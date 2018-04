Cenové překvapení se skvělým displejem. Recenze Sencor Element P500

Kdo chce za své peníze dostat co nejlepší smartphone, pokukuje dnes většinou třeba po Motorole Moto G nebo čínském Xiaomi Red Rice či lákavém LG Optimus L9. Existuje však i jedna na první pohled možná nenápadná a neprobádaná cesta, která se jmenuje Sencor Element P500.

Jde již o třetí chytrý telefon v Česku dobře známé a zavedené značky. Pro český trh si mobily nechává vyrábět a dodávat místní distribuční skupina Fast, která značku Sencor používá pro široké spektrum výrobků. V minulosti jsme již otestovali nejlevnější model P400, který nás rovněž příjemně překvapil. Nejnovější Element P500 se řadí na vrchol nabídky a je ještě větším a příjemnějším překvapením než levnější typy.

Plusy a mínusy Proč koupit? velmi dobrý displej

příznivá cena

dobrá výbava

vzhledem k úhlopříče relativně malé rozměry

podpora dvou SIM

Proč nekoupit? relativně obyčejné plasty

trochu starší Android

podprůměrný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 6 000 Kč

Zaujal nás především vynikajícím displejem s velkou úhlopříčkou v kombinaci s příznivými rozměry, líbí se nám celková výbava telefonu, ve které nechybí nic podstatného. Uživatele také jistě bude lákat podpora dvou SIM. Za slabší článek lze považovat snad jen trochu starší verzi Androidu - konkrétně jde o 4.1.2, což je verze z října roku 2012. Sencoru, jakožto méně zkušenému výrobci, to však můžeme odpustit, celkově je telefon odladěn velmi dobře a čtyřjádrový snapdragon zajišťuje, že se nezadýchává.

Vzhled a konstrukce: Oppo jako vyšité

Pokud se vám zdá, že jste už někde Sencor Element P500 viděli, nejspíš se nemýlíte. Vzhled modelu, jeho rozměry i celkové provedení totiž velmi blízce připomínají čínský smartphone Oppo Find 5. Tentokrát nejsou nejspíš na místě slova o kopírování, domníváme se, že Element P500 jednoduše vzniká u stejného OEM výrobce jako Oppo - podobné případy z historie známe více než dobře a i Sencor má s tímto přístupem již zkušenosti. Jeho prostřední model Element P450 je totiž pro změnu z hlediska vzhledu navlas stejný jako námi také testovaný smartphone Texet.

Rozměry P500 se od populárního Find 5 liší opravdu jen v desetinkách milimetru. Konkrétně činí 140 x 68,8 x 9,8 mm, což sice nejsou na pětipalcový smartphone rekordní hodnoty, ale především u modelu střední třídy rozměry opravdu překvapí. Rámeček okolo displeje je relativně tenký, mnohé i podstatně dražší smartphony na čelní ploše okolo displeje plýtvají místem mnohem více.

Do ruky tak padne Element P500 překvapivě dobře i přes to, že jeho hrany jsou vesměs ostře řezané, jenom spodní strana telefonu je mírně zaoblená. Celkově je však nutné počítat s tím, že P500 už není žádný drobeček, dokazuje to třeba i jeho hmotnost 151 gramů.

Tělo námi testovaného kousku bylo vyvedeno v kombinaci bílého plastu a černé čelní plochy okolo displeje s jemným orámováním a šedou ploškou ve spodní části. Telefonu to na pohled opravdu sluší, dojem je stejný jako u smartphonu Oppo. Použitými materiály jsou vcelku normální plasty - ani lesklé, ani žádný tvrzený polykarbonát a podobně. Přesto rozhodně smartphone nepůsobí laciným dojmem, byť pocit luxusu tu také nečekejte.

Výhodou použitých materiálů i barev je fakt, že na těle telefonu jsou minimálně vidět otisky prstů, různé šmouhy a další nečistoty. Docela to platí i pro čelní plochu s displejem, která se sice upatlání neubrání, avšak je vůči němu přeci jen trochu odolnější než u mnohých soupeřů.

Celkové zpracování hodnotíme dobře, telefon je pevný, i když zadní kryt má místy trochu nestejnoměrné slícování. To je ovšem z estetického a kvalitativního hlediska asi jediná výtka, kterou směrem k Elemenet P500 můžeme směřovat.

Displej a ovládání: moc hezkých pět palců

Do relativně malého těla se podařilo konstruktérům P500 nacpat pětipalcový displej, který má HD rozlišení, tedy 1 280 x 720 pixelů. Tady se začínají projevovat technické odlišnosti od Oppo Find 5, které disponuje Full HD panelem a celkově trochu lepším hardwarem. Ani Sencor se však nemá zač stydět, naopak, může se chlubit. Jeho pětipalcový displej je totiž asi nejpříjemnějším překvapením smartphonu - jedním slovem je perfektní.

Obraz je živý a perfektně ostrý, po Full HD možná ani toužit nebudete. Samotný zobrazovač je doslova nalepen na krycí sklo tak, jak to známe již nějakou dobu třeba ze špičkových HTC - svými vlastnostmi obraz na displeji P500 právě telefony tchajwanské značky připomíná nejvíce a to je opravdu velká pochvala. Displej používá osvědčenou IPS technologii, což také přispívá k vynikajícím pozorovacím úhlům.

Ovládání operačního systému Android 4.1.2, který je tu jen v minimálně upravené podobě, zajišťují senzorová tlačítka pod displejem. Ta tu nejsou na první pohled při vypnutém přístroji téměř vůbec viditelná, po stisknutí vypínacího tlačítka na pravém boku (to má jistý stisk, ale mohlo by být níže) se objeví trojice minimalistických podsvícených tlačítek. Uprostřed je kolečko klávesy home, po stranách pak jen tečky - ta levá slouží jako klávesa menu, ta pravá jako tlačítko zpět.

Na rozmístění je nutné si zvyknout, žádná vizuální nápověda tu neexistuje. Navíc mají tlačítka tu nepříjemnou vlastnost, že zhasínají až zbytečně brzy, bohužel se jejich chování nedá nastavit ani v menu nastavení. Home klávesa slouží zároveň jako stavová dioda, při zameškaných událostech bíle bliká.

Samotný běh systému je svižný a nemáme k němu výhrad. K multitaskingu se přistupuje podržením home tlačítka, po stažení notifikační lišty jsou k dispozici přepínače bezdrátových funkcí. Prostě taková androidí klasika. Kdo si zvykl spouštět Google Now tahem ze spodu obrazovky, bude tady mít smůlu, tato “finta” tu nefunguje.

Drobnou specialitou je malé tlačítko na pravém boku telefonu, jemuž lze přiřadit možnost spouštění jedné ze tří funkcí - může spouštět fotoaparát, hudební přehrávač nebo pořizovat screenshoty. Proč není umožněno sem přidat více funkcí, to nevíme.

Baterie: nacpaný akumulátor

Sencor Element P500 může příjemně překvapit i výdrží baterie, ovšem dost záleží na tom, jak budete konkrétně telefon využívat. Jelikož jde o dvousimkový přístroj, výrobce jej vybavil výkonným akumulátorem s kapacitou solidních 3 000 mAh. V kombinaci s odladěným systémem, spolehlivým čtyřjádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon MSM8225q, grafikou Adreno 203, 1GB RAM a displejem s přeci jen ne tak náročným HD rozlišením to v praxi může znamenat velmi dobrou výdrž.

Ovšem to jen v případě, že budete využívat na plno jen některou z dalších předností telefonu, jinak se výdrž výrazně krátí. S jednou SIM, dvojicí synchronizovaných e-mailových schránek a denně zhruba hodinou čtení webu nebo hraní méně náročných her jsme neměli problém s dvoudenní výdrží, s trochu střídmějším režimem provozu se pak lze dostat i na čtyři dny. Jenže dejte do telefonu dvojici SIM, začněte jej používat intenzivněji třeba k přehrávání videa a rázem letí výdrž dolů a telefon se bude o nabíječku hlásit každý den. Není to zásadní výtka, jen je nutné s tím počítat.

Telefonování a zprávy: ve znamení dualSIM

Sencor Element P500 krom dobré výbavy, ceny a výborného displeje láká i na současnou podporu dvou SIM. Jedna zvládá i 3G sítě, ta druhá pouze klasické 2G a může tak sloužit především pro telefonování. Zacházení s dvojicí SIM je vyřešeno docela přehledně. Například v seznamu hovorů můžete celý seznam filtrovat i podle toho, jaké SIM se hovory týkají, u každého hovoru je také napsáno, ze které SIM byl uskutečněn.

Při vytáčení si uživatel jednoduše vybere, odkud se má hovor spojit, u příchozích hovorů je rovněž vidět, na kterou SIM hovor míří. Telefon standardně obě karty označuje jen jako SIM1 a SIM2, v menu nastavení si však lze SIM libovolně pojmenovat, což pomůže s orientací. Editor SMS pak umožňuje ještě snazší kontrolu nad provozem z jednotlivých SIM. Po napsání zprávy lze jednoduše tuto odeslat ze zvolené SIM klepnutím na příslušné tlačítko.

Samotná klávesnice je pohodlná a přehledná, nepoužívá žádná zbytečná tlačítka navíc, takže tu zbylo místo na velký mezerník a vedle něj klávesy tečky i čárky. Jde o klasickou systémovou androidí klávesnici, například psaní tahy tu nenajdete. Vyhledávání v kontaktech je díky T9 snadné a kvalita hovorů nepotřebuje žádný komentář.

Organizace a data: to nejmodernější nečekejte

Zařazení sencoru do střední třídy odpovídá v podstatě i datová výbava. Moderní záležitosti jako NFC nebo LTE tu jednoduše nejsou, ale to cílové skupině určitě vadit nebude. Podpora 3G na jedné ze SIM karet pro účely využití telefonu stačí, druhá SIM bude sloužit převážně k telefonování. Co se datových přenosů týče, dá se v nastavení určit, ze které SIM mají primárně fungovat. Přepnutí je potřeba učinit v tomtéž menu, ale bude asi jen málo uživatelů, kteří by něco takového potřebovali.

Vnitřní paměť telefonu má kapacitu 4 GB, uživateli je dostupno asi 2,7 GB, navíc ještě rozděleno do dvou oddílů. To může způsobovat potíže při instalaci některých datově objemných her. Sencor standardně v balení s telefonem dodává 8GB paměťovou kartu, takže minimálně pro začátek problémy s místem pro svůj obsah mít nebudete.

I softwarová výbava je vcelku standardní, nenajdeme tu žádnou neobvyklou aplikaci navíc. Standardem je například souborový manažer, kancelářská sada Kingsoft Office nebo snadné ovládání přenosného hot-spotu, vše ostatní je však nutné do telefonu doinstalovat. To není výtka, nepotřebné aplikace nezabírají v paměti místo a většina těch užitečných (včetně třeba o trochu lepší kancelářské sady QuickOffice) je dnes dostupná v Google Play zdarma.

Zábava: spíš podprůměrných 8 megapixelů

Sencor Element P500 dostal vcelku standardní osmimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. V případě už relativně běžné konfigurace dost často záleží na tom, jak zvládl výrobce odladění celku. Tady se spíš nepovedlo, což neznamená, že by byl fotoaparát vyloženě špatný, má však své mouchy a kvalitativně za soupeři zaostává.

Vylepšit by si zasloužilo třeba řízení přisvětlovací diody, které mnohdy vlastně téměř vůbec snímkům nepomůže, i úroveň šumu je vyšší než u řady konkurentů. Z hlediska ovládání docela obyčejné prostředí dovolí všechny volby dělat pouze po stisku menu tlačítka, což trochu zdržuje některá jednoduchá nastavení.

Zbytečně nevyužitá je levá strana aplikace, kde by mohly být ikony pro zkratky nastavení. Vpravo je pak úplně zbytečná velká plocha s tlačítkem spouště uprostřed. Přitom foťák má možnosti nastavení docela široké, takže nějaká ta extra ovládací tlačítka by se určitě hodila. Při focení neoplývá tento fotáček přílišnou rychlostí ostření ani snímání.

Celkově platí, že Sencor Element P500 rozhodně neaspiruje na kdovíjak skvělý fotomobil. Snímky jsou pěkné za dobrého světla, pak očividně kvalita klesá. Pro sdílení na sociálních sítích je však kvalita většinou dostatečná.

Další zábavní výbava už je jen velmi základní. Telefon dostal FM rádio a je tu opět velmi jednoduchý vestavěný hudební přehrávač. Toť vše, dále opět pomůže Play Store.

Shrnutí: dost muziky za vcelku málo peněz

Sencor Element P500 je velmi příjemným překvapením na poli cenově dostupných a dobře vybavených smartphonů. Vsází především na vynikající displej v kombinaci s příjemnými rozměry, dobrou výdrž baterie a celkově solidní výbavu bez zásadních nedostatků. Líbí se nám i jeho design. Snad jen fotoaparát by snesl větší vylepšení.

Za cenu zhruba 6 000 korun je Element P500 opravdu lákavou volbou, kterou můžeme jen doporučit. Mezi soupeře pětipalcového kousku můžeme řadit celou řadu přístrojů. Z podobné cenové kategorie je například Motorola Moto G s o něco menšími rozměry i displejem, bez podpory Češtiny i paměťových karet, ale s novějším Androidem a nižší cenou.

Dvousimkovým soupeřem může být třeba Xiaomi Red Rice s cenovkou asi 5 700 korun. Xiaomi je i přes mírně menší úhlopříčku displeje trochu větší než sencor a působí mírně těžkopádněji, má však systém s mnohem většími možnostmi nastavení i lepším odladěním. LG nabízí lákavý Optimus L9 s dvoujádrovým procesorem, výkonový deficit však v praxi moc velký není. Nebo můžete zvolit nový LTE model Optimus F6 s cenovkou na úrovni sencoru. Tady je opět displej menší a má jen qHD rozlišení.

Když se posuneme k HD pětipalcovým kouskům, jen těžko budeme hledat výhodnější koupi než je P500. Telefon jsme navíc testovali dostatečně dlouho a ani po delší době nás ničím nepříjemným nezaskočil, takže to vypadá, že střední třída má v Česku překvapivého černého koně.

Sencor Element P500 a konkurence

Motorola Moto G na první pohled budí za danou cenu respekt, bližší pohled odhalí kompromisy. Jedním z největších lákadel Motoroly Moto G je její displej. Má HD rozlišení, tedy 1 280 x 720 pixelů na úhlopříčce 4,5 palce. Operačním systémem je v případě Moto G v podstatě téměř čistý Android 4.3 Jelly Bean jen s minimem továrních úprav. Cena: 4 700 Kč