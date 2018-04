To nejlepší v malém balení. Recenze Sony Xperia Z1 Compact

Špičková konstrukce, maximální hardwarová výbava v čele s nadupaným čtyřjádrovým procesorem Snapdragon 800, skvělý fotoaparát a parádní displej. To je výbava, která byla doposud vyhrazena velkým topmodelům s úhlopříčkou displeje okolo pěti palců. U menších telefonů se museli zájemci spokojit s trochu horší výbavou i nižším výkonem.

Japonské Sony se to však rozhodlo změnit. Už delší dobu se šuškalo o zmenšeném provedení velké Xperie Z1, teď je konečně tady. A má vše, co větší sestra, jenom v menším balení. Krom rozměrů je jediným postřehnutelným rozdílem v technických specifikacích displej – ten má úhlopříčku 4,3 palce a HD rozlišení. Xperia Z1 jednoduše nedělá kompromisy a do doby, než na náš trh budou uvedeny připravované novinky, kterými se výrobci pochlubí v Barceloně, patří do elitní ligy nejvýkonnějších chytrých telefonů na trhu.

Nebude to sice na dlouho, ale ani tak to rozhodně není žádné "ořezávátko". Vždyť hardwarově shodná větší sestra Z1, kterou jsme testovali v září loňského roku, stále patří mezi nejvýkonnější a nejlepší telefony současnosti. A upřímně, letošní novinky budou v praxi představovat asi ještě menší skok, než představovaly modely loňské oproti jejich předchůdcům. Takže Xperia Z1 Compact bude patřit mezi to nejlepší ještě nějakou dobu.

Plusy a mínusy Proč koupit? příjemné rozměry

kvalitní zpracování

velmi dobrý fotoaparát

vysoký výkon

kvalitní displej

Proč nekoupit? vysoká cena

stejný hranatý design jako u velkého modelu Kdy? V prodeji Za kolik? 14 990 Kč

Navíc, pokud se nepatříte mezi příznivce obřích "plácaček", mnoho možností ve třídě těch nejvýkonnějších smartphonů pro vás neexistuje. A nemáme informace o tom, že by někdo z velkých výrobců, kteří u nás oficiálně působí, připravoval podobně koncipovaný model. Dříve nebo později samozřejmě Z1 Compact konkurenci dostane. V současnosti je v dané velikostní a technické kategorii Xperia Z1 Compact asi jediným prémiovým soupeřem aktuálních iPhonů, včetně nejvýkonnějšího modelu 5s. Sony si je toho možná vědomo, takže za tenhle "kompakt" žádá vysokých 14 990 korun.

Vzhled a konstrukce: jako přes kopírák

Z hlediska designu jako by Xperia Z1 Compact své větší sestře z oka vypadla. Jen tak na fotografii bez reálného měřítka si oba telefony snadno spletete. Liší se totiž opravdu jen proporcemi a některými detaily, které netrénované oko nemusí odhalit. Jednoznačný odlišovací znak na první pohled neexistuje.

To je samozřejmě kladem pro ty, kterým se současný designový směr Sony líbí. Ne každý je totiž příznivcem stylu OmniBalance s výraznějším rámem telefonu a skleněnými plochami vpředu i na zadní straně telefonu. Jednoduchý minimalismus je však pro Sony typický a Z1 Compact jej přebírá od většího modelu beze zbytku. První dojmy jsou doslova skvělé. Telefon padne dobře do ruky, byť musíme podotknout, že to ve skutečnosti není žádný drobeček. Jenom se za poslední roky velmi posunulo naše vnímání velikosti smartphonů a ochota rozměry akceptovat.

Z1 Compact se svou velikostí v podstatě zásadně neliší od dnes už legendárního Samsungu Galaxy S2, který byl ve své době přeci jen trochu přerostlý. Jestliže však za etalon kompaktnosti budeme považovat současnou pětkovou sérii iPhonů, tak se tomuto ideálu Xperia Z1 docela blíží. S mírami 127 x 64,9 x 9,5 mm je sice větší než iPhone 5s (123,8 x 58,6 x 7,6 mm), ale rozdíl to není tak drastický. Každopádně mezi androidími telefony menší se stejným výkonem neseženete. Pokud je i velikost Z1 Compact příliš, je nutné sahat po mnohem slabších modelech. Ještě jedno srovnání – Z1 Compact je menší než oslavovaná Motorola Moto G, americký mobil ovšem může díky tvarování padnout leckomu do ruky lépe. Sony se drží přísně hranatých tvarů s oblinami pouze v rozích.

Telefon má stejně jako velká Z1 hliníkový rám, který tentokrát vzhledem k celkovým proporcím telefonu vyvolává trochu mohutnější dojem. Celkově působí na pohled i v ruce Xperia Z1 Compact velmi bytelně, k čemuž přispívá i špičkové zpracování. Ti, kdo ovšem znají větší sestru, vědí, že provedení telefonu má i své slabiny. Nikoli po stránce mechanické, ovšem z hlediska náchylnosti materiálů k poškození. Skleněný povrch telefonu především na zádech poměrně snadno posbírá drobné škrábance, které ovšem nemusí být příliš vidět a z estetického hlediska budou více vadit šmouhy na skle.

Jenže nešikovný pád telefonu může znamenat prasknutí skla – byť už nám třeba větší Z1 spadla mnohokrát a zatím se nic nestalo, je to opravdu o smůle, sklo představuje určité riziko. Podobně i hliníkový rám může při nešikovném pádu utrpět vrypy, které třeba plast skryje nebo je vůbec v takové míře nezíská. To je daň za prémiovou konstrukci smartphonu. Při pádech není kladem ani hmotnost 137 gramů, i v ruce působí telefon trochu hmotnějším dojmem.

Co se detailních rozdílů mezi vzhledem Z1 a Z1 Compact týče, jde opravdu o drobnosti. Mírně jiné je uspořádání prvků fotoaparátu na zadní straně, slot na SIM se přestěhoval na levý bok, kde teď tedy najdeme rovnou tři krytky – krom SIM i slotu na karty microSD a microUSB konektor. Krytky naznačují, že Z1 Compact je vodě odolná, jak je u špičkových modelů Sony již tradicí.

Zajímavostí je, že hlasitý reproduktor na spodní straně telefonu má v podstatě stejné rozměry jako u většího modelu. Xperia Z1 je také k dostání v jiných barevných provedeních. My jsme testovali černou verzi, která má jen mírně jinou barvu hliníkového rámu. Sony také nabízí bílou, žlutou a růžovou barevnou variantu.

Displej a ovládání: drobné krůčky kupředu

Zmenšený displej je tím, co umožnilo razantní pokles rozměrů telefonu. Jeho úhlopříčka je 4,3 palce a "vyfasoval" HD rozlišení, tedy 1 280 x 720 pixelů. To představuje jemnost 342 pixelů na palec, stále výbornou hodnotu, na kterou není nejmenší důvod si stěžovat. Naopak, Full HD rozlišení z velkého modelu by možná působilo trochu přehnaně. Důležitou změnou je přechod na IPS technologii, což má kladný vliv na podání barev i pozorovací úhly.

Displej se tak může pochlubit vcelku přirozenými barvami, byť vykazuje podobný neduh, jako velká Z1 v původní verzi systému. Bílá barva tu utíká do žluté a celkově jsou barvy trochu teplejší. Tento nedostatek se u pětipalcového modelu podařilo s aktualizací na Android 4.3 odstranit, Xperia Z1 Compact se stejnou verzí systému rovnou z výroby má ovšem neduh znovu. Na druhou stranu obsahuje Z1 Compact v nastavení nástroj pro ruční vyvážení bílé barvy (přidáváním barevných RGB složek), takže přehnanou žlutou lze trochu upravit. Správné nastavení rovnou z továrny by ovšem bylo lepší.

Příjemným důsledkem použití IPS technologie je, že displej má mnohem lepší pozorovací úhly, než ten u většího modelu. U něj rychle barvy s náklonem blednou, u Z1 Compact to vůbec neplatí, displej zůstává čitelný i pod nejostřejšími úhly. Panel HTC One mini možná působí celkově trochu vyváženějším dojmem, ale to Sony srovnáváme s absolutní špičkou v dané velikostní třídě a testovaný kousek se od tohoto ideálu odchyluje jen nepatrně. Displej tedy zaslouží velkou pochvalu.

Uživatelské prostředí zůstává u klasiky známé z ostatních modelů Sony. Ovládací klávesy jsou tedy virtuální na displeji, Android je oproti tomu továrnímu upraven v podstatě jen trochu, alespoň z hlediska logiky a vizuálního dojmu. Zachována je specialita Sony v podobě miniaplikací, které lze spouštět pomocí tlačítka pro multitasking. Ovšem na menším displeji kompaktního modelu jsou tyto o něco méně užitečné.

Telefon je opět perfektně rychlý a nezadrhává se – ostatně, s hardwarem jakým je Snapdragon 800 s taktem 2,2 GHz, grafikou Adreno 330 a 2 GB RAM by cokoli jiného bylo nepříjemností. S daným hardwarem patří Z1 Compact i mezi ty nejvýkonnější smartphony na trhu, byť už samozřejmě potkáme i výkonnější stroje a brzy přijde nášup ještě silnějších kousků. V dané velikosti ovšem zatím nemá kompakt od Sony konkurenci, minimálně mezi androidími kousky.

Z hlediska ovládání si určitě zmínku zaslouží ještě jedna novinka, kterou se kompakt liší od většího modelu. Displej totiž umožňuje v menu zapnout mód vyšší citlivosti a pak jej lze ovládat i v rukavicích. Mód sice nefunguje tak samozřejmě jako třeba u nokií, občas je potřeba dotyku věnovat trochu více pozornosti. Sony se to však snaží usnadnit tím, že okolo místa dotyku, se objeví kruh – to umožňuje relativně malý displej s docela dobrou jistotou ovládat i v opravdu silných rukavicích, kterými si displej v podstatě spolehlivě zastíníte.

Dotyk je schopen displej vlastně zaregistrovat už v mírné vzdálenosti od něj, po chvíli cviku si tento režim v zimě jistě oblíbíte. Systém se snaží poznat, kdy se displeje budete dotýkat normálně prstem, takže zvýrazňující kruh většinou pak při běžném používání nezobrazuje, ovšem občas se splete a najednou může toto pomůcka mást. Proto je lepší v běžném provozu režim citlivostí vypínat, s čímž jsme se třeba u nokií nesetkali (i tam jde vypnout). Je škoda, že režim pro ovládání v rukavicích nejde zapnout z rychlého menu zkratek po stažení horní lišty. Seznam položek v něm je přitom nastavitelný, tato možnost tu však chybí.

Baterie: malá neznamená málo

Do menšího těla Xperie Z1 Compact se pochopitelně vešel jen menší akumulátor. Ten má tentokrát v podstatě průměrnou kapacitu 2 300 mAh, což možná může vzhledem k výkonu telefonu vyvolávat trochu obavy. Ty jsou ovšem liché, Sony se ještě podařilo zapracovat na power-managementu a navíc Z1 Compact ukazuje, o kolik více energie potřebují Full HD displeje oproti menšímu HD rozlišení. Pochopitelně se o úspory stará i nový typ displeje, IPS je úspornější.

Už výdrž velké Z1 se výrazně vylepšila proti předchozímu modelu Z, Z1 Compact je na tom i přes menší kapacitu baterie ještě o něco lépe. I při opravdu perném provozu nehrozí, že by Z1 Compact sotva přežila pracovní den. Docílit toho samozřejmě lze, jako u každého smartphonu, avšak při stejném módu používání zůstává Z1 Compact ukazatel baterie na vyšší hodnotě než u velké Z1. Běžně není potíž docílit dvou dnů výdrže na jedno nabití, byť tady už platí, že možná večer nabíječku trochu zoufale lovit budete. Střídmý víkend by mohl pro některé majitele znamenat i tři dny výdrže. Dodejme, že baterie není vyměnitelná.

Podobně jako jiné modely výrobce i malá novinka zachovává možnost ušetřit energii zapnutím režimu Stamina. Ten může vypnout synchronizaci e-mailů i bezdrátových sítí ve chvíli, kdy je vypnutý displej. Celkově patří v dané velikostní kategorii Z1 Compact z hlediska výdrže baterie k těm nejlepším telefonům vůbec, což je vzhledem k výkonovému potenciálu téměř husarský kousek.

Telefonování a data: žádná změna

Z hlediska běžné funkční výbavy se Z1 Compact opravdu od většího modelu nijak neliší. Pro telefonování je to příjemnější kousek, u ucha se menší telefon lépe drží. Trpí však stejným problémem jako starší sestra – občas po odejmutí telefonu od ucha nezareaguje senzor přiblížení a hovor vlastně není jak položit - nejprve je nutné rozsvítit displej. Pokud protistrana stihne hovor položit dříve, displej se rozsvítí sám. Opět jde o chybu, kterou Xperia Z1 s Androidem 4.3 nemá, Compact se stejnou verzí systému ji zachovává.

Datová výbava nezapomíná na nejmodernější technologie jako LTE nebo NFC. Telefon disponuje 16 GB vnitřní paměti a má slot na karty microSD, ty mohou mít kapacitu až 64 GB. Telefon podporuje protokoly MHL pro připojení zařízení k micro-USB konektoru, má režim USB Host a USB On-the-go. Opět oceňujeme správce připojeného příslušenství Smart Connect, který umožní nadefinovat určité akce, které má telefon (klidně i jen v určenou dobu) po připojení automaticky spustit.

Softwarová výbava je v podstatě klasická, standardním prohlížečem je tu Google Chrome, je tu aplikace pro zálohování, standardem je kancelářská sada pro práci s dokumenty. Standardem je i zálohovací aplikace. Sony telefon vybavilo také řadou aplikací, které vám umožní objevovat různý obsah, nic vyloženě neobvyklého ovšem v telefonu nenajdete.

Zábava: fotoaparát stále bez manuálního ovládání

Podobně jako spoustu jiných prvků výbavy přebírá beze zbytku Sony Xperia Z1 Compact od většího modelu Z1 i fotoaparát. Jde tedy o dvacetimegapixelový modul s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Světelnost je f/2,0, velikost čipu 1 / 2,3 palce. Sony foťák mírně posunulo od levého boku telefonu, takže se nám pří focení nestávalo, že bychom si čočku zastínili prstem, jako se nám občas podařilo u velkého typu. Jinak je ovšem foťák opravdu skrz naskrz stejný.

Fotografie pořízená Sony Xperia Z1 Compact (plné 20 Mpx snímky)

To tedy znamená, že uživatel má minimální možnost ovládat parametry focení. Se Z1 Compact budete nejčastěji fotit v režimu Super Auto, ve kterém software sám vybírá typ scény a volí nejvhodnější podmínky. Což o to, automatika je opravdu chytrá a režimy volí skvěle. Jen je škoda, že foťák nedává uživateli možnost vzít vše do vlastních rukou. V režimu Super Auto vytváří telefon širokoúhlé snímky o rozlišení 8 megapixelů – ty vznikaji, podobně jako u některých nokií s foťákem PureView, pomocí převzorkování původní dvacetimegapixelové fotky. Software se snaží vybírat jen ty pixely, které jsou bez vad (bez šumu) a z nich pak složí výsledný obrázek.

Fotografie pořizená Sony Xperia Z1 Compact (Širokoúhlé snímky v rozlišení 8 Mpx)

Pravdou je, že osmimegapixelové snímky ze špičkových Sony jsou tak méně zašuměné než snímky pořízené v "manuálním" režimu v plném rozlišení. Jenže celkově se software Sony často snaží do obrázků zasahovat příliš a výsledné fotografie tak mohou občas působit nepřirozeným dojmem. V ručním režimu, kde lze vybrat i plný formát 4:3 v dvacetimegapixelovém rozlišení, lze volit jen kompenzaci expozice a vyvážení bílé. Škoda, Z1 Compact mohl výrobce posunout kupředu tím, že by sem přidal manuální možnosti ovládání všech parametrů, jako to má u některých modelů Nokia.

Pro mnohé uživatele je ovšem důležitá výsledná kvalita snímků. A tady opět platí, že Z1 Compact patří na samotný vrchol současné produkce smartphonů. Překonávají ji jen dva telefony – Nokia Lumia 1020 a obří 1520. Oproti nim je foťák pohotovější. Byť Lumia 1520 trochu srovnala krok v rychlosti, fotoaparát Sony si zachoval opravdu bleskurychlé reakce za téměř jakýchkoli podmínek. Nechybí tlačítko spouště, po jehož zmáčknutí se samozřejmě foťák pustí. Fotoaparát dále nabídne i z modelu Z1 známé foto miniaplikace, pomocí kterých lze pořizovat panoramatické snímky, fotografovat s efekty nebo přidávat do obrazu prvky virtuální reality.

Shrnutí: drahý ideál

Sony Xperia Z1 Compact je stejně dobrá jako starší a větší model Z1. V mnohém vlastně mnohem lepší. Ústupek v podobě nižšího rozlišení displeje v praxi nevadí, podstatně menší rozměry jsou ovšem obrovským plusem. Z1 Compact zachovává veškeré klady většího modelu Sony a přidává k nim několik drobných vylepšení. Výsledkem je výjimečně vyvážený smartphone, který nemá v podstatě přímou konkurenci.

Podobně malých a výkonných telefonů je jen málo. Xperia Z1 Compact je jakousi androidí protiváhou aktuálním iPhonům 5c i 5s. Z telefonů v ekosystému Googlu můžeme mezi soupeři jmenovat snad jenom čínské Xiaomi Mi2s s podobným výkonem v podobně velkém balení. Jenže Xiaomi postrádá třeba LTE, NFC, nemá slot na karty, jeho fotoaparát za tím u Sony zaostává a podobně bychom mohli pokračovat. Jeho systém je ovšem ještě lépe vyladěný než ten u Sony a poskytuje více možností nastavení. Hlavní výhodou Xiaomi je ovšem cena. Mi2s seženete už za 9 000 korun, Sony si za svou kompaktní novinku žádá ohromných 14 990 korun. Velký model Z1 je ovšem ještě o 1 800 korun dražší.

Další soupeře pro Xperii Z1 Compact už musíme hledat mezi méně výkonnými modely konkurence. Typicky se nabízí třeba HTC One mini, jehož trochu přemrštěná cenovka asi 11 000 korun najednou nepůsobí tak bláznivě. Přitom LTE má telefon také a v praxi jeho nižší výkon hardwaru nebude v drtivé většině případů vůbec poznat.

A to je největší problém Z1 Compact. Nad svými soupeři má téměř vždy převahu, ovšem především papírovou. V praxi bude málokdo schopen využít hardware zcela na plno a telefon při běžném provozu působí v podstatě stejně, jako Motorola Moto G s třetinovou cenou. Jistě, při bližším pohledu jsou telefony neporovnatelné, Z1 je daleko schopnější a univerzálnější. Sony by ovšem mělo se svou cenovou politikou něco udělat.