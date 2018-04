Tak má vypadat špičkový smartphone. Test Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6 je ten pravý špičkový smartphone. Skoro se chce říci, že jeho největší chybou je to, že takhle nevypadal loňský model – klidně bez QHD rozlišení, čtečky otisků prstů a některých dalších drobností.

Model S6 nás při uvedení v Barceloně opravdu uchvátil, pokrok oproti loňskému modelu S5 je po všech stranách ohromující. Jenže po několika týdnech používání se typ S6 ukazuje být vlastně relativně obyčejným smartphonem, tak trochu doplácí na vizuální atraktivitu modelu S6 edge, který je tou pravou stylovkou. Na druhou stranu je tak S6 konzervativnější volbou pro ty, kterým přijde edge jako příliš odvážný experiment.

Kritika se u Galaxy S6 snáší v podstatě na tři oblasti – obrovsky vysokou cenu, chybějící slot na paměťové karty a napevno vestavěnou baterii. Zatímco poslední výtka je podle nás v současnosti už bezpředmětná, absence slotu na karty zamrzí, protože musí uživatel se svými nároky na paměť počítat už při koupi smartphonu a přizpůsobit tomu i rozpočet. Požadavky na více místa pro data totiž navýší už tak dost neuvěřitelnou cenu Galaxy S6.

Plusy a minusy Proč koupit? skvělá výbava

špičkový displej

vysoký výkon

perfektní fotoaparát

kvalitní zpracování

Proč nekoupit? vysoká cena

chybí slot na microSD

jen průměrná výdrž baterie Kdy? V prodeji Za kolik? od 19 970 Kč

Kdo ovšem utratí i o hodně víc než 20 000 korun, získá v Galaxy S6 nejen technicky nejvyspělejší smartphone současnosti, ale také neskutečně praktický stroj.

Vzhled a konstrukce: elegán z kovu a skla

Samsung jsme v minulosti kritizovali za zpracování jeho topmodelů, které v podstatě neodpovídalo cenovce. Tentokrát to Samsung napravil a u S6 použil špičkové materiály a dal si na celkovém zpracování záležet. Základní rám telefonu je hliníkový a mnohým může jeho tvarování připomínat současný iPhone 6. Podobnost tu určitá je, z některých úhlů si můžete zpovzdálí telefony splést, ale Samsung přeci jen jde svou vlastní cestou.

Podobně jako Sony totiž výrobce zvolil provedení zadní části telefonu ze skla, záda jsou tedy krytá stejně jako displej sklem Gorilla Glass. Námi testované bílé provedení má tu výhodu, že na něm nejsou vidět otisky prstů a různé šmouhy, které se na barevných verzích projeví trochu více. Kdo bude vyžadovat trochu víc stylu, namísto bílé nebo černé barevné varianty zvolí třeba zlaté nebo modré provedení. Jen musí počítat s tím, že tyto varianty jsou k dispozici jen s vyšší kapacitou paměti 64 GB a tudíž jsou dražší. Zvláštností bílé barvy je určitý perleťový odlesk, různé hry s barvou při odlišném úhlu pohledu nabízejí i další barevné varianty.

Celkově je design S6 elegantní, kazí ho jen hodně vystouplá čočka fotoaparátu na zadní straně – působí opravdu divně. Chápeme, že špičkový foťák si žádá i více prostoru, ale tohle řešení se Samsungu nepovedlo a všichni, kdo se smáli mírně vystouplé čočce foťáku nových iPhonů, tady mají ještě více důvodů k výsměchu.

Slícování jednotlivých dílů je perfektní, asi nejlepší, jaké jsme zatím mohli u Samsungu zaznamenat. Přesto korejskou špičku v tomto ohledu poráží z hlediska zpracování dokonalé HTC One M9 i loňské M8. Samsung se však nemá zač stydět. Jen si uživatelé budou muset dávat pozor na mechanickou odolnost skla, které může relativně snadno při pádu prasknout. I kovový rám může utržit nečekané šrámy, ale to je pro takto řešení smartphony typické. Samsung to ví a tak připravil i celou řadu pouzder, která telefon ochrání.

V ruce působí S6 docela bytelným dojmem, což ostře kontrastuje s pocitem subtilního telefonu u sourozence S6 edge. Nerozebíratelná konstrukce dodává pocit jistoty, Samsungu se dobře podařilo integrovat i šuplíček na SIM (u S6 napravo, u edge pak na horní straně), který neruší design rámu.

Oba kousky jsou stejně kvalitně postavené, jen z nich má uživatel jiný dojem. S6 edge působí jako mnohem menší smartphone, než jakým ve skutečnosti je. Přitom ani klasický model S6 není žádný obr, oproti loňskému modelu se dokonce podařilo některé rozměry při zachování úhlopříčky displeje zmenšit.

Konkrétní míry S6 jsou 143,4 x 70,5 x 6,8 mm. Tloušťka je hodně malá, ale telefon nám vlastně ani tak tenký nepřijde. Hmotnost 138 gramů je příjemná. V ruce se však drží dobře, a to i díky tomu, že proti loňskému modelu poklesla šířka o celé dva milimetry, což ve spojení s příjemným tvarováním kovového rámu přináší solidní komfort. Samozřejmě pro některé uživatele už bude S6 přerostlý, ale vytýkat rozměry telefonu rozhodně nemůžeme. Po konstrukční stránce trochu překvapí oproti loňsku jeden ústupek – novinky Samsungu nejsou odolné vodě, což loňský typ S5 byl.

Displej a ovládání: absolutní špička

Kromě konstrukce telefonu učinil Samsung velký posun i v dalších oblastech. Firma například slibovala velký posun u uživatelského prostředí Touch Wiz, které se dočkalo velkých odlehčení. I když na první pohled toho zůstalo hodně stejně, je cítit, že prostředí Touch Wiz je kompletně přepracované. Často si Samsung vzal inspiraci u čistého Androidu, i když i tentokrát se firma nevzdala možnosti předělat takřka vše po svém.

Z toho také pramení některé drobné nedodělky prostředí – programátoři Samsungu například zapomněli na možnost řazení aplikací v seznamu dle abecedy, uživatel si je tak musí seskládat ručně. O této chybě Samsung ví, náprava by měla přijít s některým z brzkých updatů systému. Samsung zjednodušil orientaci v systému třeba tím, že kromě piktogramů tentokrát rozsáhleji používá i popisky – není tak nutné odhadovat, co která ikona asi dělá, uživatel to snadno zjistí z popisků. Mnohem přehlednější je tentokrát i samotné menu nastavení, které neobsahuje tak velké množství položek jako dosavadní modely, řazení je přitom logičtější. Navíc lze v nastavení vyhledávat.

S příchodem Galaxy S6 se potvrzuje, že Samsung trochu upouští od své dosavadní taktiky nacpat telefon aplikacemi, pokud možno ještě vlastní produkce. Specializovaných aplikací ubylo a S6 se nově spoléhá na často praktičtější řešení třetích stran. Z dřívější záplavy S-aplikací zůstávají v podstatě aplikační obchod Galaxy Apps, S Voice a S Health. Ovšem nikdo u Samsungu zatím nepochopil, že nazývat kalendář S-plánovač je opravdu nesmysl. Předinstalovaných aplikací tedy celkem ubylo, nově však Samsung do svého smartphonu přidal aplikace OneDrive, OneNote a Skype od Microsoftu.

Operačním systémem je tu pochopitelně Android 5 Lollipop, v kombinaci s výkonným hardwarem funguje bez problémů. Většinou, najdou se i občasné výjimky, které ukazují, že programátoři se sice hodně snažili, ale některých předchozích chyb se vyvarovat nedovedli. Spíš než zadrhávání a zpomalování systému ovšem tentokrát S6 občas překvapí nečekaným pádem aplikací.

Výkon Galaxy S6 je doslova obří, to jsme si již ověřili v detailním benchmarkovém srovnání s konkurencí. Telefon má výkonu na rozdávání, jeho čipset Exynos 7420 je v současnosti nejvýkonnějším hardwarem, jaký si lze na poli chytrých telefonů pořídit. Galaxy S6 má také 3 GB RAM, systém s ní dovede velmi dobře zacházet i kvůli tomu, že paměť je velice rychlá, a to díky nové technologii LPDDR4. Na druhou stranu se ukazuje, že jsou 3 GB v podstatě nutností. Jen s několika spuštěnými aplikacemi zbývá v paměti asi půl gigabajtu volného místa.

Může za to samozřejmě brutální rozlišení displeje, které Samsung Galaxy S6 dostal a které může trochu ovlivňovat například výkon v náročných hrách – ale ani u nich jsme v praxi žádné zpomalování oproti soupeřům nezaznamenali, byť 3D benchmarky většinou vyznívají lépe ve prospěch telefonů s nižším rozlišením displeje. Galaxy S6 má 5,1palcový panel s QHD rozlišením, tedy s 2 560 x 1 440 pixely, což představuje skvělou jemnost 577 pixelů na palec.

O displeji můžeme hovořit pouze v superlativech, obraz je úchvatný, displej má docela přirozené barvy a výborný kontrast. Vysoké rozlišení samozřejmě znamená perfektní ostrost, ale rozdíl oproti běžným Full HD panelům není tak zásadní. Na druhou stranu, když jsme si na rozlišení zvykli, návrat zpět k nižšímu rozlišení trochu znát byl. Displej má však i řadu dalších předností, například výbornou čitelnost na přímém slunci, a to díky funkci zvýšení kontrastu v těchto složitých podmínkách. Výborné jsou i pozorovací úhly.

Mnozí mohou považovat QHD panel Galaxy S6 za zbytečnost, ovšem není pochyb o tom, že je to naprostá špička, v současnosti na trhu moc lepších displejů nenajdeme – snad jen nové LG G4 může v některých ohledech Galaxy S6 překonat.

Byť má Samsung Galaxy S6 i v oblasti ovládání nějaké ty mouchy, celkově je radost ho používat, což je oproti starším modelům řady S příjemná změna.

Baterie: den, ale o moc víc ne

U letošního topmodelu se Samsung vydal cestou napevno vestavěné baterie, což mu umožnilo lépe využít prostor v těle telefonu a vylepšit celkové zpracování. Vestavěný Li-Ion akumulátor má kapacitu 2 550 mAh, což sice není žádná rekordní hodnota, ale porce je to solidní. Vzhledem k tomu, že použitý procesor Exynos je kromě vysokého výkonu také úsporný, výdrž baterie se v praxi pohybuje na přijatelné úrovni.

Je vidět, že displej je velkým žroutem energie, takže obzvlášť při používání venku za slunečného počasí dovede ukazatel stavu baterie doslova letět dolů před očima. Ale při běžném používání není problém s Galaxy S6 přežít hodně perný den na jedno nabití, když se trochu uskromníme, vyšplhá se výdrž na dva dny, byť to už chce především ke konci druhého dne hodně odříkání a někdy i aktivaci úsporného režimu, který v extrémním případě zachová jen základní funkce smartphonu.

Praktickou novinkou je vestavěné bezdrátové dobíjení, pro které není nutné k S6 kupovat nějaké speciální kryty. Samsung podporuje oba standardy na tomto poli, takže se nemusíte starat o to, jaký druh nabíječky si koupit.

Běžné funkce: maximum výbavy

Ve specifikacích Galaxy S6 téměř neexistuje položka, která by tu chyběla. Tedy snad kromě slotu na paměťové karty. Jinak má S6 opravdu všechno, navíc tentokrát Samsung nekladl tolik důraz na věci, které uživatel v praxi možná ani nebude nikdy potřebovat. Trochu do pozadí tak ustoupily třeba některé chytré funkce systému, což jde ruku v ruce s odlehčením prostředí Touch Wiz. Funkce sice nezmizely, ale pokud po nich netoužíte, už vás tolik neotravují.

Podobným vývojem prošla vlastně i hardwarová výbava. Senzor pro měření tepu už není tak žhavou novinkou a Samsung jej tak nepropaguje všude, kde se dá. Vlastně ani nová funkce pro měření nasycení krve kyslíkem není vidět tolik jako senzor u loňského modelu. Tyto funkce tu jednoduše jsou, a kdo chce, ten je využije, ostatní uživatelé nejsou do jejich vyzkoušení nuceni. Z funkcí, které měl i loňský model, můžeme jmenovat samozřejmě kompletní podporu dat v podobě LTE, NFC nebo třeba přítomnost infraportu pro dálkové ovládání televize i dalších spotřebičů.

Jednou z dalších novinek je čtečka otisků prstů zabudovaná v home tlačítku pod displejem. Samsung tady přišel s technologií, která se soustředí opět na praktickou použitelnost, takže po vzoru iPhonů nebo Huawei Ascend Mate 7 umí čtečka zaregistrovat otisk prstu po jeho pouhém přiložení, není nutné přes tlačítko přejíždět. Pro odemčení telefonu tak stačí telefon probudit a položit prst na tlačítko – vzhledem k tomu, že probuzení může probíhat také zmáčknutím tohoto tlačítka, je odemykání smartphonu otiskem prstu rychlé a velmi pohodlné.

Samsung také umí otiskem obejít ostatní způsoby zabezpečení, otisk tak snadno zastoupí heslo či PIN. To je důležité třeba z hlediska politiky firemního IT oddělení. Opět tedy čtečka funguje stejně jako u Huawei nebo Applu. Pokud se odemčení otiskem nedaří, lze telefon odemknout záložním heslem, které musí mít nejméně 6 znaků a obsahovat minimálně jedno písmeno a jednu číslici. Kromě odemykání samotného telefonu lze otisk využít také k přihlašování na některé webové stránky, k účtu Samsung nebo k placení přes PayPal. Prstů může uživatel zaregistrovat až pět, čtečka funguje naprosto spolehlivě.

U běžných telefonních funkcí nebo práce se zprávami zůstává u S6 vše v podstatě při starém, aplikace jen mají nový jednodušší design a řešení některých voleb pomocí popisků namísto méně jasných ikon. Jednou z novinek u klávesnice je možnost nastavit její velikost, kterou bude na obrazovce mít. Rozsah je ovšem menší, než třeba dovolují telefony LG, nicméně pro někoho to může být příjemná drobnost navíc. Klávesnice je pohodlná, ale znovu nám tu chybí především snadno dostupná čárka pro psaní souvětí. Jinak jsou SMS i telefonní aplikace komfortní, Samsung tu zachoval některé chytré funkce, jako například vytočení hovoru na číslo ze seznamu tahem prstem přes kontakt směrem vpravo, tahem vlevo se dá rovnou začít psát zpráva určená danému příjemci.

Fotoaparát: světová extratřída

V loňském roce měl sice Samsung Galaxy S5 výborný foťák, ale jeho výkon se výrazně zhoršoval s úbytkem světla. Letos se tak u Samsungu soustředili právě na vylepšení focení v horších podmínkách. A podařilo se. Foťák S6 je jednoduše skvělý a zcela suverénně si říká o titul nejlepšího fotomobilu na trhu. Foťáku vlastně nejde téměř nic vyčítat, jediné, co nám tu trochu chybí, je plný manuální režim, ve kterém bychom mohli podrobně nastavovat všechny parametry focení. Je tu určitý jednodušší systém, který dovolí volit třeba barevné podání, ostřit, vybírat vyvážení bílé, citlivost ISO a kompenzaci expozice. Kreativní fotografové tak mají široké možnosti, ale trochu nám chybí nastavení času závěrky.

To je však asi jediná možná chyba foťáku. Šestnáctimegapixelový snímač vybavený stabilizací obrazu a samozřejmě automatickým ostřením pořizuje opravdu parádní snímky, které nemají u současných chytrých telefonů konkurenci. Snad jen LG G3 a nový G Flex2 se S6 blíží a potenciál překonat jej alespoň v některých oblastech má nové LG G4.

Barvy fotek jsou věrné, skvěle funguje například automatické HDR, které v podstatě už ani nemá cenu vypínat. Perfektní je sériové snímání, po podržení spouště seká S6 snímky jeden za druhým jako divý a to v plném rozlišení. Oč ďábelštější je tempo sériového snímání, o to víc překvapí trochu pomalejší start foťáku, než výrobce slibuje – po dvojitém stisku domovského tlačítka má fotoaparát startovat jen za 0,7 sekundy, ale v praxi jsou to do chvíle, kdy může uživatel opravdu fotit, asi dvě sekundy. To je ovšem hnidopišská výtka.

Fotoaparát má jednoduché ovládání a řadu režimů, jejichž množství se navíc bude časem rozšiřovat – dají se totiž stáhnout z obchodu s aplikacemi. Kromě automatického a Pro režimu je tu tak třeba volba pro panorama, tvorbu snímků s hloubkou ostrosti, pro snímání rychlého nebo pomalého pohybu, sportovní režim, 360° panorama nebo naopak „oblet“ nějakého objektu. Foťák je skvělý také při natáčení videa, umí i 4K rozlišení, ve Full HD zvládá i tempo 60 snímků za sekundu. Video se také může chlubit optickou stabilizací obrazu a dokonce jde zapnout funkce HDR videa.

Snímkům ani videím nechybí detaily, díky stabilizaci se daří pořizovat ostré fotografie i třeba večer. Šum tu sice pak je, ale stále je jeho množství přijatelné a snímky výrazně nekazí. Pro případ potřeby ruční volby citlivosti a snížení množství šumu je tu režim Pro. Může to znít neuvěřitelně, ale Samsung Galaxy S6 kvalitou snímků předčí mnohé kompaktní fotoaparáty, je to dáno především tím, jaký má telefon výkon, který může věnovat zpracování snímků. Softwarové zázraky pak přinášejí nečekanou kvalitu snímků a nošení klasického kompaktu v podstatě ztrácí smysl.

Shrnutí: drahá špička

Samsung Galaxy S6 je bezpochyby jedním z nejlepších smartphonů na trhu. A pro mnohé bude tím opravdu nejlepším. Je to naprostá technologická špička, přitom v klasickém provedení S6 dovede být i příjemně konzervativní a nemusí okolí tolik provokovat. To varianta S6 edge (na kterou se podíváme i v samostatném testu) je pro změnu jedním z vizuálně nejatraktivnějších telefonů na trhu. Ve výbavě nechybí prakticky nic, sami jsme postrádali jen slot na paměťové karty microSD. Mezi obrovské přednosti S6 patří parádní displej a naprosto špičkový fotoaparát, obojí má v současné době jen pramálo konkurence. Na druhou stranu razí S6 cestu absolutní výbavy, která pro mnohé uživatele už moc znamenat nemusí. Přitom si nechá korejská firma za svou novinku mimořádně zaplatit.

Klasický model S6 startuje na ceně 19 799 korun za variantu s 32 GB paměti, varianta s dvojnásobnou porcí vyjde na 22 599 korun a verze se 128 GB stojí 25 399 korun. Za verzi edge se připlácí další 4 000 korun. To znamená, že S6 stojí víc než většina konkurentů, jen nový iPhone 6 a verze 6 Plus jsou dražší. Dalším konkurentem pro S6 je třeba nové HTC One M9, které namísto absolutní výbavy vsadilo na doslova luxusní zpracování a design. Stojí také necelých 20 000 korun, má ale displej „jen“ s Full HD rozlišením, ale naproti tomu disponuje slotem na karty microSD.

Velkými vyzyvateli nových samsungů budou nové modely od LG. Skvělý model G Flex2 má hromadu výkonu a atraktivní prohnutý displej s úhlopříčkou 5,5 palce, byť s nižším rozlišením. Velkým soupeřem pak bude nové LG G4, které sice dostalo trochu slabší procesor (ale stále s prakticky nadbytečným výkonem), ale existuje ve variantě s úžasným koženým krytem, má snad ještě lepší QHD displej než S6 a i jeho fotoaparát bude pro ten u S6 obrovským soupeřem. Chybí snad jen bezdrátové dobíjení. G Flex 2 stojí asi 17 000 korun, stejně jako kožená verze LG G4 v předprodeji (jinak by měla stát 20 000 korun). G4 s plastovým krytem je o tisícovku levnější.

Ostatní výrobci už mohou S6 vyzývat jen prostřednictvím starších modelů – to ovšem neznamená, že třeba Sony Xperia Z4, LG G3 a další jsou špatnými telefony. Naopak, vyjdou mnohem levněji a přitom budou v praxi sloužit většinou stejně dobře. S6 a jeho soupeři jsou tak důkazem, že dnešní špičkové smartphony jsou záležitostí jen pro opravdové fanoušky toho nejlepšího, kteří na rozpočet nehledí. Volbou rozumu totiž tyto telefony rozhodně být nemohou, cena je opravdu vysoká.