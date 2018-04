Sencor Element P400: čtyři jádra, čtyři palce a dvě SIM za 4 000 korun

Novou nekorunovanou královnou dostupných smartphonů je Motorola Moto G, kterou lze v USA pořídit za cenu už zhruba od 3 600 korun. Jenže v našich končinách takové štěstí nemáme, Motorola u nás oficiálně nepůsobí a z dovozu vyjde telefon přeci jenom trochu dráž.

Kdo se bojí individuálního dovozu nebo neznámých značek, může zkusit vsadit na novinky značky Sencor. Ta je u nás dobře známa, její výrobky jsou dostupné v síti obchodních řetězců a má české pozadí. Výrobky pod značkou Sencor totiž nechává vyrábět a dováží česká distribuční společnost Fast.

Pro smartphony zvolili označení Element. K dispozici jsou momentálně dva typy: levnější model P400 a dražší P450. Oba lákají na čtyřjádrový procesor a podporu dvou SIM karet v kombinaci s příznivou cenou.

Plusy a mínusy Proč koupit? Dobrá výbava

Příjemné rozměry a zpracování

Podpora dvou SIM

Svižný systém Proč nekoupit? Jen průměrný displej

Podprůměrný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 4 000 Kč

Pro test jsme si zvolili levnější model. S cenovkou kolem čtyř tisíc korun sice není tak levný jako v USA nová Motorola, ale i tak má co nabídnout. Čtyřjádrový procesor je tu sice doplněn jen 512 MB RAM, i tak je telefon svižný. Pro mnohé zájemce bude podstatnou výhodou právě zmiňovaná podpora dvou SIM karet, která je většině značkových smartphonů cizí. Čtyřpalcový WVGA displej sice také není na danou cenu žádná revoluce, avšak zajišťuje příznivé rozměry telefonu.

Vzhled a konstrukce: jednoduchý elegán

Sencor Element P400 je na první pohled vcelku jednoduchý a elegantní chytrý telefon. Tvary jsou spíše hranaté, jen s mírně zaoblenými rohy. Rovněž záda přecházejí do boků s mírný zaoblením, které zpříjemňuje držení telefonu v ruce. Boky jsou obepnuté stříbrným páskem, do kterého jsou zasazena ovládací tlačítka. Použitými materiály jsou vcelku běžné tvrdé plasty, zpracování je však doslova příkladné.

Celý zadní kryt je snímatelný, a je tu tak snadný přístup ke slotům pro SIM a k baterii. Ani kryt není zdrojem jakýchkoli nedostatků ve zpracování. Má jemné vroubkování, takže telefon v dlani neklouže. Držení je celkově vzhledem k mírným rozměrům (118,5 × 63 × 10,7 mm) velmi příjemné, hmotnost 115 gramů není nejnižší, avšak také nijak přehnaná.

Z hlediska kvality se nám velice líbí provedení bočních tlačítek. Vpravo je vypínací tlačítko, vlevo pak dvojklávesa pro regulaci hlasitosti. Obě lze snadno nahmatat poslepu a jejich stisk je velmi jistý.

Součástí balení je i elegantní pouzdro pro telefon. Je vyrobeno z umělé kůže a telefon do něj hezky zapadne. Díky textilnímu popruhu se z něj i snadno vytahuje.

Displej a ovládání: Android bez příkras

U relativně levného smartphonu nepřekvapí, že výrobce nevymýšlel žádnou speciální grafickou nástavbu uživatelského prostředí. Sencor Element P400 tak pohání v podstatě čistý Android 4.1.2, což se pozitivně projevuje na reakcích telefonu na uživatelské pokyny. Na druhou stranu by si telefon možná zasloužil i novější verzi systému, zatím ovšem nemáme zprávy o tom, zda Sencor vůbec s aktualizacemi počítá.

O pohon se stará prověřený a spolehlivý procesor Qualcomm Snapdragon MSM8225Q se čtveřicí jader o taktu 1,2 GHz. Je to jedno z největších lákadel, které v této cenové kategorii funguje překvapivě dobře. Procesor sice zdaleka není nejvýkonnějším čtyřjádrem na trhu, avšak funguje spolehlivě a telefonu dává dostatečnou rezervu. Kvůli 512 MB RAM ovšem přece jenom můžete narazit na výkonové limity. Běžný běh systému je však bezproblémový a plynulý, bez výraznějšího zadrhávání.

Trochu nám vadí nepodsvícená senzorová tlačítka. Jejich sestava je sice klasická (zleva menu, home a zpět), avšak ve tmě budete s jejich nalezením občas trochu tápat.

Chvalozpěvy nebudeme pět ani na displej, který je na dnešní poměry spíše základní. Jde o IPS panel a jeho největší zvláštností jsou pozorovací úhly. Ideální obraz dává ve chvíli, kdy je mírně odkloněn vrchní částí od vás. Čím více roste odklon, tím barvy trochu blednou, ale není to tak výrazné. Ale pokud telefon budete odklápět spodní částí od sebe, obraz bude výrazně tmavnout a rychle se stává nečitelným.

Rozlišení 800 × 480 pixelů je v dané třídě stále ještě vcelku standard, ovšem z hlediska morální životnosti to nebude mít Element P400 příliš lehké. Zjednodušeně řečeno, už dnes najdeme za podobnou cenu smartphony s lepším displejem. Vyloženou slabinou však zobrazovač není.

Baterie: standardní porce pro dvojici sítí

Sencor Element P400 disponuje na svou velikost vcelku standardní baterií s kapacitou 1 450 mAh. To není kdovíjak mnoho, ale pro běžný provoz to stačí. Rekordmanem ve výdrži ovšem telefon nebude. Jeden až dva dny provozu zvládne, s dvojicí SIM ovšem počítejme spíše s jedním dnem plnohodnotné práce.

Během opravdu perného dne jsme s dvojicí SIM měli trochu potíž na nabití celý den vydržet. Spotřeba hodně záleží na kvalitě signálu. Pokud totiž musí telefon tápat hned u dvou bezdrátových modulů, výdrž rapidně klesá. S jednou SIM se můžete těšit na lepší výdrž. Telefon se celkově vybíjí rovnoměrně a ani s minimální zátěží v klidu nebude výdrž kdovíjak dlouhá.

Telefonování a zprávy: volejte ze dvou SIM

Jednou z předností je přítomnost dvou slotů pro SIM karty. Sloty jsou přístupné pod baterií, v obou případech jde o sloty klasické velikosti. Jeden ze slotů zvládá i podporu 3G sítí, druhý je určen pouze pro 2G. V menu telefonu se dá jednoduše nastavit, jak se mají SIM chovat, tedy ze které mají fungovat data a ze které například bude uživatel primárně volat. SIM se také dají jednotlivě vypnout.

Při odesílání SMS je vždy k dispozici dvojice odesílacích tlačítek, a pokaždé tak lze snadno vybrat, ze které SIM zprávu pošlete. U hovorů je situace trochu jiná. V menu se dá zvolit primární SIM pro hovory, je tu však také volba, při které se telefon vždy zeptá, ze které SIM se má hovor uskutečnit. Ovládání je tak velmi jednoduché. Při příchozím hovoru je pak uživatel vždy nápisem upozorněn, na kterou SIM (který slot) hovor přichází.

Ostatní funkce jsou vcelku běžné. Dialer i seznam hovorů jsou v podstatě standardní systémové, ovšem je tu jedna odlišnost: seznam hovorů lze filtrovat i podle toho, ze které SIM byly hovory uskutečněny. To je však asi jediná výraznější odlišnost. Klávesnice je obyčejná systémová, psaní tahy nebo jiné speciality tu nečekejte.

Organizace a data: jedna rychlá SIM

Jedna ze SIM karet podporuje rychlé sítě 3G, konkrétně přenosy HSPA k uživateli rychlostí 7,2 Mbit/s, od něj pak 5,76 Mbit/s. Opět tedy platí, že telefon není z hlediska datových přenosů žádný rekordman, ale méně náročným uživatelům budou tyto rychlosti jistě stačit. Druhá SIM zvládá pouze sítě 2G a v nich datové přenosy EDGE. Dále jsou tu funkce jako wi-fi a Bluetooth i další obvyklá výbava.

Vnitřní paměti má telefon 4 GB, pro uživatele je k dispozici celkem asi 2,7 GB. To není mnoho a u Sencoru jsou si toho vědomi. V balení tak rovnou najdeme i 8 GB paměťovou kartu, která by měla potřebám většiny méně náročných uživatelů dostačovat. Trochu škoda je, že se karta vkládá pod baterii, takže není za provozu telefonu přístupná.

Co se týče programové výbavy, ta je vcelku základní. Je tu však překvapení v podobě kancelářské sady Kingosft Office, která umožňuje nejen prohlížení, ale i editaci a vytváření dokumentů. Kromě toho je tu záznamník zvuku, souborový manažer a také jednoduchý nástroj pro vytvoření wi-fi hotspotu z telefonu.

Zábava: fotoaparát nenadchne

Zábavní výbava většiny smartphonů se točí okolo fotoaparátu. Ten u Sencoru Element P400 je pětimegapixelový, má automatické ostření a přisvětlovací diodu. Jeho výkony jsou však podprůměrné. LED blesk je hodně slabý, takže pomůže při přisvícení blízkého předmětu v trochu horších světelných podmínkách, ale jakmile se sešeří více, dioda v podstatě nijak nepomůže.

Za dobrého světla jsou výsledky přijatelné, avšak to nic nemění na faktu, že by mohl fotoaparát podávat lepší výkony. V dané cenové kategorii však bývá fotoaparát slabinou většiny telefonů, takže Sencor tu nijak nevybočuje z řady.

Dále ve výbavě najdeme FM rádio, sluchátka však Sencor do výbavy nezahrnul. Alespoň vás tedy nebude trápit případný špatný zvuk laciných sluchátek. Posledním prvkem je předinstalovaná čtečka elektronických knih Wooky. Obsah zdarma ovšem nečekejte, jsou tu jen úryvky z několika vybraných titulů.

Shrnutí: rozumný dvousimkáč

Čtyřjádrový procesor je asi největším marketingovým lákadlem Sencoru Element P400. Daleko důležitější je ovšem fakt, že tento cenově dostupný smartphone s ním funguje spolehlivě a bezproblémově. Z hlediska svižnosti systému patří mezi androidími telefony v této cenové kategorii k příjemným překvapením. Další konkurenční výhodou je podpora dvou SIM karet. Ta ovšem přináší možné potíže z hlediska výdrže na baterii.

Ještě před několika týdny by se Sencor mohl vyhřívat na pozici cenově opravdu výhodného smartphonu nižší třídy. Jenže teď svět okouzluje nová Motorola Moto G, která je výbavou v mnohém výrazně dál než všechny chytré telefony za podobnou cenu. Oproti Sencoru exceluje především o několik tříd lepším displejem a také vyšším výkonem. Ale i tak má Element P400 stále co nabídnout, ať už podporu dvou SIM, nebo třeba slot na karty microSD, který Motorole chybí. Navíc telefon je u nás snadno dostupný, zatímco s dostupností Moto G to bude dost ošidné.

S Elementem P400 může o zákazníky bojovat třeba vynikající Nokia Lumia 520 s o trochu nižší cenovkou. Ta má přímočarý a velmi svižný operační systém Windows Phone 8, ovšem chybí jí podpora více SIM. Samsung pro Sencor asi přímého soupeře nemá. Jeho dvousimkový Galaxy Core Duos se 4,3palcovým displejem stojí téměř šest tisíc korun, což je opravdu hodně. Ace Duos za 4 500 korun pak má menší 3,5palcový displej s rozlišením jen 320 × 480 pixelů. Podobnou výbavu, avšak bez dvojice SIM, má model Galaxy Fame.

Pro soupeře pro Sencor se tak musíme dívat spíše k čínským výrobcům. Třeba Alcatel One Touch X Pop za čtyři tisíce korun má 4,5palcový qHD (540 × 960 pixelů) displej, ale "jen" dvoujádrový procesor, podpora dvou SIM nechybí. Levná dvousimková čtyřjádra zastupují například Gigabyte Gsmart Aku A1 se 4,5palcovým displejem o rozlišení jen 854 × 480 pixelů a cenou čtyř tisíc korun nebo Lenovo A820 se 4,5 palcovým IPS qHD displejem za 4 500 korun. Huawei Ascend G510 za čtyři tisíce má dvoujádrový procesor, podporu jedné SIM a obdobný displej jako Gigabyte. Zapomenout bychom neměli ani na oblíbené ZTE Blade G. Soupeřů je tedy celkově opravdu mnoho.

Sencor Element P400 a konkurence

Nokia Lumia 520 se čtyřpalcovým displejem používá operační systém Windows Phone 8. Telefon je nabízen v mnoha pestrobarevných provedeních. Kryty navíc lze snadno vyměnit za jiné. Fotoaparát s rozlišením 5 Mpix nemá přisvětlovací diodu a chybí rovněž čelní kamera. Cena: 3 800 Kč

Samsung Galaxy Core bude vyhovovat především méně náročným zákazníkům, jeho předností je rozumná cena. Výbava nemá žádné oslnivé parametry. TFT displej s úhlopříčkou 4,3 palce má rozlišení 800 × 480 obrazových bodů. Pětimegapixelový fotoaparát bez automatického ostření nepostrádá LED blesk. Telefon bude existovat i ve verzi Duos pro dvě SIM karty. Cena: 6 300 Kč