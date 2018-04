Unikát s projektorem je skvělý smartphone. Recenze Samsung Galaxy Beam

Když vyjmenujeme běžnou výbavu Samsungu Galaxy Beam (1GHz dvoujádrový procesor, 768 MB RAM, 8 GB paměti, 5Mpx fotoaparát, čtyřpalcový TFT displej a Android 2.3 Gingerbread) a zkombinujeme ji se startovací cenou 12 tisíc korun, zdá se, jako bychom se vrátili do první poloviny roku 2011.

Dnes se podobně vybavené chytré telefony prodávají s cenou pod 10 tisíc korun a patří mezi výprodejové modely. Jenže Galaxy Beam má v rukávu jeden trumf, který vysokou cenu ospravedlňuje. Je to vestavěný projektor, který na poli mobilních telefonů můžeme poprvé označit za dobře použitelný.

Navíc krátce po svém uvedení na trh přeci jen Galaxy Beam zlevnil, v oficiálním obchodu výrobce stojí necelých 11 tisíc korun, někteří prodejci jej zlevnili dokonce na zhruba 10 tisíc. V takové situaci se Galaxy Beam, na první pohled trochu staromódně působící smartphone, začíná jevit jako velmi zajímavá volba. Vzhledem k projektoru nemá konkurenci. Kdo jej využije, příplatek oproti podobně vybavenému čerstvě představenému Galaxy S III mini jistě snese.

Plusy a mínusy Proč koupit? překvapivě dobrý vestavěný projektor

slušná výbava

dobrá výdrž baterie

dvě baterie a stojánek v balení

Proč nekoupit? vyšší cena

zatím jen starší Android 2.3

jen průměrný displej Kdy? V prodeji Za kolik? 10 990 Kč

Ze Samsungu občas navíc prosakují informace, že projektor je natolik drahou záležitostí, že se přímého nástupce s jistotou nedočkáme. Tento smartphone s projektorem tak může být na nějakou dobu poslední možností, jak si takto vybavený telefon pořídit. Ostatně, počátkem roku 2010 představený stejnojmenný model (s označením i8520, novinka nese označení i8530) se na trh dostal jen ve velmi omezené míře.

Beam je hodně netradiční přístroj, a tak i naše recenze bude trochu jiná. Soustředit se budeme především na odlišnosti telefonu a schopnosti projektoru.

Výbava: ústupky kvůli ceně

Zatímco původní Beam se snažil do svého těla nacpat maximální výbavu, u nového modelu je patrná snaha místy ušetřit. Místo zářivého Super AMOLED displeje má nový Beam čtyřpalcový WVGA displej TFT-PLS konstrukce. Není špatný, ale oku zmlsanému z různých moderních displejů přeci jenom neunikne jeho horší barevné podání i pozorovací úhly. Ačkoli by rozlišení 480 × 800 pixelů mělo být na čtyřpalcové úhlopříčce dostatečně jemné, rastr tu také tušíme trochu více, než bychom chtěli. Displej tedy není ozdobou telefonu, ale ostudu také neudělá.

Hlavu si uživatelé příliš lámat nemusí ani s Androidem 2.3.6. S nadstavbou TouchWiz zapadne Beam mezi současnou řadu samsungů, patří ale k těm modelům, které mají starým způsobem jako úvodní obrazovku nastavenu tu první namísto prostřední, jako je tomu u současných modelů. To je však kosmetický detail, procházet obrazovkami lze na obě strany. Výrobce navíc slibuje aktualizaci na nejnovější Android 4.1 Jelly Bean. Její příchod bude sice chvíli trvat, protože Samsung musí nejdříve aktualizovat důležitější modely, ale systém by měl zajistit dobrou trvanlivost tohoto neobvyklého telefonu.

Hardware v podobě dvoujádrového procesoru ST-Ericsson NovaThor U8500, 768 MB RAM a grafické karty Mali-400 dává telefonu rychlost a je zárukou bezproblémového plynulého fungování. Se zpomalováním jsme se nesetkali.

Vestavěná paměť přístroje má kapacitu 8 GB, což je vzhledem k tomu, že bude sloužit třeba k promítání filmů a seriálů, trochu málo. Tím spíše, že pro ukládání dat slouží jen 4 GB, další 2 GB jsou vyhrazeny aplikacím a 2 GB systému. Naštěstí je tu slot na microSD karty s kapacitou až 32 GB, takže místa bude po dokoupení karty dostatek.

Funkce jako ovládání telefonu (hardwarové home tlačítko, dvě senzorová po stranách), práce s kontakty, funkce pro telefonování nebo kancelářská sada v podstatě odpovídají ostatním modelům výrobce a při testování telefonu nás u nich nic nezaskočilo ani příjemně nepřekvapilo.

Za samostatnou zmínku stojí fotoaparát, který má rozlišení 5 megapixelů, automatické ostření a přisvětlovací diodu. Rozlišení sice není z největších, ale kvalita snímků je vcelku uspokojivá, alespoň za dobrých světelných podmínek. Výhodou je, že komprese snímků není přehnaná, mají často hodně přes 2 MB, což je hodnota, kterou předvádí i osmimegapixelové fotoaparáty.

Dobře funguje řízení vestavěného blesku, a tak LED dioda zbytečně nezkazí makro snímky. V tmavých scénách roste množství šumu. Na špičku tedy sice fotoaparát v Galaxy Beam nestačí, ale poslouží dobře. To ostatně platí pro celý tento smartphone.

Vzhled a konstrukce: trochu ze staré školy

Po stránce designu je Galaxy Beam trochu ze staré školy. S rozměry 124 × 64,2 × 12,5 mm především není vůbec tenký, na druhou stranu za tlouštíka jej označit také asi nemůžeme. Ani hmotnost 145,3 gramu není nijak přehnaně vysoká, bez projektoru by ovšem byl telefon pochopitelně lehčí i tenčí.

Jednoduché tvary (obdélník se zaoblenými rohy) jsou oživeny barevnou kombinací šedé a žluté. Svítivá barva je použita v pásku obepínajícím boky telefonu a docela dobře maskuje krytku slotu pro SIM kartu a kolébkové tlačítko hlasitosti na levém boku i microSD slot a dvě tlačítka vpravo.

Celou část pod žlutým páskem tvoří kryt baterie z materiálu se soft-touch povrchovou úpravou a s jakousi síťovanou texturou. Kryt je v přechodu do boků hodně zaoblený, a díky tomu padne Galaxy Beam velmi dobře do dlaně a nemá tendenci z ní vyklouznout.

Zpracování je kvalitní, ale telefon působí i přes použití soft-touch materiálu trochu plastověji, než by bylo hezké. Ale spíš než samotné tělo telefonu za to může hodně lesklé krycí sklo displeje s hodně zřetelným rámečkem. Při promačkání se z telefonu také ozývají drobné zvuky. Není to ale nic, co by běžně rušilo nebo ukazovalo na nějaký budoucí problém.

Celá konstrukce telefonu se v podstatě točí kolem projektoru. Ten je umístěn na horní straně telefonu a je zdaleka nejvýraznějším prvkem na jeho těle. Nic podobného na jiných chytrých mobilech neuvidíte.

Projektor: zlatý hřeb večera

V praxi je projektor překvapivě dobře použitelný. Jeho praktičnost se samozřejmě zvyšuje s tím, jak je okolní prostor zatemněn. Projektor se spouští tlačítkem na vrchním okraji pravého boku telefonu. Tlačítko je vcelku šikovně umístěno tak, že si jej uživatel nesplete s vypínacím tlačítkem, a je snadno nahmatatelné. Po spuštění projektoru, které trvá několik sekund, se na nejbližším povrchu objeví stejný obraz jako na displeji. Vyskočí tu menu se základními možnostmi nastavení projektoru, doostřením obrazu a jeho orientací.

Dále je tu zkratka k funkci Quick pad, která umožňuje po displeji kreslit a výsledná malůvka se objevuje okamžitě na promítací ploše. Další nastavení a funkce se pak skrývají v aplikaci projektoru.

Čitelný obraz vytváří už zhruba na vzdálenost 20 centimetrů, to má úhlopříčka zhruba 5 palců. Opravdu ostrý je však obraz až od 30 centimetrů, kdy je velmi jasný a má úhlopříčku asi 20 centimetrů. Při půlmetrové vzdálenosti od promítacího plátna nebo zdi má obraz úhlopříčku asi 32 centimetrů a jas v podstatě stále nepolevuje. Tyto případy však uživatel v praxi asi moc neocení.

Zajímavé začínají být výkony projektoru při vzdálenosti kolem jednoho metru od promítací plochy. V tu chvíli má obraz úhlopříčku asi 60 centimetrů a projektor už sice nepřesvítí podklad, ale obraz je stále velmi jasný a hezky čitelný a i v místnosti, která má do zatemněné hodně daleko. Promítat tak lze například i v méně osvětleném koutě místnosti ve dne nebo naopak večer v místnosti osvícené třeba lampou.

Obraz z projektoru promítaný za dne ve světlé místnosti na zeď ze vzdálenosti asi 1 metr

Slibovaný maximální obraz s úhlopříčkou 50 centimetrů vykouzlí projektor na vzdálenost něco pod 2,5 metru od promítací plochy. V tu chvíli už je potřeba být opravdu alespoň v potemnělé místnosti, aby se obraz dal dobře sledovat. I ona rozsvícená lampa už trochu ruší.

Velice nás překvapilo, že použitelnost obrazu zde zdaleka nekončí. V noci v tmavé místnosti (ale bez zatemnění) se nám podařilo vykouzlit na zeď velmi dobře použitelný obraz s úhlopříčkou asi 2,2 metru. To je opravdu vynikající a překvapivý výkon, možnosti projektoru tak často přesáhnou možnosti rozměrů mnohých obýváků.

Jistě, obraz v tu chvíli rozhodně nezáří, ale dá se na něj dívat vcelku dobře a navíc alespoň neunavuje oči. Při promítání filmu třeba z postele na strop je tak Galaxy Beam daleko příjemnější než tablet: nezáří tolik do očí a není potřeba jej držet v rukou.

Galaxy Beam ale dobře poslouží i jako prezentační nástroj. Jednou z funkcí projektoru je totiž klasický meotar, který mnozí pamatují ze školních lavic. Fotoaparát telefonu jednoduše snímá obraz a projektor jej promítá na zeď. Je to jednoduché a překvapivě funkční a použitelné.

V aplikaci projektoru je k dispozici řada dalších funkcí a nastavení. Galaxy Beam lze použít třeba pro automatické pouštění slideshow. Stačí vybrat složku, podkladovou hudbu a dobu, po kterou má zůstat zobrazený jeden obrázek. Je škoda, že minimem je tu 1 minuta a postup se dá nastavit pouze v násobcích minut nebo hodin.

Projektor lze použít i jako svítilnu s bílým, červeným, zeleným nebo modrým světlem, která nemusí jenom svítit, ale může i blikat jednou ze tří nastavených rychlostí.

Zajímavostí je i jakýsi vylepšený budík. Kromě času buzení se dá nastavit i druh informace, který má projektor začít promítat. Na výběr je klasicky čas a datum, ale i předpověď počasí, přehled zpráv pro tento den nebo seznam schůzek z kalendáře na daný den. Je škoda, že nelze zvolit zdrojů více, tato funkce by mohla mít podstatně širší využití.

V natavení se pak dá vybrat jedna ze tří intenzit svitu projektoru, doba, po které zhasne při promítání displej (nikoli projektor) a vybírá se přednastavená orientace obrazu. Tu jsme chvíli museli ladit v souvislosti s orientací obrazu na displeji tak, aby se nám filmy i při přehrávání na výšku postaveného telefonu promítaly v režimu na šířku. Dobré v tomto případě je, že nastavení orientace obrazu projektoru může být nadřazené nastavení, které diktuje pohybový senzor.

Celkově nás projektor svou funkčností a kvalitou velmi příjemně překvapil a pokud se domníváte, že něco takového využijete, je Galaxy Beam opravdu lákavou volbou. Pro většinu uživatelů ovšem bude projektor zbytečným luxusem, který v každodenních situacích příliš neocení. I my jsme jej většinou používali jen k přehrávání filmů a seriálů doma v ložnici.

V souvislosti s fungováním projektoru máme jenom jednu výtku. Kdo ví proč (zřejmě kvůli nárokům na baterii), ale projektor nefunguje při zapnuté GPS, což je trochu škoda. Při projekci uživatelé ocení vcelku kvalitní a hlasitý reproduktor telefonu. Na občasné promítání je zvuková kvalita dostatečná, ale kdo chce projektor používat častěji, udělá lépe, když připojí externí reproduktory.

Baterie: musí uživit žrouta

Přítomnost projektoru si vyžádala také slušnou baterii. Akumulátor má kapacitu rovných 2 000 mAh, což je téměř tolik, jako u čtyřjádrového Galaxy S III. Přitom baterie živí podstatně méně náročný procesor a displej s nižším rozlišením (byť asi mírně vyšší spotřebou). Při běžném používání není díky tomu problém dosáhnout dvoudenní výdrže na jedno nabití, s trochou uskromnění se lze dostat i na tři dny, což v dnešní době není vůbec špatný výsledek.

Navíc Samsung v balení s telefonem dodává druhou baterii a externí nabíječku pro ni. Tato sestava tedy prodlouží výdrž telefonu na dvojnásobek, a při troše šetření energie tak je možné, že na cestách s Galaxy Beam budete muset hledat zástrčku zhruba jednou za týden.

Dvě baterie jsou tu především kvůli projektoru, který samozřejmě energii doslova vysává. Samsung slibuje, že při přehrávání vydrží Beam projektorem svítit 3 hodiny.

A skutečně, v praxi lze tuto hodnotu dokonce i přesáhnout, obzvláště když máte nastavenu jednu z nižších úrovní jasu. To platí pro případ, kdy je přehrávané video uloženo v uživatelské paměti. V případě, že je telefon připojen přes wi-fi a promítaný obsah si stahuje ze sítě, zkracuje se výdrž zhruba o třetinu. Přes dvě hodiny tedy projektor vydrží, pak musí případně nastoupit druhá baterie.

To je velmi dobrý výkon. Mnohahodinové prezentace v terénu s neustálým přístupem k internetu asi uživatelé s Galaxy Beam provádět nebudou, v domácím prostředí zase nebude problém případně telefon připojit k nabíječce.

Shrnutí: telefon bez konkurence

Samsung Galaxy Beam je velmi neobvyklý mobilní telefon, který nemá žádnou konkurenci. Projektor je možná jen takový rozmar, který zaujme pouze omezenou skupinu uživatelů, ale rozhodně je dobře, že i ti mají možnost si podobné zařízení koupit.

Je škoda, že se operační systém Android zatím příliš neuchytil ve firmách, pak by totiž byl Galaxy Beam jistě daleko zajímavější. Může fungovat jako skvělý prezentační nástroj kdekoli v terénu. Možná by měl Samsung zapřemýšlet o Windows Phone 8 přístroji s projektorem.

Spíše než pro pracovní použití tak bude Galaxy Beam sloužit pro zábavu. Může být určitou alternativou pro uživatele, kteří si pro konzumaci multimédií zatím nijak neoblíbili tablety. Je to přístroj pro ty, kteří se rádi o svůj obsah podělí s ostatními a to nikoli na sociálních sítích, ale naopak pěkně osobně v kruhu přátel a blízkých.