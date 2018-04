Král smartphonů dospěl, náladový zůstává. Recenze Samsungu Galaxy S5

Už řadu let patří špičkové Samsungy řady Galaxy S k tomu nejvýkonnějšímu na poli smartphonů a v podstatě platí tak nějak za nejlepší volbu dané třídy. Hodně za to však může šikovná komunikace Samsungu a jeho rozmach v posledních letech. Konkurenci totiž samotnou kvalitou svých produktů nikdy nijak výrazně nedrtil. Ovšem v prodejních číslech je to jiná, tady je převaha opravdu drtivá a top modely Samsungu se jako jediné smartphony mohou prodejními čísly rovnat iPhonům.

Úspěch je dán především tím, že Samsung se v případě svých top-modelů Galaxy S chová vcelku konzervativně, nepřináší žádné výstřelky a jeho modely se snaží být hodně univerzální. Zatímco paměťová karta nebo výměnná baterie jsou pro některé soupeře téměř sprosté slovo, Samsung se obojího drží a uživatelé to oceňují více než luxusní kovová těla nebo voděodolná provedení u konkurence.

Plusy a mínusy Proč koupit? vysoký výkon

voděodolná konstrukce

perfektní displej

důraz na fitness aplikace

Proč nekoupit? vysoká cena

trochu nekonzistentní uživatelské prostředí

občasné zadrhávání

málo využitelný senzor otisků prstů Kdy? V prodeji Za kolik? 18 499 Kč

I nový královský model Galaxy S5 je v podstatě zastáncem této teorie postupné evoluce. Tentokrát je však novinek přeci jenom více než při poslední generační obměně, byť třeba čtečka otisků prstů nebo senzor pro měření tepu asi nejsou tím nejužitečnějším, po čem by uživatelé chytrých telefonů toužili. Alespoň ne v podání S5. Jenže když se k tradičním přednostem univerzálního zaměření S5 přidá voděodolnost a konečně také hodnotnější design, je jasné, že konkurence to bude mít opět nesmírně těžké. A to i přesto, že software nejnovějšího Samsungu by zasloužil ještě doladit.

Galaxy S5 je jednoduše špičkový smartphone, jehož koupí neuděláte chybu. Majitelé stávajícího typu S4 asi mnoho důvodů k upgradu mít nebudou, ovšem těm, kterým dosluhuje třeba předchozí Galaxy S III, by se mohla novinka zamlouvat. Je tu ovšem háček; cena nového špičkového Samsungu je hodně vysoká a sebevědomá, 18 500 korun je o 1 500 víc, než chtěl výrobce za S4 při jeho uvedení, a dokonce o 3 000 víc než stál v době svého kralování typ S III.

Vzhled a konstrukce: voděodolný elegán

Design byl hodně kritizovanou stránkou předchozích supertelefonů od Samsungu. Hodně plastu, navíc lesklého a ne úplně trvanlivého, toho není špičkový model úplně hoden. U S5 se spekulovalo o tom, že konečně přijde například s kovovým tělem, jenže se tak nestalo. I tak je S5 asi největším designovým posunem od samotného počátku řady S.

Po trochu kontroverzním loňském designu některých modelů s napodobeninou kůže včetně falešných stehů to letos Samsung zkouší jinak - imitací perforované kůže. A jde mu to mnohem lépe. Zadní kryt je totiž ze soft-touch materiálu (dojem z něj se u barevných variant může trochu lišit) a jemné důlkování působí elegantně - navzdory tomu, že si vysloužilo posměšné srovnání s typickou perforací náplastí.

Nový model nicméně působí elegantně a dokonce přináší lehký nádech luxusu. Přesně takový, aby se nenadřazoval nad své stájové kolegy, ovšem zároveň takový, aby to stačilo na umlčení nejhlasitějších kritik dosavadního designového pojetí modelů řady S. Nadále je však zcela jasné, že jde o smartphone značky Samsung. Rohy jsou teď méně zaoblené, ale stále typicky kulaté, home tlačítko pod displejem nenechá nikoho na pochybách, stejně jako uspořádání prvků nad displejem.

Boky obepíná stříbrný rámeček v imitaci kovu, záda jsou tvořena již zmiňovaným krytem s náznakem perforace. Trochu překvapí poměrně široké okraje okolo displeje, kdo čekal mezigenerační zmenšení rámečků, bude zklamán. Naopak, rámečky jsou trochu širší a telefon celkově povyrostl. Podílí se na tom i nárůst úhlopříčky displeje na 5,1 palce. Rozměry 142 x 72,5 x 8,1 mm jsou v každém směru větší než u předchůdce, totéž platí i pro hmotnost 145 gramů. Vypadá to, že si letos výrobci dali ve ztenčování a zmenšování konstrukce trochu pauzu. V ruce tak není S5 žádný drobeček, díky zaoblením se však stále drží docela dobře - tedy na poměry své kategorie.

Zpracování je precizní, vše lícuje a spáry jsou minimální. Ostatně, Samsung si tentokrát vlastně musel dát záležet, něco málo k tomu už prozrazuje krytka konektorů na spodní straně telefonu. Galaxy S5 je totiž vodě odolný a navazuje tak vlastně rovnou na dva modely - kromě klasického S4 i na model S4 Active, který se vyznačoval právě odolností vodě. Na rozdíl od konkurenčních telefonů Sony přitom Samsung zachovává rozebíratelnou konstrukci s odnímatelným zadním krytem i vyjímatelnou baterií. Zadní kryt je na své vnitřní straně vybaven těsněním, které má zabránit průniku vody do útrob smartphonu.

Voděodolnost jsme zatím netestovali, předsériový vzorek, který jsme měli k dispozici, byl označen nálepkou IP67 not tested. Nicméně pokud zrovna uživatel nezapomene správně připevnit kryt baterie a krytku konektorů, telefon by měl přestát koupel metr pod hladinou po dobu půl hodiny.

Displej a ovládání: cesta na vrchol a zase zpět

Jak jsme již zmiňovali, displej Galaxy S5 mírně narostl, jeho úhlopříčka je teď 5,1 palce. Full HD rozlišení, tedy 1 920 x 1 080 pixelů zůstalo zachováno, což se projevilo v mírném poklesu jemnosti zobrazení na 432 pixelů. Displej je opět typu Super AMOLED, u Samsungu však tentokrát věnovali velkou pozornost barevnému podání displeje. Už v základním nastavení je tak mírně potlačena až přehnaná barevnost dosavadních samsungů, ve filmovém režimu obrazu, který lze v menu zvolit, má pak displej jedny z nejpřirozenějších barev v současné produkci.

U Samsungu je až překvapivé, že například bílá má tentokrát studenější modrý nádech. Za pozornost stojí, že tento nádech zmizí ve chvíli, kdy se na displej uživatel dívá z jiného úhlu, než když oči displej probodávají kolmo. Přitom pozorovací úhly jsou tradičně perfektní a barvy se jinak ani pod největším úhlem nemění.

Celkově je barevnost displeje velmi dobře vyvážená a uživatel ji má možnost ještě volbou zobrazovacího režimu upravit dle svého vkusu. Navíc S5 na rozdíl od soupeřů využije celou plochu displeje, výrobce stále zůstává věrný ovládacím tlačítkům pod displejem. Ovládání samotného telefonu se nijak zásadně neliší od předchozího modelu S4. Jsou tu i chytré funkce jako sledování očí pro posuv stránkou nebo nezhasínání displeje.

Lišta pro rychlé spouštění vybraných aplikací, kterou lze zobrazit delším podržením tlačítka zpět, nově dovolí spustit dvě aplikace najednou, každou ve svém okně. Lze přitom určit, jak velkou část displeje bude aplikace zabírat. I tuhle funkce lze zcela vypnout, stejně jako panel nástrojů – malou ikonu, která bude viditelná přes kteroukoli aplikaci a která dovolí rychle spustit jednu z pěti oblíbených aplikací.

Další novinkou je možnost ovládání jednou rukou, kdy se gestem tahem palcem z kraje displeje doprostřed a rychle zpět obraz na displeji zmenší tak, že jde pohodlně po displeji dosáhnout jednou rukou. Gesto však vyžaduje dost cviku. Jsou tu i gesta pro ovládání některých dalších funkcí nebo bezdotykový náhled známý již z S4. Celkově však funkce nepůsobí tak otravně, jako dříve - Samsung je odladil a my jsme si přeci jen trochu zvykli. Navíc většinu těch, které nechcete používat, můžete vypnout.

Změnou prošlo i samotné uživatelské prostředí, především widgety teď mají jednodušší a elegantnější design a přísně hranatá okna. To je rys, který S5 převzal z uživatelského prostředí Magazine UI z tabletů řady Pro. Novinkou je také část domovské obrazovky Můj časopis, což je obdoba Blink Feed od HTC. Uživatel si tu může zvolit tématické okruhy, ze kterých se mu mají zobrazovat aktuální zprávy, na výběr jsou i jeho sociální sítě.

Zobrazení příspěvků z Facebooku tu však chybí. Grafika je opět jednoduchá, zprávy se jako titulek a úvodní fotografie zobrazují v obdélníkových oknech, na displej se vejdou okna tři. Funkce je založena na aplikaci Flipboard a pokud ji má uživatel zapnutou, zobrazuje se jako úplně levá obrazovka na úvodní stránce. Komu se takový přehled zpráv nelíbí, může jej jednoduše vypnout.

Samotná zbývající grafika prostředí je stejná, jako u dosavadních telefonů značky, změnou prošlo ještě menu nastavení. Tady jsou teď namísto textových položek a záložek kulaté ikony, které byly jakýmsi symbolem premiéry novinky. Upřímně, to, jak Samsung kombinuje tři různé grafické styly, nepůsobí úplně uceleným a uhlazeným dojmem, na nové podobě menu nastavení nám však více vadí fakt, že nám chvíli trvalo, než jsme se alespoň trochu zorientovali.

Samsung by se měl podle dohod s Googlem vracet k čistším podobám Androidu, jenže právě u S5 se od takového ideálu odchyluje asi úplně nejvíce ze všech svých dosavadních smartphonů. A to i přesto, že celkově uživatelské prostředí nepůsobí na první pohled z grafického hlediska tak přeplácaně.

Významnou novinkou v ovládání měl být i nový senzor otisků prstů, který je ukryt pod hardwarovým tlačítkem Home - tedy podobně jako u iPhonu 5s. Jenže tady veškerá podobnost s iPhonem končí. Zatímco u něj je senzor otisků prstů použitelný, u S5 je to s praktičností na pováženou. Senzor totiž není tak moderní, jako u iPhonu - nestačí prst přiložit, je nutné s ním přes tlačítko přejet. A to zásadně v tom směru, ve kterém jste si otisk prstu zadali.

Navíc senzor zatím rozpozná jen tři otisky a jejich využití není nic moc. V podstatě v současnosti slouží senzor jenom pro odemykání telefonu a to ještě jen v případě, že například váš firemní server nevyžaduje jen určitý typ zabezpečení. Třeba ten náš nám dovolí zaheslovat telefon pomocí PIN, ale už ne tahem prsty nebo právě otiskem prstu. Další funkcí je možnost zabezpeční plateb přes PayPal. Na ostatní možnosti využití si budeme muset počkat, Samsung by však měl umožnit senzor využít i vývojářům aplikací třetích stran.

Hardware Samsung Galaxy S5 se opět posunul oproti minulé generaci o trochu kupředu. 2 GB RAM tu zůstávají, nově je tu vylepšený čtyřjádrový procesor Snapdragon 801 s taktem jader 2,5 GHz, grafikou je Adreno 330. Výkonu je tu více než dost, dokazují to i výsledky v benchmarcích, kde S5 exceluje. Jenže v praxi je situace opět trochu komplikovanější, veškeré úpravy systému v režii výrobce totiž vyžadují hodně ladění a u Samsungu mají ještě co dohánět.

Alespoň u našeho testovacího kousku nebyl systém vždy úplně nejrychlejší. Ne, že by bylo prostředí v S5 pomalé, to vůbec, jenže někdy se prostě z ničeho nic vytratí plynulost a telefon se zbytečně zadrhává. A třeba spouštění fotogalerie, které je dlouhodobě u Samsungu potíží, tu trvá opět celou věčnost. Snad to opět napraví některé budoucí verze firmwaru, prozatím je ta naše testovací tou nejaktuálnější. Operačním systémem tu je samozřejmě Android 4.4.2 KitKat.

Baterie: superúsporný režim

Do mírně většího těla S5 se opět vešel o trochu větší akumulátor. Celková kapacita 2 800 mAh je docela solidní, byť ne rekordní. Baterie přitom zůstává výměnná, což je jeden z charakteristických rysů Samsungů řady S. Praktická výdrž hodně záleží na vytěžování telefonu, jak je už ostatně zvykem. Tentokrát se opět jistěji můžeme postavit za tvrzení, že v praxi telefon vydrží i dva dny poměrně intenzivního provozu.

Finta je v tom, že nám k tomu pomáhá sám Samsung novými softwarovými řešeními. Pokud totiž během druhého dne začne ukazatel stavu baterie nečekaně rychle klesat, lze takový pokles zastavit přepnutím telefonu do jednoho ze dvou úsporných režimů.

Ten první se jednoduše jmenuje úsporný a uživatel si v něm může vybrat i několik úrovní nastavení - lze v něm ručně zablokovat datové přenosy na pozadí, omezit výkon nebo ručně přepnout displej do zobrazení se stupni šedi. Druhou volbou je Ultra úsporný režim, kde už je většina nastavení dána výrobcem.

Uživatel si může v režimu vybrat několik aplikací, které bude moci spouštět - kromě telefonu, zpráv a internetového prohlížeče je tu místo ještě pro tři aplikace, na výběr je z osmi programů (Facebook, Google+, hodiny, ChatOn, Kalkulačka, Poznámka, Twitter, Záznamník). Ani jeden e-mailový klient však z běžného menu úsporného rozhranní nespustíte. Zajímavé je, že do některých aplikací se lze přepnout pomocí multi-taskingu. Telefon samozřejmě v tomto režimu funguje v zobrazení v odstínech šedi.

Výdrž je v tomto případě opravdu dlouhá, s plně nabitou baterkou lze takto přežít i více než 12 dní, zbývajících 10 nebo 15 % energie tak bohatě vystačí na zbytek pracovního dne pro příjem důležitých hovorů a zpráv, vyřizování e-mailů bude muset počkat.

Běžné funkce: dárky navíc

Běžné telefonní funkce či softwarová výbava Galaxy S5 se v podstatě nijak zásadně neliší od předchozích špičkových modelů výrobce. Co se hardwaru týče, nechybí tu podpora všech důležitých bezdrátových funkcí jako je NFC nebo sítě LTE. Telefon má 16 GB vnitřní paměti a nechybí samozřejmě ani podpora paměťových karet microSD a to s kapacitou až 128 GB.

Po softwarové stránce nám opět chybí trocha pozornosti v praktičtějším rozložení klávesnice. Numerická tlačítka sice mohou mít svou samostatnou řadu, jenže interpunkční znaménka se Samsung prostě na klávesnici asi nenaučí dát. Je nutné přepínat k alternativním znakům nebo i obyčejnou čárku ve větě psát delším podržením tlačítka s tečkou. Zajímavostí je možnost si k numerickým tlačítkům definovat libovolný text, který se po podržení takové klávesy automaticky napíše.

U volání také potěší již zmíněná gesta ovládání, kdy se přetočením telefonu ztlumí vyzvánění, hovor lze přijmout jednoduchým přiložením telefonu k uchu a podobně. I aplikační sada je vcelku obvyklá, je tu však několik novinek navíc. Krom vestavěné čtečky zpráv Flipboard (ta pohání obrazovku Můj časopis) je tu například roční předplatné Bloomberg Businessweek+ zdarma.

Samsung se také snaží více pracovat s on-line službami a úložišti, krom jeho vlastních služeb tak v telefonu najdeme například program Evernote nebo úložiště Bitcasa. Podobně jako u Bloombergu i tady jsou k dispozici různá zkušební období služeb zdarma. Samsung to prezentuje tak, že celkem je tu dárků v hodnotě téměř 16 000 korun. Ve skutečnosti ovšem málokdo využije všechny nabízené možnosti a po skončení určité zkušební doby zdarma bude muset uživatel zaplatit nebo užívání ukončit či se spokojit s omezenou úrovní služby.

Volný čas: 16 megapixelů a důraz na fitness

V oblasti využití volného času se Samsung Galaxy S5 nově soustředí na aktivní trávení času a tudíž různé fitness funkce. Výrobce sám bude k telefonu propagovat své chytré hodinky Gear a také nový chytrý fitness náramek Gear Fit, k nim budou v telefonu patřičné obslužné aplikace. Ale i bez nich dovede S5 dobře sledovat to, jestli jste alespoň trochu aktivní a bude vás k aktivitě mírně nutit.

To nově zajišťuje aplikace S Health, která může svým způsobem zastat funkci různých fitness náramků a jejich speciálních aplikací. Náramky jako takové budou třeba v měření ušlé vzdálenosti přesnější, ovšem S5 orientačně postačí. Skoro je otázkou, proč si náramek nebo hodinky za další tisíce korun k telefonu pořizovat, snad na to budeme moci přijít při nějakém brzkém testu.

Aplikace S Health dovede díky senzorům v telefonu sledovat nejen počet kroků (a tudíž vypočítat, kolik kalorií asi spálíte), ale má i režimy pro cvičení - ať už pro chůzi, běh, jízdu na kole nebo pěší turistiku. Zvukový průvodce vás může při takovém cvičení povzbuzovat k výkonům, které lépe zocelí vaši fyzičku, ke cvičení si lze přímo v aplikaci pustit libovolnou hudbu.

Aplikace samozřejmě zaznamená i trasu, kterou jste běželi a má další obvyklé funkce. Lze do ní zaznamenávat příjem potravy a v budoucnu do ní půjde nainstalovat i další plug-iny s novými funkcemi. Specialitou je také funkce pro měření tepu - k tomu slouží docela nenápadný senzor na zadní straně pod fotoaparátem. I jeho přesnost je všelijaká, ale pro základní orientační měření postačí.

Vylepšení se oproti předchozímu modelu dočkal i fotoaparát. Jeho rozlišení narostlo na 16 megapixelů, což S5 přibližuje třeba dvacetimegapixelovým Sony. Fotoaparát je za běžných podmínek hodně rychlý, jeho start však přeci jenom moment trvá. Opět je tu spousta chytrých režimů třeba pro akční snímek, zkrášlení tváře, panorama, zajímavou novinkou je virtuální prohlídka určitého místa, kdy nasnímáte průchod daným místem. Stáhnout se opět dají i další režimy, jako například pro sportovní focení.

Možnosti nastavení fotoaparátu jsou vesměs sdruženy pod tlačítkem nastavení, nejpoužívanější funkce si však uživatel může z tohoto rozsáhlého menu naskládat pod levou lištu nad tímto tlačítkem. Různých možností nastavení je celá řada, ovšem plně manuální kontrolu parametrů focení stále Samsung nenabízí.

Důležitá je ovšem hlavně kvalita výsledných snímků. A ta je opravdu velmi dobrá, Samsung zlepšil chování fotoaparátu především ve zhoršených světelných podmínkách, takže i v této oblasti teď patří S5 ke špičce. Celkově jsou snímky opravdu parádní a Samsung můžeme prohlásit za jeden z nejlepších fotomobilů současnosti. Pokud by měl výrobce něco zlepšit, tak jsou to občasné přepaly za slunečného počasí, občas trochu tápající autofokus a s ním související občasné zpoždění v pořizování snímků.

Shrnutí: prostě nejvyšší třída

Samsung Galaxy S5 je jednoduše extratřída, nikdo ani nemohl očekávat, že by nejlepší smartphone od Samsungu na špičku nepatřil. Možná učinil trochu menší krok kupředu, než se od něj očekávalo, to však nic nemění na jeho zařazení. Na telefonu se nám líbí jeho konečně hodnotnější design, opravdu povedený fotoaparát a špičkový displej, který řadí Samsung na vrchol současné produkce.

Jenže S5 není bez chyb. Novinky jako senzor otisků prstů nebo senzor pro měření tepu nemají v praxi takový význam, jako se mohlo zdát podle prvních prezentací. Samsungem upravený Android 4.4.2 opět místy postrádá pro top model tolik potřebnou plynulost a samozřejmou rychlost. Jenže asi ze všeho nejhorší je cena. Samsung si za Galaxy S5 žádá neuvěřitelných 18 500 korun, což je částka, za kterou jste si před dvěma lety koupili tehdejší top-model výrobce a ještě vám zbylo na nějaký obyčejný smartphone pro někoho dalšího z rodiny. Přitom právě technický pokrok tu není oproti předchozím modelům tak zásadní a příplatek je veliký.

Galaxy S5 tak bude o zákazníky soupeřit nejenom s letošní extratřídou, která také zrovna míří do projdeje, ale i s loňskými top-modely, které vlastně nejsou v praxi o nic horší. Sony a jeho Xperia Z2 by měla být stejně bláznivě drahá jako S5, ani nové HTC One M8 není o mnoho levnější (stojí 17 499 korun). Jenže třeba loňský Samsung Galaxy S4 seženete za zhruba 13 000 korun, Xperia Z1 stojí asi 15 500 korun (a navíc může s uvedením Z2 zlevnit), loňské HTC One je k dostání asi za 13 000 korun s pamětí 32 GB.

A pak je tu třeba skvělé čínské Xiaomi Mi3, kterému sice chybí LTE a jeho foťák není vždy zcela přesvědčivý, jenže je softwarově perfektně vyladěné a stojí jen 11 000 korun, u některých prodejců i méně. Nebo třeba parádní LG G2 s netradičním tlačítkem na zádech, které stojí rovněž asi 11 000 korun. Nepochybujeme o tom, že Galaxy S5 bude mít i přes vysokou cenovku úspěch, ovšem propastný cenový rozdíl oproti řadě vůbec ne špatných telefonů stojí jistě za zvážení.

Samsung Galaxy S5 a konkurence

Samsung Galaxy S5 je osazen 5,1 " displejem s Full HD rozlišením (1 080 × 1 920 obrazových bodů). Telefon pohání čtyřjádrový procesor s architekturou Krait taktovaný na 2,5 GHz. Operační paměť má kapacitu 3 GB, hlavní fotoaparát nabízí rozlišení 16MPix. Cena: 18 499 Kč

Sony Xperia Z2 nabízí novinku v podobě sluchátek s funkcí potlačování hluku. Fotoaparát s rozlišením 20 megapixelů funkci pro simulaci hloubky ostrosti (rozmazání popředí nebo pozadí) nebo schopnost natáčet video rychlostí až 120 snímků za sekundu s následnou možností zpomalení záznamu.displej dostal úhlopříčku 5,2 palce. Neprodává se