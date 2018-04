Malý je lepší než velký, ale tápe stejně. Test Samsung Galaxy S5 mini

V Česku jsou telefony Samsung stále velmi populární, ve světě se jim ovšem přestává dařit. A snadno se dá ukázat proč. Samsungy nejsou špatné telefony, ale konkurence prostě najednou umí lepší. Ať už z hlediska poměru výkon/cena, z hlediska designu a zpracování nebo z pohledu odladění softwaru, vždy narazíme na trhu na modely, které minimálně ve dvou zmíněných kategoriích modely od Samsungu jasně porážejí.

Trochu radostněji by mohlo pro Samsung být na poli zmenšených top-modelů, tedy v kategorii, kterou v podstatě značka před dvěma lety založila. S5 mini je totiž telefon, který se nemusí měřit s tolika soupeři, neútočí na něj ambiciózní čínská konkurence a ani mnoho zavedených výrobců. Jenže se zdá, že u Samsungu v poslední době usnuli na vavřínech a dělají stále ty samé chyby. S5 mini je tak nejlepší novodobý samsung, jenže v praxi stále nedotažený. I přesto nepochybujeme o tom, že to bude úspěšný model.

Navazuje na tradici modelů S III mini a S4 mini, kdy především první jmenovaný se setkal s velmi vřelým přijetím veřejnosti. Jenže je to model, který pochází z doby, kdy byl Samsung opravdu na vrcholu sil. Teď firma působí těžkopádněji a podle toho občas vypadají i její telefony.

Plusy a mínusy Proč koupit? dobrá výbava

kompaktní rozměry

solidní fotoaparát

povedený displej

Proč nekoupit? pomalý systém

nejednatné uživatelské prostředí

vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? 12 000 Kč

U S5 mini nás nijak nezaráží oproti velkému S5 mírně horší hardwarová výbava. Ovšem neschopnost programátorů odladit uživatelské prostředí volá do nebe. K čemu pak jsou věci jako čtečka otisků prstů nebo senzor pro měření tepu, když se v uživatelském prostředí nedá vyznat a jeho procházení je pomalé a trhané? Tradičního výrobce v těchto disciplínách poráží konkurence, která ještě před dvěma lety prakticky ani neexistovala.

Abychom S5 mini jen nekřivdili a neschytával to za všechny ostatní modely firmy: v ruce je to velmi příjemný smartphone a je nejelegantnější ze současné řady. Má skvělý displej a jeho foťák se nehoní za megapixely, přesto dělá kvalitní snímky. Je jisté, že mu řada uživatelů nedoladěný systém odpustí. S cenou 12 tisíc korun to ovšem není žádný levný přístroj, navíc konkurence v podobě Sony Xperia Z1 compact a HTC One mini 2 je velmi lákavou volbou.

Vzhled a konstrukce: rozený elegán

Ve vyšších třídách se dnes u chytrých telefonů hraje na dvě hlavní karty, buď na atraktivní cenu, nebo na prémiový design a odpovídající materiály a zpracování. U Samsungu však tento trend dlouho ignorovali a byť s velkým modelem S5 přišla přece jen trochu změna k lepšímu, stále platí, že si korejská firma nechává platit prémiové ceny a nabízí přitom zcela konfekční zboží.

Na druhou stranu stejně jako v předchozí generaci je aktuální designový směr ke zmenšenému modelu shovívavější a více k němu pasuje. Skoro to vypadá, že designéři nejprve navrhovali malý model, u kterého proporce i materiály působí elegantním dojmem a pak teprve S5 nafoukli, čímž vznikl velký typ, u kterého už celek tak moc neladí. S5 mini je nadále evolucí designu, který Samsung zavedl s nástupem řady S III, ale jako jeden z mála zástupců na nás nepůsobí dojmem, že by měl přijít s něčím revolučním. I když i to bychom mohli Samsungu doporučit.

Ať je to jakkoli, S5 mini je elegantní telefon, který díky rozměrům 131,1 × 64,8 × 9,1 mm skvěle padne do ruky. Hmotnost 120 gramů je přiměřená, telefon má příjemně zaoblené přechody ze zad do boků. Kryt je z měkčeného materiálu, který má připomínat kůži. Na snímcích si možná všimnete nápisu Duos na krytu. Tak jsme telefon obdrželi, nicméně dvojici SIM karet testovaný kousek nepodporuje. Mohlo by to ovšem naznačovat, že Samsung s dual-SIM variantou počítá i pro náš trh.

Kryt baterie tvoří kompletní celou zadní plochu, dobře se snímá a pod ním najdeme klasickou sestavu slotů pro miniSIM, microSD kartu a výměnnou baterii. Z rubové strany si lze všimnout gumového lemování, které má zabránit vniknutí vody do útrob přístroje. I S5 mini je stejně jako velký model certifikován podle normy IP67, a je tedy prachotěsný a voděodolný. To je mezi malými telefony dost neobvyklý jev, podobně je vybavena jen Xperia Z1 compact.

Co se zpracování týče, nikde nic nevrže, vše sedí přesně, jak má. V dané třídě je zpracování více než adekvátní. Navíc po odhalení nového Samsungu Galaxy Alpha, který je výbavou bližší právě S5 mini než velkému S5, je jasné, že si firma chtěla nechat určitý prostor pro mnohem dražší novinku.

Displej a ovládání: ach to TouchWiz

Nebýt uživatelského prostředí TouchWiz, nejspíš bychom na Galaxy S5 mini pěli jen samou chválu. Jenže smartphone s Androidem 4.4.2 KitKat typickou grafickou nadstavbu korejské firmy má. Na první pohled je to staré známé prostředí, kde nic nenapovídá tomu, že by mělo fungovat jakkoli nedobře. Jenže už jen pohled na grafiku odhalí, že Samsung zatím trochu zaostává za aktuálními trendy. Když pak v menu, v nastavení nebo v notifikační liště používá pokaždé zcela jiný typ ikon, stává se z toho zmatek.

Moc jsme si také nezvykli na nové uspořádání menu nastavení, které zavedl právě velký Galaxy S5 a mini model jej přebírá. Roztřídění položek do kategorií není tak přehledné, jak bychom si představovali. Ikony v nastavení jsou možná to nejelegantnější na celém systému, na druhou stranu se podle nich zatím neorientujeme tak dobře jako v klasické androidí nabídce. Vadí, že na hlavní obrazovce plýtvá TouchWiz místem a vejde se sem o jednu řadu ikon méně, než je obvyklé. Ale samozřejmě zvyknout se na to dá.

Hůře se ovšem zvyká na rychlost telefonu. Galaxy S5 mini rozhodně nechybí výkon, byť hardware je tu slabší než u velkého sourozence. Čtyřjádrový procesor Exynos s taktem 1,4 GHz by neměl být žádnou překážkou dobré funkčnosti. Totéž platí o solidní porci 1,5 GB RAM paměti. Jenže i přesto se prostředí často zadrhává a reakce na některé pokyny nejsou tak bleskové jako u konkurence. Vinit můžeme jedině TouchWiz a jeho špatnou optimalizaci. Otravné detaily jako načítání fotogalerie, obnovování widgetu s hodinami a počasím až po odemčení displeje a další jsou jen jakýmsi průvodním úkazem TouchWiz. Velice nás ovšem překvapilo, že telefon byl pomalý a špatně reagoval i v některých aplikacích, především v náročnějších hrách. To jsme opravdu nečekali.

Když Samsung takto zkazí optimalizaci, už se pak těžko vyzdvihují přednosti. Například 4,5 palcový displej s HD rozlišením (1 280 × 720 pixelů) je opravdu povedený. Má tradičně trochu zářivější barvy, ale uživatel si může barevný profil v nastavení zvolit podle svých preferencí. Skvělou novinkou je mód pro lepší čitelnost na slunci. Toho telefon dosahuje tak, že při detekci ostrého slunečního světla displej zvýší nikoli jen jas, ale i světlost barev v systému. Může to působit trochu nepřirozeně, ale funguje to báječně a čitelnost na přímém slunci je tu doslova dokonalá. Trik funguje ještě lépe než u Lumií od Nokie, které s ním přišly jako první.

Displej jde ovládat v rukavicích (je to nutné v menu zapnout) a je tu režim sledování očí, který má zajistit, aby displej nezhasl, když se na něj díváte. Nechybí funkce bezdotykového náhledu, která ukáže obsah některých položek, když nad nimi jen podržíte prst. Naopak poměrně logicky tu vzhledem k úhlopříčce chybí například možnost spouštět více aplikací na jednom displeji.

V ovládání zavádí S5 mini po vzoru velkého modelu jednu změnu: levé senzorové tlačítko menu bylo nahrazeno tlačítkem pro multitasking. Samsung tak jednoznačně přechází na systém ovládání, který v současnosti androidímu světu dominuje. Nicméně telefon má nadále klasické hardwarové tlačítko home. V něm se ukrývá čtečka otisků prstů, která funguje zcela stejně jako na velkém S5, její praktická využitelnost je tedy menší, než bychom chtěli. Kromě toho, že otiskem můžete odemykat telefon (ale chce to přesné rovné tahy, jinak čtečka otisk nepozná), lze čtečku používat pro platby přes PayPal, to je však v podstatě vše. Nadále platí, že pokud vám například firemní server diktuje povinné zabezpečení telefonu heslem, otisk prstu (jelikož je to novinka) se mu líbit nebude a vy stejně budete muset používat heslo.

Baterie: dobrá klasika

Na malý telefon dostal Galaxy S5 mini docela slušný akumulátor s kapacitou 2 100 mAh. Vzhledem k nižšímu rozlišení displeje a menší náročnosti hardwaru je tak výdrž tohoto modelu příjemná. V praxi jsme se běžně pohybovali na úrovni dvou dnů na jedno nabití, telefon jsme přitom nijak výrazně nešetřili. Samozřejmě nadále ovšem platí, že vybít přístroj během jednoho dne také není žádný problém, obzvlášť když často používáte náročné aplikace nebo třeba navigaci.

Z velkého S5 ovšem telefon přebírá úsporné režimy. Ten klasický jen omezí výkon a stáhne jas displeje, případně umožní přepnout displej do úspornějšího černobílého módu. Ultra úsporný režim pak přepne zobrazení do speciálního prostředí s černobílou grafikou a jen některými dostupnými funkcemi. Výdrž se v takovém režimu prodlouží mnohonásobně a i s pouhými 10 % na ukazateli stavu baterie můžete přežít celý den. Ale ze smartphonu se v takovém případě stává v podstatě obyčejný mobil. V Ultra úsporném režimu nejsou například dostupné e-mailové aplikace, v nouzí ovšem pomůže webový prohlížeč.

Běžné funkce: dospělá sestava

Od velkého S5 přebírá mini varianta drtivou většinu běžných funkcí. Ty telefonní známe důvěrně již dlouho, tradičně si u samsungů stěžujeme na trochu nevhodné rozložení klávesnice, kde vedle mezerníku sice najdeme tečku, ale už ne čárku. Na klávesnici lze pohodlně psát tahy, tentokrát nás ovšem u S5 mini trochu zlobila predikce, která neznala ani mnohá úplně běžná slova. Na rozdíl od S5 nemá mini model samostatnou řadu numerických tlačítek, takže tu chybí možnost přidat si k nim rychlé texty, které by se napsaly po jejich delším stisku. U volání nás těší gesta, kterými lze ovládat hovory.

Co se týče hardwarové výbavy, oproti S5 se tu moc neubíralo. Inženýři vlastně sesekali procesor a paměť, jinak tu zůstává vše při starém. Telefon tedy dostal slušných 16 GB vnitřní paměti a pochopitelně nechybí slot na microSD karty. Jsou tu veškeré bezdrátové technologie jako NFC, LTE nebo Bluetooth 4.0. LTE podporuje prakticky všechna pásma, takže s S5 mini využijete i trochu netypické pokrytí od Vodafonu. Kromě čtečky otisků prstů je tu i senzor pro měření tepu, který možná využijí sportovci. Stejně jako u velkého modelu i tady najdeme na horní straně telefonu infraport. K němu se uvnitř váže aplikace, která umožní telefon nastavit jako dálkové ovládání řady domácích přístrojů, hlavně samozřejmě televize.

V softwarové složce nabízí S5 třeba 50 GB na úložišti Dropbox a je tu aplikace S Health, která umožní sledovat vaši fyzickou aktivitu i bez patřičného fitness náramku (ten ovšem možnosti využití rozšíří). Opět se tu shledáváme s aplikací Flipboard, která může servírovat aktuální zpravodajství z vámi oblíbených oborů a zdrojů do widgetu na hlavní obrazovce. Nálož dalších aplikací a služeb zdarma, kterou Samsung propaguje u S5, ovšem S5 mini nemá.

Zábava: poloviční rozlišení

Fotoaparát Samsungu Galaxy S5 mini dostal oproti velkému modelu poloviční rozlišení. To se může zdát jako velký krok zpátky, ovšem v praxi tomu tak není. Osmimegapixelový snímač v S5 mini je osvědčeným modelem třeba z loňského S4 mini nebo předloňského S3 a telefon s ním pořizuje povedené snímky. Ty jsou na rozdíl od S5 v plném rozlišení ve formátu 4:3, zatímco velký model fotí širokoúhle.

Ovládání foťáku je převzato z S5, takže prostředí je docela dobře přehledné a uživatel nebude tápat. Na levou stranu se nad tlačítko pro nastavení dají umístit ikony nejčastěji používaných funkcí, vpravo najdeme volbu režimů s možností stáhnout si několik dalších fotografických funkcí. Je tu například HDR režim (ten jde zapnout i z nastavení), režim sériového snímání, panorama, režim s kreativními úpravami snímků a další. Režimy si tu můžete poskládat podle libosti tak, aby ty nejčastěji používané byly vepředu. Foťák tentokrát vynechává možnost focení s rozmazáním pozadí, která stejně u S5 příliš nefunguje.

Výsledné snímky sice nejsou takové jako z velkého S5, ale mini se nemá zač stydět. Nebude to nejlepší fotomobil, ale podává překvapivě vyrovnané výkony a většina uživatelů bude s kvalitou snímků více než spokojena.

Shrnutí: mini s maxi nedostatkem

Nebýt až otravného uživatelského prostředí TouchWiz, které telefon nepříjemně zpomaluje, byl by Galaxy S5 mini naprosto skvělý smartphone. Takto musíme konstatovat, že je to lákavé zařízení, které se ovšem bude muset před konkurencí tvrdě bránit. A my bychom si ho namísto konkurentů nezvolili, byť oproti nim má i určité přednosti.

Pozice musí Samsung bránit i kvůli ceně, kterou firma při startu prodeje stanovila na 11 990 korun. To rozhodně není málo, obzvlášť když uvážíme, že za stejné peníze lze koupit vzhledově i konstrukčně atraktivnější HTC One mini 2. To je sice větší, ale do ruky padne stejně dobře a jeho kovové tělo vypadá opravdu skvěle. Samsung však boduje třeba lepší čitelností displeje nebo voděodolností.

Ještě těžším soupeřem pro S5 mini bude ovšem Sony Xperia Z1 Compact. Ta nedávno zlevnila na lákavých 9 990 korun, přitom nabízí mnohem výkonnější hardware než S5 mini a má i lákavější fotoaparát. Díky o trochu menšímu displeji (4,3 palce) je také Xperia menší a lépe padne do kapsy, zatímco v ruce se díky oblejším hranám drží lépe S5 mini. I Xperia je odolná vodě.

Mnoho dalších soupeřů už S5 mini nemá, malých smartphonů se zaměřením jako vlajkové lodě je relativně málo. Snad jen netradiční dvoudisplejový YotaPhone může zaujmout ty, kdo často čtou elektronické knihy, ale cena 14 tisíc korun je hodně vysoká. Starší Xiaomi Mi2s láká na skvělý displej a odladěný software, ovšem postrádá novoty jako LTE či NFC a nemá ani slot na microSD karty. A třeba nové LG G3 S se S5 mini vyhýbá tím, že má mnohem větší displej (5 palců).