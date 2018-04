Ultimátní tablet s jedinou chybou. Recenze Samsung Note 10.1 2014

Note 10.1 s přídomkem Edition 2014 nedělá žádné kompromisy. Do velmi povedené skořápky se podařilo dostat tu nejlepší výbavu zahrnující displej s rozlišením 2 560 × 1 600 pixelů, výkonný čtyřjádrový procesor s taktem 2,3 GHz a 3 GB RAM. Konektivita zahrnuje vše od sítí 3G (HSPA), přes wi-fi až po LTE. S tabletem můžete po vložení SIM karty rovněž volat. Myslelo se i na takové maličkosti, jako jsou infračervený port nebo dva stereo reproduktory. Zamrzí však skoro až nepochopitelná absence NFC.

Jednou z nejpodstatnějších součástí výbavy je stylus, zasunutý na boční straně zařízení, který rázem promění běžný tablet ve výkonný pracovní nástroj. Stejně jako u modelu Note 3 je však trochu problém s jeho vysouváním. Základní kapacita paměti činí 16 GB a je rozšiřitelná pomocí paměťových karet microSD. Na poměry tabletů se nadmíru povedly i snímky z 8Mpix fotoaparátu.

Plusy a mínusy Proč koupit? funkční výbava

vynikající displej

stylus a jeho možnosti

spouštění více aplikací současně

povedený design Proč nekoupit? výdrž baterie

vyšší cena

chybějící NFC Kdy? V prodeji Za kolik? cca 15 699 až 18 299 Kč s DPH

Vše se navíc podařilo dostat do elegantního štíhlého těla s hmotností pouze 535 gramů. Zde se však dostáváme k jediné výrazné chybě, kterou je výdrž baterie. Ta je bohužel podprůměrná a o to více zamrzí, že tablet s takovou paletou funkcí velkou část života stráví v nabíječce.

Vzhled a konstrukce: větší balení

Note 10.1 je ve stručnosti větší variantou modelu Note 3, s nímž má hodně společného. Stejný je plastový kryt baterie snažící se imitovat kůži, chromovaný rámeček po stranách s několika vodorovnými linkami a téměř totožný je vysouvací stylus. Ten je pouze o několik milimetrů větší, a bohužel je tudíž nelze mezi sebou zaměňovat. Samsung to však opět trochu přehnal s jeho upevněním a vytažení dá docela práci. Na druhé straně v žádném případě nehrozí jeho mimovolné ztracení.

Slot pro microSD a microSIM kartu je pod příslušnými záslepkami z boku zařízení a kryt baterie nelze sundat. Po stranách se ještě nachází dva velice slušné stereo reproduktory a na vrchní straně je infračervený port. Vedle něj jsou tradiční tlačítka pro regulaci hlasitosti a vypínací tlačítko. Na jejich provedení si nemůžeme vůbec stěžovat.

Trochu nám však stále vadí přítomnost již přežitého senzorového tlačítka Menu, kterému asistuje tradiční klávesa Zpět a Domů. Rovněž by bylo především kvůli režimu práce na výšku lepší přejít k softwarové variantě, která může změnit pozici, a je tak lépe dostupná. Většinou ani nepřekáží, a tablet tak můžete chytit kdekoliv za rámeček, což se v případě současné varianty nedá říci.

Design se velmi povedl. Zadní plastový kryt je ideální odpuzovač nejrůznějších nečistot a zároveň vypadá hodně nevšedně. Na skvělé úrovni se podařilo udržet i fyzické rozměry (243 × 171 × 7,9 mm). Při výčtu funkční výbavy potěší i pohled na hmotnost, která činí výtečných 535 gramů.

Note 10.1 se prodává v několika různých variantách, počínaje tou bez slotu pro SIM karty (a podpory LTE), rozdílná je podpora sítí i kapacita interní paměti (16, 32 a 64 GB). Systém si však vždy ukousne zhruba 5 GB. V záloze jsou naštěstí microSD karty. Existuje ještě osmijádrová varianta s taktem 1,9 GHz(wi-fi a 3G modely).

Základní balení by kromě tradiční microUSB nabíječky mělo obsahovat výměnné hroty pro stylus. V novinářském balení však nebyly.

Operační systém: stylus nadevše

Do zařízení se podařilo dostat verzi Androidu 4.3 a očekává se rovněž brzký update na nejnovější verzi 4.4 KitKat. Systém je však jako vždy prakticky kompletně přetvořen a ze základního Androidu mnohé nezbylo. TouchWiz obstará i další podstatné funkce, jako je boční panel s aplikacemi, které lze umístit vedle sebe současně na displej. Tento seznam se díky vývojářům aplikací rozšiřuje a v základu zahrnuje zhruba dvacet kousků od editoru textu přes internetový prohlížeč až po sociální sítě.

Tablet má při čtyřjádrovém procesoru s taktem 2,3 GHz (Qualcomm MSM8974) a 3 GB RAM dost výkonu pro ty nejnáročnější herní kousky. Celé prostředí je naprosto plynulé a žádných zaškobrtnutí se nemusíte bát. Oproti loňskému roku navíc došlo k výraznému zlepšení.

Po stránce možností práce se stylusem (S Pen) se Note 10.1 nijak neliší od modelu Note 3 s tím rozdílem, že práce je na větším displeji samozřejmě daleko pohodlnější a Note 10.1 je skutečně plnohodnotným pracovním nástrojem. Ostatně to platí pro všechny modely z řady Note, které předbíhají konkurenci. Pro vyčerpávající popis funkcí S Pen odkazujeme na starší recenzi.

Ve stručnosti však zmíníme, že stylus po vysunutí aktivuje na displeji rychlé menu s přístupem k několika nejpoužívanějším funkcím. Můžete rovnou začít kreslit na aktuální obrazovku, vybrat část obrazovky, do níž se v režimu okna spustí vybraná aplikace, nebo pouze spustíte poznámkový blok. Užitečný je režim výstřižků, kdy tablet po zvolení vybrané části displeje převede zde zobrazený obsah na inteligentní poznámku. Snadno tak například zkopírujete fotky nebo video z YouTube.

Stylus samozřejmě slouží i pro rychlejší psaní a nechybí ani funkce pro rozpoznání ručně psaného textu. Pro rychlejší pohyb v uživatelském prostředí slouží i několik šikovných gest. Potěšující je rovněž fakt, že na rozdíl od předchozích modelů funguje stylus i ve spojení se senzorovými tlačítky na těle přístroje.

Uživatelské prostředí TouchWiz nabízí velkou spoustu dalších funkcí, které známe z dřívějších modelů od Samsungu. Velká část z nich se váže na přední fotoaparát, který automaticky rozpozná, jaké je nejvhodnější natočení displeje, jestli právě sledujete displej nebo umožňuje vertikální posouvání dokumentů pomocí pohybu očí.

Displej a výdrž baterie: jediný zádrhel

Model Note 10.1 disponuje výtečným displejem s technologií Super Clear LCD a rozlišením 2 560 × 1 600 pixelů, což sice dává při přepočtu hodnotu "pouze" 299 pixelů na palec, ale v současnosti je to nejjemnější displej, který můžete v dané kategorii sehnat. Barevné podání je na špičkové úrovni a stejně tak intenzita podsvícení, kterou lze nechat na automatice, nebo ručně nastavit. Čitelnost na přímém slunečním světle se však řadí spíše k průměru.

Vše by vypadalo téměř idylicky, kdybychom se nedostali ke kapitole výdrže. Baterie má sice kapacitu 8 200 mAh a udávanou výdrž lehce pod deset hodin, ale při trochu náročnějším používání výdrž klesne zhruba na polovinu a někdy i ještě níže. Vzhledem k době nabíjení, která činí více než tři hodiny, to není dobrý poměr. Navíc nabíjení nelze provádět po připojení kabelu přes standardní USB v počítači.

Zmiňovaných deseti hodin se dočkáte například při čtení knížky za poloviční úrovně podsvícení. Pokud tabletu více naložíte, výdrž se začne rapidně zkracovat. Otázkou je, jestli za to mohou výhradně náročné funkce a obří displej, nebo jde pouze o chybu v rámci operačního systému. Nutno podotknout, že pokud budete tablet využívat pouze občas, tak se jistě ke dvěma až třem dnům dostanete.

Funkce: bez kompromisů

Samsung podobně jako u modelu Note 3 neopomněl prakticky ani jedinou kolonku v rámci technické výbavy, a u nejvyššího modelu se tak můžete těšit na Bluetooth 4.0, HSPA, GPS, LTE, infračervený port nebo možnost telefonování. K dokonalosti snad chybí pouze HDMI a případně i USB 3.0 konektor. Naopak hodně nás zamrzela absence NFC.

Tablet rovněž překypuje předinstalovanými aplikacemi, z nichž kromě těch zaměřených na využití dotykového pera (S Note, SketchBook, Výstřižky) stojí za zmínku KNOX pro vytvoření druhého stínového prostředí nebo S Voice, které je konkurentem služby Google Now.

Nadmíru dobře si vedl i fotoaparát. Ten má rozlišení 8 Mpix a disponuje automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Přestože u tabletů nikterak vysokou kvalitu snímků neočekáváme, překvapilo nás minimum šumu a ostrost fotografií. Ještě by se mohlo zapracovat na kontrastu, barevné věrnosti a lepším zaostření bližších předmětů. Zázraky tedy rozhodně nečekejte, lehce nadprůměrný smartphone jistě udělá daleko lepší službu.

Konkurence: stylus rozhoduje

Málokdo by řekl, že úspěch zařízení se bude měřit podle drobného stylusu. Pokud totiž toužíte právě po něm a všech funkcích, které se od něj odvíjejí, na platformě Android nic lepšího nenajdete. Můžete samozřejmě zabrousit do nižších kategorií série Note, ale již se většinou nedočkáte tak špičkové výbavy. Do této kategorie pracovních tabletů by rovněž mohl promluvit i připravovaný dvanáctipalcový Galaxy Note Pro.

Pokud na stylusu nebude trvat, otevírá se vám celý zástup špičkových tabletů, jako jsou Sony Xperia Tablet Z, který je krásně lehký a navíc se zvýšenou odolností proti vodě, nebo starší Nexus 10 se stejným rozlišením displeje a navíc za velmi příznivou cenu pod deset tisíc korun. Pro skutečně pracovní nasazení stojí za to zauvažovat o modelech Transformer od Asusu (například Asus New Transforer Pad) nebo některém zařízení s Windows 8. Za podobou cenu se dá sehnat i iPad Air, který se však hodí spíše ke konzumaci obsahu.