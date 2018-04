Recenze Sony Ericssonu T230, LG, Treo 600 a dalších...

Nové telefony na Mobil.cz

Sony Ericsson T230



Pansonic X66



Maxon MX7931



Sony Ericsson CAR-100



Handspring Tre 600



LG G5300i



Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 8. prosince 2003 – pátek, 12. prosince 2003

pondělí, 8. prosince 2003

Sony Ericsson T230 – vánoční hit (recenze)

Zákazníci mají rádi levné, ale přitom vybavené mobily a Sony Ericsson patří přesně do této kategorie. Má barevný displej, polyfonní vyzvánění, podporuje MMS, dá se k němu připojit digitální fotoaparát a design také není špatný. Navíc se dá pořídit za rozumné peníze.

Panasonic X66 - drobeček zatím pouze pro Čínu

Začátkem nového roku by se měl v Číně a Hong Kongu začít prodávat další miniaturní Panasonic. Bude se jednat o zmenšeninu dobře známých véček GD87 a X70. Panasonic X66 tak bude nejmenší mobilním telefonem s integrovaným fotoaparátem.

Zatopí někdy Qtopia Phone Edition systémům Microsoftu?

Linuxový operační systémem známé norské společnosti Trolltech si již brousí zuby i na oblast chytrých kapesních počítačů. Kromě připravovaných přístrojů Sharpu si jej zvolila také americká Motorola.

TELeKONOM: TelSource dostalo za 27 procent Telecomu téměř 22 miliard korun...

... dvě firmy a tři konsorcia se u Evropské unie ucházejí o provozování satelitní sítě navigačního systému Galileo; stát se dohodl s Eurotelem a T-Mobile na rychlejším splácení licencí na provoz sítí UMTS výměnou za roční zpoždění; v Austrálii přinášení mobiolná teůlefony zákazníkům slovo Boží.

Sony Ericsson T230 - interaktivní demo

Text ani samotné obrázky vždycky neřeknou o recenzovaném mobilu vše. Proto jsme pro vás připravili tento článek, kde najdete čtyři interaktivní aplikace, ve kterých si můžete Sony Ericsson T230 vyzkoušet

Jak fotí nové Treo 600? Prohlédněte si tucet fotografií

Do konce roku se prodá půl miliardy mobilů

V historii výrobců mobilních telefonů bude rok 2003 patřit k nejúspěšnějším. Od ledna do prosince se totiž podle průzkumu firmy Gartner Dataquest prodá zhruba půl miliardy nových přístrojů. Nejčastěji Nokie a Motoroly, dařilo se ale i přístrojům Siemens, Samsung a LG.

úterý, 9. prosince 2003

Maxon MX7931 - zajímavý návštěvník z Koreje (recenze)

Další korejskou značkou, která se oficiálně prodává na našem trhu, je Maxon. Tento tradiční výrobce mobilů u nás nabízí dva modely. Model MX7931 má barevný displej, zajímavý tvar a průměrnou výbavu. Patří mezi nejlevnější véčka na našem trhu.

Fayn NetPhone - telefonujte levněji přes internet (videorecenze)

Stolní internetový telefon s displejem, dvěma síťovými kartami, emailovým a jabber klientem se nevidí příliš často. A pokud se navíc jedná o domácí produkt, sluší se podrobit ho redakčnímu zkoumání.

Maxon MX7931 - barevný displej a porovnání (fotogalerie)

Maxon MX7931 je jednodušší model výrobce s barevným displejem a podporou GPRS. Prohlédněte si 35 detailních fotografií batrevného displeje a porovnejte Maxon s konkurenty na trhu.

Další americký operátor chce zrychlit data v síti GSM pomocí technologie EDGE

Do poloviny roku 2004 hodlá AT&T Wireless pokrýt celé území Spojených států a 215 milionů obyvatel. Již nyní začal nabízet neomezený datový tarif za 79 dolarů měsíčně.

Podle BBC není Bell prvním vynálezcem telefonu

Skutečným vynálezcem telefonu údajně není Američan skotského původu Alexander Graham Bell, ale německý vědec Philip Reis. Svědčí o tom prý dokumenty, které byly nedávno objeveny v londýnském vědeckotechnickém muzeu.

Oskar bedlivě sleduje vývoj okolo UMTS

V kmitočtovém spektru pro provozování sítě UMTS by měl být teoreticky ještě prostor pro udělení licence UMTS dalším zájemcům. Tuto možnost nevyloučil ani zdroj ČIA z Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ).

TELeKONOM: Bezdrátový internet zadarmo od Telecomu bude až do konce března...

... britská firma Cable & Wireless opouští Spojené státy; Telecom se dohodl s norským Telenorem na pronájmu linek; Nokii a a Motorole v čele trhu mobilních telefonů šlape na paty evropská a asijská konkurence.

Blackberry dostanou podporu Wi-Fi

Videorecenze Bluetooth autíčka Sony Ericsson: těšte se!

středa, 10. prosince 2003

nanoGSM – pikocely pro vnitřní pokrytí

Propojovat mobilní síť po ethernetu? Kdo to kdy slyšel? Jenže jedno takové zajímavé řešení tu je. Jmenuje se nanoGSM a slouží k pokrytí vnitřku budov. Vyznačuje se jednoduchostí a snadnou stavbou.

Telecom změní v únoru ceny, promítne do nich vyšší DPH

Podle informací z Českého telekomunikačního úřadu by Telecom mohl změnit v únoru ceny svých základních služeb. Už v lednu ale dojde ke zdražení v důsledku zvýšení DPH. Ceny bez DPH ale do února zůstanou stejné.

Videorecenze Bluetooth autíčka Sony Ericsson CAR-100

Chcete se se svým mobilem také bavit a vestavěné hry vám nevyhovují? Pak by právě malinké Bluetooth autíčko od Sony Ericssonu mohlo být pro vás tím pravým vánočním dárkem.

Švédský operátor Telia zvyšuje rychlost ADSL na 8 Mb/s, ve Stockholmu nabízí VDSL s rychlostí 10 Mb/s

Ve Švédsku bývalý telefonní monopol přišel s radikálním zvýšením rychlosti a vylepšení technologie širokopásmových služeb. Telia se dokonce angažuje ve vývoji technologií pro zrychlení broadbandu na desítky megabitů za sekundu. Švédský trh tak kontrastuje s českým.

TELeKONOM: Nový telefon od Vodafone netelefonuje...

...ale zato připojuje na internet; Český Telecom smí podle ČTÚ zdražit tarify kvůli DPH až od poloviny února; monirotníá akcionář spojovaný s kontroverzním finančníkem Pavlem Tykačem tvrdí, že konsorcium Bivideon hrubě podhodnotilo cenu akcií Českých radiokomunikací; ukrajinský operátor Kyivstar téměř zdvojnásobil zisk na 31 milion dolarů; americká společnost SBC chce propustit na čtyři tisíce zaměstnanců.

Tašky Puma u T-Mobile došly

Videorecenze smartphonu Handspring Treo 600: již zítra!

APVTS chce nižší DPH pro internet

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) vydala prohlášení, ve kterém požaduje přeřazení internetových služeb z vyšší 22% sazby DPH do nižší 5% sazby.

Tlustý prohrál soud s Eurotelem kvůli údajnému odposlechu

Soud zamítl žalobu Vlastimila Tlustého na Eurotel. Poslance pobouřilo, že měl v hlasové schránce nahraný rozhovor. Službu si prý neobjednal. Podepsal smlouvu i s aktivací schránky, tvrdí ale soud. "Fakta i právo jsou na mé straně, určitě se odvolám," řekl iDNES Tlustý.

čtvrtek, 11. prosince 2003

Stříbrný krasavec Handspring Treo 600 (videorecenze)

Chytrý mobilní telefon Handspring Treo 600 se již brzy začne prodávat také u nás. Jaký je, co všechno dokáže, kdy a za kolik jej pořídíte najdete právě v této recenzi.

vydáno: čtvrtek, 11. prosince 2003

Nastupuje druhá generace internetové telefonie, na trh se derou další hráči

Co nová generace internetové technologie obnáší? Jaká jsou její úskalí? Jak vypadá v praxi? Informujeme i o novém zajímavém produktu firmy Zultys.

Displeje Handspringu Treo 600 (galerie)

Chytrý mobilní telefon Handspring Treo 600 je postaven na bazi operacniho systemu PalmOS 5.2.1H. Galerii obrazovek právě tohoto systému najdete v tomto článku.

Alcatel chystá inovované modely 536 a 736

Na začátek příštího roku chystá Alcatel inovované verze populárních modelů OT535 a OT735.

Alcatel OT332 v prodeji za 3 995 Kč

Včera byl zahájen prodej nového Alcatelu OT332.

Nová značková prodejna Siemensu

Včera otevřel Siemens novou značkovou prodejnu mobilních telefonů.

Bluetooth přenosná klávesnice bude již brzy

Bluetooth přenosná klávesnice bude již brzy

Hack umožní používat Bluetooth sériový port na MDAII

Hack umožní používat Bluetooth sériový port na MDAII

Siemens SX1 se již v Německu prodává!

V německém on-line obchodu Siemensu si již můžete objednat dlouho očekávaný Siemens SX1.

Nový slovník iTap verze 6.0 pro telefony Motorola

Motorola ohlásila uvedení nové prediktivního slovníku iTap verze 6.0.

Ptejte se na síť Českého Telecomu a na ADSL

Na Mobil.cz právě probíhá chat s Petrem Slováčkem z Českého Telecomu. Ptát se můžete na síť Českého Telecomu, na technické problémy s ADSL či běžným připojením k internetu.

70 znaků v SMS u Philipsu 630

pátek, 12. prosince 2003

LG G5300i - stojí za pozornost (recenze)

Další novinka LG směřující na náš trh je model G5300i. Na první pohled možná trochu nenápadný telefon přehlédnete, ale při bližším prozkoumání zjistíte, že se jedná o jeden z nejlepších mobilů střední třídy. Umí toho hodně a vytknout mu můžeme jen pár drobností.

Otázky a odpovědi chatu s Petrem Slováčkem z Telecomu

Včera na našich stránkách probíhal chat s Petrem Slováčkem z Českého Telecomu. Nejčastěji jste se ptali na ADSL. Otázky a odpovědi najdete v článku.

MMS už v ČR vyzkoušelo 270 tisíc lidí

Multimediální zprávy už si vyzkoušly téměř tři stovky tisíc českých majitelů mobilů. Největší zájem je o erotiku, zábavu a zprávy. V současnosti také tvoří mobily s podprou MMS více než polovinu prodaných telefonů.

Který mobil má MMS a barevný displej?

Chcete používat multimediální zprávy na mobilu s barevným displejem? Máte několik kandidátů, ale nevíte, který mobil je nejlepší? Vyzkoušejte hledání v naší databázi mobilů.

Který mobil je nejméně problémový?

Vybíráte si nový mobil a nechcete s ním mít problémy? Nebo potřebujete poradit s tím současným mobilem? Vyzkoušejte naši poradnu, kde vám poradí sami čtenáři, uživatelé mobilů.

LG G5300i - barevný displej a porovnání (fotogalerie)

Prohlédněte si 40 detailních fotografií barevného displeje LG G5300i. Nabízíme vám i fotografie, na kterých tuto novinku můžete porovnat s konkurenty na našem trhu.

Sendo M550 se v Rusku prodává pod značko Fly

Sendo M550 se bude v Rusku prodávat pod značkou Fly.

Týdenní souhrn zpráv operátorů a agenturních zpráv

Telecom se dohodl s Telenorem na pronájmu místních smyček

Český Telecom bude pronajímat své linky telekomunikační firmě Telenor Networks, uvedl pro ČTK mluvčí Telecomu Vladan Crha.

Wi-Fi bude u Telecomu zdarma nejméně do března

Český Telecom prodloužil bezplatnou nabídku bezdrátového připojení k internetu prostřednictvím technologie wi-fi (wireless-fidelity) o další tři měsíce do konce března.

Nextra změnila poskytovatele zahraniční konektivity

Novým poskytovatelem internetového připojení do zahraničí se pro společnost Nextra stal od 1. prosince nadnárodní operátor Cable&Wireless.

T-Mobile vzrostly tržby z nehlasových služeb o 27 %

Meziroční nárůst průměrných tržeb z nehlasových služeb o 27 procent dosáhla v ČR za prvních devět měsíců společnost T-Mobile.

Slovensko má zákon o elektronických komunikacích

Zákon o elektronických komunikacích schválila ve středu 3. prosince Národní rada SR. Nový zákon tak od ledna příštího roku nahradí dosavadní telekomunikační zákon.

T-Mobile zjednodušil posílání SMS na pevné linky

Snadnější způsob odesílání SMS zpráv na pevné telefonní linky zprovoznila pro zákazníky firmy T-Mobile od začátku prosince společnost Fincom - Materna Communications. Dosud musela mít SMSka posílaná do pevné sítě jasně určený formát a byla zasílána na jedno centrální číslo.

Navigační systém Galileo chce provozovat pět firem

Eurotel nabízí věrným klientům dvojnásobek volných minut

Bonus v podobě dvojnásobného množství volných minut mohou od 1. prosince do 29. února získat členové věrnostního programu Benefit společnosti Eurotel.

Motorola hledá akvizici nebo partnera pro divizi komunikací

Společnost Motorola, která je druhým největším výrobcem mobilních telefonů na světě, hledá akvizici nebo partnerství pro divizi komunikací.

Mobilní operátoři otevřeli v centru Prahy dvě kluziště

Dvě dočasná kluziště určená veřejnosti zprovoznili v historickém centru Prahy mobilní operátoři Český Mobil a Eurotel.

Infolinka T-Mobile na požádání zavolá zákazníkovi

Hovor s infolinkou operátora si mohou od 3. prosince na internetové adrese www.t-mobile.cz/zavolejtemi zdarma objednat tarifní zákazníci T-Mobile.

ČTÚ: Telecom může v příštím roce promítnout zvýšené DPH do cen

Český Telecom bude moci v příštím roce promítnout do cen základních služeb celé zvýšení DPH o 16,2 procenta.

Telecom už má tři providery pro nové ADSL

První tři internetové providery získal na nové ceny ADSL český Telecom.

České radiokomunikace zlevňují ADSL

Služby Bluetone ADSL nabízí od prosince společnost České radiokomunikace (ČRa) za nižší ceny, založené na velkoobchodní nabídce Českého Telecomu.

ČTÚ vypsal tendr na pásmo 28 GHz

Výběrové řízení na udělení tří telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v kmitočtovém úseku pásma 28 GHz (sítí Fixed Wireless Access - FWA) pro území Prahy vypsal Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Podle Contactelu bude paušál v dubnu 2004

Nejpozději od dubna příštího roku by měly být na trh uvedeny nové modely přístupu na internet včetně nabídky vytáčeného připojení za měsíční paušál.

Firmy protestují proti patentovému návrhu EU

Přední evropské technologické firmy protestují proti návrhu patentové ochrany, se kterým přišla Evropská komise

TelSource prodal všechny akcie Telecomu

Konsorciu TelSource se za pár týdnů povedlo to, o co se snaží vláda již několik let. Prodalo všechny akcie Telecomu za jeden den a získalo přes 20 miliard korun.

