Ruský smartphone se vztahem k Česku. Test TeXet TM-4677

Technicky vzato patří TeXet k no-name výrobcům, kteří se na trhu snaží prosazovat především cenou, respektive dobrým poměrem cena/výbava. Firma má ale větší ambice a ruský kapitál by jí mohl pomoci vyrůst – ostatně ruský trh je dost veliký a vlastní značku jistě přivítá s povděkem. U nás by zase mohl TeXet bodovat určitou image domácího výrobce, to pokud by se opravdu začaly některé jeho produkty vyrábět v českých továrnách Foxconn.

TeXet si podle slov vlastních představitelů hodlá zakládat na kvalitě, tedy něčem, čím by mohl z dlouhodobého hlediska přeci jenom vyniknout nad záplavu různých neznámých značek se smartphony s původem v Číně. Ze současného pohledu je ovšem například jeho smartphone TM-4677 další z mnoha neznámých na našem trhu. Nenápadný telefon, jehož jednoduchý design se ale alespoň nesnaží kohokoli kopírovat.

S cenou 5 500 korun nepatří k nejlevnějším telefonům a za podobné peníze koupíte jinde i o trošičku lépe vybavené kousky. Na druhou stranu se TeXet tváří vcelku solidně a pro mnohé bude výhodou, že má čistý tovární android bez jakýchkoli úprav výrobce. Téměř tradičním prvkem výbavy smartphonů relativně neznámých výrobců jsou také dva sloty na SIM, ani TeXet v tomto ohledu není výjimkou.

Vzhled a konstrukce: jednoduchý, bytelný

Už samotný název telefonu - TM-4677 není příliš elegantní a design jednoho z nejlepších modelů ruského výrobce je na tom podobně. Je to vlastně hodně nenápadný telefon jednoduchých tvarů a bez výraznějších detailů. Snad jen na zadní straně si můžeme všimnout mírně vystouplého fotoaparátu, dole pod displejem pak zaujme stavové světlo. Záměrně neříkáme dioda, protože je tu trochu větší pásek, který dovede upozorňovat na zameškané události, nízký stav baterie nebo stav nabíjení telefonu. Světlo z něj vycházející, je hezky tlumené, takže v noci zbytečně neruší a neoslňuje.

To jsou ovšem jediné dvě vizuální zajímavosti telefonu. TeXet TM-4677 je vyroben z plastů – tvrdých, převážně lesklých, ale překvapivě odolných. Zpracování telefonu vůbec působí velmi dobře, nikde nic nevrže, telefon je velmi bytelný. Jenže lesklé černé plasty jsou náchylné na zachytávání otisků prstů a také trochu kloužou v ruce, což je škoda. Jinak do dlaně telefon padne velmi dobře, a to i díky příjemnému zaoblení při přechodu ze zad do boků.

Rozměry telefonu jsou 139 x 67 x 9 mm, což můžeme považovat v dané kategorii za standard, hmotnost 139 gramů je trochu vyšší, ale určitým způsobem vypovídá o bytelné konstrukci telefonu.

Displej a ovládání: velký za málo peněz

Jedním ze slušných lákadel texetu může být jeho displej. Úhlopříčka 4,5 palce bude pro mnohé ideálem, rozlišení qHD (540 x 960 pixelů) přitom dostačuje. Panel používá IPS technologii a má příjemné barevné podání bez výraznějších výstřelků. Dojmy ovšem trochu kazí lesklé krycí sklo – to mírně zhoršuje čitelnost displeje na přímém slunečním světle a také ovlivňuje pozorovací úhly. Při pohledu z větších úhlů kvůli odleskům různé části displeje tmavnou čí světlají více nebo méně. Působí to, jako by displej byl hluboko pod krycím sklem, což ve skutečnosti není. V dané cenové kategorii si ale displej zaslouží celkově pochvalu.

Na texetu běží v podstatě čistý Android 4.1 Jelly Bean. Od opravdu čisté nexus verze se liší jen drobnostmi, především ovšem tím, že k ovládání slouží trojice senzorových tlačítek pod displejem a tudíž se na displeji nesetkáme s virtuálními tlačítky. Trochu nás štvalo, že bez podsvícení nejsou senzorová tlačítka na těle telefonu vůbec vidět – sice to přispívá uhlazenému vzhledu, ale uživatel se hůře orientuje. Tlačítka přitom zhasínají dříve než displej a v menu se doba jejich podsvícení nedá nastavit. Vypínací tlačítko je hezky na boku, takže je dobře dostupné, navíc má jistý stisk.

O pohon smartphonu se stará dvoujádrový procesor Qualcomm MSM8225 s taktem jader 1,2 GHz. Není to tedy žádná moderní záležitost, ale méně náročným uživatelům bude hardware (doplněný 768 MB RAM) stačit. TeXet TM-4677 je ovšem důkazem toho, jak se svět chytrých telefonů vyvíjí. To, co bychom ještě před rokem a půl označili za zcela plynulý Android, už teď přeci jenom za konkurencí zaostává. I při běžném používání jsme se občas setkali s mírným zaškobrtnutím. Telefon je však jinak příjemně svižný a většina uživatelů nebude mít důvody ke stížnostem.

Baterie: moc nečekejte

Vzhledem k záplavě novinek, které momentálně v redakci testujeme, jsme smartphone TeXet TM-4677 testovali jenom krátce. Proto s praktickou výdrží baterie nemáme moc zkušeností. IPS displej pomáhá situaci vylepšovat, ovšem starší čipset s Cortex A5 architekturou i kapacita akumulátoru jen průměrných 1 800 mAh naznačují, že tohle nebude žádný rekordman. Vzhledem ke krátkým dávkám, ve kterých jsme telefon používali a zkoumali, nám sice vydržel třeba tři dny na jedno nabití, ale to často bez SIM karty. V praxi se zdá, že den bude rozumným standardem, kterého dosáhnou i uživatelé s většími nároky. Když se trochu uskromníte, dva dny také nebudou ničím nereálným.

Běžné funkce: vlastně nic navíc

Z hlediska běžných funkcí nenajdeme v ruském smartphonu nic překvapivého. Jsou tu vlastně jen systémové aplikace, telefonní aplikace je zcela standardní, a to i přesto, že má telefon sloty pro dvě SIM. Mimochodem, primární SIM karta je formátu microSIM, ta druhá je klasická větší. První SIM umí i 3G sítě, druhá jen 2G a může tak sloužit spíše jen pro volání. Výběr, ze které SIM budete volat, provádíte až po vytočení čísla nebo jeho volbě z adresáře. U SMS je situace jiná, v prostředí aplikace jsou rovnou dvě tlačítka k odeslání. Klávesnice je opět zcela základní androidí.

Krom běžných systémových aplikací jako kalendář, e-mailové aplikace, prohlížeče (je tu běžný androidí, nikoli Chrome), YouTube a dalších je tu jen několik prográmků navíc. K nim můžeme zařadit například přehrávač AstroPlayer, přehledný souborový manažer File Explorer, aplikaci FM rádia, zkratku pro rychlé zapnutí a nastavení wi-fi hotspotu, ekvalizér Sound Center a záznamník zvuku. Toť vše, jinak je softwarová výbava zcela běžná, tedy s výše popsaným rozdílem, že telefon používá dvě SIM.

Fotoaparát: solidní průměr

Ruský smartphone střední třídy dostal papírově velmi zajímavý fotoaparát – rozlišení osm megapixelů, automatické ostření i přisvětlovací dioda jsou solidním standardem. Za dobrých světelných podmínek také fotoaparát pořizuje vcelku hezké snímky, u kterých je ovšem přeci jenom vidět, že dynamický rozsah příliš vysoký není. Tendence k přepalům jsou zjevné, ale na druhou stranu se fotoaparát dovede vyvarovat úplných extrémů.

Ve zhoršených světelných podmínkách se dostavuje větší množství šumu a fotoaparát začíná mít trošku problémy s ostrostí. Ale i tak se kvalita drží ve vcelku solidním průměru. Horší je situace s použitím přisvětlovací diody. Automatika nemá příliš dobré řízení, dioda většinou zasvítí příliš a výsledné snímky jsou tak přesvětlené a prakticky nepoužitelné. Občas se ale automatika "splete" a vytvoří docela použitelný snímek. Fungování automatiky ovšem nelze příliš ovlivnit, navzdory tomu, že standardní androidí aplikace umožňuje nastavit některé parametry snímku jako barevnou saturaci, kontrast, ostrost a podobně.

Shrnutí: stojí za pozornost

TeXet TM-4677 je překvapivě zajímavý smartphone s čistým Androidem 4.1 Jelly Bean. Za danou cenu je jeho hlavním trumfem fakt, že jde o dvousimkový přístroj. S danou výbavou to ovšem určitě není nejlevnější kousek.

Třeba Huawei Ascend G600, který je přeci jenom už podstatně „značkovější“ záležitostí, můžete koupit za v podstatě stejnou cenu jako TM-4677, tedy asi 5 500 korun. Starší LG Optimus L9 je jen o málo dražší.

Sony Xperia M má menší displej s horším rozlišením a opět chybí slot na dvě SIM. Ale třeba Alcatel One Touch 5035D X Pop s velmi podobnou výbavou jako TeXet stojí asi 4 000 korun. Jen technologie displeje je obyčejnější a rozlišení fotoaparátu nižší. TeXet určitě není smartphonem, do kterého se zamilujete na první pohled. Vášně snad mohou vzplát jen v případě, že chováte zvláštní lásku k Rusku. Ale určitou volbou z rozumu být může.

TeXet TM-4677 a konkurence