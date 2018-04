Dobré věci v malém balení. Recenze Sony Xperia U

Xperia U, prozatím nejmenší a nejlevnější model Sony z nové NXT Series, uživateli nabídne podstatně více, než se na první pohled zdá. Výbavou a výkonem totiž odpovídá loňským špičkovým modelům (třeba Galaxy S II), přitom je k dispozici za sympatickou cenu pod 7 000 korun, kde jinak najdeme spíše výprodejové předloňské špičkové modely nebo solidní jednojádra nové generace. Chybou je malé množství vestavěné paměti, kterou nelze rozšířit.

Z hlediska funkčnosti je Xperia U vyváženějším kouskem než špičková Xperia S. Některých jejích nedostatků se totiž "účko" vyvarovalo a jiné mu daleko snáze odpustíme díky podstatně nižší cenové hladině. Možná tohle je právě ten nejžhavější kandidát na koupi z celé nové série modelů Sony. Pozor ale na jeden zásadní nedostatek, telefon má málo vnitřní paměti a paměť nelze rozšířit.

Vzhled a konstrukce – široké okraje

Sony Xperia U má design společný s modely P a S. J to velmi jednoduchý kvádr se zaoblenou zadní stranou a nezvyklým průhledným proužkem pod displejem. Neznalý člověk, který navíc nebude mít v oku patřičné měřítko, by si mohl jednotlivé modely řady snadno splést. U Sony totiž design dělali téměř tak, že pouze přizpůsobili měřítko nákresů.

Novinky jsou si podobné, což by ale nejvíc mohlo trápit majitele nejdražšího modelu S. Naopak, u nejlevnějšího typu U je design velmi blízký tomu špičkovému. Tělo elegantních a jednoduchých tvarů zabalené do černého hávu působí zajímavě a neokoukaně, přitom jsou tvary stále vcelku konzervativní, a z telefonu se tak nestává žádný dočasný módní výstřelek. Sony prostě design umí a potvrzuje to i u Xperie U.

V designu přeci jenom k několika změnám došlo, výrobce se například zbavil nevzhledných krytek, které nám vadily na "esku". Tady jsou jenom odhalené konektory a působí to daleko lépe. Oproti modelu S tu došlo i k několika konstrukčním změnám, a opět k dobrému.

Třeba zadní kryt baterie vypadá, že jej telefon ani nemá a že není snímatelný. Sundat jde, obepíná prakticky celou zadní stranu a boky telefonu s výjimkou části pod průhledným pruhem. Kryt na rozdíl od modelu S drží na svém místě velmi pevně a nezdá se, že by měl být zdrojem jakýchkoli problémů.

Po sejmutí krytu odhalíme vyjímatelnou baterii, SIM karta (klasické velikosti) patří do malého slotu na boku telefonu. Sony nedoporučuje do slotu dávat microSIM s libovolnou redukcí (nebo prázdnou redukci). V balení s telefonem nabízí redukci vlastní, která zabezpečí, že ani po vložení microSIM nedojde k poškození slotu. Jediné, co nám chybí, je slot na paměťové karty.

Odnímatelným krytem ovšem možnosti odstrojení telefonu nekončí. Sundat totiž jde i špalík pod průhledným pruhem. Jde to dost ztuha a uživatel se nesmí bát použít trochu síly, špalík se sundavá tahem dolu. Sejmout jde proto, aby se dala na správné místo umístit šňůrka pro poutko a také proto, že lze černý špalík vyměnit za špalík jiné barvy.

V balení testovacího telefonu se nacházel růžový kryt, který ale v kombinaci s černým zbytkem telefonu příliš dobře nepůsobil. Sony ale nabízí i variantu černého těla s bílým výměnným kusem a pak bílé tělo se žlutou spodní částí, což už jsou atraktivnější kombinace. Jejich množství by se navíc mohlo rozrůstat.

Do designu telefonu promlouvá u Xperie U i displej. Zatímco u modelu S není prakticky jeho začátek ve zhasnutém stavu k rozeznání, tady se displej na černém pozadí jasně rýsuje. Na dnešní dobu má kolem sebe nezvykle široký rámeček, na což jsme si museli chvíli zvykat. V důsledku ale toto řešení přispívá k osobitému výrazu telefonu.

Nejvýraznějším designovým prvkem je zmiňovaný průhledný proužek pod displejem. U Xperie U jako jediné z nových modelů zvládne svítit v podstatě libovolnou barvou, k jeho rozsvěcení totiž slouží diody tří barev. Barvu osvětlení proužku tak lze volit, respektive ta se přizpůsobí zvolené barvě uživatelského prostředí telefonu. Ve fotogalerii pak na sebe proužek bere barvu převažující na obrázku. S fotkou zelených luk a kopců tak proužek zezelená, osoba v červeném tričku v detailu způsobí zčervenání proužku.

Funkce je to hezká a efektní, navíc podle našich zkušeností baterii nijak neplýtvá. Možná je škoda, že Sony nedalo uživatelům více možností s proužkem pracovat. Už se ale objevují aplikace, které toto umožní. Proužek například může sloužit při upozorněních na zameškané hovory a příchozí SMS.

Celkový design telefonu tedy hodnotíme velmi pozitivně, stejně tak se díváme na zpracování i použité materiály. Celé tělo je pokryto měkčeným plastem, který v dané třídě neurazí. Xperia U má příjemné rozměry 112 × 54 × 12 mm a skvěle padne do ruky. Hmotnost je příjemných 110 gramů.

Displej a ovládání – jemnost a starší Android

Xperia U dostala do vínku displej s úhlopříčkou 3,5 palce, což by mohlo vést k myšlence, že ani jeho rozlišení nebude kdovíjak zázračné. Jenže opak je pravdou, na dané úhlopříčce nabízí Xperia U více než dostačující rozlišení 854 × 480 pixelů. Jemností tak o mnoho nezaostává ani za současnými telefony s HD displeji o podstatně větších úhlopříčkách.

Opět jde sice o klasický LCD panel, ale Sony už několikrát dokázalo, že tento typ displejů nepatří do starého železa. I tady panel nabízí velmi solidní vlastnosti, barvy jsou poměrně věrné, jen ta černá prostě neodpovídá tomu, co umí AMOLED. I pozorovací úhly jsou vcelku široké. U nich začíná vadit lesklé krycí sklo, pod kterým je displej trochu více zanořen, než bývá obvyklé. Čitelnost displeje na slunci je i přes lesklé sklo velmi dobrá. Telefon podporuje technologii Mobile Bravia Engine, která vylepšuje barvy třeba při přehrávání videa.

Líbí se nám, že displej umí automaticky regulovat podsvícení, jeho samotnou intenzitu lze ale nastavit i navzdory tomuto nastavení. Polohou jezdce jednoduše uživatel nastaví intenzitu, okolo které pak bude podsvícení díky senzoru a jeho práci oscilovat. Zvláštností Xperie U je tlačítko, které displej probudí k životu. Narozdíl od ostatních modelů výrobce se tlačítko totiž nachází na pravém boku telefonu nad tlačítky pro regulaci hlasitosti.

V telefonu běží klasický Android 2.3.7 Gingerbread, na update na Ice Cream Sandwich si budou muset uživatelé nějakou dobu počkat. Do prodeje ale jde Xperia U s podstatně odladěnějším systémem než špičková Xperia S, a tak jsme během používání nezaznamenali žádné potíže jako při její recenzi. Cizí je telefonu jakékoli zadrhávání a i reakce na dotyky displeje jsou přesné a bezproblémové. Zvykli jsme si i na senzorová tlačítka, která jsme kvůli trochu nejasnému umístění kritizovali u špičkového modelu. Zdá se, že na menším těle uživatel po tlačítkách méně tápe a tečky naznačující jejich umístění jsou tu výraznější.

Pod kabátem se ukrývá dvoujádrový procesor ST-Ericsson s taktem jader 1 GHz a grafická karta Mali-400MP. Výkonu má tedy telefon více než dostatek a v benchmarcích to potvrzuje tím, že se pohybuje velmi blízko úrovně Samsungu Galaxy S II. Výborný hardware tak z Xperie U dělá telefon, který uživateli může spolehlivě sloužit déle než jednu sezónu.

S tím je ale ostře v rozporu jeden zásadní problém, asi jediný výrazný nedostatek Xperie U. Má totiž zoufale málo paměti. Telefonu chybí slot pro karty, a tak by se dalo očekávat, že uvnitř najdeme rozumnou porci vestavěnou. Jenže tomu tak není, Xperia U má pouhé 4 GB vnitřní paměti a ještě asi 1,7 GB paměti pro aplikace. To je v dnešní době zoufale málo a Sony se to nesnaží vylepšit například ani nabídkou bezplatného místa na úložišti Dropbox, jako to mají některé přístroje jiných značek.

Baterie – dva dny jsou reálné

Sony Xperia U má baterii s kapacitou 1 320 mAh, což není žádná rekordní hodnota. I tak je ale výdrž telefonu velmi solidní a v praxi jsme neměli problém dosáhnout dvou dnů na jedno nabití. Přisuzujeme to především procesoru, který zřejmě dobře spoří energii. Samozřejmě ale není problém telefon vybít za jediný den. Neustále rozsvícený displej je takovým žroutem, že prostě déle ani telefon vydržet nemůže. Podobně jako u Xperie S ale platí, že například ukazatel stavu baterie je poměrně špatně čitelný, takže pokud se chystáte být delší dobu bez nabíječky, je lepší stav nabití zkontrolovat přímo v menu telefonu.

Telefonování a zprávy – malá klávesnice a Swype

V oblasti telefonování a zpráv je Xperia U hodně podobná svým větším sestrám. Nabízí vcelku jednoduchou a obyčejnou klávesnici, na které lze psát tahy, ale kde opět chybí tlačítka pro psaní interpunkčních znamének. Ta se alespoň objevují v horním pruhu mezi nápovědami, takže ne vždy je pro napsání čárky potřeba klávesnici přepínat. I tak je to zbytečný nedostatek, navíc v poslední době až příliš rozšířený.

Xperia U má zřejmě kdesi nad displejem mezi změtí senzorů, předního fotoaparátu a sluchátka i stavovou diodu, tu ale telefon z nějakého důvodu nedovede využít. Je to škoda, protože na události standardně neupozorňuje ani průhledný proužek pod displejem, dokonce ani při nabíjení telefonu se žádné světelné signalizace nedočkáme. Proužek lze ale díky některým aplikacím třetích stran využít, nadále jsou ale jeho možnosti trochu omezené.

Na kvalitu hovorů si nemůžeme stěžovat, líbí se nám možnost nastavit i opravdu vysokou úroveň hlasitosti vyzvánění a čistý projev reproduktorů telefonu. Telefonní aplikace nabízí standardní možnosti vyhledávání pomocí T9, v kontaktech s diakritikou stále nevyhledává.

Organizace a data – ve znamení mála paměti

Datová výbava Xperie U je na očekávané úrovni. Je tu Bluetooth, wi-fi i podpora HSPA, z telefonu lze udělat wi-fi hotspot a podporuje funkci DLNA. Mezi aplikacemi najdeme tradiční vychytávku Sony, která umožní spustit určitou aplikaci po připojení některého druhu příslušenství. Naopak třeba v poslední době moderní funkci NFC telefon nepodporuje.

Do svých nových telefonů přestalo Sony dávat aplikaci pro práci s kancelářskými soubory, naštěstí se alespoň ty pro prohlížení dokumentů dají snadno stáhnout z Google Play. Navigace WisePilot ale součástí telefonů zůstává. Pokud budou uživatelé chtít u Xperie U používat nějakou off-line navigaci, musí se připravit na velké potíže s nedostatkem místa. 4 GB uživatelské paměti jsou prostě málo a bohužel se s tím nedá u Xperie U nic dělat.

Zábava – mixu vévodí fotoaparát

Spíše než na výbavu pro práci se Sony soustředí na tu pro zábavu, což je u Xperie U poměrně pochopitelné. I tak ale v mixu postrádáme nějaký pokročilý přehrávač videa. Pravda, ten by stejně sloužil asi jenom příležitostně, malá vnitřní paměť dlouhodobé skladování filmů a seriálů neumožňuje.

Součástí je hudební přehrávač (opět se tážeme, kam tu hudbu máme dávat), telefon má FM rádio a funkce jako Track ID, tipy na aplikace nebo třeba lákavou ikonku Music Unlimited. Tato funkce ale bohužel v Česku nefunguje, takže ani nákup a poslech hudby ze serverů Sony nám nebyl dopřán.

A tak opět nejzářivější součástí sestavy zůstává fotoaparát, byť to první pohled do parametrů tak jasně nenapovídá. Rozlišení je totiž 5 megapixelů, k dispozici je automatické ostření a přisvětlovací dioda. Tedy solidní sestava, která ale nezaručuje hvězdné výkony.

Jenže jak už dokazoval Sony Ericsson se svými předchozími modely, rozlišení 5 megapixelů bohatě na kvalitní fotky stačí a samotné kvality fotoaparátu zaručují, že snímky budou opravdu pěkné. Xperia U tak patří rozhodně k těm lepším fotomobilům napříč kategoriemi, nízké rozlišení ji v podstatě nijak nehendikepuje. Za dobrých světelných podmínek patří na úplnou špičku. Předností fotoaparátu je také snadná obsluha, která je možná i díky dobře umístěnému hardwarovému tlačítku spouště.

Fotoaparát navíc umí vytvářet krásné panoramatické fotky, pomocí funkce 3D panorama lze vytvořit i trojrozměrné panorama pro prohlížení na patřičně vybaveném televizoru. Nahraje i videa v HD rozlišení s frekvencí 30 snímků za sekundu. A i tady je kvalita velmi slušná.

Shrnutí – výborný mix s jednou zásadní chybou

Xperia U je výborný smartphone s vyváženou kombinací funkcí a výkonu. Bohužel má jeden zásadní nedostatek a tím je kriticky malé množství paměti, kterou může uživatel využít. To je naprosto trestuhodná chyba a nechápeme, jak mohlo Sony něco takového vymyslet. Slot na karty by přeci zařízení nepřidal na ceně ani složitosti konstrukce, bez problémů by se do telefonu vešel.

Nebýt tohoto nedostatku, patřila by Xperia U k našim tajným tipům na smartphone s nejlepším poměrem cena/výkon. Takto ale bude telefon vyhovovat jenom těm uživatelům, kteří ví, že nepotřebují zaplňovat paměť přístroje.

Konkurence má Xperia U velmi málo, dvoujádrový androidí smartphone kompaktních rozměrů za cenu okolo 7 000 korun asi jinde nekoupíte. Konkurence se tak rekrutuje z řad jednojádrových kousků, často s podstatně většími displeji a z řad telefonů s jinými operačními systémy.

Za soupeře můžeme považovat například Nokii Lumia 710, některé starší symbianové nokie (třeba model 700), Samsung nabídne Windows Phone model Omnia W. Pokud máme vyloženě vybírat z androidích modelů, tak můžeme jmenovat třeba Galaxy Ace 2 nebo nové HTC One V, oba ale nabídnou podstatně menší výkonový potenciál. Nahrajete do nich ale téměř libovolné množství hudby a filmů.

