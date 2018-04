Recenze Sony Xperia S: špičkový smartphone se spoustou „ale“

Sony s novou Xperií S opakuje vlastně stejný scénář, který předvedl ještě tehdejší Sony Ericsson s modelem Xperia X10. Představil trochu se zpožděním smartphone, který se může papírově postavit té nejnadupanější konkurenci, přesto ale zůstává pověstný krůček od špičky.

Mnozí by si tipli, že je to třeba kvůli dvoujádrovému procesoru, jenž Sony přináší s výrazným zpožděním oproti konkurenci, která již přesedlává na čtyřjádra nebo jiné výkonnější procesory nejnovější generace. Ale v procesoru zádrhel není. Není ani v displeji, který naopak patří k tomu absolutně nejlepšímu. Není ani ve fotoaparátu s rozlišením 12 megapixelů.

Potíží Xperie S je řada drobných nedostatků, které se kupí jeden vedle druhého. Začíná to celkovou konstrukcí telefonu, která je sice provedena z kvalitních materiálů, ale detaily neobstojí ve srovnání s nejlepší konkurencí. Vadí nám trochu matoucí umístění senzorových tlačítek, přesvědčivá není ani výdrž baterie.

Plusy a mínusy Proč koupit? špičkový displej

rychlý a dobrý fotoaparát

výborný výkon

Proč nekoupit? starší verze Androidu (aktualizace v přípravě)

místy nedoladěný software

konstrukce se zbytečným zadním krytem

neumí USB Mass Storage Kdy? V prodeji Za kolik? 12 890 Kč

Ani po softwarové stránce není vše zcela v pořádku. Občas nám podivně reagoval dotykový displej, neprakticky provedená je i softwarová klávesnice telefonu. Nedostatky by mohla napravit aktualizace na Android Ice Cream Sandwich, kterou dostane Xperia S později. I to je vlastně její další nedostatek.

Vzhled a konstrukce – černý kvádr s překvapením

Sony Ericsson jsme vždy chválili za originální přístup k designu chytrých telefonů. Ten se samozřejmě projevil i na Xperii S, je tu ale vidět, že už v té době Sony chtělo, aby přístroj více zapadl do celé jeho nabídky. Xperia S tak dostala trochu konzervativnější vzhled, než na jaký jsme byli doposud zvyklí v podání Sony Ericssonu.

V podstatě v nás telefon vyvolává vzpomínku na 2001: Vesmírnou odysseu a její záhadný černý monolitický kvádr. První dojem je výtečný, jenže bohužel nepřetrvá. Bližší zkoumání prozradí, že ačkoli je Xperia S vyrobena z kvalitních materiálů a ani zpracování nijak za špičkou nepokulhává, některá konstrukční řešení sráží celkový dojem.

A teď nemluvíme o průhledném pásku, který se nachází pod senzorovými tlačítky pod displejem. Naopak, ten je velmi zajímavým prvkem, který design ozvláštňuje a přitahuje k telefonu pozornost. O jeho praktičnosti ale můžeme s úspěchem pochybovat, celá tato konstrukce prodlužuje telefon a část pod páskem se zdá být úplně zbytečná. Zbytečná ale není, podle všeho se tu nachází anténa.

Celá tato část se stává potenciální konstrukční slabinou: když za telefon vezmete, ozývají se odsud nepříjemné zvuky. Zatím těžko říct, jestli mohou být na místě obavy, že by se tato část mohla od telefonu třeba při hrubém zacházení nebo nešťastném pádu odlomit. Ale pásek a kus telefonu pod ním bereme jako nutné zlo právě kvůli estetickému hledisku, proto od nás kritiku neslízne.

Jako pověstná pěst na oko ale na nás působí krytky konektorů: microUSB na levém a HDMI na pravém boku. Z nich jsme prostě rozpačití. Nesmysl je pak zadní kryt baterie. Ten pokrývá celou plochu telefonu od pásku až k hornímu okraji, ale je tu vlastně k ničemu. Po sejmutí krytu totiž zjistíme, že se zde uživatel dostane pouze k micro SIM slotu. Baterie je napevno vestavěná v těle a telefon nemá ani slot na microSD karty. Obří kryt na zádech telefonu je tak naprosto zbytečný a Sony by udělalo lépe, kdyby použilo stále populárnější šuplíček na SIM karty. Kryt na svém místě drží poměrně volně a mírně se pohybuje.

Celkové estetice telefonu výrazně prospívá fakt, že pod krycím sklem displeje je jen velmi těžko rozeznatelné, kde začíná zobrazovač a kde je jenom jeho okraj. Naopak nepříjemné je, že krycí sklo displeje je doslova magnet na otisky prstů a další nečistoty. Co se detailů týče, líbí se nám provedení tlačítek (vypínací nahoře, spoušť a regulace hlasitosti vpravo) i zapuštění 3,5 mm jack konektoru a čočky fotoaparátu. Pozoruhodným detailem designu je fakt, že ačkoli telefon nese nad displejem jméno Sony, na zadním krytu najdeme ještě klasické stříbrno-zelené logo Sony Ericsson.

Z hlediska držení v ruce je Xperia S už veliký přístroj, ale díky přijatelné šířce 64 mm a zaoblenému zadnímu krytu padne do ruky vcelku dobře. Na výšku měří telefon 128 mm a tloušťka je v dnešní době nijak anorektických 10,6 mm. Hmotnost 144 gramů nepatří k nejnižším, ale v podstatě nijak zásadně nevadí.

Displej a ovládání – tu a tam nepřesnosti

Sony Xperia S běží na operačním systému Android 2.3.7 a uživatelé si budou muset počkat na update na Ice Cream Sandwich. To je u špičkového smartphonu v roce 2012 trochu zklamání. Na druhou stranu starší Android běží spolehlivě a velmi svižně. Dobrým známým je také uživatelské prostředí UX Platform, které se oproti předchozím modelům Sony Ericsson také prakticky nezměnilo. Pravda, prostředí má i řadu svých odpůrců, nám ale připadá vcelku decentní a jednoduché.

Kvůli nevýrazné základní modré barvě prostředí přijde displej mnoha uživatelům bledý. Stačí ale zkusit některou z výrazně barevnějších verzí a displej naopak vynikne v celé své kráse. Panel s úhlopříčkou 4,3 palce a rozlišením 1 280 × 720 pixelů je hlavní chloubou telefonu. Zobrazení je neuvěřitelně jemné a z tohoto pohledu patří displej Xperie S k absolutní světové špičce.

Na to, že jde o klasický LCD panel, má navíc i vynikající podání barev, Sony dokázalo z postarší a prověřené technologie vymáčknout opravdu maximum. Displej sice nepůsobí tak zářivě a přesvědčivě jako u HTC One X, ale je jemnější a jeho barvy působí přirozenějším dojmem. Vynikající je také čitelnost displeje na přímém slunečním světle. Naopak pozorovací úhly nejsou nejlepší doménou displeje, barvy při pohledu z boků blednou.

S čím ale nejsme zcela spokojeni, je odezva displeje na pokyny uživatele. Občas se nám stávalo, že displej nereagoval na některá gesta. Například přijmout hovor posunutím posuvníku na displeji při držení pouze jednou rukou bylo občas problematické. Gesta vyžadují přesnější a jistější provedení. To také platí pro ovládání senzorových tlačítek pod displejem. Na ta je potřeba si chvíli zvykat. Jejich umístění totiž neodpovídá tomu, kde by je prst očekával.

A to i vzhledem k jejich ikonkám, které jsou umístěny v průhledném proužku. Tlačítka na temném těle telefonu naznačují pouze tři tečky a ikonky v prosvětleném proužku svítí vždy jen chvíli. Jakmile potemní, uživatel může trochu tápat. Je to ale otázkou zvyku, byť i po delším používání se nemůžeme zbavit pocitu, že jsou prostě telefony, které se ovládají snáze.

Z hlediska ovládání se nám ale líbí dobře provedená odemykací obrazovka. Na ní se totiž objevují notifikace jednotlivých zameškaných událostí. Podobu mají stejnou jako samotný odemykací proužek. A kteroukoli notifikace lze stejně jako ten přetáhnout zleva doprava, a rovnou tak vstoupit do příslušné aplikace. Funguje to takto se SMS, zameškanými hovory a e-maily. Bohužel to ale neplatí pro Gmail.

Hodně diskutován je u Xperie S její výkon. Telefon totiž pohání starší dvoujádrová sada Qualcomm s taktem 1,5 GHz. Bohužel to není nový Snapdragon S4, takže papírový výkon odpovídá nejlepším loňským smartphonům. To by možná nemuselo být pro pohodlný běh prostředí a aplikací na HD displeji to pravé. Ale jak už dokázal třeba Samsung Galaxy Nexus, i dvojádrový hardware s architekturou Cortex A9 stačí na pohon špičkového smartphonu.

V benchmarcích dokonce Xperia s displejem s vysokým rozlišením porazí i mnohá dvoujádra s obyčejnějším displejem. Výkonu má tedy Xperia S dostatek a během používání jsme se nesetkali s tím, že bychom zatoužili po jeho větším množství. Je ale možné, že třeba některé špičkové hry nebudou vypadat na tomto přístroji tak dobře, jako na modelech s vyspělejší čipovou sadou. Absence čtyřjádra nebo moderního dvoujádra s architekturou Cortex A15 je tak spíše jakousi morální nevýhodou Xperie S než nevýhodou praktickou.

Drobná nevýhoda je kombinace staršího Androidu a HD displeje. Ne všechny aplikace se dovedou vysokému rozlišení automaticky přizpůsobit, takže se otevřou vlastně v malém okně. To se u Androidu ICS nestává, tam systém zvládne většinu aplikací upscalovat na vysoké rozlišení.

Baterie – sotva den

Nevíme čím to, ale Xperia S nás rozhodně zklamala v oblasti výdrže baterie. Přitom například v zahraničních recenzích je telefon za výdrž relativně chválen, podle kolegů je vcelku průměrná, jako u ostatních špičkových smartphonů. Jenže v našem testu byla výdrž podprůměrná. Upřímně, s naším způsobem používání vydržel telefon sotva jeden pracovní den: ráno putoval z nabíječky a už večer se dožadoval přísunu energie.

Telefon měl nastavenu push synchronizaci se dvěma e-mailovými schránkami (Gmail a firemní Exchange), každý den jsme s ním několikrát telefonovali, surfovali jsme s ním po internetu a každý den několik desítek minut hráli hry. Stejným způsobem se chováme v testech k většině telefonů a třeba nedávno testované HTC One X si vedlo podstatně lépe. Nevýměnná baterie Xperie S má přitom podobnou kapacitu 1 750 mAh. Možná by telefonu k úsporám pomohlo automatické řízení jasu, které mu chybí.

Možná mu třeba jen nevyhovovala síť operátora T-Mobile, ve které jsme jej povětšinou provozovali. Těžko říci proč, ale výdrž v našem testu byla podprůměrná a nenapravil ji ani softwarový update, který jsme do telefonu nahráli během testování. K nepříliš dobrému pocitu z výdrže baterie přispívá také miniaturní ukazatel jejího stavu. Ikona má široké okraje a odečíst z ní, kolik právě energie zbývá, je trochu problematické.

Telefonování a zprávy – notifikační dioda potěší

V oblasti telefonování a zpráv je Xperia S velmi podobná loňským modelům Sony Ericsson. Ke změnám ale došlo. Telefonní aplikace umí bez problémů vyhledávat pomocí slovníku T9 a to ve jméně i příjmení, stále ale nezvládne jména s diakritikou. Oceňujeme kvalitní zvuk hlasitého reproduktoru i samotného sluchátka při telefonování.

Na zameškané události upozorní uživatel stavová dioda, na kterou často výrobci zapomínají. Ta u Sony bliká různými barvami podle typu události a patřičnou aplikací půjdou její možnosti ještě rozšířit. Ocenili bychom, kdyby se ale přeci jenom některé typy upozornění diody daly nastavit rovnou v menu telefonu. Například by mohlo jít v nastavené časy diodu vypnout, aby její blikání nerušilo, když je telefon položen na nočním stolku v tmavé ložnici.

Velký displej Xperie S dává spoustu prostoru virtuální qwerty klávesnici. Jenže u Sony si zřejmě neprohlédli, jak vypadá klávesnice u jiných přístrojů a řekli si, že ji udělají po svém. Je to obrovské zklamání, protože právě Sony Ericssony jsme chválili za výborné provedení klávesnic a velmi praktické provedení přetahovací klávesnice u původní Xperie Mini nám dodnes přijde jako jeden z nejlepších nápadů.

Tentokrát ale programátorům japonské společnosti nápady došly. Jak jinak si vysvětlit, že na jinak intuitivní a jednoduchou klávesnici zapomněli umístit tlačítko pro napsání tečky a čárky. Tečka ještě tak nevadí, tu lze napsat dvojstiskem mezerníku, ale čárka se skrývá až mezi alternativními znaky. Přitom vedle mezerníku je tlačítko pro psaní různých smajlíků, což je v takovém případě až ironicky praktické.

Novinkou na klávesnici je psaní tahy, podobně jako u populárního Swype. Funguje to velmi dobře a uživatele ještě potěší detailní možnosti natavení chování slovníku a automatických oprav. Při vyťukávání jednotlivých písmen postaru se tak uživateli slovník do práce vůbec plést nemusí, zatímco při psaní tahy jsou žádoucí zásahy povoleny.

Organizace a data – NFC jako praktická hračka

V oblasti organizace a dat je výbava Xperie S pochopitelně vcelku kompletní. Bluetooth je tu v klasické verzi 2.1, HSDPA zvládne 14,4 Mbit/s, HSUPA pak 5,8 Mbit/s. S vestavěným wi-fi se pojí podpora DLNA a samozřejmostí je možnost z telefonu udělat hot-spot.

Uživatelům, kteří mají rádi možnost rozšíření paměti, nebude vyhovovat pouze vestavěný modul. Slot na karty telefon nemá, vestavěná kapacita je buď 16, nebo 32 GB. Na českém trhu je zatím dostupná jen verze s větší kapacitou. Tu považujeme za dostatečnou. Naopak trochu naštve, že chybí podpora USB Mass Storage, přístup k souborům v telefonu tak má uživatel ve Windows jen přes MTP protokol.

Po organizační stránce nenabízí Sony žádné speciální aplikace. Je tu například typická kancelářská sada OfficeSuite, která ale slouží jenom k prohlížení dokumentů. K jejich editaci a vytváření je potřeba zakoupit upgrade, což je u telefonu takové třídy nepříjemná zbytečnost. Xperia S také nabízí navigaci Wise Pilot (technickou zajímavostí smartphonu je podpora ruského navigačního systému Glonass), tu si ale lze zdarma užít jen prvních 30 dní fungování.

Jednou z moderních funkcí, kterou Xperia S disponuje, je podpora NFC. Ta sice zatím v praxi tolik nepomůže, ale Sony přišlo s dobrým nápadem, jak uživatelům tuto technologii představit a přiblížit. Bude totiž prodávat takzvané Smart Tags, což jsou malé plastové známky, které v sobě obsahují NFC čip. Na některých trzích přidává Smart Tags výrobce do balení, v Česku tomu tak ale bohužel není.

Smart Tag je možné s telefonem klepnutím spárovat a nastavit mu různé funkce. Známka tak může například vypnout nebo zapnout datové přenosy, spustit vybranou aplikaci a podobně. Jenže celá záležitost je spíše na efekt, než úplně praktická. Prvním problémem totiž je, že NFC známky funkci pouze aktivují, ale už ji nedovedou vypnout. K vypnutí nebo přepnutí funkcí je potřeba použít jiné známky. Hůře se také určuje pořadí, ve kterém má telefon známkou určené úkoly vykonat: na to musíte myslet již při zadávání a úkony je potřeba zadat v tom pořadí, v jakém je chcete vykonat. Podobně jako NFC pak funguje funkce detekce příslušenství na některém z konektorů. Rovněž ta umí spustit příslušné aplikace a akce.

Zábava – na multimédia si počkáme

Sony je krom jiného i multimediální gigant a firma se tváří, že chce tento fakt využít ve prospěch svých telefonů a jejich uživatelů. Jenže zatím vše zůstává tak trochu na půl cesty. Xperia S je Play Station certifikovaný telefon, ale titulů je jen velmi málo. Službu Music Unlimited pro neomezený poslech hudby za paušál Sony v našich končinách ještě nespustilo a je otázkou, jestli se tak stane někdy v dohledné době. Na případný nášup filmů a dalšího obsahu pak budeme čekat ještě déle.

Zábavní výbava odpovídá operačnímu systému, nad standard vystupuje snad jen hudební přehrávač nebo funkce Track ID. Vysoko nad veškerý průměr má již tradičně vyčnívat i vestavěný fotoaparát Xperie S. Ta má v tomto případě nač navazovat, předchozí modely výrobce totiž patřily v oblasti fotomobilů na úplnou špičku a nemusely zrovna vystavovat na odiv rozlišení. Jenže v poslední době konkurence v kvalitě snímků hodně pokročila, a tak bylo velkou otázkou, zda se Sony s novým 12 megapixelovým čipem udrží na špičce.

A upřímně, snímky sice nejsou špatné a Xperia S stále patří k tomu lepšímu, co si lze na poli fotomobilů pořídit, ale oproti předchůdcům není tak přesvědčivá. Na vině je především vyšší komprese pořízených snímků. Ačkoli mají dvanáct megapixelů, jejich velikost se v podstatě neliší od osmimegapixelových snímků ze starších Xperií nebo různých soupeřů. Komprese je hodně vidět především na snímcích pořízených v horších světelných podmínkách. Fotoaparát tak jistě není nijak odrazující, ale v konkurenci najdeme i lepší.

Líbí se nám rychlost fotoaparátu, která sice nedosahuje úrovně HTC One X, ale stále je vysoko nad průměrem. Bohužel horší je to s ostřením, které tak rychlé není a u mnoha snímků se nám dokonce stalo, že se automatika prostě netrefila. Naopak oceňujeme, že výrobce nevynechal tlačítko spouště, které má navíc velmi dobrý chod. Oproti starším modelům bylo vylepšeno ovládání fotoaparátu a o něco širší jsou možnosti jeho nastavení. Videa na nás působí trochu jistějším dojmem než snímky, mohou mít HD rozlišení 720p. Každopádně pokud uvažujete například o upgradu z Xperie Arc na novou Xperii S a hlavním lákadlem je pro vás fotoaparát, pak si tento přestup rozmyslete.

Shrnutí – mezi proudy

Sony Xperia S je tak trochu zvláštní špičkový model. Jen v málokterých oblastech patří opravdu na absolutní špičku, ve většině ale tak obratně bruslí mezi řadou konkurentů, že si nakonec své zákazníky určitě najde. Tak například koncepčně starší dvoujádro by ji mělo diskvalifikovat ze souboje s HTC One X, jenže vynikající displej možná některé zájemce přesvědčí. Obzvlášť, když je Xperia S o 2 500 korun levnější než HTC.

Cena necelých 13 000 korun je shodná jako u Samsungu Galaxy Nexus po aktuálním zlevnění. Ten je asi nejbližším soupeřem Xperie. Láká na novější Android a větší úhlopříčku displeje, ale displej má horší kvalitu a rovněž foťák zaostává. Dalším soupeřem bude HTC One S, které má stejnou úhlopříčku displeje, jako Xperia, jenže má podstatně nižší rozlišení a ještě (stejně jako Galaxy Nexus) nevhodnější PenTile mřížku displeje. Jenže One S nabízí především vyšší výkon díky moderní sadě Qualcomm Snapdragon S4 s architekturou Cortex A15.

Dalšími soupeři mohou být například Motorola Razr, opět se stejnou úhlopříčkou displeje a nižším rozlišením (540 × 960 pixelů). Huawei nabídne modely Ascend P1 nebo Ascend D1, oběma to ale na trh bude ještě nějakou chvíli trvat. V podstatě ale můžeme za soupeře považovat i pomalu dosluhující Samsung Galaxy S II, který má sice o hodně nižší rozlišení displeje, ale jinak je v podstatě Xperii stále důstojným soupeřem.

Sony Xperia S a konkurence

Sony Xperia S Komunikátor Sony Xperia S se může pochlubit dvoujádrovým procesorem o taktu 1,5 GHz nebo 4,3palcovým HD displejem. Konkurenci pravděpodobně pokoří i v oblasti fotoaparátu, který nabízí rozlišení 12 megapixelů. Druhý fotoaparát má rozlišení 1,3 megapixelu. Cena: 12 890 Kč

Samsung Galaxy Nexus Samsung Galaxy Nexus je smartphone, který jako první používá operační systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Novinka má bohatou výbavu, existovat bude i ve verzi s podporou sítí čtvrté generace LTE. K fotografování poslouží pětimegapixelový fotoaparát s autofokusem a bleskem. Cena: 12 999 Kč

HTC One S HTC One S je nástupcem modelu Sensation, s nímž má papírově shodnou výbavu. Displej má úhlopříčku 4,3 palce a rozlišení 960 × 540 pixelů. Zajímavostí bude dvoujádrový procesor, který pochází z nové řady Qualcomm Snapdragon S4. Cena: 13 499 Kč