Recenze Sony Clié NX60 – bezoké Clié (2)

Systém a jeho vzhled

Trochu se zorientovat v nových aplikacích je problém, časem si však člověk zvykne… Pokud jste si uvykly na určité ovládání, tak vám najednou vystínované ikonky přijdou nové a musíte si na nový vzhled zvyknout.

Vestavěné aplikace jsou hires+, tj. přes celý displej, nevím zda je zpětná kompatibilita a jejich přehrání do starší NR série… Bylo by to prima, protože využitím hires+ se na displej vejde mnohem více informací, kontaktů, úkolů, poznámek atp.