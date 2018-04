Jako fotomobil se jenom tváří. Test Sony Xperia M5

Sony Xperia se M5 řadí do vyšší střední třídy, tu však papírově předbíhá nejen zadním fotoaparátem s rozlišením 21,5 Mpix s hybridním autofokusem, ale i certifikací IP68 (tj. odolností proti vodě do hloubky 1,5 metru a prašnému prostředí). Cena lehce pod 11 tisíc se na první dojem nemusí zdát přemrštěná.

Co je zač?

Displej zařízení využívající technologii BRAVIA Engine 2 má na dnešní poměry střízlivou úhlopříčku 5 palců a rozlišení Full HD (1920 x 1080, hustota zobrazovacích bodů je tedy velmi slušná - 441 pixelů na palec). Poskytuje věrnou reprodukci barev a je dobře čitelný i při ostrém slunci. Jediné, co se mu dá vytknout, je rozsah jasu, resp. jeho spodní hodnota. Ve tmě je totiž nepříjemně silná.

Tento japonský smartphone využívá ke svému provozu Android 5.1 Lollipop s vlastní grafickou nástavbou. Výrobce už přislíbil upgrade na Android 6.0. Zatím ovšem není potvrzeno, kdy se jej dočkáme.

O plynulý chod systému se stará osmijádrový procesor MediaTek Helio X10 taktovaný na frekvenci 2 GHz a operační paměť se slušnou hodnotou 3 GB (systém a předinstalované aplikace při prvním spuštění ponechávají 1,7 GB volných). Drobné zaseknutí aplikací nebo systému zažije uživatel jen zřídkakdy.

Nejvíce limitujícím parametrem tak zůstává vnitřní paměť o velikosti 16 GB (po prvním spuštění dostupných 8,12 GB). Tu je možno rozšířit o microSD kartu až do velikosti 200 GB. Přesouvání aplikací na ni však není tak efektivní, jak by se dalo čekat. Výrobce navíc do telefonu naložil relativně velké množství aplikací, jejichž využití výrazně závisí na preferencích uživatele.

Podpora rychlých dat LTE je u moderního telefonu považována téměř za samozřejmost. Ani Xperia M5 proto nevystupuje z řady a podporuje všechna pásma dostupná v Česku.

Zajímavostí je, že se telefon k mobilním datům bez prvotního připojení k internetu sám neprokouše. Při prvním spuštění je nutné připojit ji přes wi-fi, aby si mohl stáhnout potřebná nastavení od operátora.

Zabudovaná baterie s kapacitou 2600 mAh vydrží při běžném použití něco málo přes den. Při použití módu Stamina (omezuje některé funkce telefonu, například vypíná připojení při zhasnutém displeji) se však tato doba téměř zdvojnásobí.

Pro koho je určen?

Výrobce se snažil zařízení vystavět jako fotomobil. O „kvalitách“ jeho fotoaparátu se ještě zmíníme. Potenciální zákazníky si Xperia M5 může získat svým vzhledem, který asi nejvíce přitáhne fanoušky klasického designu Sony. Rozhodujícím parametrem může být i certifikovaná odolnost vůči vodě a prachu, která se ve střední třídě vyskytuje jen zřídka.

Jak si výrobce poradil s designem?

Sony ani tentokrát nic nového nevymýšlelo, a tak tu máme model, který je svým vzhledem téměř totožný se všemi ostatními telefony Xperia. Asi nejblíže je modelu Z3. Samozřejmostí je tedy i unibody konstrukce.

Telefon se prodává ve třech barevných variantách (bílá, zlatá, černá) a na první pohled vypadá prémiově. Přední i zadní stranu zařízení pokrývá sklo, rámečky jsou vyrobeny z plastu, ale rohy jsou vyztuženy kovem. Iluzi prémiového pocitu boří právě použité plasty. Proč výrobce nepoužil kov i na rámečky, nám zůstává záhadou. Podobně jako u dalších zařízení i u Xperie M5 se zadní skleněná stěna poměrně rychle upatlá a zůstávají na ní viditelné otisky.

Největším trnem v oku nám byly masivní rámečky okolo displeje, tedy nejen nad a pod ním, ale i po stranách. Nechápeme, proč Sony nezabudovalo senzorické klávesy do rámečku a rozhodlo se pro využití virtuálních, které zbytečně zabírají prostor na displeji.

Ačkoliv se model M5 v zahraničí prodává i ve verzi s dual SIM, v tomto ohledu se Sony rozhodlo vzít český trh zkrátka a verzi se dvěma SIM k nám nedovezlo. Slot na nano SIM se společně se slotem microSD karty nacházejí pod krytkou na levé straně telefonu.

Klávesu zapínání najdeme na pravé straně, zhruba ve středu. Ovládání hlasitosti je poněkud nezvykle (oproti modelům jiných výrobců) umístěno ještě pod ní. Speciální klávesa pro spoušť fotoaparátu se pak nachází na samotném spodním okraji pravé strany a funguje dvoustupňově (pro zaostření a pořízení snímku podobně jako u standardních digitálních fotoaparátů). Vzhledem k tloušťce telefonu je však focení jednou rukou relativně riskantní, zařízení při něm má tendence vyklouzávat z ruky.

Samostatnou kategorií je i design uživatelského prostředí, resp. nástavby operačního systému. I ta se drží klasického vzezření přístrojů Sony. Musíme pochválit možnost optimalizace vzhledu pomocí tzv. schémat. Bohužel, i když se na Google Play dají najít některá zdarma, je většina propracovanějších schémat přístupná pouze za peníze.

Jak fotí?

Ačkoliv Sony patří mezi přední výrobce kvalitních snímačů, znovu se potvrdilo, že si s nimi samo nedovede pořádně poradit. Kvalita snímků pořízených hlavním fotoaparátem je totiž silně pod očekáváním.

Počet megapixelů prostě není vše. Přestože se snímač Exmor RS ohnání rozlišením 21,5 Mpix, snímkům schází velké množství detailů i za dobrých světelných podmínek, působí neostře a obsahují patrný šum. Některé (zejména pastelové) barvy pak inklinují k přehnané sytosti. Za požadovanou sumu za přístroj bychom čekali podstatně lepší výkon.

Přední kamera disponuje neobvykle velkým rozlišením 13 Mpix. Na své si tak přijdou příznivci autoportrétů. Snímky s ní pořízené jsou uspokojivé a jejich kvalitu hodnotíme jako přijatelnou.



Stojí Sony Xperia M5 za to?

Tento telefon se dá považovat za relativně levnou volbu pro příznivce Sony. Zejména vcelku povedený design a voděodolnost, která je v dané cenové kategorii raritou, lze považovat za příjemný bonus.

Na druhou stranu si výrobce mohl lépe poradit s odladěním fotoaparátů, který přes celkem vysoké očekávání příliš neohromí. Větší vnitřní paměť by také nebyla na škodu.

Pokud nejste skalní fanoušek této japonské společnosti, dá se najít mnoho konkurentů se zajímavějšími nabídkami. Konečný výběr pak závisí na nárocích uživatele a na tom, co od daného telefonu očekává. Hledáme-li mezi levnějšími přístroji, za zmínku stojí například Vodafone Smart ultra 6, který s poloviční cenou téměř dosahuje výkonnosti M5, má ale menší operační paměť (2 GB). Na voděodolnost však můžeme rovnou zapomenout. Podobnou výbavu najdeme také u Samsungu Galaxy A5 (cena srovnatelná s Xperií M5), který navíc nabídne čtečku otisků prstů. Ve stejné cenové kategorii jsou i přístroje s lepším výkonem, kupříkladu Asus ZenFone 2 ZE551ML ve verzi s 64 GB vnitřní paměti.