Nejlepší mobil současnosti nerozhodí ani sníh. Recenze Sony Xperia Z

Sony, nebo před ním Sony Ericsson, doposud nebylo zcela úplně schopno konkurovat těm nejlepším smartphonům na trhu. Konkurenci pro špičkové androidí modely Samsungu a HTC většinou připravilo LG, Sony mělo doposud v zásobě kousky s trochu horším hardwarem i výbavou. V lednu na veletrhu CES však Sony příjemně překvapilo představením dvojice nadupaných typů Xperia Z a ZL. Jsou to smartphony, které nechtějí dohánět konkurenci, ale naopak chtějí udávat tempo.

Naše první zkušenosti s větším z modelů, voděodolnou Xperií Z, to potvrzují. V Sony udělali obrovský skok kupředu a vytvořili smartphone, kterému můžeme vytýkat opravdu jen málo věcí. Navíc většina nedostatků tohoto modelu bude zřejmě všem konkurentům této kategorie společná. Výhodou Xperie Z je také fakt, že zatímco na nové top modely od Samsungu, HTC, LG nebo třeba ambiciózních čínských značek Huawei a ZTE zatím stále čekáme, Xperia Z již míří do prodeje.

Plusy a minusy Proč koupit? špičková výbava

voděodolná konstrukce

veliký a jemný displej

rychlý systém a řada chytrých vylepšení

pohodlná klávesnice

Proč nekoupit? horší výdrž baterie

obří rozměry a hranatá konstrukce Kdy? březen Za kolik? cca 15 500 Kč

Na soud, zda je Xperia Z tím nejlepším supersmartphonem nové generace, si ještě budeme muset počkat. Ale s voděodolnou konstrukcí, úžasným designem, neuvěřitelným displejem a chytrými softwarovými funkcemi patří k horkým favoritům na titul. K jeho nedostatkům můžeme připočíst veliké rozměry nebo slabší výdrž baterie, obojí však bude pro všechny pětipalcové smartphony nejspíš společné.

Vzhled a konstrukce - jako Vesmírná odyssea

Design Sony Xperia Z se dá popsat vcelku jednoduše. Kdo četl slavný sci-fi román 2001: Vesmírná odyssea od A. C. Clarka a vybavuje si v něm popisovaný černý obelisk tvaru plochého kvádru, má o vzhledu "zetka" zcela jasnou představu. Opravdu, nová Xperia má zcela přísně hranaté tvary, čelní a zadní plocha jsou zcela rovné a zrcadlové, i boky nejsou nijak klenuté a tvarované. Jen hrany jsou mírně zkoseny jakýmsi rámem, který obepíná celý telefon. Tento rám je vlastně jakýmsi drátěným modelem kvádru a přísně hranaté tvary telefonu trochu změkčuje. Obrovské plochy také silně kontrastují s tenkým profilem přístroje. V praxi to moc poznat není, ale na fotkách vynikne i tmavě modrá barva bočních výplní.

Na pohled je Xperia Z opravdu působivým kouskem, má to však jeden menší háček. Námi testovaná černá varianta je hodně náchylná na zachytávání otisků prstů. V bílé a fialové verzi, ve které se budou také prodávat, by to mohlo být o něco lepší. Ačkoli jsou tvary telefonu velmi jednoduché, na těle najdeme několik překvapivě působivých detailů.

Tím nejvýraznějším je zapínací tlačítko na pravém boku smartphonu. Jeho výrazný tvar se má stát znakem nových modelů Sony, my kvitujeme s povděkem jeho umístění. Dávat totiž zapínací tlačítko u obřího smartphonu na jeho vrchní stranu hraničí se šílenstvím. Na pravém boku je však tlačítko skvěle dostupné. Hned pod ním je nenápadně ukryto dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti, které lze snadno nahmatat i poslepu. Nad vypínacím tlačítkem zase najdeme pod krytkou slot na kartu microSIM. Pro vyjmutí SIM tak nebude potřeba špendlík nebo sponka. Přítomnost krytky přitom prozrazuje jen drobná spára, jinak je materiál shodný s celým tělem a na první pohled tak není krytka poznat.

To platí i pro krytku 3,5 mm jack konektoru na vrchní straně telefonu a krytky microUSB konektoru a slotu na microSD karty na vrchním okraji strany levé. Jediným výrazným kouskem vlevo jsou dva piny konektoru pro dokovací stanici, kterou si musí zákazníci dokoupit. Z ostatních detailů ještě připomeneme v rámu ukryté očko pro provlečení poutka v pravém dolním rohu telefonu.

Bytelné krytky, u nichž se neobáváme o to, že by je mohli uživatelé snadno a rychle ulomit, mají u Xperie Z velký smysl. Telefon splňuje normu IP57 a je tedy odolný proti prachu a vodě, pod vodou má přežít v hloubce jeden metr po dobu 30 minut. Test voděodolnosti jsme prováděli třeba v umyvadle nebo "vykoupáním" telefonu ve sněhu, vždy přežil naprosto bez problémů. Klíčové je především to, že telefon přežije téměř jakoukoli nechtěnou koupel a nehrozí tak jeho zničení vodou.

K bezproblémovému zvládnutí vodního živlu přispívá pochopitelně precizní konstrukce celého telefonu. Nejenže je velmi pevná (s napevno vestavěnou baterií), ale celkově se zdá být trvanlivá. Telefon například není příliš náchylný na škrábance, což je vzhledem k rozsáhlým rovným lesklým plochám příjemné překvapení.

Teď však přichází fáze, která je pro Xperii Z horší disciplínou. Tou je komfort držení v ruce. Telefon je opravdu veliký a obzvláště uživatelé s drobnějšími ručkami budou mít zřejmě s držením telefonu potíže. Podobné problémy budou mít i ostatní obří konkurenti, u Xperie Z jsou však zřejmě o něco výraznější, právě kvůli přísně hranatým jednoduchým tvarům. Komu však bude imponovat výbava telefonu, zřejmě se s horší ergonomií držení rychle smíří. Je však opravdu velká škoda, že Sony u nás nejspíš nenabídne jako alternativu menší model ZL, který sice není odolný proti vodě, ale je právě příjemnější pro držení v ruce.

Jen pro představu, Xperia Z má konkrétní rozměry 139 x 71 x 7,9 mm (je tedy opravdu tenká), třeba populární Samsung Galaxy S III měří 136,6 x 70,6 x 8,6 mm. Xperia tedy není o mnoho větší, jenže hodně zaoblené tvary Samsungu výrazně pomáhají snazšímu držení. To o pár milimetrů menší (ale tlustší) Xperia ZL (131,6 x 69,3 x 9,8 mm) padne do ruky lépe. Kdo ví, třeba se nakonec Sony nechá k uvedení tohoto kousku i k nám přesvědčit. Dlužní jsme vám ještě hmotnost modelu Z, ta je 146 gramů a v podstatě odpovídá obřím rozměrům telefonu. V ruce dokonce nepůsobí Xperia Z tak těžkým dojmem, v dlani se hmotnost hodně rozloží.

Displej a ovládání - úchvatné HD a moderní systém Android

Kdo nepropadne designu a kvalitnímu zpracování Xperie Z, jistě zůstane ohromen kvalitami displeje telefonu. Xperia Z je zřejmě prvním smartphonem s pětipalcovým Full HD displejem, který se dostane na náš trh. Rozlišení 1 080 x 1 920 pixelů a jemnost 441 pixelů na palce hovoří samy za sebe, jemnější displej bude mít jen nové HTC One, které má stejné rozlišení, ale o něco málo menší úhlopříčku.

Displej Xperie Z je jedním slovem úchvatný. Spatřit jednotlivé pixely na displeji je prakticky nemožné, obraz je dokonale ostrý a i přesto, že displej je klasické TFT LCD konstrukce, má výborné věrné podání barev a velmi dobře si poradí třeba s bílou. Malinko horší je to s černou a pozorovacími úhly, barvy přeci jenom při pohledu z boku trochu blednou. Ale to jsou jediné drobné kaňky na kráse, které však radost zkazí málokomu. Dobrá je i čitelnost displeje na přímém slunci. Podobně jako u mnoha modelů konkurenčního HTC tady platí, že obraz vypadá doslova jako namalovaný přímo na krycím skle.

Špičkový displej bude zřejmě jedním z určujících parametrů pro koupi tohoto smartphonu. Jednoduše, kdo bude chtít pětipalcový top model, sáhne po něm, pro koho je pět palců příliš, téměř určitě se přesvědčit nenechá. Úhlopříčka je to už opravdu obří. Na displej se tak vejde velké množství informací. Například pět řad ikon v menu a čtyři pro widgety a ikony na úvodní obrazovce však ničím nevybočují z obvyklého stavu v nejvyšší třídě.

Obrovský displej také znamená, že si uživatelé budou muset místy zvyknout na nutnost telefon ovládat obouruč. Při držení v jedné ruce lze totiž jen stěží prsty této ruky dosáhnout do horní části obrazovky. Opět to ale v případě těchto přístrojů bereme jako vlastnost, nikoli výtku. V Sony Xperia Z běží Android 4.1.2 Jelly Bean, tedy aktuální generace systému (byť ne v té nejnovější verzi). Sony pak do systému zabudovalo ještě několik dalších vlastních vylepšení, které dělají z používání telefonu doslova radost.

O těch však až za chvíli. Nejdříve se budeme věnovat základnímu ovládání systému. Sony totiž jako jeden z mála výrobců zvolil způsob ovládání, který dal Google svému systému do vínku. Namísto senzorových nebo hardwarových kláves pod displejem tak najdeme systémová tlačítka pro návrat zpět, domů a přepínání aplikací ve virtuální podobě v liště na spodním okraji obrazovky. Ano, tento způsob ovládání ubírá trochu místa na displeji a kritici mohou namítat, že pak je to jako by Xperia Z měla displej s úhlopříčkou jen asi 4,8 palce. Jenže chování tlačítek se může softwarově měnit a v některých aplikacích se umí schovat. Je jen na vývojářích, aby tuto možnost využili. Čím více výrobců na tento způsob ovládání přistoupí, tím větší k tomu budou mít vývojáři motivaci.

Navíc Googlem preferovaný způsob ovládání systému je jednoduše přirozený a systému Android opravdu sedí. Možná nastal čas, aby i ostatní výrobci zauvažovali o tom, že se svých vlastních tlačítek vzdají a přešli k jednotnému standardu. Sony navíc u svých posledních modelů ustoupilo od své výrazné grafické nadstavby a změny v systému se zdají být (až na některé propracovanější detaily) pouze kosmetické. To je mimo jiné zřejmě i důvod, proč bývají smartphony této značky zařazeny pro Open Source Android Project, tedy jakéhosi klubu pro nadšence s možností získat zbrusu nové verze operačního systému. Pro samotnou Xperii Z to navíc znamená, že telefon může vcelku rychle dostat aktualizaci na nejnovější verzi systému. Proslýchá se, že telefon, který momentálně používá Android 4.1, dostane update na verzi 4.2 již v řádu několika týdnů.

Xperia Z má i řadu dalších klasických funkci nového Androidu. Například tahem z pod obrazovky směrem vzhůru uživatel vytáhne ikonu, pomocí které spustí vyhledávání Google a funkci Google Now kdykoli a odkudkoli, není tedy nutné opouštět stávající program. Podobně pro některé další drobné úkoly není nutné opouštět aplikaci.

Při stisknutí tlačítka pro přepínání mezi aplikacemi se kromě seznamu běžících programů v pravém sloupci objeví ve spodním řádku i seznam čtyř miniaplikací. Něco podobného má třeba Samsung Galaxy Note II. Standardně je tu malá kalkulačka, minutka, poznámky a hlasový záznamník, nové miniaplikace se však dají doinstalovat z obchodu a lze je za ty stávající zaměnit. Velký displej je pro používání miniaplikací opravdu skvělý. V menu telefonu se dají aplikace řadit podle několika kritérií, po stažení stavové lišty se objeví ikony pro ovládání několika funkcí.

Celkově je Sony Xperia Z dobře ovladatelný smartphone s moderní verzí Androidu. Systém je doslova bleskurychlý a nikde se nic nezadrhává, výkonný hardware v podobě čtyřjádrového procesoru Qualcomm Snapdragon s taktem 1,5 GHz, grafiky Adreno a 2 GB RAM opravdu odvádí vcelku očekávanou práci.

Baterie - pět palců ve fullHD hodně žere

Výkonný hardware v čele s obřím displejem s doposud nejvyšším rozlišením vyžaduje bohužel hodně energie. A tak jestli má Xperia Z nějaký opravdu větší nedostatek, je to výdrž baterie. Ne, nemusíte se bát, že telefon beznadějně vybijete po půl dni intenzivnějšího používání, jenže vzdálit se od nabíječky na déle než den rozhodně není dobrý nápad. Napevno vestavěná baterie má přitom slušnou kapacitu 2 330 mAh, Android Jelly Bean dovede spořit energii také slušně, na vině tedy bude právě displej a hardware telefonu.

My jsme jej používali opravdu intenzivně a během některých opravdu perných dní jsme si už museli dávat pozor na to, abychom přístroj místy zbytečně nevybíjeli. Třeba dlouhodobější hraní her při cestě v MHD způsobuje doslova elektronový vír. Pokud jsme se však intenzivního hraní vyvarovali, o výdrž během dne jsme se obávat nemuseli, a to i přesto, že byla neustále zapnuta push synchronizace se dvěma e-mailovými schránkami, na e-maily jsme často odpovídali, hodně jsme brouzdali po webu, puštěna byla wi-fi a třeba funkce NFC. Třeba web a některé další aplikace jsme přitom u Xperie Z používali častěji než u jiných smartphonů, jednoduše právě kvůli velkému displeji, na kterém jsou brouzdání a další činnosti skvěle pohodlné. Uživatelé tak musí počítat s tím, že výdrž telefonu je prostě jeden den, dosáhnout více půjde jen těžko.

Telefonování a zprávy - dokonalá klávesnice

Důvodem, proč jsme Xperii Z tak často rádi používali, je i klávesnice telefonu. Tu přístroj přebírá z předchozích modelů výrobce, třeba z Xperie T, ale stále zůstává nepřekonána. Ostatní výrobci by se tady měli hodně naučit. Jistě, základem pohodlného používání klávesnice je právě velikost displeje, klávesnice je skvěle prostorná i v módu na výšku. Vše ale vylepšují možnosti jejího přizpůsobení požadavkům zákazníka. Lze si tedy vybrat, jestli mají mít klávesy i alternativní popisky, tlačítko pro rychlé psaní smajlíků nebo třeba i tlačítka tečky a čárky - tedy taková základní věc, která mnoha konkurenčním smartphonům chybí.

Vše ještě vylepšují rozsáhlé možnosti nastavení predikce psaného textu i návrhu slov. Telefon má navíc i možnost psaní tahy po klávesnici, v tomto případě je tu však jediná drobná nepříjemnost. U slov psaných s predikcí totiž telefon v SMS při odesílání neořeže diakritiku. Textové zprávy je tak lepší psát vyťukáváním a predikci ignorovat, při psaní delších textů (třeba e-mailů) pak přijde prediktivní psaní včetně psaní tahy vhod.

Kromě pohodlného psaní jsou funkce Sony Xperia Z v oblasti telefonování vcelku běžné. Specialitou jsou ještě chytré profily, které se schovávají v aplikaci Smart Connect. Uživatel si tak může nastavit, jaký zvukový profil a akce se mají spustit po připojení určitého druhu příslušenství. Hodí se to třeba doma v noci, kdy se telefon může po připojení nabíječky automaticky sám přepnout do tichého režimu a ráno se z něj naopak sám bez odpojení nabíječky přepnout zpět. Jistě, v Play Store jsou k dispozici i pokročilejší verze těchto funkcí, ale Sony má tuto příjemnou drobnost v základu.

Organizace a data - to nej, co lze mít

Porce 16 GB vnitřní paměti není na top model výrobce zrovna mnoho, Xperia Z to však vynahrazuje slotem pro microSD karty. Co se bezdrátové výbavy týče, patří Xperia Z k tomu nejvybavenějšímu na trhu vůbec. I u nás prodávaný model (C6603) má podporu LTE v pásmech, na kterých mají tyto sítě být spuštěny i u nás. Telefon tak bude připraven na (snad brzkou) budoucnost. Výbava jako wi-fi, NFC a DC-HSPA+ nebo Bluetooth 4.0 pak vypadají jenom jako samozřejmost.

Co se softwarové výbavy týče, je tu sestava vcelku obvyklá. Kromě androidího prohlížeče je tu Chrome, který je tlačen do popředí a u pětipalcového displeje to dává obzvlášť smysl. Kancelářskou sadou je Office Suite, u top modelu možná trochu překvapivě ve verzi, která neumí dokumenty vytvářet.

Příjemným detailem je vestavěná aplikace na zálohování dat z telefonu, naopak jen málokdo využije aplikaci Xperia Link, která umožní tabletu značky Sony využít k přístupu na internet internetové připojení telefonu. Mnoho uživatelů také neocení navigaci Wisepilot, kterou je nutné si pro dlouhodobé používání dokoupit. Ani přítomnost antivirového softwaru McAfee většina uživatelů nijak nepocítí.

Zábava - se 13 megapixely v čele

Hodně si naopak můžeme slibovat od vestavěného fotoaparátu s rozlišením 13 megapixelů. Zcela nový fotomodul má za úkol Sony vrátit na špičku současných fotomobilů, kam patřily starší Xperie od Sony Ericssonu. Upřímně, Xperia Z rozhodně není nejlepší fotomobil, jaký jsme kdy viděli, a v detailním porovnání s konkurenty si tu a tam vede hůře než některý z konkurenčních přístrojů, celkově jsou však výkony modelu vyvážené a to znamená, že výsledné fotografie jsou velmi dobře použitelné.

Vadou třináctimegapixelového fotoaparátu je totiž překvapivě menší množství detailů. Těžko říci, zda se na tom podepisuje vysoké rozlišení čipu a jeho tendence k šumu nebo jestli je to vina softwarového algoritmu, který obrázky zpracovává do relativně hodně komprimovaného JPEGu. Tentokrát to více tipujeme na to druhé, protože Xperia Z překvapivě vyniká v disciplíně, kde by to málokdo čekal. Tou je fotografování za špatných světelných podmínek.

I jednoduchý diodový blesk totiž dovede snímkům hodně pomoci, Xperia Z má skvěle propracované jeho řízení a nepřepaluje snímky blízkých předmětů. Síla blesku přitom rozhodně nemůže stačit na osvětlení rozsáhlých scén, jenže fotoaparát si bleskem jenom jaksi chytře přisvítí a zbytek dotáhne čip zvýšením citlivosti ISO. Výsledné fotky jsou překvapivě kvalitní a není na nich tolik klasického šumu, kolik bychom v daných podmínkách očekávali. Vracíme se tedy k tomu, že za horší podání detailů může software. Vývojáři by také místy mohli doladit barevné podání. Výsledné snímky však rozhodně patří ke špičce, byť nokie s fotoaparáty PureView nebo iPhone 5 dovedou pořizovat i lepší snímky.

Fotoaparát Xperie Z také vyniká řadou chytrých funkcí. Pro ty, kdo se nechtějí zabývat nastavováním fotoaparátu, je určen speciální režim SuperAuto, ve kterém fotoaparát sám rozpozná všechny možné druhy scén, pohybů a záměrů uživatele. Daní za jeho použití je snížení rozlišení snímků "pouze" na 12 megapixelů. Vzhledem k tomu, že tento chytrý režim funguje opravdu skvěle, je to daň více než přijatelná. Xperia Z umí vytvářet i skvělá panoramata. Ovládání fotoaparátu v běžném automatickém režimu je navíc snadné, nejdůležitější funkce jako ovládání blesku, HDR a kompenzace expozice má uživatel doslova přímo pod palcem. Mimochodem, HDR opět omezí rozlišení fotografií na 12 megapixelů.

Xperia Z je také skvělá i při natáčení videa. Telefon zvládá dobře přeostřovat v dynamických scénách, obraz je kvalitní a opět může být vylepšen funkcí HDR. Xperia Z je jedním z prvních smartphonů, který HDR při natáčení videa nabízí. Cesta k této funkci je ale trochu skryta. Pokud totiž standardně uživatel spustí nahrávání videa při zvoleném režimu fotoaparátu (díky dvojici tlačítek to jde), HDR už nezapne. Nejprve je tedy nutné telefon přepnout do režimu videokamery, tady už HDR funguje. Tentokrát se už žádné omezování rozlišení nekoná a video je natáčeno ve Full HD.

Shrnutí - po právu bude žádaná

Sony Xperia Z je špičkově vybavený smartphone s málem slabin. Horší je výdrž baterie a také rozměry telefonu už jsou hodně obří, ale to jsou vlastnosti, které jsou nastupující generaci top smartphonů bohužel vesměs společné. Sony se však v tomto modelu podařilo vyrobit zatraceně skvělý stroj, který se bude moci směle postavit dalším nej modelům ostatních značek. Xperia Z rozhodně není žádný otloukánek, tvrdými lokty se dere na výslunní ve třídě, kde dlouho vládly (alespoň v našich končinách) top modely od samsungu a HTC.

Podobu nového HTC One už známe a tento přístroj bude pro Xperii Z asi tím největším soupeřem. Dá se totiž očekávat, že pokud Samsung neudělá u chystaného Galaxy S IV nějakou zásadní chybu, na rekordní prodejní čísla nejlepších modelů korejského výrobce ani HTC ani Sony nedosáhnou. One a Xperia Z si však možná nebudou lézt příliš do zelí, zetko je totiž model pro "maximalisty", One spíše pro ty, kteří hledají v dnešním světě Full HD smartphonů trochu jinou cestu.

Kromě připravovaného samsungu a již představeného HTC bude Xperia Z soupeřit třeba s Huawei Ascend D2, ZTE Grand S nebo některým z připravovaných modelů značky Nubia. Čekáme také, co ukáže LG. Předností Xperie je její design, špičkové zpracování a třeba také ona nijak na první pohled viditelná voděodolnost.

Xperia Z se má na český trh vydat někdy počátkem března, v podobném termínu by se mohlo začít prodávat i nově představené HTC. Cena letošních špičkových smartphonů na našem trhu zatím zůstává tajemstvím, ale jisté je, že žádný z kousků nebude levný. Cena Xperie Z určitě překročí 15 000 korun, možná však ne o mnoho. V Británii stojí telefon bez dotací 530 liber, na dalších evropských trzích 600 eur. Obojí odpovídá zhruba 15 500 korunám a to by bylo v případě Xperie Z vcelku příjemné překvapení. Jenže zatím první česká zveřejněná cena 16 900 korun odpovídá spíše vyšší cenové hladině, ve které se bude pohybovat i konkurence.

Sony Xperia Z a konkurence

Sony Xperia Z boduje především dokonalým pětipalcovým displejem s Full HD rozlišením a atraktivním designem s konstrukcí odolnou vodě. Vestavěný fotoaparát nabídne kapacitu 13 megapixelů a samozřejmostí je funkce automatického ostření nebo detekce obličeje. 16 900 Kč

Sony Xperia ZL je téměř identický smartphone jako model Xperia Z, liší se víceméně jen rozměry. Model ZL není tak velký a není také odolný vůči vodě, design zůstává také trochu obyčejnějším. K dispozici je v černé a bílé variantě. Neprodává se

Huawei Ascend D2 oplývá všemi superlativy: nabízí špičkový Super Retina displej s úhlopříčkou pět palců a extrémním rozlišením Full HD, dále precizní zpracování v podobě hliníkového rámu nebo fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů a s funkcí HDR a manuálním nastavením teploty barev. Neprodává se