří instalují spousty aplikací nemusí být tato porce dostatečná a přesouvání dat na paměťovou kartu ne vždy pomůže. Ale to je úděl celé řady telefonů, méně nároční uživatelé nebudou mít potíže. Pochopitelně slot na microSD karty nechybí.

Telefon má podporu dvou SIM – jedna z nich zvládá 3G sítě, druhá pouze sítě 2G, na to je při jejich rozdělení do útrob potřeba pamatovat. Oba sloty mají klasický formát miniSIM, což je dnes už možná trochu přežitek, ale usnadňuje to manipulaci s kartami. Ovládání obou SIM je vcelku standardní – pro každou lze vybrat primární funkci, u volání lze mít nastavenou primární kartu nebo při každém hovoru vybírat, ze které se má hovor uskutečnit.

Z dalších funkcí daných hardwarem už toho v seznamu moc není. Je tu Bluetooth 4.0 a samozřejmě wi-fi s podporou standardů b/g/n, telefon také podporuje USB on-the-go pro připojení USB disků a dalších zařízení. Z hlediska softwaru tu opět nenajdeme nic zásadního – je tu klasická sada programů jako správce souborů, kompas, svítilna, kalkulačka nebo úkolovník. V základu je také předinstalována aplikace Skype nebo program Twidroyd PRO pro práci s Twitter účty. Nechybí běžná sada Google aplikací a funkcí.

Fotoaparát: moc se mu nechce ostřit

THL 4400 Ultraphone je takový běžný smartphone, jehož hlavním kladem je výdrž baterie. A hlavním záporem výkon fotoaparátu – ten totiž opravdu není moc přesvědčivý. Začíná to u toho, že se telefonu nechce moc ostřit – možná to byla chyba jen našeho testovacího kousku, ale nevsadili bychom se o to. Spíš to vypadá, že podprůměrný bude celkový výkon.

Krom horší práce s ostřením, což se nejvíc projevuje u snímků blízkých objektů, je na tom hůře i schopnost zvládat kontrasty světel. Přitom třeba blesk fotoaparátu funguje skvěle a dovede i málo osvětlenou scénu osvítit velmi dobře. Jednou z mála dobrých vlastností fotoaparátu jsou vcelku přirozené barvy. Rozlišení osm megapixelů je přitom vcelku standardní a od dodavatelů kupovaný modul by mohl podávat slušné výkony. Neděje se tak. Typ THL 5000 Ultraphone má třináctimegapixelový fotoaparát od Sony, ten by mohl dávat mnohem lepší výsledky.

Překvapivě zajímavější je tak přední fotoaparát modelu – ten dostal rozlišení 5 megapixelů a širší úhel záběru, osloví tak milovníky selfie fotografií. Ostření i dioda tu samozřejmě chybí, což na druhou stranu znamená jednoduché řešení optiky, která vytváří docela obstojné snímky. Ovládání obou fotoaparátů je zcela standardní.

Shrnutí: opravdový rekordman

THL 4400 Ultraphone sice nedostane cenu za nejkrásnější smartphone a ani neohromí výbavou. Jenže hlavní přednost tohoto modelu je výdrž baterie – opravdu špičková výdrž baterie, která nemá na trhu chytrých telefonů mnoho konkurence. Zájemci o chytrý telefon, který nemusí nabíjet každý den nebo dva, pak přístroji prominou horší výkon fotoaparátu. Případně si připlatí za výkonnější typ THL 5000 Ultraphone, který má ve stejném těle trochu lepší výbavu včetně lepšího fotoaparátu.

Model 4400 Ultraphone stojí 4 999 korun, typ 5000 Ultraphone se stejným vzhledem, ale lepším výkonem, vyjde na 7 299 korun. Pokud jim máme hledat konkurenty mezi přístroji, které mají taktéž velmi dlouhou výdrž baterie, bude práce docela složitá. U nás jsme před necelým rokem testovali Lenovo P780, které by výbavou odpovídalo méně vybavenému z modelů – jenže u nás se dá sehnat jen u malých neznámých prodejců. Vyjde taktéž na 5 000 korun a dle našeho názoru je THL trochu jistější volbou i třeba z hlediska použitého systému.

České zastoupení Lenovo nedávno přineslo na náš trh své smartphony oficiálně. Namísto modelu P780 teď nabízí novější typ S860, jehož akumulátor má opět kapacitu 4 000 mAh. Ve výbavě najdeme 5,3palcový HD displej, čtyřjádro MediaTek s taktem 1,3 GHz nebo 2 GB RAM. Oficiální cenovka je 6 999 korun.

U dalších výrobců budeme smartphony s podobou kapacitou baterie hledat obtížně. A tak jen zasadíme THL 4400 Ultraphone do kontextu ostatních smartphonů. Jeho výbava odpovídá telefonům třídy Motorola Moto G, Sencro Element P500 nebo Xiaomi Redmi 1s.