Recenze Samsungu Jet: revoluční tryskáč plný překvapení

Podle slov výrobce má být Samsung Jet obyčejným mobilem, který je chytřejší než smartphone. Také má jít o nejrychlejší dotykový mobil a údajně se chlubí velmi dobrou výdrží baterie. To jsou však hodně silná slova a Samsung by mohl v tomto případě narazit.

Katalog mobilů: Samsung Jet a chytrá konkurence různých platforem - HTC Touch Diamond 2, HTC Hero, Apple iPhone 3GS a Nokia 5800 Xpress Music.

Dotykový telefon bez otevřeného operačního systému, který se může směle měřit i s těmi nejvybavenějšími smartphony.

Jet je totiž bez pochyby velmi dobrý telefon. Mezi dotykovými mobily patří rozhodně k tomu nejlepšímu, co dnes může zákazník dostat. Jenže superlativy, které o něm Samsung šíří, jsou rozhodně přehnané. To by mohlo vést k paradoxní situaci, kdy budou čerství majitelé telefonem zklamáni.

Vzhled a konstrukce – trocha rozpaků

Samsung Jet nese kromě svého jména i označení S8000. To říká, že patří do stylové řady tohoto výrobce. Je pravda, že design se nese ve velmi moderním duchu, ale jsme zvědavi, komu se nakonec bude Jet líbit.

Příjemně malý a vcelku oblý telefon totiž díky několika detailům rozhodně není nic pro konzervativního zákazníka. Naopak design nám nepřijde tak moderní jako třeba u modelu S8300 UltraTouch. Jetu to ovšem bude i tak nejvíce slušet na party v klubu.

I tak by se možná jeho majitel mohl stydět za obří středovou klávesu pod displejem. Ta snad má evokovat diamant, podle našeho názoru je ale trochu nevkusná. Na dva tábory také potenciální zájemce rozděluje zadní kryt telefonu. Ten je vyroben zvláštním dvouvrstvým způsobem tak, že pod lesklým černým povrchem prosvítají jakési červené vlnky.

Někomu se toto řešení líbí, jiní jej naopak zatracují. Jet zkrátka není po stránce vzhledu ten nejkrásnější mobil a bude vyhovovat vkusu jen některých uživatelů. Ale to vlastně příliš nevadí, protože portfolio dotykových Samsungů je velmi široké a zákazník si může vybrat z mnoha modelů s odlišným designem.

Zpracování Jetu je na solidní úrovni, použité materiály ale přeci jenom působí trochu laciněji. Kryt baterie, který tvoří kompletní zadní plochu a přechází do boků, je kompletně lesklý a o otisky prstů a mastnotu tu rozhodně není nouze. Kryt na svém místě drží velmi dobře a přitom jde vcelku snadno sejmout. Toto řešení by mělo být trvanlivé, což je jedině dobře. Pod krytem se totiž schovává slot na paměťovou kartu.

Přední strana s velikým displejem je na tom z hlediska zachytávání otisků o něco lépe. Ale i tak bude nutné telefon leštit hodně často. Pojďme si ještě udělat rychlou prohlídku prvků, které na telefonu vůbec najdeme.

Na čele tedy pod displejem trůní středová klávesa a vedle ní klasická tlačítka pro ovládání hovorů. Nad displejem je pak čočka fotoaparátu pro videohovory. Na levém boku najdeme jen kolébkovou klávesu pro ovládání hlasitosti, vpravo pak nahoře tlačítko zámku, níže pak multimediální tlačítko a spoušť fotoaparátu. Spodní strana telefonu je prázdná a na vrchu je pod krytkou microUSB konektor, vedle pak plnohodnotný 3,5 mm Jack.

Samsung Jet má vcelku příjemné rozměry 109 x 54 x 12 mm a váží 110 gramů. V kapse tak rozhodně překážet nebude.

Displej a ovládání – hloupý mobil nad smartphony

Samsung Jet disponuje úchvatným 3,1palcovým AMOLED displejem s rozlišením 480 x 800 pixelů. Displej je schopen zobrazit 16 milionů barev. Je opravdu velmi jemný a má hodně syté barevné podání. Na přímém slunci ovšem displej trochu zklamal, čitelnost je spíše pod průměrem.

To nejdůležitější se však skrývá v tom, co displej zobrazuje. Samsung Jet používá tradiční uživatelské prostředí TouchWiz a kdo by pod ním čekal některý z otevřených operačních systémů, má smůlu. Jet jednoduše není chytrý mobil, ale výrobce tvrdí, že dovede být vlastně chytřejší.

To samozřejmě není pravda. Flexibilitu, jakou nabídnou otevřené operační systémy, Samsung nabídnout nedokáže,. Špičkovým smartphonům se však Jet i přesto směle postavit může. I přes proprietární systém totiž má neobvyklou sadu funkcí a vysokou míru flexibility.

Pro prostředí TouchWiz je již v současnosti k dispozici řada takzvaných widgetů – tedy malých webových aplikací, které si mohou uživatelé nainstalovat do telefonu bez operačního systému. Jet v této tradici samozřejmě pokračuje a tentokrát Samsung ještě zpřehlednil přístup k novým widgetům. Začíná se tak vlastně objevovat další obchod s aplikacemi, tentokrát tedy s widgety pro telefony Samsung. Ke stažení bylo v době našeho testu 24 widgetů.

Webové prográmky nedosahují takové komplexnosti, jako některé programy vyvíjené nativně pro operační systémy smartphonů. Ale i přesto představují poměrně rozsáhlé možnosti, jak svůj telefon vylepšit o nějakou tu funkci. Samsung Jet k tomu navíc přidává multitasking, což rovněž není ve světě „hloupých“ mobilních telefonů obvyklá záležitost. Chlubit se jím mohou třeba telefony Sony Ericsson, tam ale místy funguje multitasking omezeným způsobem.

To Samsung se jej rozhodl nabídnout v plné parádě, tak jak jej známe z mnoha chytrých telefonů. Mezi běžícími aplikacemi lze přepínat po delším stisku středové klávesy. Aby telefon multitasking zvládal bez větších potíží, vsadil Samsung na výkonný procesor. Srdce Jetu tak má takt 800 MHz. Díky tomu se Samsung chlubí, že je Jet nejrychlejší dotykový telefon současnosti.

Jenže opět nemá výrobce pravdu. Ano, Jet samozřejmě patří k těm vůbec nejrychlejším dotykovým přístrojům, ale na absolutní vrchol nemá. Apple iPhone 3GS je prostě rychlejší, podobnou rychlostí jako Jet pak disponuje třeba HTC Touch Diamond 2 nebo Palm Pre. A stejně jako každý jiný telefon, i Jet se dovede zaškobrtnout. Při několika aplikacích spuštěných na pozadí je zpomalení znát a telefon se občas opravdu zadrhne.

Jet tak, stejně jako kterýkoli jiný dotykový telefon, nereaguje na všechny doteky zcela přesně. Pravda, v jeho případě je množství chyb jedno z nejnižších v této kategorii, stoprocentně přesný dotykový mobil to ale není. Ostatně, takový snad ani neexistuje. Paradoxně bývají zaškobrtnutí u Jetu větším problémem než u jiných telefonů – vzhledem k normální plynulosti prostředí je totiž jakákoli nesprávná reakce telefonu více vidět.

Prostředí TouchWiz doznalo v případě Jetu několika drobných vylepšení. Tak především má uživatel k dispozici tři různé úvodní obrazovky. Na ně si může umístit libovolné widgety a mezi obrazovkami lze listovat. To je poměrně dobrý nápad, který zajistí rychlý a snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím. Paradoxně však z Widgetů standardně vestavěných několik užitečných zmizelo. Nejvíce nám chybí ten, který zajišťoval okamžitý vstup k vytvoření nové textové zprávy.

Stejně jako úvodní obrazovka i menu, dostupné pomocí pravé ze čtyř ikon vespodu obrazovky, má tři strany. Každá pojme 12 ikon, přičemž poslední strana není zcela zaplněna. Menu nového Samsungu tak má o něco méně úrovní, než na předchozích telefonech s TouchWiz.

Z hardwarových kláves budete k ovládání Jetu potřebovat především tu středovou. Slouží jako návratová klávesa, po jejímž stisku ale zůstane opuštěná aplikace běžet na pozadí. Vypnout aplikací můžete opuštěním pomocí tlačítka pro ukončení hovoru. Po delším podržení středového tlačítka se objeví nabídka spuštěných programů.

Dále může uživatel využít boční multimediální klávesu. Po jejím krátkém stisku se objeví krychle, jejímž otáčením se dostanete k jednotlivým mutlimediálním funkcím telefonu. Ty jsou ale klasicky dostupné i z menu. Delším podržením tohoto tlačítka spustíte pohybové ovládání. Pomocí něj můžete spouštět dvě vybrané aplikace.

Samsung Jet je tak v případ ovládání i práce s jednotlivými programy zase o něco dál než předchozí modely. V mnohém se opravdu vyrovná chytrým mobilům a mnohé kolegy z této branže předčí svou rychlostí a plynulostí uživatelského prostředí. Dokonalý však Jet není, stejně jako není nejrychlejší a chytřejší než chytré mobily.

Baterie – dva dny jsou maximum

Samsung u Jetu slibuje i velmi dobrou výdrž baterie. My jsme ovšem dosáhli spíše průměrné výdrže. Pro Jet jsou maximem dva dny. Je pravda, že po tu dobu jsme telefon nijak nešetřili, často jsme využívali třeba připojení k internetu a wi-fi jsme ponechávali v pohotovostním režimu. Denně jsme provolali několik desítek minut. Podobně jsme nedávno potrápili třeba konkurenční HTC Touch Diamond 2 a to nás překvapilo podstatně delší výdrží. Jet tedy není v oblasti výdrže baterie žádným propadákem, ale konkurence dovede předvést i delší výdrž.

Telefonování a zprávy – fungující klávesnice

V oblasti telefonování a zpráv většinou není příliš co popisovat. Dnešní mobily tyto funkce zvládají poněkud samozřejmě a většinou v celkem dobré kvalitě. Uživatelé mohou preferovat různé značky kvůli tomu, jak funguje třeba vyhledávání v kontaktech nebo jak detailní jsou výpisy hovorů.

Samsung se v tomto ohledu může pochlubit velmi dobrými výkony. Jednu nelogičnost u prostředí TouchWiz ale stále nechápeme. Samsung sveřepě zachovává čtyři virtuální tlačítka ve spodní části obrazovky. To první zavede uživatele k numerické klávesnici, na které lze vytočit číslo, nicméně nefunguje zde vyhledávání v kontaktech. Pro to musíte stisknout druhou ikonu, jenže pak se objeví jen seznam kontaktů, mezi kterými můžete listovat.

Pokud chcete vyhledávat psaním, je nutné klepnout do textového pole a pak teprve se objeví klávesnice. Jsme asi trochu staromódní, ale rádi bychom viděli obě ikony spojené do jedné.

Stejně tak Samsung u Jetu trochu nepochopitelně ztížil přístup k SMS zprávám. Patřičný Widget totiž zmizel z nabídky, a tak se do zpráv dostaneme třetí ze čtyř spodních ikon. Pro vytvoření nové SMS to ale znamená nutnost čtyřikrát zmáčknout něco na displeji.

Tak a teď pro změnu trocha chvály. Jet například může díky vestavěnému pohybovému senzoru automaticky utlumit vyzvánění, pokud telefon otočíte displejem dolu. Zrovna tak může automaticky zapnout hlasitý odposlech, pokud jej od ucha položíte na rovnou plochu. Může, ale nemusí. Uživatel si chování telefonu v těchto případech může vybrat.

Dalším velmi příjemným překvapením je bezproblémová podpora synchronizace e-mailů se serverem Microsoft Exchange. Pomocí Exchange Active Sync tak je v tomto telefonu dostupný push e-mail, což není mezi obyčejnými mobily zrovna obvyklé. Nepředpokládáme, že by si někdo Jet kupoval kvůli práci s e-maily, ale i k tomuto účelu se dá telefon vcelku dobře použít.

Na závěr jsme si totiž nechali to nejlepší – virtuální klávesnice Jetu prostě a jednoduše funguje. A to jak ta numerická, tak klasická qwerty, která se objeví po přetočení telefonu do pozice naležato. Klávesnice totiž reaguje s ideální citlivostí. K napsání tlačítka tak nestačí jen zcela letmý dotyk (na to je specialista iPhone), naopak zas nemusíte na displej jakkoli tlačit. Díky tomu se na této virtuální klávesnici píše neobvykle dobře a procento překlepů nebo nechtěně napsaných znaků je minimální. Telefon navíc nabízí dobrou vizuální i vibrační odezvu. Virtuální klávesnice Jetu nás opravdu příjemně překvapila.

Organizace a data – standardní maximum

Ani pracovní, organizační a datové funkce nemohou Samsungu S8000 Jet chybět. Sada je prakticky kompletní, když telefon po hardwarové stránce nabídne Bluetooth 2.0, wi-fi i HSDPA. Samozřejmostí je připojení k počítači pomocí microUSB kabelu. Telefon prodávaný na našem trhu disponuje 2 GB vnitřní paměti z níž je asi 1,5 GB dostupno uživateli. Existuje ještě varianta s 8 GB. V každém případě lze paměť rozšířit pomocí karet microSD. Pro práci s wi-fi nabídne Jet elegantní aplikaci. Připojení je otázkou několika sekund.

Co se jednotlivých softwarových funkcí týče, k dispozici je řada aplikací. Nemohou chybět klasické kalendáře, poznámky či úkoly, najdeme tu stopky, minutku pokročilý budík, kalkulačku, diktafon, převodník měn a jednotek i světový čas. Další drobné programy lze stáhnout jako widgety. Samsungy umí otevírat PDF přílohy v e-mailech a také soubory MS Office. Pracovat s nimi ale nelze.

Trochu samostatnou kapitolou je nový prohlížeč internetu. Ten doznal oproti předchozím modelům výrobce výrazných změn. Podle všeho je založen na jádře WebKit, na kterém je postaven třeba i prohlížeč Safari v iPhonu nebo symbianový browser. Nově umí prohlížeč otevřít několik oken najednou a premiéru zde zažívá podpora Flash objektů. Embeded video v browseru tak není žádný problém. Zajímavě je vyřešeno i zoomování textu v browseru. Stačí podržet prst na displeji a poté, co se objeví dvě šipky, táhnout daným směrem prst po displeji. Zoomování je velmi plynulé a rychlé.

Zábava – multimediální hračka

Ani za svou multimediální výbavu se nemusí Samsung Jet vůbec stydět. Je totiž prakticky kompletní. Nechybí video ani hudební přehrávač, elegantní prohlížeče fotografií nebo FM rádio. Jak jsme již psali v úvodu, Jet disponuje klasickým 3,5 mm Jack konektorem pro sluchátka. Navíc s telefonem dostanete vcelku obstojné špunty.

Nechybí ani video editor. Funce jsou navíc snadno dostupné z multimediálního menu, které se objeví po stisku klávesy na pravém boku. Kostka dává na výběr mezi přehrávačem videoklipů, hudebním přehrávačem, internetem, přístupu k hrám a programům, FM rádiu nebo fotogalerii.

Ve výbavě najdeme i několik her, jak je ale u Samsungu často nechvalným zvykem, většina jsou demoverze nebo jakési hry nehry. V Javě lze samozřejmě doinstalovat řadu dalších her.

Trochu zklamání jsme z vestavěného pětimegapixelového fotoaparátu. Ten sice nabízí automatické ostření a dvojitý led blesk, nicméně kvalita fotografií zaostává za očekáváním. Přepaly se objevují častěji, než by se nám líbilo a fotografie mají trochu mlžný opar.

Shrnutí – mezi dotykáči třída

Samsung Jet opravdu není chytřejší, než chytré mobily a ani není zdaleka nejrychlejším mobilním telefonem. Přesto patři tryskáč od Samsungu k tomu nejlepšímu, co můžeme mezi dotykovými mobilními telefony dnes najít. A to jak z hlediska výbavy, ve které nechybí nic podstatného a naopak překvapí i pár funkcí navíc, tak i z hlediska přívětivosti uživatelského prostředí. Cena Jetu byla navíc stanovena na 10 790 korun, což je ve světle konkurence velmi dobrý argument. Pokud tedy toužíte po telefonu s dotykovým displejem, nebude Jet rozhodně špatná volba.