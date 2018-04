Swissvoice MP40: elegantní telefon pro starší, ale pokročilé

Kdo by čekal klasický nevzhledný seniorský telefon s oranžovým displejem, ten se plete. "Véčko" vypadá v rámci možností celkem elegantně, svůj účel ale přesto splní dobře.

Telefon se tak kromě aktivnějších seniorů bude hodit určitě například handicapovaným, kterým se běžné telefony ovládají hůře, ale klasické telefony pro seniory jim připadají ošklivé.

Vzhled a konstrukce

S véčky už se na trhu moc nesetkáváme, přesto existuje skupina lidí, kteří je z různých důvodů mají rádi. Právě Swissvoice MP40 přitom umožňuje využít jedné z hlavních výhod, které véčka mají: i v relativně malém telefonu zůstane dost prostoru pro slušně velký displej i velkou klávesnici. Navenek pak telefon vůbec nevypadá jako "důchodcovský mobil". Hodně tomu pomáhá několik barevných variant, přičemž hlavně červená a vínová telefonu opravdu sluší. My jsme dostali na testování právě vínovou, v tomto barevném provedení telefon zaujme především aktivní starší dámy.

Slabinou véček bývalo dost často dílenské zpracování. V tomto případě jsou ale plasty pevné a nic nikde nadmíru neskřípe ani nevrže. Otevírací kloub v nás budil celkem důvěru, vytkli bychom naopak snímání krytu baterie, které jde poměrně ztuha a ještě mnohem hůře se nasazuje zpátky. Celkově lze ale hodnotit zpracování telefonu jako mírně nadprůměrné vzhledem k cenové kategorii. Dědečkovi, kterého jsme přizvali k testování, se telefon dobře držel v ruce, dobře otevíral i zavíral a telefon jako takový se mu zamlouval více než jiné seniorské modely, se kterými měl předchozí zkušenost.

Displej a ovládání

U telefonů pro seniory jsme obvykle zvyklí na oranžové kontrastní displeje. Vychází to z lékařských výzkumů, protože právě tahle barva je nejvýraznější pro slábnoucí zrak. Swissvoice MP40 ale cílí na mírně nižší věkovou kategorii, a tak si může dovolit barevný displej. To sice mírně snižuje čitelnost v extrémních případech, ať už jde o osoby se slabším zrakem nebo naopak zhoršené světelné podmínky, ale pro běžné užívání je to asi příjemnější.

Displej má úhlopříčku 2,4", to je v době 4" displejů smartphonů hodně podprůměrná hodnota. Ale na véčkový telefon se jedná o mírný nadprůměr. Kromě toho, vzhledem k povaze tohoto telefonu, by o mnoho větší displej neměl ani význam. Při rozlišení 240 na 320 bodů jsou písmena i ikony velké a dobře čitelné. Téměř devadesátiletý dědeček neměl se čtením displeje žádný problém. Struktura menu je jasná, vcelku logická a "nemučí" uživatele mnoha úrovněmi, vše důležité je přístupné už z té první. Nešvarem je, že písmenka jsou natolik velká, že názvy jednotlivých položek menu se mnohdy na displej na šířku nevejdou a nepřehledně "běhají".

Baterie

Výdrž baterie je poměrně slušná, při střídmém používání je možno se dostat i na čtyři dny.

Telefonování a zprávy

Barevný grafický displej umožňuje telefonu kromě běžných SMS nabídnout také MMS. To určitě velké části seniorů udělá radost, protože si už pomalu začínají zvykat na komunikaci prostřednictvím obrázkových zpráv. Fotky s vnoučaty jsou velmi populární. Práce se zprávami je intuitivní, velikost písma dostačující. Do telefonního seznamu můžete vložit až 300 kontaktů. Hlasitost telefonu je i na poměry seniorských telefonů značná a rozhodně dostačující.

Jako většina telefonů pro seniory má i Swissvoice MP40 nouzové SOS tlačítko. Po jeho dvojitém stisku se snaží telefon postupně dovolat na některé z pěti zadaných čísel. Tlačítko je umístěno na zadní straně telefonu a je tedy přístupné i v případě, že je telefon zavřený. Díky nutnosti stisknout tlačítko dvakrát za sebou by nemělo docházet k vytočení nouzových čísel omylem.

Navíc telefon tak jako jiné nespojuje seniora automaticky s tísňovými linkami – to může být výhoda i nevýhoda zároveň. Nevýhoda je, že v případě nouze se doba, za kterou je poskytnuta pomoc, zvyšuje, protože senior musí nejdřív vyrozumět například příbuzné a až ti případně volají pomoc. Výhodou, a to zásadní, ale je, že tento koncept je seniorům příjemnější a dovoluje tak systém vůbec použít.

Dědeček, který nám pomáhal s testováním telefonu, měl s minulým modelem špatnou zkušenost náhodného volání na tísňovou linku, kdy tlačítko omylem stiskl při uchopení telefonu. S myšlenkou, že bude "zbytečně otravovat" maximálně své blízké, se smířil lépe.

Dědeček si oblíbil tři tlačítka rychlé volby přímo pod displejem. Pod ně si lze uložit libovolný kontakt, na který lze zavolat jediným stiskem klávesy. Ta je přitom dostatečně velká, takže volání je velmi pohodlné. Možná je ale škoda, že designéři tady nesáhli po podobné vychytávce jako měl jeden z modelů Emporia, který umožňoval tato volitelná tlačítka popsat. Na jiných telefonech je alespoň zvykem ikonka ženy a muže, kde může být uložen kontakt například na syna a dceru. Dědečkovi se pletlo, pod kterým číslem má koho uloženého. Vymyslel si abecední systém křestních jmen, ale než se dobral výsledku, pod kterým tlačítkem má uloženu dceru, z normálního seznamu by kontakt vytočil už dvakrát, a tlačítko rychlé volby tak mírně pozbývalo smyslu. Pokusit se jej přemluvit, ať tedy zkusí tlačítko zmáčknout a uvidí, komu se volá a případně hovor zruší, patřilo do sekce "nevysvětlitelné".

Jednou ze zajímavostí tohoto přístroje je i vyzvánění. Telefon nabízí polyfonní melodie, v nabídce se dají najít poměrně běžné melodie, ale také výrazné zvuky jako u ostatních telefonů pro seniory. Celkově se nám Swissvoice MP40 zdál o něco málo hlasitější než třeba Emporia a zvonění navíc doprovází výraznými vibracemi. Plusem je pak také výrazná dioda, která při zavřeném telefonu oznamuje zmeškaný hovor a docházející baterii.

Multimédia a doplňkové funkce

Dnešní senioři už dávno nevystačí jen s voláním jako dříve. Swissvoice MP40 sice nelze ani s nadsázkou považovat za multimediální telefon, ale pár drobností navíc přece jen nabízí. Především je to fotoaparát, rozlišení 0,3 Mpx a výsledné obrázky příšerné kvality se nedají použít jinak než na MMS nebo jako tapeta na displeji, nicméně lze předpokládat, že nic jiného ani uživatelé od telefonu chtít nebudou. Pro pořízení alespoň trochu obstojného obrázku, vhodného alespoň pro tyto účely, je nutné co nejlepší světlo.

Kupodivu ale poměrně dobře si fotoaparát poradí například s textem. Zaujme-li tedy seniora například nějaký inzerát nebo plakát na ulici, dá se fotoaparát použít poměrně dobře. Zásadní výtka ovšem směřuje k ovládání fotoaparátu. Senioři sami nemají šanci přijít na to, že za spoušť slouží bůhví proč klávesa s číslem pět, a tato skutečnost není zmíněna v manuálu. I nám chvíli trvalo, než jsme přišli na to, že rámeček s čímsi, co vypadalo spíše jako písmeno S než pětka, naznačuje použití této klávesy k fotografování. Namíření fotoaparátu je pro seniory také složité. Je potřeba si uvědomit, že obraz se zobrazuje na výklopném displeji, ale čočka přístroje je na spodní straně, tudíž nalézt fotografovaný objekt dá trochu "kroužení". Senior si ještě navíc často čočku fotoaparátu přikryje rukou, protože je právě na místě, kde se telefon běžně drží a je pak složité vysvětlovat, proč na displeji nic nevidí.

Slot pro Micro SD nebude nijak zvlášť potřeba, i když telefon ho má. Docela používanou funkcí by se mohlo stát rádio, které (nejen) senioři rádi poslouchají. Jako jeden z mála telefonů na trhu má totiž Swissvoice MP40 integrovanou FM anténu, takže pro poslech rádia nemusíte připojovat sluchátka. Vzhledem k určení přístroje určitě dobrý nápad. Bohužel kvalita příjmu není valná a opět, podobně jako u fotoaparátu, je zde drobná nelogičnost: rádio se velmi složitě vypíná. Nepomůže ani zavření přístroje, ani klávesa zpět, je potřeba dostat se posuvnými tlačítky na symbol vypnutí a ten potvrdit. Dědečkovi se stalo, že rádio, ještě k tomu velmi hlasitě, omylem aktivoval v hromadné dopravě a velmi dlouho mu trvalo jeho vypnutí, což nepatřilo zrovna k příjemné uživatelské zkušenosti.

Další drobnost, která zpříjemní život snad každému uživateli, je LED svítilna. Přístup k ní a její ovládání je snadné, takže se baterka při praktickém testování stala jednou ze skutečně často využívaných funkcí. Jen škoda, že není o něco silnější. Naopak se obáváme, že čtečka elektronických knih příliš využití v této cílové skupině nenalezne.

Kromě rádia nabídne telefon také kalkulačku. Ta zaboduje velkými číslicemi, které osoby s horším zrakem určitě ocení. Kalkulačka má dokonce funkci převodu měn, kurz je ale třeba nastavit ručně. Sečtělý a zvídavý dědeček si vyžádal nastavení kurzů eura a dolarů a při čtení novin nebo sledování televizních zpráv si vesele převáděl údaje na koruny, pokud redaktoři převod opomenuli. Kalendář s připomínkami se pak kromě plánování může velmi dobře využít i třeba pro připomenutí léků, stejně jako kávy s kamarádkou. My jsme ho využili právě na léky. Hodit se mohou také stopky.

Zajímavostí je podpora Bluetooth. V Česku asi moc využití nenajde, ale třeba na německém trhu jsou k dispozici různé užitečné doplňky, které používání telefonu seniorům ještě více zpříjemní. Šikovná je funkce záznamníku. Senioři si mohou nahrát cokoliv potřebují a tato funkce se může hodit třeba tehdy, setkají-li se někde s nepříjemným jednáním. Kdejaký úředník si jistě šikanu seniora rozmyslí, když bude nahráván a na základě nahrávky by hrozilo, že například potomci seniora konfrontují s nahrávkou jeho nadřízené.

Hodnocení

Plusy a minusy Proč koupit? hezký design ve své kategorii

výhody véčka - např. relativně velký displej

dobře vyřešené SOS tlačítko Proč nekoupit? málo funkcí

tragický fotaparát

nelogičnosti v ovládání Kdy? V prodeji Za kolik? 1 900 Kč

Telefon představuje na poli telefonů pro seniory netypický model. Nalezl mezeru na trhu, kdy cílí na osoby, které již větší tlačítka, hlasitost, čitelný displej a třeba i nouzové volání využijí, ale ještě si to nerady přiznávají a nechtějí nosit telefon, ze kterého tyto funkce "čiší" na několik metrů. Kromě seniorů ho využijí i nenároční uživatelé středního věku, kteří hledají hlavně jednoduchost používání. Vzhled je ovšem rozhodně největším bonusem telefonu, v ostatních funkcích šitých na míru starším osobám je spíše průměrný.

Nabízí sice oproti standardním telefonům své kategorie lepší zpracování konceptu nouzového tlačítka, potěší rádio bez nutnosti sluchátek, záznamník, snadno přístupná svítilna nebo fotoaparát, trpí ovšem některými vadami a nelogičnostmi (ovládání rádia, fotoaparátu, nedostatečné vysvětlení těchto funkcí v maunálu), které komfort užívání prudce snižují. Zbytečně tragický je také fotoaparát, měl by mít kvalitu alespoň takovou, aby se aktivnější a mladší senioři, pro které je telefon určen, mohli alespoň potěšit fotkami vnoučat i jindy, než za ideálního slunného dne.

Za podobnou cenu můžeme nalézt důchodcovské mobily s lepším fotoaparátem a logičtějším menu. Poměrně elegantní vzhled a využití výhody "véčka", tedy kompaktní rozměry při solidně velkém displeji a také ochrana displeje bez nutnosti pouzdra (které senioři u obyčejných telefonů většinou úzkostlivě používají v obavě o poškrábání displeje), činí z telefonu přeci jen unikátní "důchodcovský" model.