Tohle už je tablet a ne smartphone. Recenze Sony Xperia Z Ultra

První japonský příspěvek do relativně mladé kategorie phabletů, tedy jakýchsi kříženců mezi tablety a smartphony. Hned si však připisuje jeden významný primát, který možná bude konkurence velmi těžko překonávat. Úhlopříčka displeje tohoto kousku je totiž neuvěřitelných 6,44 palce – víc zatím nikdo nemá, Xperia výrazně překonává i obří Huawei Ascend Mate a jeho 6,1 palce i Samsung Galaxy Mega a jeho 6,3 palce. Sony má také displej s Full HD rozlišením a v kombinaci s výkonným procesorem Snapdragon 800 se řadí k nejvybavenějším a nejvýkonnějším smartphonům současnosti.

Jen máme trochu problém tuhle věc označovat za smartphone. Z Ultra se sice tváří jako jen přerostlý chytrý mobil, ale do kapsy kalhot se tahle plácačka určitě nevejde, v náprsní kapse bundy nebo saka sedí jen tak tak a navíc tu může působit dost nepohodlně. Takže šup s ní do tašky, brašny, kabelky, nebo jak je libo. Tím se ale Xperia Z Ultra dostává do křížku spíše s tablety, oproti kterým je na druhou stranu výrazně menší a lehčí. Jenže zase různé sedmipalcové tablety s dobrou výbavou (byť ne rovnou) seženete za třetinu ceny tohoto špičkového japonského phabletu.

Plusy a mínusy Proč koupit? dokonalý displej

tenká voděodolná konstrukce

vysoký výkon Proč nekoupit? vysoká cena

obří rozměry nevhodné pro telefonování

ovládání nepřizpůsobené velikosti displeje Kdy? V prodeji Za kolik? 18 000 Kč

Xperia Z Ultra s cenovkou zhruba 18 000 korun tak vyplňuje na trhu opravdu velmi specifickou mezeru. Upřímně, nový špičkový smartphone Xperia Z1 se shodně nastavenou cenovkou se bude určitě prodávat lépe. Ale uživatelům s velmi netypickými potřebami se může tato libůstka hodit. Displej Z Ultra je totiž opravdu úchvatný a práce s internetem, dokumenty i hraní her jsou tu radostí. Se Z Ultra bude ovšem vhodné si nejspíš pořídit chytré hodinky Xperia Smartwatch 2 a Bluetooth sluchátko. Volat s tímto obrem u ucha není příliš komfortní.

Vzhled a konstrukce: vypadá ještě tenčí

Xperia Z Ultra je dalším zástupcem současného designového směru Omnibalance, který japonský výrobce razí. Velmi překvapivě je to zástupce nejtenčí, tloušťka tohoto phabletu je pouhých 6,5 mm, což sice nestačí na světový rekord mezi smartphony, ale mezi tablety ano. A na ty úplně nejtenčí smartphony současnosti moc neztrácí.

Půdorysné rozměry jsou 179,4 x 92,2 mm, což není o mnoho víc, než jsou vůbec rozměry displeje, avšak i tak je telefon opravdu veliký a v dlani se drží opravdu jen tak tak. Na ovládání jednou rukou lze prakticky zapomenout, byť při troše ekvilibristiky lze některé úkony zvládnout. Velké rozměry prakticky znemožňují nošení Z Ultra v kapse.

Tenká konstrukce však znamená, že Z Ultra se snadno vejde do každé tašky a brašny, ztratí se tu lépe než kterýkoli sedmipalcový tablet, oproti kterému má Xperia výrazně menší okraje okolo displeje. Rovněž hmotnost 212 gramů je na takto velký v podstatě tablet velmi dobrá.

Trochu nejistoty ale může budit konstrukce chytrého přístroje. Vzhledem k minimalistické tloušťce a velké celkové ploše může totiž přístroj budit obavy ze zlomení. V kapse opravdu není vhodné Z Ultra nosit (pokud by se vám do kapsy podařilo přístroj nacpat), jinak asi zničení telefonu nehrozí. Konstrukce se trochu při velkém tlaku prohýbá, ale telefon je celkově pevný a v tašce či kabelce určitě riziko zlomení nehrozí.

Co se designu týče, ten je velmi jednoduchý, vévodí mu "skleněná" čelní a zadní plocha. To ovšem znamená, že podobně jako další špičkové modely Sony i Z Ultra bývá dost upatlaná. Na pravém boku najdeme obligátně vyvedené vypínací tlačítko, vlevo je dokovací konektor, který je shodný s novinkou Z1. Malá dokovací stanice, do které lze telefon umístit, je součástí balení. Slouží ale jen pro zadokování a dobíjení telefonu, při připojení k počítači stanice telefon nedobíjí ani nesynchronizuje. Krytky schovávají vlevo microUSB konektor, vpravo pak jedna velká ukrývá jak slot na microSIM, tak microSD kartu.

Telefon je opět voděodolný, to je jakási povinná vlastnost všech špičkových modelů Sony, proto podobně jako u Z1 překvapí, že 3,5 mm jack konektor je nekrytý, a i přesto Z Ultra vydrží v hloubce 1,5 metru i půl hodiny. Konkrétní specifikace odolnosti je IP58. Mimochodem, právě 3,5mm sluchátkový konektor ukazuje, že další ztenčování smartphonů už příliš možné není, alespoň při jeho zachování.

Displej a ovládání: to nejlepší od Sony

Sony Xperia Z Ultra má displej s úhlopříčkou ohromných 6,44 palce, což se nebezpečně blíží klasickým sedmipalcovým tabletům. Obří plocha je tak skvělá při brouzdání po webu, sledování videa, hraní her, práci s dokumenty i při mnoha dalších činnostech. Na displeji je na vše více než dost místa a určitě se nestane, že byste tápali a hledali nebo dokonce na displej mžourali.

Spousta místa, to by ovšem samo o sobě ke skvělému dojmu nestačilo. Sony tu ovšem přidalo Full HD rozlišení, tedy 1 920 x 1 080 pixelů, a technologie Triluminous a X-Reality Engine. Jde v podstatě o stejnou sestavu jako u novějšího Sony Xperia Z1, ale působí tu přeci jenom jiným dojmem. Jemnost zobrazení je sice menší než u špičkového Full HD smartphonu Z1, ovšem hodnota 334 pixelů na palec je na úrovni loňských smartphoních topmodelů a je tak více než dostatečná.

Rozdíly v jemnosti jsou vidět opravdu jen při velmi blízkém zkoumání. Mezi phablety patří Z Ultra ke špičce, ztrácí jenom na Full HD modely s menší úhlopříčkou, jako je třeba nový Samsung Galaxy Note 3. Xperia Z Ultra ovšem většinu soupeřů (ale i běžných smartphonů) nepřekonává jenom v celkové zobrazovací ploše, ale v celkové kvalitě zobrazení. Barvy jsou hezky syté, ovšem přitom nikoli přehnané jako u mnohých AMOLED displejů.

Snad jen bílá trochu utíká do žluté, celkově má displej trochu teplejší barevné podání, zatímco novější Xperia Z1 se kloní ke chladnějším barvám. Velký rozdíl je však v pozorovacích úhlech – u Z Ultra obraz při pozorování i z velkých úhlů téměř nebledne, u Z1 ano. Je tak vidět, že Sony u obou telefonů nakonec nepoužívá stejnou techniku, rozdíl může být i v tloušťce samotného krycího skla. Displej prvního phabletu Sony je opravdu vynikající a patří k tomu úplně nejlepšímu v současné produkci. Jen čitelnost na přímém slunci je spíše průměrná.

Z hlediska ovládání se u Z Ultra žádné překvapení nekoná. V podstatě se přístroj ovládá stejně jako jakýkoli jiný androidí smartphone, grafická nadstavba je zcela shodná s tou u běžných chytrých modelů značky. Samozřejmostí jsou tu miniaplikace, které mohou být spuštěny ve vrstvě přes kteroukoli jinou aplikaci. Dostupné jsou po stisknutí tlačítka pro multitasking, v okně lze otevřít třeba internetový prohlížeč, poznámky, kalkulačku, kalendář a další. Navíc lze z Play Store stáhnout další miniaplikace. Na velkém displeji tohoto supersmartphonu lze miniaplikace opravdu perfektně využívat, místa je tu pro ně více než dost.

Velkou zajímavostí displeje je zvýšená citlivost na dotyk. Ovládat jej tak lze nejen v rukavicích, ale třeba i tužkou nebo propiskou, což se může u velkého phabletu hodit. Stylus totiž k němu na rozdíl od některých konkurentů výrobce nedodává. Jenže telefon ne vždy reaguje na pokyny tužkou či něčím podobným přesně, takže třeba pro výtvarně nadané jedince to není možnost, jak si na displeji hezky kreslit. Takže speciální stylus nakonec bude lepší řešení, bude jej však nutné přikoupit. Tady má navrch Samsung a jeho modely Note.

Použitý operační systém je klasický Android 4.2.2 Jelly Bean s lehkou grafickou nadstavbou Sony. Systém se bude líbit těm, kdo preferují Android bez většího množství příkras. Telefon funguje velmi rychle, nesetkali jsme se se žádným zadrháváním a zasekáváním, ostatně u tak výkonného hardwaru, jakým je Snapdragon 800, 2 GB RAM a grafika Adreno 330, by opak byl velkou ostudou.

Na displeji telefonu je tolik místa, že do dolní lišty se krom menu tlačítka vejde i šestice dalších ikon namísto obvyklých čtyř, v menu jsou ikony uspořádány v matici 5 x 6 namísto obvyklých 4 x 5. Jinak ale displej nenabízí nic speciálního a chová se jako u běžného smartphonu.

Baterie: záleží na používání

Konkrétní výdrž Xperie Z Ultra na jedno nabití baterie hodně záleží na tom, jak budete s tímto tabletofonem zacházet. To samozřejmě platí i pro běžné smartphony, ale u Xperie Z Ultra se dají očekávat trochu jiné modely používání. Pokud budete přístroj provozovat jako běžný mobil a hodně jej budete vytěžovat, připravte se maximálně na dvoudenní výdrž baterie. Ona totiž kapacita akumulátoru 3 050 mAh není nic rekordního, třeba Huawei Ascend Mate má k dispozici o rovnou třetinu více. A třeba nová Xperia Z1 má stejnou kapacitu akumulátoru. Tady se projevuje jako limitující faktor tloušťka telefonu, která nedovolila zabudovat výkonnější akumulátor.

Dva dny v perném režimu s daným displejem jsou ovšem i tak velmi dobrý výkon. Navíc při určitých způsobech fungování se můžeme dostat i na delší časy. Pokud budete Z Ultra používat jako pracovní nástroj a hovory a nezbytné akce vyřizovat pomocí Bluetooth sluchátka a hodinek Smartwatch, pak se lze dostat i na větší výdrž na jedno nabití – záleží, jak často budete obří displej smartphonu v praxi potřebovat. Čím méně bude intenzivních časových úseků pro jeho využívání, tím delší pochopitelně bude výdrž.

Telefonování a zprávy: tohle u ucha?

Přiložit Xperii Z Ultra k uchu znamená vzbudit opravdu velkou pozornost. Lidé si sice na velké telefony zvykají, ale co je moc, to je moc. Pozornost už budil při testu Huawei Ascend Mate, Z Ultra si jí však získala snad ještě více – úměrně své velikosti a přeci jenom výraznějšímu designu, který v tomto případě tedy nemusí být úplně pozitivem. To platí i pro upatlaný povrch telefonu, u ucha nevypadá příliš dobře. Uživatelé s brýlemi si pak mohou být jisti, že je bude přístroj u ucha štvát, neustále budou narážet do stranic brýlí.

Kvalita hovoru však překvapivě nijak netrpí, i do tenkého těla se vešel kvalitní reproduktor a mikrofon je stále dobře citlivý. Je trochu škoda, že se Sony více nezaměřilo na kvalitu hlasitého reproduktoru. Ta sice není špatná, ale u takto velkého kousku bychom určitě pro lepší multimediální využití čekali stereo reproduktory.

Obří displej dává spoustu místa klávesnici, která má pro Sony tradičně široké možnosti nastavení. K detailnímu nastavení rozložení klávesnice se tu přidává i možnost "zdrcnout" ji na levou nebo pravou stranu displeje tak, aby se dala používat i při držení jednou rukou. Ani v režimu na výšku totiž s klávesnicí roztaženou přes celou šířku displeje jednou rukou psát nelze, a to ani při sebevětší snaze vykloubit si palec.

Zvolit lze i klasickou alfanumerickou klávesnici. Při psaní v režimu na šířku je qwerty klávesnice už tak rozhlehlá, že to naopak zpomaluje – tento režim tak snad má smysl jen ve chvíli, kdy máte phablet položený na stole a píšete na něm oběma rukama více prsty. Pak může být psaní velmi rychlé.

Z hlediska práce s e-maily je velkou škodou, že zde Sony použilo klasické smartphoní aplikace pro práci s nimi. Jak Gmail, tak vestavěná e-mailová aplikace pro ostatní schránky se chová jako na běžném chytrém telefonu, "Outlookový" formát s přehledem zpráv v levém sloupci a obsahem mailu vpravo se tu bohužel nekoná. Ano, je to důkaz toho, že Xperia Z Ultra je stále ještě smartphonem, ale určitě je to velmi hloupý důkaz tohoto faktu. Na obřím displeji by tabletové řešení bylo praktičtější.

Organizace a data: vše co si můžete přát

Sony u svých telefonů klade veliký důraz na maximální datovou výbavu. Samozřejmostí je tu tedy podpora LTE a také NFC, zmiňovat věci jako wi-fi, Bluetooth 4.0 a další je tak téměř zbytečností. Sony také nezapomíná na slot pro paměťové karty, vnitřní paměť má kapacitu 16 GB, slot pojme až 64 GB microSD kartu. Z hlediska hardwaru tedy špička, po stránce softwaru bychom od tohoto phabletu čekali výrazně více.

Docela šikovnou aplikaci pro tvorbu poznámek (i s nahráváním zvuků a formátováním písma) má Xperia Z1 také, kancelářská sada OfficeSuite slouží jen k prohlížení dokumentů, možnost editace je nutné dokoupit. To jako vážně? U phabletu, u kterého se dá předpokládat, že práce s dokumenty bude jednou z náplní jeho fungování? U Xperie Z1 tohle ještě výrobci spolkneme, u tohoto přístroje za stejnou velmi vysokou cenu už však ne. Celkově se vůbec Sony nesnažilo u Z Ultra přidat něco zajímavého navíc, co by dokázalo využít obrovský displej telefonu opravdu naplno. A to je škoda.

Zábava: multimediální mezery

Inu, když není Xperia Z Ultra perfektním pracovním phabletem, snad Sony zamýšlelo udělat z ní alespoň dokonalé multimedální monstrum. Takový by asi byl logický tok myšlenek, ovšem nikoli v Japonsku. Naopak, i když má Z Ultra nejvýkonnější současný hardware a úchvatný displej, nepřináší oproti ostatním modelům výrobce nic navíc. Předinstalovanou hru Temple Run 2, kterou si může každý stáhnout z Play Store, můžeme brát spíš jako provokaci.

V případě tohoto tabletomobilu ještě více než u Xperie Z1 vynikne nedůležitost a zaostalost našeho regionu. Služby pro dodávání obsahu jako PlayStation Mobile, Music Unlimited a Video Unlimited tu stejně jako u ostatních modelů značky v našem regionu jednoduše nefungují. Přitom právě pro konzumaci obsahu je displej Z Ultra jako stvořený. Škoda promarněné šance.

Další promarněnou šancí je vestavěný fotoaparát. U Sony (a dříve vlastně Sony Ericssonu) jsme si zvykli, že fotoaparáty v jeho přístrojích patří v rámci své třídy vždy k nadprůměru a u těch nejdražších kousků dokonce na samotnou špičku aktuální produkce. Jenže u Z Ultra je tomu jinak a jsme hodně na rozpacích, za co si tu vlastně Sony nechává platit 18 tisíc korun. Dobrá, pochopíme, že do ultra tenkého těla se nevešel jiný snímač než s rozlišením 8 megapixelů (novější třinácti a dvacetimegapixelové moduly jsou prostorově náročnější), ale proč museli u Sony vynechat i přisvětlovací diodu, tomu moc nerozumíme.

I když, ne že by na ní příliš záleželo. Kvalita snímků pořízených i za dobrého světla je totiž přinejlepším průměrná, fotoaparátu se nedaří především zvládat kontrasty. Moc nepomůže ani vestavěná a viditelně umístěná funkce HDR.

Shrnutí: jen pro úzkou skupinu

Sony Xperia Z Ultra je jasným důkazem toho, že kategorie phabletů není pro každého. Obzvlášť, když v tomto případě jde v podstatě o hodně přerostlý smartphone, který nenabízí z hlediska využití nic navíc oproti topmodelům jako Xperia Z1 nebo starší Xperia Z. S typem Z1 má model vlastně shodný hardware, ale i drtivou většinu softwarových funkcí. A ačkoli v nás obrovský a barevně skvělý displej Z Ultra opravdu baví a vzbuzuje v nás doslov Pavlovův reflex, bohužel to nestačí. Nestačí ani ultra tenké tělo jako další lákadlo phabletu.

Oproti Xperii Z1 totiž za stejnou cenu Z Ultra nabídne právě jen velký displej, jinak vlastně samé ústupky. Fotoaparát je o několik tříd horší, do kapsy se tahle věc nevejde. A lesklé tělo je asi tím nejupatlanějším v celém mobilním světě. Hodně chybí nějaká opravdu speciální aplikace, která by pomohla velký displej využít na maximum. Majitelé Z Ultra také mohou litovat, že nežijí v některé ze zemí, kde fungují služby s poskytováním obsahu od Sony.

Hledat pozitiva na Z Ultra znamená hledat různé úhly pohledu na tento přístroj. Mezi phablety jednoznačně patří ke kouskům s nejlepším displejem, nejvyšším výkonem a lákavým designem. Chybí mu právě již zmiňovaná lepší využitelnost displeje, někdy by bylo na místě, aby se přístroj choval jako tablet namísto smartphonu. Tohle musí Sony vychytat. Do té doby je cena 18 000 korun opravdu extrémní.

Třeba konkurenční Samsung Galaxy Note 3 stojí podobné peníze, ale jeho využitelnost je díky propracovanému softwaru a peru S-Pen daleko lepší i přes menší úhlopříčku displeje. A produkty jako Huawei Ascend Mate nebo Samsung Galaxy Mega 6.3 jsou zase výrazněji levnější, byť tomu odpovídá jejich výkon. Ten však v praxi nemusí často hrát roli.

Sony Xperia Z Ultra a konkurence

Sony Xperia Z Ultra tasí proti konkurenci především rozměrný Full HD displej, voděodolnost nebo doposud nejrychlejší mobilní čipset. Premiéru si odbyly také chytré hodinky SmartWatch 2. Vnitřní paměť čítá 16 GB, z toho ale zhruba 5 gigabytů ukousne nainstalovaný Android 4.2.2 spolu s doplňkovými aplikacemi. Cena: 18 000 Kč

Samsung Galaxy Note 3 je tabletomobil představený v září tohoto roku. Telefon běží pod operačním systémem Android, ve verzi 4.3 (Jelly Bean). Úhlopříčka přístroje dosahuje velikosti 5,7 palce, fotoaparát zachytí snímky v rozlišení 13 megapixelů. Cena: 18 000 Kč