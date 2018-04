Voděodolný sexy tablet muší váhy. Recenze Sony Xperia Z2 Tablet

Kromě špičkových smartphonů pokračuje Sony v postupné evoluci i na poli špičkových tabletů. Do jiné kategorie se v tomto případě zatím Sony nepustilo, jeho novinka Xperia Z2 Tablet navazuje v krátké době na předchozí model řady Xperia a přináší v zásadě jen dílčí vylepšení.

V praxi ovšem tyto drobnosti znamenají náramný výsledek, když se sečtou, je tu o hodně lepší tablet, který může reálně ohrozit ty nejlepší kousky na trhu – na mysli teď máme třeba iPad Air nebo Samsung Galaxy Tab Pro v jeho desetipalcové verzi. Upřímně, mnoho dalších tabletů nejvyšší třídy s podobně prémiovým celkovým pocitem na trhu nenajdeme.

Sony se u Z2 Tablet chlubí tím, že je to nejtenčí a nejlehčí desetipalcový přístroj své kategorie a krom toho je voděodolný. A nejsou to jen plané řeči. Tablet je na tak velké zařízení až nečekaně lehký, skvěle se drží v ruce a do vany si jeho přímé konkurenty vzít nemůžete. Na druhou stranu jeho parádní displej přeci jen za soupeři trochu zaostává, především v rozlišení. Nutně to však nemusí být úplná nevýhoda, menší rozlišení znamená menší nároky na hardware a spotřebu energie.

Vzhled a konstrukce: lehký jako pírko

Laik bude nový Z2 Tablet od předchozího modelu Tablet Z poznávat jen těžko. Na první pohled jsou to úplně stejné přístroje, dokonce mají zcela totožné čelní strany, a to i z hlediska rozměrů – na desetinu milimetru přesně. Rozdíl v tloušťce 0,5 mm také na první pohled nikdo nepozná. Pouhých 6,4 mm tloušťky je ovšem opravdu úctyhodná hodnota, téměř se nedá věřit, že se krom displeje a nějaké té elektroniky do tak tenkého těla vešla i nějaká baterie. Pro pořádek, půdorysné rozměry jsou 266 x 172 mm.

Plusy a mínusy Proč koupit? vysoký výkon

atraktivní design

nízká hmotnost

Proč nekoupit? náchylnost k zachytávání nečistot Kdy? V prodeji Za kolik? 13 500 Kč (16 GB wi-fi verze), 16 000 Kč (16 GB LTE verze)

Hlavní rozdíl pozná uživatel až v případě, kdy vezme nový tablet do ruky. Hmotnost LTE verze klesla na skvělých 439 gramů, provedení jen s podporou wi-fi má hmotnost ještě o 13 gramů nižší. Oproti staršímu provedení je pokles hmotnosti významných 56 gramů, což je v ruce dost znát. Tablet je opravdu nečekaně lehký, při prvním kontaktu s ním to bylo velmi příjemné překvapení a při dlouhodobějším používání je to praktická vlastnost.

Tablet se vzhledem k ploše zdá být lehký jako pírko, snadno se s ním manipuluje, nesnaží se vám vykloubit zápěstí, jako některé jiné tablety. Jistě, hlavní soupeři nejsou o mnoho těžší, ale rozdíl je znát. Velmi tenká konstrukce přitom dobrému držení v podstatě jen pomáhá, hrany jsou zaobleny a vyvedeny ve stejném měkčeném soft-touch materiálu, jako celá záda tabletu. To znamená, že rozhodně neřežou do ruky a tablet navíc díky tomuto provedení v ruce neklouže.

V kombinaci s odolností vůči vodě danou plněním normy IP58 to znamená, že se opravdu nemusíte bát vzít si nový tablet třeba do vany. Tady pak lze sledovat video nebo třeba brouzdat po internetu bez obav o zdraví tabletu. Jen je samozřejmě nutné dát si pozor na to, zda jsou obě krytky na vrchní straně tabletu (ten je navržen pro používání v režimu na šířku) pečlivě uzavřeny.

Velmi dobře na nás působí i zpracování tabletu, tělo je nečekaně pevné, byť se dá mírně prohnout. Jediné, co nám na zpracování vadí je fakt, že tablet je neskutečným magnetem na otisky prstů. Platí to jak pro čelní sklo (tady však není situace tak kritická), tak pro zadní soft-touch povrch. Tady je situace o mnoho hroší – matný povrch jako by šmouhy a mastnotu lákal a jakýkoli dotyk vyústí ve znatelné stopy. Je možné, že po delší době používání získá tento povrch určitou patinu, takže se pak otisky ztratí, ale u nového tabletu to vypadá hrůzně a nedá se s tím vůbec nic dělat. Zatímco čelní sklo lze vyleštit hadříkem, zadní strana prostě veškeré známky používání drží. Tedy, jedna cesta tu je – vlhký hadřík nebo rovnou koupel.

Displej a ovládání: android od Sony

Podobně jako ostatní špičkové přístroje od Sony i Xperia Z2 Tablet přešla v případě displeje z klasické LCD technologie na IPS panel. To přináší nejen výrazně lepší barevné podání, ale především oproti dosavadnímu LCD mnohem lepší pozorovací úhly, které u tabletu hrají snad ještě větší roli než u smartphonů.

V praxi je displej opravdu velmi líbivý a to i přes to, že jeho rozlišení 1 920 x 1 200 obrazových bodů za konkurencí zaostává. Jenže jemnost 224 bodů na palec je vcelku dostačující, třeba iPad Air s retina displejem je v této hodnotě jen o 15 % lepší. Sony tu pro co nejkvalitnější obraz používá své oblíbené technologie Triluminous, u které vlastně barvy vytváří modré podsvícení namísto bílého. To má trochu vliv na podání samotné bílé barvy. Softwarově se pak obraz snaží vylepšovat funkce X-Reality.

Obraz na displeji třeba doma je opravdu parádní, venku je však situace výrazně horší. Xperia Z2 Tablet sice disponuje hodně jasným podsvícením, jenže to ne vždy dovede přesvítit slunce. Tedy, možná by dovedlo, pokud by u Sony nezvolili krycí sklo, které je doslova jako zrcadlo. Venku je tak nutné hledat úhel, který poskytne nejlepší čitelnost, jinak se displej mění v zrcátko.

Vliv na to má možná i fakt, že Sony tentokrát u displeje vynechalo matnější fólii, která primárně slouží k větší odolnosti skla proti roztříštění při pádu. Díky tomu je sice displej příjemnější na omak a prst po něm lépe klouže, také je odolnější vůči škrábancům, nicméně čitelnost venku a odolnost mohou trochu utrpět.

Operačním systémem je u Xperia Z2 Tablet Android 4.4.2 KitKat s typickou grafickou nadstavbou výrobce. Ta soustředí trojici virtuálních ovládacích tlačítek doprostřed spodní strany displeje a tu a tam by snesla lepší optimalizaci pro tabletové prostředí. Na druhou stranu je tu i pro Sony typické prostředí s možností spouštění miniaplikací v okně. Na rozdíl od smartphonů to má na velkém displeji tabletu opravdu dobrý smysl a multitasking tak v případě Z2 Tablet funguje parádně. Opět platí, že řadu miniaplikací lze stáhnout z obchodu Google Play.

Samotný Android KitKat přináší několik novinek jako třeba fullscreen režim ve hrách nebo přístup k notifikacím a menu z horních rohů obrazovky – doposud se obojí krčilo v pravém dolním rohu. Mimochodem, z vypínacího tlačítka umístěného na levém boku telefonu budou mít možná radost leváci, dá se snadno nahmátnout i pokud tablet uchopíte právě touto rukou. Tlačítko však pro zapínání tabletu nutné není, Sony přidalo stále populárnější možnost probuzení tabletu poklepáním na displej.

Hardware tabletu je na špičkové úrovni. Pohání jej procesor Snapdragon 801, jsou tu 3 GB RAM a grafika Adreno 330. To znamená, že Z2 Tablet zvládá i náročné hry bez potíží a jakéhokoli zadýchávání, i možná už trochu nemoderní a nepříliš optimalizované prostředí androidu od Sony nemá žádné problémy a nikde se nic nezadrhává. Tablet je příjemně rychlý prakticky za všech okolností.

Baterie: pojal co může

Už předchozí model Xperia Tablet Z měl akumulátor s kapacitou 6 000 mAh, novinka Z2 Tablet je na tom z tohoto hlediska stejně. Energie je to každopádně dostatek pro několikadenní intenzivní používání a často mnohem více. U tabletů daleko víc než u smartphonů záleží na způsobu používání. Tablet jen tak líně ležící u gauče se zapnutou synchronizací mailů, připojený přeš wi-fi a používaný jen občas nám v praxi vydržel bez problémů týden používání a ukazatel stavu baterie se přitom z plného nabití nedostal ani pod polovinu.

Ale pro takové případy si podobný tablet snad nikdo pořizovat nebude, bylo by to plýtvání daným hardwarem a penězi. Běžně tablet bez problémů vydrží tři dny intenzivnějšího využívání. Pokud by energie začala docházet v nevhodnou chvíli, je tu opět pro Sony typický úsporný režim Stamina, který dovede snížit spotřebu za cenu ústupků ve výkonu a aktuálnosti synchronizace dat.

Běžné funkce: umí i telefonovat

Sony Xperia Z2 Tablet překvapí tím, že je s ním možné zcela běžně telefonovat. Tedy, pokud si pořídíte verzi s podporou sítí mobilních operátorů, které nechybí ani podpora LTE. Tablet pak můžete používat pro volání v režimu hlasitého handsfree, používat Bluetooth sluchátko nebo klasická sluchátka s mikrofonem připojená do 3,5 jack konektoru na spodní straně tabletu.

To jsme ovšem vyzkoušet nemohli, k dispozici jsme k testu měli jen wi-fi verzi. U té lze využít softwaru Xperia Link, který umožní snadno použít internetového připojení mobilního telefonu Xperia ve chvíli, kdy není k dispozici wi-fi. Přístroje se spárují pomocí QR kódu a v telefonu není nutné mít neustále puštěný wi-fi hotspot, což by znamenalo jeho rychlé vybití.

Krom LTE, které má dražší model s podporou sítí operátorů, najdeme v tabletu i pro Sony samozřejmou podporu NFC. Nově se uživatel nemusí starat z jaké strany se tabletu dotýká párovaným zařízením – jen si musí být jist tím, že je to někde kolem levého horního rohu (z čelního pohledu). Snad díky tenké konstrukci zaregistruje čip NFC zařízení přiložení jak zepředu tak zezadu.

Náš tablet byl vybaven 16 GB vnitřní paměti, slotem na paměťovou kartu, zajímavostí je přítomnost infraportu a s ním souvisejícího softwaru pro ovládání různých spotřebičů. Zdá se, že infračervený port zažívá v poslední době opravdovou renesanci. Softwarová výbava tabletu je jinak velmi základní, kromě obvyklých aplikací od Sony tu toho moc navíc není.

Zábava: potlačování hluku za příplatek

Přítomnost FM rádia, kvalitního video a hudebního přehrávače a osmimegapixelový fotoaparát, to by možná mohly být standardní zábavní trháky Z2 Tablet. Tedy samozřejmě krom řady softwaru, který řeší přehrávání hudby, videa a podobně. Ale dle našeho názoru má Z2 Tablet jednu mnohem zajímavější funkci, opět jsme ji však nemohli vyzkoušet.

Důvod je jednoduchý. Sony totiž s tabletem i novým smartphonem Z2 představilo i sluchátka schopná potlačovat hluk. Nejprve to vypadalo, že sluchátka by mohla být standardní součástí balení obou přístrojů a byla by tak zajímavou konkurenční výhodou. Jenže teď už je jasné, že minimálně k wi-fi verzi tabletu se nová noise-cancellingová sluchátka dodávat nebudou, uživatel si je bude muset koupit zvlášť. A je pravděpodobné, že tomu tak bude i u dalších modelů.

Specialitou sluchátek je to, že nepotřebují, na rozdíl od dalších podobně schopných modelů, vlastní zdroj napájení. Důvod je jednoduchý – o potlačování hluku se totiž nestarají samotná sluchátka, ale software v tabletu nebo telefonu. Mírně to tak ovlivní výdrž přístroje, ale výsledný efekt za to určitě stojí. Alespoň podle toho, co jsme si mohli vyzkoušet při premiéře přístrojů Z2 v Barceloně, od té doby se k nám nová sluchátka nedostala.

Fotografie pořízená Sony Xperia Z2 Tablet Fotografie pořízená Sony Xperia Z2 Tablet

Ale zpět k obyčejnější zábavním funkcím. Tablet pochopitelně zvládá levou zadní přehrávání videa i hudby, pro obojí si možná však zvolíte vlastní, univerzálnější aplikace. Fotoaparát postrádá přisvětlovací diodu, jinak se ovšem snaží, jak to jde. Jeho uživatelské prostředí i možnosti nastavení odpovídají špičkovým modelům Xperia.

Rozlišení je 8 megapixelů, tedy plně dostačující. Uživatelské prostředí z telefonů má tu nevýhodu, že na tabletu je vše trochu daleko a hůře se s fotoaparátem zachází, možná by stálo za to, vymyslet pro tablety něco nového. Na druhou stranu focení s desetipalcovým tabletem je natolik nepřirozenou věcí, že drobné nedostatky v uživatelském prostředí klidně promineme. Většinou budou uživatelé používat focení na plně automatický režim Superauto, je tu i ruční režim, který dovolí měnit kompenzaci expozice a některé další parametry nebo volit konkrétnější režimy snímání. Sony tu použilo i různé efekty, které známe z dalších špičkových modelů značky a možnost doinstalovat různé plug-iny.

Samotné snímky sice překvapí dobrou jak úrovní detailů, tak relativně malým množstvím šumu, jenže je kazí jakýsi mlžný opar. Ten je výraznější především za intenzivního slunečního svitu, při méně ostrém osvětlení se trochu vytrácí, ale pořád to není ono. Pochopitelně se zhoršujícími se podmínkami se situace opět komplikuje, bez diody pak snímky za špatného světla opravdu nestojí za nic, jsou nepoužitelné. Celkově tedy fotoaparát v praxi za moc nestojí, byť papírové parametry špatné nejsou.

Shrnutí: vstupenka mezi nejlepší

Desetipalcový Sony Xperia Z2 Tablet patří k několika málo opravdu prémiovým tabletům na trhu. Zcela jasně to je konkurence pro iPad Air nebo Samsung Galaxy Tab Pro 10.1. Za oběma sice trochu zaostává rozlišením displeje, jenže displej exceluje třeba po stránce podání barev nebo schopnosti prezentovat videa a fotografie.

Navíc tablet od Sony je opravdu tenoučký a velmi lehký, dobře se s ním manipuluje a rovněž design je velmi povedený. A voděodolnost je opravdovým trumfem. Na druhou stranu je magnetem na šmouhy a otisky prstů, nějaký elegantní kryt bude pro používání nejspíš nutností. To není výtka, u konkurence je to v podstatě stejné.

Sony si za svůj nejlepší tablet žádá 13 490 korun za wi-fi verzi a 15 990 za verzi s podporou LTE. Ta by měla mít 32 GB vnitřní paměti namísto 16 u wi-fi provedení. A možná dostane i hluk potlačující sluchátka. Základní iPad Air se 16 GB paměti (pravda, bez podpory karet) stojí 11 990 korun, 32 GB verze tabletu Apple však stojí už 14 790 korun. A provedení s podporou sítí operátorů přijde v případě 16 GB verze nejlevněji na 15 490 korun, 32 GB provedení stojí 17 990.

Ceny desetipalcového Tab Pro u nás zatím nejsou známy, osmipalcový LTE model stojí stejně jako wi-fi verze tabletu Sony. To znamená, že cena Sony je nastavena tak, aby hezky do dané třídy zapadala.