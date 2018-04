Střední třída s velikánským displejem. Test Sony Xperia T3

Z českého zastoupení Sony zatím zaznívají hlasy, že oficiálně se tu Xperia T3 nabízet nebude. Moc se této situaci nedivíme, v bohaté nabídce Sony totiž vyplňuje mezeru, která je opravdu velmi malá. Vzhledem k ceně, která se pohybuje v e-shopech někde pod 10 tisíci korun, totiž modelu T3 konkuruje třeba loňský top-model Xperia Z1 s lepší výbavou a jen o tři desetiny palce menším displejem (stojí jen asi o 500 korun více). A třeba obří phablet Xperia Z Ultra nedávno zlevnil na necelých devět tisíc korun.

Pro některé uživatele ovšem model T3 opodstatnění mít bude. Je určen především pro ty, kdo touží po velkém displeji, ale Z Ultra je pro ně moc velký typ. T3 se v ruce dá držet ještě docela slušně, Z Ultra už je podle nás spíš tablet.

Displej T3 má HD rozlišení (720 × 1 280 pixelů) a fotoaparát je osmimegapixelový, v obou případech bude s kvalitou uživatel víc než spokojen. T3 je svižný telefon, ale dovede se slušně hřát – to je možná dáno i nezvykle tenkou konstrukcí.

Vzhled a konstrukce: ostrá jako žiletka

Xperia T3 vyvolává první pohled dojem, že bude jedním z nejtenčích telefonů světa. Rekordmanem sice není, ale tloušťka pouhých sedm milimetrů je opravdu malá, obzvlášť v porovnání s půdorysnými rozměry (150,7 × 77 mm). Navíc boky telefonu jsou ještě užší, velkou část z jejich plochy totiž ubere zaoblení zadní části, které postupně k bokům přechází.

I tady se Sony drží svého designového směru OmniBalance, tentokrát však telefon nedostal kovový rám, který by kopíroval hrany. Plochy boků i horní a dolní strana jsou tu místo toho vyvedeny ve stříbrném kovu. Tyto plochy jsou mírně zapuštěny pod plastové okraje, což je docela dost znát v ruce – někomu by mohl úchop telefonu vadit, hrany by mohly řezat do dlaně. Je to však spíš pocit než reálná „hrozba“, jde o daň za tenkou konstrukci. Díky mírnému zaoblení přechodu zad do boků se vlastně telefon drží docela dobře i přes poměrně masivní rozměry.

Záda telefonu tentokrát nemají pro špičková Sony tak typické skleněné provedení, namísto toho je tady měkčený soft-touch materiál, který je příjemný na omak. Z praktického hlediska ovšem moc velkým pokrokem proti skleněným panelům jiných modelů není, protože i tady jsou hodně vidět různé šmouhy a mastnota.

Na těle najdeme několik různých zajímavých detailů, třeba logo výrobce na zadní straně vyvedené v plastickém provedení nebo fotoaparát v horním levém rohu. Na levém boku je nezakrytý konektor microUSB, což napovídá, že T3 není voděodolný smartphone. Vpravo ovšem krytku najdeme, jsou pod ní sloty na microSIM a microSD. Uvnitř slotů Sony podobně jako u některých jiných modelů ukrývá štítky s údaji o telefonu.

Plusy a mínusy Proč koupit? velký displej

tenké tělo

kvalitní zpracování

dobrá výbava

Proč nekoupit? větší rozměry

tělo se snadno špiní

vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? 10 000 Kč

Zpracování je velmi dobré, byť kvůli malé tloušťce se přece jen tělo může pod tlakem trochu prohýbat. Telefon při tom ovšem nevydá ani hlásku. Design a zpracování jsou tradičními přednostmi smartphonů od Sony a ani tady nedělá výrobce výjimku.

Displej a ovládání: HD stačí

Xperia T3 dostala 5,3palcový displej s HD rozlišením, tedy 720 × 1 280 pixelů. Jemnost 277 pixelů sice není na první pohled nijak ohromující, ovšem v praxi bohatě stačí. Na neostrý obraz si bude stěžovat málokdo. Displej je navíc typu IPS, takže se může chlubit velmi dobrým barevným podáním a pozorovacími úhly. Ručně se dá nastavit vyvážení bílé barvy. Jen čitelnost na přímém slunci je spíš jen průměrná. Displej je hodně lesklý a i tady jsou hodně vidět šmouhy. Samozřejmostí je třeba systém Mobile Bravia Engine 2 pro vylepšení obrazové kvality videa a fotografií.

Co se uživatelského prostředí týče, Xperia T3 funguje s typickým UI od Sony, které známe z jeho ostatních smartphonů. Prostředí není hardwarově nijak zásadně náročné, takže T3 je rychlý telefon, který funguje bez zádrhelů. Vzhledem k použití čtyřjádrového procesoru Snapdragon 400 s taktem 1,7 GHz nelze očekávat, že bude T3 trhat výkonové rekordy, ale i náročnější hry zvládá bez potíží, což je dáno i trochu menším rozlišením displeje. Grafika je tu Adreno 305 a telefon má 1 GB RAM, což je tak akorát dostačující hodnota.

Už delší dobu používá Sony ovládání virtuálními tlačítky s rozložením jako v čistém Androidu a ani T3 není výjimkou. Navíc tu Sony přidává možnost spouštění miniaplikací. Zajímavou volbou je možnost nezhasínat displej, když telefon držíte v ruce. Nekoná se tu žádné složité sledování očí jako u některých samsungů, telefon to pozná podle pohybového senzoru. Dále je tu možnost ovládání v rukavicích. Android je tu ve verzi 4.4.2.

Baterie: taková lepší porce

Výdrž baterie Sony Xperia T3 se odvíjí od akumulátoru, který dostal kapacitu 2 500 mAh. Není to rekordní porce, ale tenkému chytrému telefonu stačí. V opravdu perném provozu zhruba na den a kousek, při trochu střídmějším používání na dva dny, to jsme s T3 dosahovali nejčastěji. Delší výdrž ovšem očekávat nelze. V krizové situaci dovedou výdrž prodloužit úsporné režimy.

Běžné funkce: výbava pro každého

Sony Xperia T3 je velmi dobře vybavený smartphone s funkcemi pro každého. Zoufat si tu nebudou ani velmi nároční uživatelé. Sice nemá ten nejlepší displej a procesor, ovšem v další výbavě nechybí třeba LTE, NFC či podpora Bluetooth 4.0. V případě LTE musíme zmínit podporu všech pásem, která se v ČR používají, tedy včetně pásma 800 MHz, které využívá Vodafone. Je tu slot na karty i relativně klasická porce vnitřní paměti, konkrétně 8 GB. Tedy žádné důvody ke stížnostem, naopak.

Při telefonování může někomu vadit velikost přístroje, jinak je opět vše v pořádku. Trochu nespokojeni jsme s dvojtlačítkem pro regulaci hlasitosti. Je v trochu nepřirozené poloze nízko na boku telefonu. Nahmatat se tu dá překvapivě snadno a stisk je jistý a pevný, jenže horní a spodní poloha jsou velmi blízko sebe, takže minimálně zpočátku se můžete při nastavování občas splést.

Klávesnice nebo aplikace pro telefonování opět zaslouží pochvalu. Fungují prostě tak, jak mají, a u klávesnice dává Sony uživatelům tradičně možnosti relativně širokého nastavení. Z ostatních aplikací zaujme například Smart Connect, která umožňuje nastavit chování přístroje při připojení různého příslušenství nebo v určitém časovém úseku. Typicky se dá využít pro to, aby bylo u telefonu v noci ztlumeno vyzvánění. Dále je tu například aplikace pro zálohování.

Zábava: spolehlivých 8 megapixelů

Sony klade u svých modelů důraz na zajímavé multimediální možnosti. V telefonu je například celá řada aplikací navíc. Xperia Lounge třeba přináší možnosti vyhrát různé zájezdy a setkání s především hudebními celebritami, What's New servíruje informace o nových aplikacích a hrách, a to nejen pro váš chytrý telefon.

Vlastní služba Sony Video Unlimited pro nákup videoobsahu však v Česku stále nefunguje. Podobně tady nefunguje služba TrackID TV pro rozpoznávání pořadů z televize. Tradiční hudební podoba TrackID samozřejmě funguje. Zaujmout může i poměrně povedená kreslící aplikace Náčrt.

Fotoaparát Xperie T3 dostal na první pohled relativně skromné rozlišení osm megapixelů. To bylo špičkou před řadou let, dnes už toho samozřejmě umí Sony i víc. Na druhou stranu klasický osmimegapixelový čip s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou je už velmi dobře odladěný a podává přesvědčivé výkony.

T3 spoléhá na klasickou Sony fotografickou aplikaci, která nedává uživateli zrovna mnoho možností, jak ovlivnit parametry focení. Její automatické režimy s detekcí scény ovšem fungují výborně. Navíc je tu řada kreativních režimů, které umožní pořizovat obrázky například v rychlé sérii, je tu režim pro panorama či možnost streamování videa z foťáku rovnou na Facebook. Barevné a další efekty nebo režim přidávání objektů virtuální reality do snímků také známe už ze špičkových modelů Sony.

Snímky sice nemohou ohromit množstvím detailů, chlubí se ovšem dobrou barevností, slušnou ostrostí a celkově příjemným podáním. Není to samozřejmě ten nejlepší fotoaparát, ale i mnohým náročným uživatelům by mohl stačit. Potěší také přítomnost klasické mechanické spouště fotoaparátu, na kterou výrobci čím dál častěji zapomínají.

Shrnutí: nejmenší z velkých

Sony Xperia T3 je telefonem, který tak trochu doplácí na dnešní šíři nabídky. Cena není kdovíjak atraktivní, dostanete za ni ovšem hodně solidní smartphone s velkým displejem, bez zásadních nedostatků a také s překvapivě málo přímými soupeři. Mezi smartphony je to totiž obr, v oblasti phabletů je zase vlastně prckem.

Za příplatek zhruba 500 korun můžete mít špíčkovou Xperii Z1 s Full HD (1 080 × 1 920 pixelů) pětipalcovým panelem a 20Mpix foťákem. Stejně jako T3 stojí skvělá Xperia Z1 compact, ta ovšem míří na jiné zákazníky.

Pokud budeme pátrat po přístrojích na rozhraní smartphonů a phabletů, najdeme například Samsung Galaxy Note 3 Neo s 5,5palcovým HD displejem a vůbec velmi podobnou výbavou jako má Xperia T3. Note 3 ovšem stojí 13 490 korun, a tak se T3 rázem jeví jako levný telefon. Starší Note II je trochu levnější, pořád však stojí necelých 12 tisíc korun. Jenže třeba Nokia Lumia 1320 je phablet se šestipalcovým displejem a atraktivní cenou 7 500 korun. Pro někoho je ovšem tento kousek už moc přerostlý.

Zajímavou alternativou k T3 je nové HTC Desire 816 s 5,5" HD panelem a 13Mpix hlavním fotoaparátem a především 5Mpix selfie foťákem. Cena je zhruba stejná jako u T3, těsně pod 10 tisíci korun. Zapomenout nesmíme ani na Xiaomi Redmi Note, opět s displejem stejných parametrů. Jeho osmijádro MediaTek je sice výkonné, ale systém není úplně doladěn. Redmi Note zaujme hlavně cenou 6 500 korun a podporou dvou SIM karet.