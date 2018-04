Recenze Samsungu X650 - Elegance a rádio za rozumnou cenu

Strategie Samsungu při výrobě levných telefonů je velmi prostá. Stačí přijít s drobným oživením designu, nevkládat do přístroje žádné technické zbytečnosti, které by vývoj jenom prodražily, a pak už stačí pouze přidat jednu funkci navíc, někde ji naopak odebrat, a máte na světě zbrusu nový telefon. Právě do takové kategorie patří i dnes recenzovaný X650.



Véčka Samsungu nižší střední třídy.

Nejvíce se novinka blíží Samsungu X300, uvedenému na trh v březnu letošního roku, jenž byl rovněž vybaven FM rádiem. Oproti němu ztratil X650 vnější displej sloužící k pohodlnějšímu přijímání hovorů či zjišťování času. Místo něj přibyl integrovaný VGA fotoaparát, lehce se rozšířila velikost paměti a infraport už není tolik omezený jako dříve, kdy sloužil pouze na spojení s počítačem.

Bohužel zůstalo pár chyb, které se neustále se Samsungem vlečou. Zaslouží si i tak X650 vaši pozornost?

Provedení – styl na prvním místě

V zavřeném stavu narušuje ryze černý vzhled pouze stříbrná linie na čelní straně. Stříbrné je i tlačítko spoušti fotoaparátu a kolébkové tlačítko pro regulaci hlasitosti nebo ztišení/odmítnutí hovoru.

Výsledný dojem nekazí ani práce designérů, kteří si vzpomněli na odnímatelnou záslepku u konektoru pro připojení k nabíječce a dokonce mysleli i na zakrytí speciálního konektoru sloužícího k připojení sluchátek. Jejich ztráty se bát nemusíte, neboť jsou pevně přichyceny k přístroji.

Příkladné je zpracování celé konstrukce a především kloubu, protože nikde nic nevrže. Po stránce rozměrů nejde také Samsungu X650 nic vytknout – se svými 80 gramy a mírami 87 x 44 x 20 mm se řadí mezi poměrně lehká a velmi malá véčka. Bez potíží ho schováte v dlani a nebude tížit žádnou kapsu.

Klávesnice a ovládání

Černá v různých odstínech neopouští telefon ani po otevření a jedinou výjimkou je opět stříbrné lemování okolo čtyřsměrného tlačítka. To můžete používat v pohotovostní obrazovce pro přístup k nejpoužívanějším funkcím přístroje. Stále se ale objevuje nešvar, kdy střední potvrzovací klávesa slouží pro přímý vstup do wapového prohlížeče.

Nechtěnému stisknutí lze předcházet pouze zvýšenou opatrností. Veškeré nabídky menu jsou v klasickém samsungovském stylu, což znamená, že se vám ovládání dostane velmi snadno pod kůži.

Rozměrná klávesnice je velmi zajímavě zpracovaná a ačkoli příliš nevystupuje nad okolní povrch, práce s ní nečiní žádné problémy. Můžou za to tlačítka tvarovaná do malých stříšek, kdy prostřední řada má vrchol na nižším okraji kláves. U prvního a třetího sloupce je to přesně naopak. Bez váhání tak můžete odlišit, na jaké klávese se váš palec přesně nachází.

Hodí se ještě doplnit, že k již zmiňovanému čtyřsměrnému tlačítku patří dvojice kontextových kláves, zelené a červené sluchátko a korekční tlačítko. Podsvícení klávesnice má výrazně pronikavou modrou barvu a nezklame ani při té největší tmě.

Displej - pouze pasivní

Chabou náhradou za chybějící vnější displej je stavová dioda, která při příchozím hovoru začne žlutě poblikávat. Vnitřní displej také žádnou výhrou není. Nabízí 65 tisíc barev a pasivní technologii UFB, která rozhodně čitelnosti na přímém slunečním světle nepřidává.

V dnešní době průměrné rozlišení 128x160 pixelů poskytuje celkem slušné zobrazení obrázků s tím, že k dobré ostrosti mají ještě hodně daleko. V nastavení displeje si můžete vybrat libovolné pozadí včetně měsíčního náhledu kalendáře. K dispozici jsou i dvě různá barevná schémata – modré a fialové.

Baterie – mohlo to být lepší

Samsung X650 vydrží při běžné zátěži čítající denně zhruba 15 minut hovoru, několik SMS a hodince hraní her zhruba tři dny. Pokud však svoje nároky o něco zvýšíte, hlavně co se týče práce s telefonem, baterie se odporoučí už klidně za dva dny. Výrobcem proklamovaných 250 hodin v pohotovostním režimu dosáhnete jen stěží.

Telefonní seznam a zprávy – zažitý standard

Do paměti přístroje se vejde až 500 vícepoložkových kontaktů. Ke každému jménu můžete uložit čtyři různá telefonní čísla (mobil/domů/práce/ostatní), fax, email, textovou poznámku, obrázek a melodii. Kontakty lze třídit do pěti skupin ovšem s tím, že podle nich nelze filtrovat volání, a slouží pouze k lepší přehlednosti. Vyzváněcích tónů je něco přes třicet a další můžete nahrát pouze ve formátu MID nebo MMF, do kterého nebývá většinou problém převést jednodušší MP3 soubor. Přímou podporu MP3 však Samsung X650 nenabízí.

Velká klávesnice a povedený textový editor zajišťuje pohodlné psaní zpráv. Těch se vejde do telefonu až 200, při jejich vytváření přesně vidíte, do kolika částí se SMS rozdělí (maximálně dvanáct) a odpočítávání znaků rovněž nechybí. Slovník T9, který můžete v menu vypnout, píše bez háčků a čárek a nedochází tak ke zkracování na pouhých 70 znaků.

V menu editoru naleznete i rozsáhlý seznam všemožných smajlíků a formátování textu pro zprávy EMS. Telefon si poradí samozřejmě i s MMS, u nichž nesmí velikost přesáhnout 95kb.

Organizace času a datové funkce – nepoučitelný kalendář

Zvyk je železná košile a Samsung se v tomto případě opět nepoučil, že pracovní týden začíná v Evropě pondělím. Přitom se tomuto problému dokázaly některé modely už poměrně dávno vyvarovat. I na tento nešvar se dá časem zvyknout a do kalendáře uložíte až sto položek ve čtyřech kategoriích – samotný diář, úkol, hovor a výročí. Ke každému z nich jde nastavit i budík s jedním ze tří druhů vyzvánění. Délku trvání události byste však hledali marně.

Samsung X650 disponuje i wapovým prohlížečem ve verzi 2.0 a GPRS v nejvyšší desáté třídě. Dále v nabídce funkcí naleznete převodník „všeho na všechno“, stopky, odpočítávání času a tři opakované budíky, které se mohou aktivovat i ve vypnutém stavu a v předem určené dny v týdnu. Možná využijete i služeb jednoduché kalkulačky, jež si poradí i s prioritou početních operací, a diktafonu, u něhož závisí délka záznamu na dostupné volné paměti.

FM rádio, fotoaparát a ostatní multimédia

Teprve s připojenými sluchátky, která suplují anténu, vám telefon dovolí spustit samotné rádio. Kvalita zvuku je průměrná a občas je slyšet drobné praskání, jež se ještě prohlubuje, pokud zvolíte poslech z reproduktoru umístěného na těle telefonu. Do paměti uložíte až třicet stanic. Ty si vyladíte buďto ručně nebo za pomoci automatického vyhledávání. Rádio můžete nechat běžet i na pozadí.

Fotoaparát s maximálně VGA rozlišením (640x480) pořizuje fotografie nevalné kvality s možností upravit pouze jas. Překvapivě dobře však snímá text, který je dostatečně čitelný. Zvuk spouště se neozývá pouze při zapnutém tichém režimu. Trochu chybí i možnost nahrávat video. Ačkoliv paměť telefonu činí pouhé 3MB, pro správu fotek a dalších multimediálních souborů je připraven centrální prohlížeč v nabídce Funbox. Odpadá tak zdlouhavé listování v položkách menu, kde se jinak nachází jednotlivé soubory ve svých kategoriích.

V přístroji jsou od výrobce předinstalované dvě Java hry - pro někoho možná dobře známá zimní koulovačka (Snowball fight) a logická Bubble Smile, ve které musíte do řad otáčet trojice roztomilých příšer. Všechny vámi vytvořené multimediální soubory můžete posílat přes IrDa a přijímat ty, které telefon rozpozná a je schopný je přehrát či zobrazit.

Závěr – zbytečné prohřešky