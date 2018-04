Čínská lekce praktičnosti. Recenze Xiaomi Red Rice

Čínské Xiaomi Red Rice, neboli také Hongmi (obojí znamená v překladu červená rýže), se před časem stalo internetovým hitem především kvůli nízké ceně v kombinaci s bohatou výbavou. Na domácím čínském trhu se totiž tento kousek začal prodávat za cenu lákavých 799 juanů, což je v přepočtu jen asi 2 600 korun.

Jenže tato cena je pro zbytek světa dost nereálná. Za danou částku prodává Xiaomi telefony jen domácím zákazníkům, co člověk, to jeden telefon. Firma navíc mimo Čínu oficiálně nedodává. I přesto se telefon na další trhy dostane a je dostupný i u nás, například nám jej zapůjčila distribuční společnost harektrade.cz.

Plusy a minusy Proč koupit? kvalitní displej

dobrý výkon

špičkově vyladěný systém

dobrý fotoaparát

podpora dvou SIM

Proč nekoupit? až příliš nenápadný vzhled

vysoká hmotnost Kdy? V prodeji Za kolik? 5 990 Kč

Ovšem výsledná cena je kvůli dražším nákupům v Číně, dovozu, clu a DPH více než dvojnásobná. I tak je ovšem s cenovkou necelých 6 000 korun Xiaomi Hongmi atraktivním smartphonem s výjimečným poměrem výkon/cena.

Čtyřjádrový procesor MediaTek tu sice nebude trhat rekordy ve výkonu, ovšem pro rychlý běh skvěle optimalizovaného systému bohatě stačí. Uživatelské prostředí MIUI je příjemné a intuitivní, na velkém 4,7 palcovém displeji s HD rozlišením vypadá opravdu dobře. Xiomi Red Rice patří do kategorie dobře použitelných atraktivních smartphonů, která v poslední době nabírá na síle. Podobně lákavým zástupcem je třeba nová Motorola Moto G (více zde).

Vzhled a konstrukce: jednoduchá elegance

Xiaomi Red Rice je na poměry cenově dostupných smartphonů docela velký přístroj. Jeho velikost je samozřejmě v první řadě dána displejem s úhlopříčkou 4,7 palce, rozhodně se však telefon neřadí k přístrojům s co nejmenšími rámečky okolo displeje. Rozměry 137 x 69 x 9,9 mm znamenají, že je Hongmi docela veliký telefon. Velikostně se velmi podobá třeba HTC One se stejně velikým displejem. Kdo tedy hledá pokud možno kompaktní přístroj, musí se poohlédnout jinde, třeba Motorola Moto G je výrazně menší.

Komu velké telefony nevadí, bude mu Hongmi docela vyhovovat. Zaoblený přechod do boků usnadňuje úchop, na danou velikost se drží telefon docela dobře. Překvapí docela vysoká hmotnost 158 gramů, která však v ruce vlastně moc nevadí. Telefon ovšem může v ruce trochu klouzat, tělo je totiž z hladkých tvrdých plastů. Nám však držení problémy nedělalo.

Plasty jsou kvalitní a na pohled i docela příjemné, celkově opět Xiaomi přináší špičkové zpracování, které určitě převyšuje řadu jiných přístrojů v dané cenové kategorii. Ke kvalitnímu zpracování přispívá i fakt, že si Xiaomi nekomplikuje situaci zvláštní konstrukcí. Kryt baterie tak tvoří vlastně většinu těla a sahá i do stran. Na svém místě drží pevně, přitom se dá docela snadno sejmout.

V námi testovaném provedení má kryt tmavě šedou barvu a překvapivě jsou na něm docela výrazně vidět mastné šmouhy. Podobně i krycí sklo displeje se docela upatlává. Jiná barevná verze zatím dostupná není, ale k dispozici by měly být různobarevné kryty, pak může telefon dostat osobitější výraz. Šedé provedení působí vcelku konzervativně, barevné varianty jsou výraznější.

Displej a ovládání: parádní kvalita za nízkou cenu

Jednou z velkých předností Xiomi Red Rice je displej. Panel s úhlopříčkou 4,7 palce má rozlišení HD, tedy 1 280 x 720 pixelů. Navíc jde o IPS panel s velmi příjemným barevným podáním. Barvy jsou hezky syté, avšak ne přehnaně. Velmi dobrá je i čitelnost displeje na přímém slunci. V dané cenové kategorii je jen velmi málo telefonů s podobně kvalitním displejem. Jemnost je 312 pixelů na palec.

Velmi dobře funguje i automatické podsvícení, ruční regulace v tomto případě vlastně nejsou potřeba. Jen nejnižší úroveň jasu je možná trochu vysoká, v noci by se hodila ještě trochu utlumenější.

Zvláštností Xiaomi Hongmi je jeho operační systém. Je to Android 4.2.1, ovšem s uživatelským prostředím MIUI. To je speciální čínská variace Androidu, kterou vyvíjí rozsáhlá komunita. MIUI je pečlivě odlaďované prostředí a každý týden na něj vycházejí aktualizace. I proto je Hongmi opravdu rychlý telefon, v dané cenové kategorii jsou jeho naprosto bleskové reakce možná až překvapivé.

Zásadní odlišností od uživatelského prostředí běžného androidu je tu absence menu s aplikacemi. Podobně jako třeba u Huawei nebo Alcatelu se tu ikony aplikací a složek mísí přímo s widgety na úvodní obrazovce. Na velkém displeji Red Rice je to přehledný způsob. Celá ROM je naštěstí na rozdíl od různých jiných méně obvyklých čínských telefonů kompletně počeštěna. Na rozdíl od staršího Xiaomi Mi2s je systém zbaven i posledních stop po čínském původu – nejsou tu tedy ani žádné původní aplikace v jazyce, kterému většina našinců nebude rozumět.

Nadále však platí, že je MIUI standardně bez klasických Google aplikací. Play Store tu ovšem přítomný je, a tak jejich doinstalování zabere jen pár minut. Výhodou MIUI je celkově velká flexibilita a fakt, že je systém prost jakéhokoli balastu. Uživatel si může nastavit překvapivé množství detailů. Třeba to, která upozornění se mají objevovat v horní stavové liště: jednoduše lze aplikacím zakázat, aby sem notifikace posílaly. U většiny programů je to většinou zakázáno a je nutné notifikace ručně povolit. Úrovně jsou dvě, buď se ikona upozornění objeví v liště nebo bude notifikace vidět jenom po stažení lišty v seznamu upozornění. Je to výborný způsob, jak se zbavit některých otravných upozornění.

Přepínače různých bezdrátových funkci jsou k dispozici po přepnutí do druhé části obrazovky se staženou notifikační lištou. Překvapivě tu nefunguje jejich automatické odhalení po stažení lišty dvojicí prstů, přitom na modelu Mi2s nám to fungovalo.

Další zajímavostí je třeba možnost nastavení chování senzorových tlačítek pod displejem. Na jejich delší podržení se dají nastavit různé akce, Xiomi přitom dovoluje nastavit i délku potřebného intervalu. Na zamykací obrazovce umí dlouhý stisk home tlačítka pustit svítilnu, tlačítko zpět spustí foťák a pořídí snímek (toto lze vypnout). Senzorová tlačítka nejsou podsvětlena, což je v některých případech trochu nepříjemné.

Široké možnosti nastavení systému, týdenní aktualizace nebo standardní absence Google aplikací naznačují, že Hongmi je telefon, který nejlépe využijí pokročilejší uživatelé, ani začátečníci tu ovšem rozhodně tápat nebudou.

Co se hardwaru týče, Hongmi je poháněno čtyřjádrovým procesorem Mediatek MT6589T s taktem jader 1,5 GHz. K tomu je tu grafika PowerVR SGX544 a 1GB RAM. Pro samotný telefon s dobře odladěným operačním systému je to více než dostatečná porce, v některých případech je v syntetických testech dokonce výkonnější a rychlejší než Motorola Moto G se čtyřjádrovým Snapdragonem 400.

Baterie: běžný provoz s přehledem

Hongmi je elegantním univerzálem, což dokazuje i přítomnost výměnné baterie. Akumulátor má kapacitu 2 000 mAh, což je vcelku průměrná hodnota. Díky optimalizovanému operačnímu systému ovšem stačí kapacita na velmi slušnou výdrž.

Dva dny i poměrně ostrého provozu jsou pro Hongmi bezproblémové. Samozřejmě s velmi intenzivním používáním se výdrž zkracuje, vliv bude mít i použití dvou SIM. My jsme telefon většinou používali s jednou SIM, dvojice ovšem přeci jenom výdrž trochu zkrátí. Jsou ovšem telefony, které v případě provozu na dvě simky mají spotřebu výrazně větší.

Telefonování a zprávy: dvě SIM najednou

Jednou z velkých odlišností Xiaomi Red Rice od ostatních stájových kolegů je přítomnost slotu na dvě SIM. Jedna z nich může fungovat ve 3G sítích, druhá je jenom pro 2G. Na první pohled se zacházení s dvousimkovým telefonem nijak výrazně neliší od ovládání jednosimkových modelů. Překvapivě ani v menu nejsou ve vztahu k SIM a jejich fungování při hovorech žádná nastavení – jen lze vybrat primární SIM pro datový provoz.

Jestli by někde mělo Xiaomi zapracovat, tak je to právě ovládání volání z různých SIM. Telefonní aplikace je totiž v podstatě standardní a při volání z více SIM se chová občas mírně zmateně. Vyhledávání v seznamu funguje pomocí slovníku T9 a není potřeba kvůli tomu nikam překlikávat. Hovory ovšem z nějakého důvodu primárně uživatel uskutečňuje z hlavní SIM, která podporuje 3G. To přitom bude typicky datová karta a právě druhá SIM může u mnoha uživatelů sloužit především k volání.

Zvolit ji lze, ale nejdříve je nutné vyhledat kontakt a pak dole pod číselníkem zvolit volání z druhé SIM. Jenže to je potřeba kontakt vyhledat přesně, pokud jich bude ve výběru více, systém zvolí ten první v řadě, což nemusí být ten, na který chcete volat. Pokud volíte kontakt ze seznamu hovorů, volá se opět primárně z první SIM – ovšem v případě, že už na kontakt odcházel i hovor z druhé SIM, dá systém vybrat, ze které SIM se má volání uskutečnit. Na otevřené kartě kontaktu také není nikde volba, ze které SIM se má volat, opět se odtud vyvolá hovor z té první. Na chování se dá zvyknout, ale některé konkurenční telefony zvládají tuto část ovládání lépe.

Lepší je situace při psaní SMS. Pod textovým polem je dvojice tlačítek pro odeslání zpráv, tady k žádnému zmatení nedochází. Editor zpráv je standardní s běžnou androidí systémovou klávesnicí. Opět tu chybí možnost hlasového zadávání, takže vedle mezerníku je i čárka, což opět psaní zpříjemňuje. Psaní tahy tu není, nicméně české zadávání textu včetně predikce přítomné je.

Editor SMS má i jednu příjemnou specialitu při zadávání kontaktu, na který má být zpráva odeslána. Pod polem pro zadání čísla nebo vyhledávání v kontaktech se totiž nejprve objeví seznam posledních volaných čísel, odtud lze kontakt snadno vybrat.

Zajímavou funkcí je aplikace Antispam. Tady si můžete nastavit filtr, ze kterých telefonních čísel nebude telefon upozorňovat na příchozí hovory nebo textové zprávy. V aplikaci si však lze zablokované hovory nebo zprávy prohlédnout.

Organizace a data: karta bude nutná

Univerzalita Xiaomi Red Rice pokračuje i v datové oblasti výbavy. U dostupného smartphonu snadno odpustíme absenci LTE nebo NFC, důležitější je tu standardní sada obvyklých funkcí a možnost rozšířit paměť. Hongmi má totiž standardně jenom 4 GB vestavěné paměti, tady výrobce spořil náklady nejvýrazněji. Prostor je ještě z praktického hlediska rozdělen na dva menší oddíly, což může komplikovat instalaci některých datově náročných aplikací. V systémovém oddílu je k dispozici 2,11 GB dat, interní úložiště pak pojme něco přes 800 MB dat.

Po vložení karty se právě karta tváří jako interní úložiště a část vnitřní paměti se chová jako SD karta. Je to další mírné zmatení. SD karta je ovšem v podstatě nutností, rozdělení paměti totiž nedovolí instalaci některých náročných aplikací – třeba velkých her – ty si právě své soubory instalují na část, která se tváří jako interní úložiště, tedy na SD kartu. Pozor, s telefonem jsme zkoušeli několik paměťových karet, ne s každou vše fungovalo. I starší malá 2 GB paměťovka odmítala poslušnost, ověřili jsme také, že 64 GB SDHC kartu telefon nejspíš nezvládne, maximem je tu 32 GB. Se značkovou 8 GB kartou neměl telefon problém.

Softwarová výbava telefonu je jinak velmi podobná jako u menšího ale výkonnějšího modelu Mi2s. Jsou zde běžné aplikace jako kalendář, poznámky, kalkulačka, záznamník hlasu, kompas nebo svítilna, aplikaci pro práci s dokumenty je opět nutné doinstalovat. Dále je tu vlastní MIUI prohlížeč, který je opravdu skvěle optimalizovaný a internetové stránky vykresluje velmi rychle a při skrolování je maximálně plynulý.

Opět tu jsou i funkce navíc přímo od výrobce. Jde především o široké možnosti zálohování – ať už lokálně do telefonu (v tomto případě na SD kartu), tak možnost zálohovat do služby MiCloud. V obou případech se dají zálohy poměrně podrobně nastavit, uchovávat se mohou i data ze seznamu hovorů, SMS zprávy, fotografie nebo i data aplikací. Další zajímavou možností správy aplikací je určení těch, které se mají automaticky spustit při startu.

Zábava: solidní foťák

Dostupný čínský smartphone dostal poměrně lákavý osmimegapixelový fotoaparát. Jde vlastně o stejný modul, jako má dražší 16 GB verze Xiaomi Mi2s, i uživatelské prostředí je shodné. Jsou tu tedy dva režimy focení. Základní je pro uživatele, kteří moc po různých manuálních nastaveních netouží a dává jim na výběr akorát možnost ovlivnit chování přisvětlovací diody, zapnout HDR nebo panoramatický režim a to je vlastně vše.

Rozšířený režim potom dovoluje celou řadu manuálních nastavení – od citlivosti ISO, přes kompenzaci expozice a vyvážení bílé až po podrobnější nastavení úrovně ostrosti, kontrastu a sytosti barev výsledných snímků. Trochu nás překvapilo, že fotoaparát není tak rychlý, jako zbytek telefonu. Obzvláště s přisvětlovací diodou mu pořízení snímku chvilinku trvá.

Výsledné snímky působí opravdu dobrým dojmem. V dané cenové kategorii patří fotoaparát k tomu nejlepšímu, co lze vůbec získat. Podává konzistentní výsledky jak za dobrých podmínek, tak i za zhoršené světelné situace. Další výbava je už jen základní. Telefon má hudební přehrávač a FM rádio.

Shrnutí: hodně muziky za málo peněz

Xiaomi Hongmi je opravdu atraktivní smartphone za rozumnou cenu. Má více než dostatečný výkon a jeho displej nedělá žádné kompromisy. V podstatě je to přístroj, který přináší výkon top modelů z roku 2012 za atraktivní cenu. U Xiaomi to tentokrát poprvé zkusili s přístrojem na dvojici SIM a se slotem na paměťovou kartu. Právě v těchto oblastech najdeme drobné nedostatky, ale ty nejsou nijak zásadní.

Jinak se Xiaomi Red Rice jen těžko něco vyloženě vytýká. Je to univerzální smartphone s dobrou výbavou a velmi rychlým a spolehlivým operačním systémem, který přináší uživatelům i dost netypické možnosti voleb. S těmi je nutné počítat, třeba upozornění z jednotlivých aplikací je dobré si pečlivě nastavit. Uživatelé také musí počítat s tím, že běžné Google služby se do telefonu musí doinstalovat.

Co se konkurence týče, Xiaomi většinu soupeřů svými vyváženými vlastnostmi převyšuje. Podobně lákavým telefonem je třeba Motorola Moto G, ta ovšem u nás doplácí na to, že nemá českou lokalizaci a i její dostupnost je složitější. Motorola je sice kompaktnější a v ruce se lépe drží, ale nemá slot na karty a také podporu dvou SIM. U Huawei můžete za sedm tisíc korun pořídit zajímavý model Honor 2 s velmi podobnou výbavou jako Red Rice, jen opět bez podpory dvou SIM. Dvousimkový stroj pak dostanete v podobě Alcatelu One Touch Idol Ultra, má ovšem jen dvoujádrový procesor. To samé platí třeba pro atraktivní LG Optimus L9 II, které jako jeden z mála telefonů ve třídě nabídne i NFC. Cena je 6 500 korun.

Za zapůjčení telefonu na test děkujeme internetovému obchodu harektrade.cz

Xiaomi Red Rice a konkurence

Motorola Moto G na první pohled budí za danou cenu respekt, bližší pohled však odhalí řadu kompromisů. Jedním z největších lákadel Motoroly Moto G je displej. Má HD rozlišení, tedy 1 280 x 720 pixelů na úhlopříčce 4,5 palce. Operačním systémem je v případě Moto G v podstatě téměř čistý Android 4.3 Jelly Bean jen s minimem továrních úprav. Cena: 4 700 Kč

Huawei Honor 2 boduje především čtyřjádrovým 1,4GHz procesorem K3V2 vlastní výroby a 4,5" IPS panelem s HD rozlišením, které znamená vysokou jemnost kresby 326 DPI, což je hodnota na úrovni Retina displeje iPhonu. Cena: 7 000 Kč

LG Optimus L9 II je slušně vybavený chytrý telefon, který má i vcelku reprezentativní vzhled. Telefon od LG má dostatečně velký 4,7palcový displej typu HD True IPS. Displej má rozlišení 1 280 × 720 obrazových bodů a jemnost 312 obrazových bodů na palec. Hlavní fotoaparát Optimusu má rozlišení osm megapixelů. Cena: 6 500 Kč