Recenze Sonimu XP3 Enduro. Extrémní mobil do extrémních prostředí

Historie značky Sonim není sice dlouhá, u lidí pracujících v extrémních podmínkách jsou ale tyto telefony velice známy. A nutno podotknout, že i oblíbeny. Sonim se zaměřil na lidi, kteří potřebují skutečně odolný telefon a nechtějí minimálně tři roky řešit, zda ho náhodou neutopí či mu neublíží například pád z rampy na ropné plošině.

Novinka společnosti, model XP3 Enduro, je oproti předchozímu modelu XP1 o něco vybavenější a ještě odolnější. Zatímco jednička odolala jen stříkající vodě, novinka si troufne na půlhodinový výlet až metr pod hladinu. A i kdyby to nepřežila, je tu ničím neomezená tříletá záruka. Zkrátka přijdete do obchodu a svůj rozbitý mobil vyměníte za nový. - čtěte Zničili jsme odolného sonima. Nevydržel ani přejetí autem

Sonim XP3 Enduro, jeho předchůdce XP1 a největší konkurent, odolný Samsung B2100 za zlomek ceny

Stručná charakteristika: Velice odolný telefon s tříletou nepodmíněnou zárukou, avšak jen velmi základní výbavou.

Vzhled a konstrukce - obrněný mazák

Telefon už svým vzhledem dává najevo, že patří mezi skutečné outdoorové mazáky. Jeho brnění v podobě gumových absorbérů najdete téměř po všech jeho stranách. Jedinou výjimkou jsou středy bočních stran, které chráněny nejsou. Pravděpodobnost, že smrtící ránu dostane telefon na jedno z těchto nejslabších míst, je ale velmi malá. Navíc absorbéry vždy přesahují nad úroveň plastového těla, takže pád na rovnou plochu vždy pohltí. Horší to už bude při pádu na ostrý kámen.

Velmi efektní je zejména kryt baterie, který je aretován dvěma šrouby. Po jeho sejmutí můžete pozorovat silikonové těsnění, které má zabránit vniku tekutiny. Při vybalení přístroje zde naleznete nálepku, která varuje před nedostatečným utažením krytu - jinak by mohlo dojít k netěsnosti. Bohužel k otevření krytu nepoužijete žádnou z českých mincí, drážky použitých šroubů jsou příliš úzké. V praxi je to velmi nepraktické, jelikož potřebný šroubovák u sebe na rozdíl od mincí jen tak nenosíte.

Daní za vysokou odolnost přístroje jsou jeho větší rozměry i hmotnost. Parametry 119 x 56 x 24 mm a 128 gramů skutečně nepatří do kolibří kategorie. Sonim se ale díky tomu dá ovládat například v tlustých gumových rukavicích, i když ne zcela bez problémů. Výrobce se tomu ale snažil přizpůsobit celý telefon a ve výsledku je to tedy zřejmě nejpoužitelnější přístroj v tomto ohledu.

Dokonce i boční tlačítka na levém boku k obsluze hlasitosti a funkce Push to talk jsou dostatečně rozměrná. Ovládat v rukavicích lze pomocí podobné klávesy na prevém boku i praktickou svítilnu v podobě bílé diody, kterou nalezneme na horní straně telefonu. Zřejmě nejslabším místem z pohledu vodotěsnosti přístroje je gumová záslepka datového a audio konektoru (2,5 mm Jack) vespod přístroje. Pokud ji důsledně nezamáčknete, voda si tudy snadno najde cestu.

Sonim se chlubí armádní certifikací, která zaručuje telefonu odolnost při pádu z 1,2 metru na tvrdou zem a to pod jakýmkoli úhlem. Výrobce garantuje ještě o osmdesát centimetrů víc, dva metry. V našem testu však telefon odolával i větší zátěži. Vše je tedy nutné brát s rezervou, a to i udávanou odolnost proti vniku tekutin a prachu. Je popsána indexem krytí IP67, přístroj tedy vydrží půl hodiny v metrové hloubce pod hladinou, či odolá vniku prachu, který by neměl mít vliv na jeho činnost.

Důležitá je u takovéhoto telefonu i výdrž na baterie. Papírové hodnoty mluví o pohotovostní době až sedm dní, v našem testu vydržel Sonim slušných 5,5 dne s občasným hovorem a pár zprávami.

Displej a ovládání - zázraky nečekejte

I samotná alfanumerická klávesnice je koncipována tak, aby ji bylo možné snadno ovládat v rukavicích. Jednotlivé klávesy jsou od sebe dostatečně odděleny a vystupují nad úroveň krytu telefonu. Jejich odezva je dostatečně silná. Nejslabším článkem klávesnice je kurzorový kříž, který se v rukavicích zas tak snadno ovládat nebude. Všechny klávesy jsou modře podsvětleny, jejich popisky jsou tedy čitelné i ve tmě. Klávesnice byla testována na 500 tisíc stisků, měla by tedy vydržet.

S displejem nového Sonimu příliš parády neuděláte: rozlišení je velmi malé (128 x 160 pixelů) a i podpora 65 tisíců barev je na dnešní poměry žalostně málo. Na druhou stranu u takto zaměřeného telefonu by byl větší a tím pádem k poškození mnohem náchylnější displej jen na škodu. Co ale opravdu zamrzí je čitelnost použitého zobrazovače na přímém slunci, kde na moderní displeje opravdu výrazně ztrácí. Může vás ale těšit, že je chráněn sklíčkem odolným proti poškrábání.

Telefon je postaven na platformě Philips Nexperia 6120 a používá procesor ARM-9. Hlavní nabídka telefonu je tvořena maticí devíti ikon, které zastupují všechny základní funkce. Nelze ji nijak přizpůsobit, telefon nabízí jen možnost volby z několika barevných témat. Při procházení nabídkou fungují klávesové zkratky. Kromě možnosti volby vyzváněcího tónu (tóny jsou skutečně zvláštní) zde ale personalizace telefonu končí. Logika práce s telefonem je velmi podobná všem dnešním výrobcům, člověk se zde velmi rychle zorientuje.

Telefonování a zprávy - slabý základ

S telefonem se lze dovolat ve třech pásmech GSM sítí (800/1800/1900 MHz), sítě třetí generace nepodporuje. Do vícepoložkového adresáře lze uložit až tisíc kontaktů s libovolným počtem detailů, kterých je připravena slušná porce. Samozřejmostí je protokol přijatých, zmeškaných a uskutečněných hovorů. Čím Sonim XP3 Enduro příjemně překvapí, jsou možnosti filtrování hovorů pomocí listu zakázaných čísel (Black list) i povolených čísel (White list). Díky tomu lze snadno mít pod kontrolou, kdo se vám v danou chvíli dovolá a kdo nikoli.

Výrobce myslel na použití telefonu i ve velmi hlučném prostředí, hlasitost reproduktoru je tedy vysoká a připraven je i všesměrový mikrofon. Pro snazší příjem hovorů lze využít funkci příjmu všemi klávesami, kdy se poté nemusíte zabývat, jaké tlačítko v danou chvíli stisknout. Připravena je i funkce rychlé volby, kdy lze každé klávese přiřadit vybraný kontakt z adresáře. Výhodou je jistě i podpora Push to Talk, i když se tento typ komunikace na našem trhu příliš neuchytil. Nabízí ho pouze O2.

Z pohledu komunikace pomocí zpráv si pro nás Sonim žádné překvapení nepřipravil. Podporuje pouze krátké textové zprávy SMS, na ty multimediální (MMS) rovnou zapomeňte. I když nemá telefon fotoaparát, je veliká škoda, že podpora MMS zpráv chybí. Například ze zahraničí lze pomocí MMS totiž výrazně ušetřit a telefon určený nejen pro práci, ale i outdoorové nadšence, by na takovou věc myslet zkrátka mohl.

Zadávání textu do SMS zprávy může probíhat tradičním multitapem, nebo pomocí prediktivního slovníku T9. Ten zprávy naštěstí nezkracuje, píše bez diakritiky. Počet zbývajících znaků vidítě průběžně při psaní zprávy. Do telefonu lze uložit až tisíc, maximálně 100 znakových zpráv. Alespoň tak definuje paměť na SMS sám výrobce. Zvláštní.

Ostatní funkce - něco nám tu chybí

Už z dřívějších řádků vám musí být jasné, že tenhle telefon si na výbavu moc nepotrpí. A na multimedia už vůbec ne. Žádnou velkou paměť tu nečekejte, dokonce ani objektiv integrovaného fotoaparátu. Přístroj je vybaven podobně, jako telefony před pěti, možná šesti lety. Jedinou dobrou zprávou je přítomnost slotu pro MicroSD karty, avšak jen s podporou karet do kapacity dvou gigabajtů.

Pro data nabízí XP3 Enduro jen základní GPRS. Alespoň, že je zde připravena Opera Mini jako jeden z nejpovedenějších java internetových prohlížečů. Využít lze ale i ten vestavěný, u kterého si ale zřejmě budete trhat vlasy. Načítání stránek je u něj žalostně pomalé a jejich zobrazení - no, škoda mluvit. Zkrátka za ta léta jsme si už zvykli na jiný komfort.

S přihlédnutím na zaměření telefonu jsme ale schopni tyto nedostatky omluvit, co nám ale citelně chybí, jsou funkce GPS navigace. Ty nabízí až identické dvojče Sonim XP3 Quest.

Připraven je přehledný a velmi jednoduchý kalendář, do kterého lze uložit maximálně 30 záznamů. Přístroj vás může i vzbudit, každý den si ale musíte nastavovat budíček separátně. Připravena je i kalkulačka, diktafon, odpočítávání času, stopky a aplikace světového času. Tím ale výčet dalších funkcí končí. Zapoměli jsme snad už jen na Bluetooth.

Závěr - záruka nedostatky zastíní jen částečně

Sonim XP3 Enduro je velmi specifický telefon určený pro úzkou skupinu zájemců. Mezi větší klienty společnosti patří například spediční firmy, železnice či bezpečnostní agentury. Takovým zákazníkům je firma schopna poskytnout i další softwarová řešení, například dispečerský dohled. Tenhle Sonim může ale zaujmout i jednotlivce, kteří se smíří s jeho na dnešní poměry velmi slabou výbavou. Bohužel, cena přístroje nepatří zrovna k nejnižším a je tedy dobré zvážit, zda se investice do tohoto exota vyplatí. Výrobce sice vyšší cenovku obhajuje onou tříletou ničím nepodmíněnou zárukou (výměna kus za kus), v detailnějších záručních podmínkách jsou ale ukryty různé formulky, které umožňují výrobci snadno z výměny zničeného telefonu za nový vyklouznout. Navíc, když za cenu jednoho Sonimu můžete mít tři podobně vybavené odolné Samsungy, které dle našeho crash testu navíc vydrží větší zátěž.