Recenze: Sony Ericsson Xperia X10 má své mouchy, přesto po něm zatoužíte

Ačkoli se to nezdá, je Sony Ericsson Xperia X10 po modelech Satio a Vivaz teprve třetím čistě dotykovým mobilem švédsko-japonského výrobce. Byť ten má ve výrobě dotykových mobilů poměrně slušnou tradici, dosavadní modely měly většinou alespoň nějakou formu hardwarové klávesnice.

Operační systém Android pak slaví u Sony Ericssonu premiéru. Stejně tak obří čtyřpalcový displej s rozlišením 854 x 480 pixelů. Takhle veliký zobrazovač s tak vysokým rozlišením jsme doposud u SE také neviděli. Premiérově se u této značky setkáme i s procesorem Snapdragon s taktem 1 GHz. Jenže nic z toho není žádnou revoluční novinkou a Xperia X10 má jen čelit stále sílící konkurenci.

Katalog mobilů: Konkurence Sony Ericssonu Xperia X10 v podobě Apple iPhonu 3GS, HTC HD2, HTC Desire nebo Toshiby TG01.

Stručná charakteristika:

Špičkový dotkový mobil s obřím displejem a operačním systémem Google Android.

X10 je odpovědí Sony Ericssonu na telefony jako je Apple iPhone 3GS, HTC HD2 nebo Desire, Google Nexus One, Toshiba TG01 a TG02, Acery Liquid a neoTouch nebo chystaný Samsung i9000 Galaxy S. Má se tedy postavit nové generaci takzvaných supertelefonů. Ačkoli za některými z konkurentů trochu zaostává, pro fanoušky značky je Xperia X10 darem z nebes.

Vzhled a konstrukce – nejhezčí dotykáč

V designu dotykových telefonů není příliš mnoho co vymýšlet a za opravdu originální a pěkné kousky tak můžeme označit jen málokteré přístroje současné produkce. Ale zdá se, že u Sony Ericssonu nalezli ten správný směr. Po líbivém modelu Vivaz přichází Xperia, kterou můžeme bez nadsázky označit za jeden z nejhezčích dotykových modelů dneška. Jistě, design je velmi subjektivní záležitostí, ale Xperia se nám v redakci hodně líbí a líbí se i v našem okolí.

Telefon kombinuje přísně hranaté jednoduché tvary v čelní části s oblými křivkami na bocích a vzadu. Stříbrná linka kolem dokola telefonu má proměnlivou tloušťku a dodává vzhledu na dynamičnosti. Oblý zadní kryt je vyroben z materiálu s měkčenou povrchovou úpravou. Jedinou výhradu tak máme k lesklé čelní ploše, která snadno zachytává otisky prstů. Z tohoto hlediska na tom bude asi o něco lépe bílá varianta, která má ale lesklý i zadní kryt.

Z konstrukčního hlediska patří Xperia X10 k lepšímu průměru. Použité materiály jsou kvalitní a působí celkem hodnotně, jenže rozměrný zadní kryt je docela tenký a vzhledem k rozměrům telefonu občas vydá mírné pazvuky. Nevypadá to ale, že by se to mělo časem výrazně zhoršovat. Z hlediska zpracování na nás X10 nepůsobí o nic hůř, než třeba Google Nexus One nebo HTC Desire.

I rozměry Xperie jsou poměrně hraniční. Hodnoty 119 x 63 x 13 mm znamenají, že je novinka Sony Ericssonu především o dost užší a to je znát při držení v ruce. Hmotnost 135 gramů nijak nevybočuje z obvyklých mezí.

Displej a ovládání – nadstavba Sony Ericssonu

Dotyková Xperia je prvním mobilním telefonem výrobce s operačním systémem Android. Konkrétně v něm najdeme verzi 1.6, Sony Ericsson ale slibuje brzký update na verzi 2.1. Ta by mohla přinést zrychlení systému. Z dosavadních zkušeností totiž víme, že přístroje s procesorem Snapdragon si s verzí 2.1 opravdu dobře rozumí. Verze 1.6 v podání Sony Ericssonu tak rychlá není, Xperia je o něco pomalejší než třeba HTC Hero v době svého uvedení na trh. Nejde tedy o nic krizového, nicméně existují rychlejší telefony a nová verze by to mohla vylepšit. Rychlost mírně vylepšil update firmwaru, který se v průběhu testování objevil. Stále ale jde jen o Android 2.1.

Podobně jako HTC nabízí i Sony Ericsson svou vlastní upravenou variantu Androidu. Výrobce zvolil modré pozadí úvodní obrazovky, kde tentokrát můžete listovat jen mezi třemi stranami. Sony Ericsson také přidal řadu upravených widgetů. Hlavní změnou je ale dvojice widgetů a zároveň aplikací – Mediascape a Timescape.

Ty vlastně mohou ale nemusí být základní úvodní obrazovkou – v menu se dá nastavit, že se právě do jedné z těchto aplikací uživatel dostane po stisku tlačítka home. Aplikace Mediascape je určena výhradně pro práci s mediálními soubory. Najdeme tu tedy hudbu, vida a fotografie. Mediascape se tak budeme podrobně věnovat v patřičné části recenze.

Timescape nabízí, abychom tak řekli, běžný přehled událostí všedního dne. Najdeme tu tedy aktualizace stavů z Facebooku, Twitteru, MySpace, dále seznam SMS konverzací, e-mailových zpráv, ale třeba také aktuálně přehrávanou hudbu nebo pořízené fotografie. Vše v poměrně přehledné a graficky zajímavé formě. Jednotlivé položky lze ze seznamu vyřadit a uživatel tak sleduje jen to, co opravdu potřebuje. Trochu škoda je ale v tom, že třeba nastavení e-mailového účtu si není Timescape schopna vzít ze systémového nastavení.

Obligátní účet u Google, který je stejně potřeba pro přístup k Android Marketu, tak musíte zadávat dvakrát. A telefon vlastně e-maily pak také dvakrát stahuje, tedy pokud jednu ze synchronizací nevypnete. Zdánlivý nesmysl pak pokračuje tím, že Timescape nezvládá synchronizaci s Exhange serverem, k tomu slouží sada speciálních aplikací. Timescape také není schopna poskytnout přístup k telefonnímu seznamu, je v ní vidět jen seznam hovorů. Jednoduše je u této aplikace vidět, že programátoři Sony Ericssonu sice měli dobrou myšlenku, ta ale ještě potřebuje dotáhnout do konce. Tohoto pocitu se ostatně nemůžeme zbavit i v několika dalších případech.

Tak kupříkladu, pokud si chcete s xperií X10 zatelefonovat, také to chce nejdřív nastavit vše potřebné. Po čistém startu telefonu se totiž na úvodní obrazovce ukrývá pouze ikona odkazující na aplikaci Vytáčení. Ta umožní vytočit na klasické numerické klávesnici telefonní číslo, bohužel ale neslouží k vyhledávání. Jasně, dá se z ní do kontaktů přepnout, ale je to trochu krkolomnější. Vyhledávat v kontaktech lze třeba i v políčku pro vyhledávání Google, jenže to zase v základu neumístili programátoři na prostřední obrazovku, ale na tu vpravo. Je tedy potřeba se na ni nejprve přesunout. Vše se to samozřejmě dá vyřešit tak, že si widgety a zkratky k různým aplikacím popřesouváte a nastavíte zcela podle svého. Také jsme tak ihned učinili, ale dostat X10 do stavu, kdy nám připadala dobře použitelná, trvalo oproti konkurenci příliš dlouho.

Jistou zvláštností v ovládání je i fakt, že telefon má na čelní ploše jen tři tlačítka. Těmi jsou zleva tlačítko menu, home klávesa a návratová klávesa. Úplně chybí pro Android téměř povinný směrový ovládací prvek. Pravda, ten příliš často nechybí, ale někdy by se hodit mohl, systém s ním přeci jenom počítá. Potíž by mohly mít některé aplikace.

Postěžovat si také musíme trochu na reakce dotykového displeje. Ten totiž nedobře registruje delší tahy prstem. Přesouvání ikon mezi jednotlivými listy home obrazovky tak může být malou noční můrou, protože se vám ikona pod prstem prostě náhodně usadí kde se jí zachce. Telefon měl na displeji standardně poměrně hrubou fólii, která byla velmi pevně přidělána. Po jejím trochu problematickém sejmutí se reakce displeje o něco vylepšily, ale stále to není ono. Přitom na jednotlivé dotyky reaguje displej bez problémů. Potíž s tahy může být také příčinou toho, že Xperia nepodporuje multi-touch a ani jej podle všeho nikdy podporovat nebude. Prý jde o hardwarový problém. Přesnost displeje výrazně vylepšil update firmwaru, i tak jsou na tom ale konkurenti v této disciplíně často lépe.

Displej ale musíme pochválit za špičkové jemné zobrazení. Těch 54 pixelů navíc oproti normálu telefon používá podobně jako Motorola Droid ke zobrazení stavového řádku i tam, kde by jinak chyběl. X10 je tak výborným telefonem pro instalaci různých zkratkových prográmků do stavové lišty. Ta je dostupná častěji než u většiny Android telefonů a tak se takt o snadno můžete přepínat mezi nejpoužívanějšími programy. Displej si nás také získal skvělou čitelností na přímém slunečním světle. Takhle dobrý výkon jsme dlouho neviděli. Barvy sice trochu zmizí, ale obraz na displeji je stále perfektně zřetelný a vše je dobře čitelné. Sejmutím fólie, která na displeji původně byla, se navíc nic nepokazilo.

Baterie - slušná kapacita

Pod zadním krytem najdeme baterii s velmi slušnou kapacitou 1 500 mAh. To znamená, že ani při nejvyšší zátěži se nemusíte bát, že telefon nevydrží perný pracovní den. Samozřejmě, třeba navigace baterku vybije za několik hodin, ale scénář kdy denně cestou do práce a z práce posloucháte hudbu, čtete zprávy na webu a pak celý den používáte telefon k práci s e-maily v terénu a třeba hodině hovoru, je zcela reálný a Xperii ještě trochu šťávy zbude. Na druhý podobně perný den to ale rozhodně není, byť zase klidný víkendový provoz telefon bez potíží přestojí na jedno nabití.

Telefonování a zprávy – trochu schizofrenik

Na první pohled to vypadá, že u Sony Ericssonu trochu zapomněli, že by Xperia X10 měla být i mobilním telefonem. Není to tím, že by chyběly některé podstatné funkce, prostě jsou občas jen trochu hůře dostupné. Pravdou také je, že vyzváněcí profily nebo nedej bože filtrování hovorů podle skupin v telefonním seznamu se dneska už asi nenosí. To opravdu nikdo tyhle funkce nepotřebuje? Naštěstí k těmto účelům slouží řada aplikací v Android Marketu.

V základní konfiguraci se k vyhledávání v telefonním seznamu uživatel dostane minimálně na tři "kliknutí" a to považujeme za hodně. Na úvodní obrazovce je totiž již zmíněná ikona Vytáčení. Z klávesnice se dá přepnout do seznamu kontaktů a v něm lze buď listovat nebo se dá klepnout do políčka pro vytáčení a začít hledat kýžený záznam. Opravdu zdlouhavé. Pokud si z menu vytáhnete na úvodní obrazovku zkratku přímo na telefonní seznam, ušetříte si první krok – do vyhledávacího políčka se stejně musíte trefit sami. Nejjednodušší je tak vyhledávání skrze políčko Google – stačí jen widget přetáhnout na hlavní prostřední obrazovku, po klepnutí do pole vyhledávání se ihned objeví klávesnice a při psaní se objevují výsledky ze seznamu. A nebo si nainstalujte Google Gesture Search.

Mírná schizofrenie pokračuje i u práce s e-maily. O tom, že Timescape si neumí vzít systémové nastavení a nespolupracuje s Exchangem jsme již psali výše. Google účet tak musí uživatel případně zadávat dvakrát, pro synchronizaci s Exchnage serverem pak slouží sada aplikací Moxier Sync. Ta po nastavení funguje naprosto bezproblémově a dle našeho názoru jde o jedno z nejlepších a nejpoužitelnějších řešení synchronizace se vzdáleným Outlookem na dané platformě. Bohaté a srozumitelné jsou možnosti nastavení a na rozdíl od některých řešení nedělá Moxieru problém přepínání mezi složkami. Snadno si lze vybrat, které se mají synchronizovat a které ne.

Virtuální qwerty klávesnice pro psaní je mírně odlišná od zavedeného standardu, netrvalo nám ale příliš dlouho si na odlišnosti zvyknout. Trochu zvláštní je spíš fakt, že se klávesnice někdy nechce přepnout do zobrazení na šířku po otočení telefonu. Nefunguje to třeba pro vyhledávání v Google widgetu a několika dalších případech. Při psaní e-mailů a SMS zpráv se ale samozřejmě klávesnice přepíná a musíme konstatovat, že pak poskytuje nebývalý komfort.

Organizace a data – standardní výbava

V oblasti datových organizačních a pracovních funkcí nevybočuje Xperia X10 výrazně ze zajetých kolejí. Dnešní dotykové přístroje se ani pracovních povinností rozhodně neštítí a X10 je toho důkazem. O synchronizaci s Exhangem jsme již psali, dodejme že Moxier zvládá nejen synchronizaci mailů s tímto serverem, ale také synchronizaci kontaktů a kalendáře a dokonce i úkolů. Kalendář a kontakty lze synchronizovat i s účtem Google. Poslední možností synchronizace je technologie Sony Ericsson Sync. Bohužel přímo s outlookem ve vašem počítači telefon v továrním nastavení synchronizovat nejde a to i přesto, že se na paměťové kartě telefonu nachází software Sony Ericsson PC companion, který by teoreticky mohl mít něco podobného v kompetenci. Bohužel nemá, program je po nainstalování do PC schopen synchronizovat opět s SE Sync, umí do telefonu stáhnout nejnovější firmware a umožňuje organizaci a synchronizaci mediálních souborů. V nejnovější verzi slouží i jako správce souborů v telefonu.

Kromě klasických PIM funkcí (kalendář, úkoly, kalkulačka, opakovaný budík s velmi pokročilým nastavením) tu najdeme i kancelářskou sadu OfficeSuite, která umožňuje prohlížení klasických dokumentů a PDF souborů.

Po hardwarové stránce telefonu nic nechybí. Podporuje sítě třetí generace včetně nadstaveb HSDPDA (7,2 mbit/s) a HSUPA (2 mbit/s), je tu pochopitelně wi-fi (b a g), v této souvislosti stojí za zmínku přítomnost technologie DLNA. Samozřejmostí je Bluetooth (2.1 s A2DP). K počítači se telefon připojuje microUSB kabelem a podporována je technologie Mass Storage. S tlefonem dostanete v balení paměťovou kartu s kapacitou 8 GB. Jedinou drobnou nevýhodou je fakt, že telefon standardně nelze použít jako modem k PC, ale to lze snadno napravit externí aplikací z Marketu.

Chybět nemůže GPS, standardně lze používat Google mapy (při troše šikovnosti dokonce i Google navigaci), v telefonu je pak přítomna i zkušební verze navigačního softwaru Wisepilot.

Zábava – mohl to být nejlepší foťák

Telefony s Androidem, ačkoli často předkládány jako multimediální monstra, mají právě v zábavní oblasti ty největší mezery. U Sony Ericssonu se to snažili alespoň částečně napravit a musíme konstatovat, že se snaha vyplatila.

V rámci aplikace Mediascape má uživatel k dispozici vcelku kvalitní hudební přehrávač, telefon má pochopitelně 3,5 mm jack konektor a sluchátka v balení. To je takový standardní základ. Mediascape dále zvládá práci s fotografiemi a videem. Bohužel nefunguje jako spolehlivý přehrávač čehokoli, co si nahrajete na paměťovou kartu, ale ve spolupráci s programem Media Go lze do telefonu oblíbené seriály dostat vcelku snadno. Rozhodně snáze, než u konkurenčních přístrojů, které se mnohdy tváří, jakoby o existenci videa vůbec nevěděly.

Hra je v základu přítomna jedna – obligátní "sonyericssoní" Quadrapop. O spoustu zábavy se ale překvapivě postará i aplikace Timscape. Ta je totiž schopna se synchronizovat s účty různých sociálních a mediálních služeb. Ve výčtu pochopitelně nemůže chybět Facebook a Twitter, dále tu jsou Picassa a VZnet. V Timescape také můžete ovládat přehrávání hudby nebo si prohlížet pořízené fotografie.

Velkým lákadlem Sony Ericssonu Xperia X10 může být i jeho fotoaparát. Rozlišení osm megapixelů, automatické ostření a přisvětlovací dioda budí velká očekávání. Skutečnost je ale trochu jiná. Fotky trpí pro danou značku typickým neduhem – jsou jakoby trochu v mlžném oparu. Snadno dochází k přepalům a spolehlivý není ani systém zaostřování. I přesto se s fotoaparátem dají pořídit velmi pěkné snímky, jen je k tomu potřeba více snahy a pokusů. I přes uvedené nedostatky ale i díky širokým možnostem nastavení patří fotoaparát mezi Android telefony na vrchol. O něco lépe je na tom video, které telefon umí nahrávat v rozlišení WVGA s frekvencí 30 snímků za sekundu, jenže tady se zase leckterá konkurence začíná chlubit schopností nahrávat HD video.

Shrnutí – má mouchy ale je skvělý

Sony Ericsson Xperia X10 není ani zdaleka telefon bez chyb. Během používání jsme se s ním ale velmi dobře sžili a musíme konstatovat, že se krok do vod Androidu výrobci opravdu povedl. Na první pokus je Xperia X10 doslova skvělý výsledek, v leckterých ohledech konkurenci předčí, jindy zase lehce pokulhává a na tom není nic divného ani špatného. Jednoduše patří X10 v současnosti k nejlepším a nejvýkonnějším dotykovým mobilům a vrací tradičně velmi progresivní značku na vrchol. Škoda, že to Sony Ericssonu trvalo tak dlouho, ale zdá se, že se teď konečně blýská na lepší časy a X10 je rozhodně jedním z telefonů, které pomohou švédsko-japonské značce znovu získat trochu zašlý lesk a především zákazníky. Pro výrobce je dobrou známkou i to, že X10 rozhodně není levnou záležitostí. S cenou 14 450 korun si jej nemůže dovolit každý, na druhou stranu konkurence má ceny nastavené podobně.

Proč koupit? výborná výbava

obří displej s výbornou čitelností na slunci

široké možnosti synchronizace

na Android dobrá multimediální výbava Proč nekoupit? fotoaparát neplní očekávání

místy na dotek méně citlivý displej

vysoká cena Kdy? v prodeji Za kolik? 14 450 Kč