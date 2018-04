RECENZE: Slušivé oblečky na vaše miláčky od Krusellu

Obaly a klipy Krusellu se v redakci povalují už několik dnů, nicméně zpoždění naší recenze má na svědomí opožděná dodávka obalu na ClieNX70V. Pár dní prodlevy jsme ale nelitovali - tento typ patří svým designem k prubířským kamenům výrobců obalů, takže Kruselly ukáží, co umí.

Předně je třeba říct, že Krusell nabízí nejen pouzdra, nýbrž i rozsáhlou škálu příslušenství k nim - zejména držáků a klipů. Svá PDA můžete v různých situacích upevnit na opasek, jízdní kolo, do automobilu apod. Mobilní doba chce svoje a Krussell ví, jak uspokojit náročné uživatele mobilních zařízení (firma vyrábí nejen obaly na PDA, ale třeba také na mobilní telefony).

Naše postřehy v následujícím textu berte jako popis obalu k danému modelu. PDA se od sebe velmi designově odlišují a stejně tak se liší i obaly na ně. Slabiny vytknuté jednomu obalu se netýkají obalu pro jiný handheld.

Obal pro Clie NX70V

Sony Clié NX70V je přímo ideální na testování obalů. Se svými netypickými tvary, spoustou otvorů, zásuvek, koleček a šachtiček přímo vybízí k otestování, co vše výrobce dokázal zvládnout.

Oblékání handheldu do obalu bylo trošku komplikované, ale problém byl v tom, že pouzdro je nové, scvrklé a Clié jej muselo trošku roztáhnout. Klip na patentku má dvě polohy - výrobce zřejmě myslí na ty, kdo si osadí kapsičky v horní části obalu kartami. Jsou zde dvě přihrádky na Memory Sticky a několik kapsiček pro platební karty (nebo třeba pro kartičku na první pomoc s Graffiti).

Zadní část má zase manžetu pro systém Multidapt firmy Krusell. Přední část je vyztužena kartónem a plastem a měla by něco vydržet.

Na spodní části obal umožňuje bezproblémový přístup k resetovacímu otvoru a jsou zde i otvory pro lepší poslech reproduktorku. Na spodní hraně je přístupný stylus a kolébkový otvor. Nahoře se stejně tak lehce dostanete k oběma slotům: MS i CF. Na boku je bezproblémový přístup k ovládacím tlačítkům s výjimkou BACK. To je přímo v přezce, která drží Clié v obalu, má však v kůži vybrán otvor pro přístup k němu. Problém ale je, že kůže kolem má dost velkou tloušťku a BACK se nemačká dost lehce. Na druhou stranu se toto tlačítko nepoužívá tak často, aby to byla fatální chyba.

Za větší problém ovšem považuji to, že byť má obal v dolní hraně vybrání pro konektor Clie, na kolébku tento handheld v obalu zkrátka nenasadíte a před HotSyncem v kolébce je třeba obal sundat. To je velmi nepříjemné - nasazování neprobíhá moc lehce a nevím, jaká by byla životnost spodní i vrchní přezky obalu, do kterých se nasunuje spodní část Clie. Řešením je nákup HotSync kabelu (přijde vás na 25 USD), jinou možností je HotSync přes infraport, ten je však značně pomalý.

Pokud přetočíte displej Clie a vytvoříte klasické PDA, nedolehne vrchní část Clie na spodní, ale zastaví se o obě přezky a poté při používání displeje mírně pruží. Psát se s tím ale dá. Horší ale je, že vrchní přezka překryje část klávesnice (druhou řadu shora úplně a částečně i horní). Je sice průsvitná a mačkat tlačítka můžete, při mačkání těch překrytých ale máte trošku divný pocit, protože zdvih a výška se liší od těch nepřekrytých. To si musí každý individuálně vyzkoušet, zda mu to nebude vadit. Možný by by bylo lepší, kdyby výrobce překryl všechna tlačítka (nebo žádná).

Clie NX v pouzdře Krusell vypadá poměrně exkluzivně, i když to z boku vyvolává pocit, jako by vrchnímu dílu pár milimetrů chybělo. Kůže i prošití vypadají velmi solidně a asi dost vydrží.

Takže suma sumárum...

+

pěkný vzhled, kvalitní materiál

přihrádky na karty

volitelné klipy Multidapt

-

Clie v pouzdře nejde postavit do kolébky

přezka překryje část klávesničky

Verdikt:

Velmi slušivý a funkční obal, který respektuje v maximální míře netypické tvary NX modelu. Je vhodný pro ty, kdo hotsyncují přes infraport, či mají hotsync kabel, protože jej nelze umístit v obalu do kolébky. Pokud to dokážete přejít, je obal od Krusellu zajímavou alternativou pro vaše PDA.

Pod čarou - Multidapt?

Jelikož jsem nakousl jako jednu z výhod obalů Krusell uchycovací klipy a přezky Multidapt, musím tyto zajímavé doplňky představit trošku blíže. Pouzdro Krusell je prima, chrání náš model před absolutními následky nechtěných pádů a úskalími každodenního užívání (před prachem ale ne). Aby nám PDA nespadlo a vyžadovalo co nejméně pozornosti při přenášení, od toho jsou tu uchycovací klipy, které si můžete k pouzdru dokoupit.

Takovéto stavebnicové řešení má, pochopitelně, vždy řadu výhod i nevýhod. Mezi ty výhody patří zejména možnost individualizace - koupíte si jen to, co skutečně potřebujete, tedy třeba klip na opasek a na kolo apod. Nevýhody jsou zřejmé - po nákupu pouzdra, které nepatří k nejlevnějším, vás čekají ještě další investice, tentokrát do uchycovacích klipů. Můžete se utěšovat snad jen tím, že většina uživatelů si zřejmě vystačí s klipem na opasek...

Princip Multidapt je asi nejlépe patrný z firemní prezentace:

Na zadní straně obalu je manžetka, do které buď zastrčíte přímo držáky na opasek (Clips), nebo uchycovací kolečko a jeden z typů otočných klipů (SwivelKits). Pomocí rozšiřovacích adaptérů je možné upevnit držák s PDA (mobilem) i na desku automobilu (CarHolder), či na kolo (BikeHolder).

Obaly a klipy k recenzi poskytla firma Sunnysoft.

