Mistr (téměř) neomezených možností. Recenze Samsungu Galaxy S4

O nejprodávanějším špičkovém androidím smartphonu pro letošní rok je nejspíš rozhodnuto. Síle Samsungu se může rovnat málokdo a jelikož HTC promeškalo kvůli problémům s výrobou náskok, který získalo dřívějším uvedením modelu One, nemusí Samsung ani konkurenci stahovat.

Oproti HTC bude mít Samsung výhodu i v tom, že jeho přístroj představuje podstatně konzervativnější přístup k tomu, jak má dnes top smartphone vypadat. V podstatě jedinou kontroverzí tohoto modelu je už od uvedení snad až přílišná podobnost s jeho předchůdcem. Opravdu, neznalý člověk si může S III a S 4 vcelku snadno splést. Ale S 4 je prakticky ve všech ohledech o krok dále.

Na druhou stranu, zásadních praktických rozdílů mezi oběma kousky není příliš a Samsung bude muset uživatele dosavadní vlajkové lodi často hodně přesvědčovat, aby přešli na novější model. Argumentovat u toho bude snad ještě větší univerzálností novinky, Samsung si dal opravdu hodně záležet, aby toho S 4 uměla co nejvíce a vyhověla nárokům téměř kteréhokoli uživatele.

Plusy a mínusy Proč koupit? výborná univerzální výbava

vynikající displej

elegantní vzhled

Proč nekoupit? slabší výdrž baterie

pro někoho složité pokročilé funkce

vysoká cena Kdy? V prodeji Za kolik? 17 000 Kč

Nám se na S 4 asi nejvíce líbí kombinace pětipalcového Full HD displeje a rozměrů, které jsou dokonce menší než u předchůdce. Spolu s konstrukcí dospěl i design a S 4 působí podstatně luxusnějším dojmem než S III. Pihy na kráse se u S 4 hledají těžko. Výdrž baterie není kdovíjak světoborná a záplava různých chytrých softwarových funkcí je taková, že se v nich snad ani nejde kompletně orientovat. Navíc některé softwarové vychytávky tu jsou spíše do počtu a v praxi často nefungují. Úsměv na tváři dovede zmrazit také cena, 17 000 korun za top smartphone je opravdu hodně.

Vzhled a konstrukce – i plast může působit luxusně

Design Galaxy S 4 opravdu není vůbec převratný a je pozvolnou evolucí tvarů předchozího modelu. Podobnost je tu veliká, krátce po představení, než jsme si tvary telefonu trochu vryli do paměti, se nám oba přístroje dost pletly a bylo snadné vzít do ruky omylem ten druhý telefon, než jsme chtěli.Teď však už vidíme rozdíly mezi S III a S 4 daleko jasněji. Na fotografiích to tak možná příliš nevypadá, ale změny v designu novince rozhodně prospěly. Ač jde zdánlivě pouze o nuance, design dospěl a S 4 působí daleko solidnějším a elegantnějším dojmem než S III. Může za to celkové uklidnění tvarů a větší důraz na vzhled použitého materiálu.

Základní tvary zůstaly stejné, ale S 4 je například podstatně méně oblý než předchůdce. Vidět to je především u rohů, které jsou sice stále ještě hodně zakulacené, ale už tu neplatí, že bychom na telefonu v podstatě nenašli rovnou linku. I přechod hran do zad má menší zakulacení než dříve. Stříbrný pásek, který obepíná boky telefonů, má tentokrát konstantní tloušťku a jeho linka se neprohýbá, jako u S III.

Použitým materiálem je stále plast, rozhodně však S 4 nepůsobí tak plastově a lacině, jako S III. Telefon dokonce dostal solidní nádech luxusu. Ne takový, aby působil příliš honosně, ale zase dostatek na to, aby bylo vidět, že nejde o žádnou levnou hračku. Podle nás je to přesně ideální mix, který neprovokuje a bude vyhovovat širokému spektru zákazníků.

Kryt baterie, který kryje v podstatě celou zadní plochu, dostal pod lesklým povrchem jemnou mřížkovanou strukturu. Tento detail působí velmi elegantně a z jednoduchých lesklých zad dělá na pohled daleko příjemnější plochu. Více je struktura výrazná u tmavé barevné varianty, v případě světlé verze je efekt trochu nenápadnější. V obou případech jej však hodnotíme kladně.

Překvapivě dobře padne S 4 i do ruky. Ačkoli do telefonu inženýři nacpali větší displej, podařilo se dokonce vůči předchůdci mírně zmenšit rozměry. S mírami 136,6 x 69,8 x 7,9 mm sice stále patří S 4 mezi ty opravdu velké smartphony, ve třídě pětipalcových monster je ovšem menší (ale tlustší) jenom Sony Xperia ZL, která se u nás neprodává. Překvapí i hmotnost jenom 130 gramů, což je i přes mohutnou výbavu o 3 gramy méně, než u staršího modelu.

V ruce sedí S 4 díky kombinaci těchto faktorů docela dobře, určitě není potřeba si zvykat na nové větší rozměry telefonu. S III ale do dlaně pocitově padne o trochu lépe a to díky výraznějšímu zaoblení na spodní straně a také oblejšímu přechodu do zad. Novinka překonává starší model v kvalitě zpracování, především lícování jednotlivých dílů a zadního krytu je daleko lepší. I to přispívá k luxusnějšímu pocitu z novinky, byť samozřejmě zero-gap design jako u HTC One to není.

Krátce se ještě pozastavme u ovládacích prvků a dalších detailů na těle telefonu. Rozložení zůstalo tradiční, vpravo vypínací tlačítko, vlevo přepínač hlasitosti, dole uprostřed micro USB konektor a nahoře 3,5 mm jack. Pod displejem zůstalo hardwarové tlačítko home a po jeho stranách senzorová tlačítka, na zádech zůstal na svém místě fotoaparát a jen se přestěhoval hlasitý reproduktor (do spodní části) a blesk, který je nyní pod čočkou foťáku. Logo výrobce se prakticky nehnulo.

Galaxy S 4 se z počátku bude prodávat ve dvou barevných variantách – bílé a černé. Obě mají něco do sebe, černá je výraznější díky lépe viditelnému vzoru na krytu, bílá sází více na nenápadnou eleganci. Co se otisků prstů týče, nemají si barevné varianty příliš co vyčítat, šmouhy jsou vidět na zadním krytu u obou a schopnost je maskovat záleží na úhlu pohledu. O trochu lépe je na tom bílé provedení. Překvapivě méně náchylný na zapatlávání je displej.

Displej a ovládání – přidáváme

Právě displej je jednou z výraznějších hardwarových novinek, byť v praxi nemusí uživatelé rozdíl příliš poznat. Úhlopříčka pět palců a Full HD (1 920 x 1 080 pixelů) rozlišení jsou naprosto špičkové parametry, na druhou stranu skok oproti předchůdci se 4,7 palcovým HD panelem není na první pohled tak výrazný. Při bližším zkoumání však opravdu objevíme rozdíly, větší jemnost (441 pixelů na palec) se projevuje třeba v internetovém prohlížeči a znát je i v graficky propracovaných hrách – ovšem nikoli těch akčních, tam se rozlišení trochu ztratí. Vynikající je displej také při přehrávání videa, ideálně samozřejmě ve Full HD rozlišení.

Technikou jde stále o Super AMOLED panel s Pen Tile mřížkou, tedy s mřížkou s nižší hustotou sub-pixelů než u klasických TFT panelů. Zatímco u Galaxy S III se dal vůči konkurenci pozorovat droboučký rozdíl v obrazové kvalitě, u S 4 a Full HD už je to prakticky nemožné, ostrost je opravdu vynikající. Displej má pro Samsung tradiční hodně živé barevné podání a možnost nastavit si trochu barvy displeje v menu tentokrát příliš nepomáhá. Všechny čtyři režimy, které se tu nabízí, totiž na hodně živé barvy spoléhají. Kdo tedy nemá až nepřirozeně kolorované barvy rád, musí se poohlédnout u konkurence.

Ostatně, na přímé srovnání displejů Galaxy S 4 a HTC One se opravdu těšíme, loňským králem v této disciplíně je dle nás HTC a uvidíme, zda se podaří Samsungu porážku oplatit. Uvidíme, jak se projeví například trochu větší zrcadlení displeje, než bychom čekali. Překvapivě to nemá vliv na čitelnost displeje na přímém slunci, tady funguje dobře automatika, která nejenom že přizpůsobuje intenzitu podsvícení, ale také upravuje výstup podle aktuálního obrazu i světelné situace.

Co se ovládání týče, vše zůstalo prakticky při starém. Samsung stále nepřešel k softwarovým tlačítkům nebo jiným řešením, je věrný svému hardwarovému home a klávese zpět vpravo a menu vlevo. Spíše než na změny v prostředí se v Koreji soustředili na různá softwarová vylepšení. Displej tak jde například ovládat v rukavicích a v některých případech není nutné se ho vůbec dotýkat.

Třeba při přehrávání videa stačí podržet prst mírně nad displejem a takto lze sledovat náhledy videa v čase. Tato vcelku zajímavá a užitečná funkce má ovšem tu nevýhodu, že uživatel vlastně ani nemusí vědět, že ji má k dispozici. Pro objevení toho, kde všude bezdotykové ovládání funguje, je nutné buď nastudovat manuál nebo zkoušet, zkoušet a zase zkoušet. A nebo hodně pečlivě studovat jednotlivá nastavení funkcí.

Horní část nad displejem je plná senzorů.

Podobné tápání nastává při další vylepšené funkci, kterou je ovládání telefonu pohybem očí. Zní to naprosto skvěle a skvělé by to bylo, kdyby funkce fungovala vždy, všude a spolehlivě. Jenže to úplně neplatí. Základem je funkce aktivního displeje, kdy telefon i přes nastavenou dobu vypnutí displeje zobrazovač nevypne, dokud se na něj uživatel dívá. Tuto funkci měl už Galaxy S III a fungovala tak napůl, u S 4 je to podstatně lepší a software si lépe poradí i s rozpoznáváním očí schovaných za brýlemi.

Další užitečnou drobností je inteligentní otáčení displeje. Telefon sleduje, z jakého úhlu se na něj uživatel dívá a podle toho upravuje otáčení displeje. Například tak displej nemusí nutně otočit do zobrazení na šířku, když uživatel leží a na displej se vlastně chce dívat normálně. Hodnocení této funkce se provádí docela těžko, ale zdá se, že plní svůj účel docela dobře, otravné nechtěné otáčení displeje je tu minimalizováno, byť ne zcela odstraněno.

Naopak Funkci Inteligentní pauza raději okamžitě vypínáme. Toto řešení sleduje oči uživatele při přehrávání videa a to pozastaví, pokud uživatel očima od obrazovky uhne. Stačí opravdu jen mrknout mimo a video se zastaví a zase hned spustí, je to hodně otravné a užitečnost této funkce moc nechápeme. Ale jde vypnout, takže vadit nemusí.

Naprosto skvělá by mohla být funkce inteligentní posouvání. Jde o skrolování obrazovky jen za pomoci pohybu očí. Zní to dokonale a když se podaří funkci opravdu využít, pocity jsou velmi dobré. Jenže potíž je v tom, že posouvání očima funguje jenom někde a jenom někdy. Aktivní může být třeba v internetovém prohlížeči. Jenže jenom v tom vestavěném, třeba v Chrome, který je předinstalován také, už to nefunguje. Navíc softwarové automatice u této funkce hodně vadí třeba protisvětlo nebo nedostatek světla, takže si skrolování očima často ani neužijete.

Kladně hodnotíme, že telefon alespoň dává najevo, zda funkce funguje či ne. Na displeji se v takovém případě mohou (ale nemusí, jde to vypnout) zobrazovat velké ikony očí, které dávají najevo, že teď zrovna telefon oči zaregistroval. Až Samsung tuto funkci jednou vyladí k dokonalosti a půjde ji používat napříč uživatelským prostředím telefonu, bude to opravdu skvělá vychytávka. Opět platí, že ji lze vypnout, stejně jako další chytré funkce.

Těmi jsou třeba gesta, která opět mohou hrát roli v ovládání telefonu. Tak třeba přejetím prsty položenými přes celou šířku displeje lze skokově skrolovat v prohlížeči, mávnutí hranou dlaně přes displej slouží k listování mezi obrázky v galerii nebo třeba přepínání skladeb v hudební přehrávači, docela zajímavá je i možnost přesouvat ikony na domovské obrazovce podržením ikony jedním prstem a mávnutím ruky nad displejem, čímž se listuje mezi jednotlivými stránkami. Funguje to i na přesouvání schůzek v kalendáři. Letmé mávnutí rukou nad zhasnutým displejem zobrazí aktuální čas a datum, stav baterie a zameškané události.

Funkční jsou i pohybová gesta známá už z Galaxy S III. Tak třeba když uživatel vezme do ruky neaktivní telefon se zmeškaným hovorem, přístroj zavibruje. Vytočit telefonní číslo lze jen tím, že přístroj přiložíme k uchu, otočením telefonu jde utlumit vyzvánění příchozího hovoru. Je toho opravdu hodně, co Galaxy S 4 v oblasti ovládání přináší a jaké možnosti uživateli nabízí. Jsme si však prakticky jisti, že do krve přejde uživatelům jen menší množství z těchto funkcí, řada z nich vyžaduje cvik a zvyk. A to je tu ještě ovládání hlasem.

Co se samotného operačního systému týče, je tu klasický Android 4.2.2 Jelly Bean s grafickou nadstavbou Samsungu. Telefon je ve většině případů bleskurychlý a reakce na uživatelské pokynu jsou okamžité, jenže nastávají tu situace, kdy tomu tak úplně být nemusí. Stávalo se nám například, že na odemykací obrazovce telefon dobře nezaznamenal rychlé naťukání čtyřmístného hesla, rychlé posouvání v prohlížeči nebo třeba také v Google Play není vůbec plynulé, obraz se hodně seká.

Zdá se, že svůj díl viny na tom ponesou právě zapnuté speciální funkce, telefon totiž krom běžných dotyků vlastně neustále kontroluje, jak že by to ještě mohl chtít uživatel s ním zacházet. Věříme, že to výrobce dovede doladit s nějakým budoucím softwarovým updatem, nedostatkem výkonu totiž telefon rozhodně trpět nemůže. O pohon se totiž stará čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 600 s taktem jader 1,9 GHz, grafikou Adreno 320 a 2 GB RAM. Takt je tak vyšší než u HTC One, takže i teoretický výkon by měl být o něco málo vyšší. Detailní benchmarky si však ponecháme až do vzájemného srovnání. Vězte však, že S 4 je jedním z nevýkonnějších smartphonů současnosti, ne-li úplně tím nejvýkonnějším.

Baterie – za funkce a výkon se platí

Vysoký výkon a hromada chytrých funkcí si vybírají daň v podobě jen tak tak uspokojivé výdrže baterie. A to má prosím Galaxy S 4 akumulátor s vysokou kapacitou 2 600 mAh, navíc je akumulátor výměnný. Jenže ani velké množství energie nedovede telefon udržet v chodu výrazně déle než jeden den. Displej s vysokým rozlišením je tu samozřejmě hlavním žroutem energie, ovšem přidávají se k tomu i chytré funkce, které běží na pozadí a jejichž používání telefon vlastně neustále sleduje. Je možné, že při povypínání těchto chytrých funkcí se výdrž prodlouží, ovšem uživatel tím přijde o řadu věcí, díky kterým S 4 vyčnívá nad konkurencí. Je to tedy otázka volby. Raději však u Galaxy S 4 počítejte s nabíjením každou noc.

Telefonování a zprávy – vše vlastně při starém

Jestliže třeba v oblasti ovládání a dalších kategoriích se Galaxy S 4 oproti svému předchůdci posunul o několik kroků dále, v případě telefonování a práce se zprávami zůstává v podstatě vše při starém. Ostatně, ono mnoho důvodů pro změnu nebylo, telefonní aplikace nebo SMS aplikace a její klávesnice jsou dostatečně kvalitní a mnoho důvodů ke stížnostem nedávají. Tak například samozřejmostí je vyhledávání v kontaktech pomocí číselníku a T9 predikce, při psaní zpráv zase lze využít populární Swype, tedy psaní tahy po klávesnici.

Nezměnila se ani jedna drobnost, kterou kritizujeme prakticky u každého Samsungu – tou je chybějící čárka na klávesnici, pro její napsání je potřeba se buď spoléhat na predikci, která kýžené interpunkční znaménko nabídne, nebo je nutné se přepnout či podržet klávesu s tečkou. Přitom mezerník má na displeji doslova velkorysý rozměr a jedno malé tlačítko navíc by jeho použitelnosti vůbec neuškodilo. Dodejme, že i při používání Swype, který píše s diakritikou, nedochází ke zkracování SMS na 70 znaků. Bohaté jsou i možnosti nastavení predikce a opět funguje i hlasové zadávání textu, u toho je to však stále špatné s interpunkcí, kterou software nerozpoznává a nelze ji ani rozumně nadiktovat. Přítomná je i možnost rozpoznávání ručně psaného písma.

Chytré funkce k ovládání hovorů jsme většinou popsali už v kapitole o ovládání. Tady jen zmíníme, že telefon je vybaven i funkcí aktivního potlačování okolního hluku. Funguje to opravdu dobře, trochu s podivem však je, že v základu je tato funkce vypnutá. Je nutné ji najít v menu a zapnout.

Organizace a data – univerzální hráč

Ani v datové a organizační výbavě nedošlo u Galaxy S 4 k mnoha změnám, objevuje se tu jen tu a tam nějaký nový software. Tak například co se úložné kapacity týče, telefon se u nás bude prodávat s 16 GB vnitřní paměti, kterou lze dále rozšířit pomocí microSD karet až do kapacity 64 GB. Z vnitřní paměti je hned od počátku k dispozici jen něco přes 9 GB, takže paměťová karta se určitě bude náročnějším uživatelům hodit. Pro přístup k paměťovce je nutné sundat kryt baterie, ale akumulátor už může zůstat na místě.

Co se hardwarové datové výbavy týče, ta je opravdu bohatá, na druhou stranu úplně kompletní není. Může za to absence LTE v provedení, které je v našich končinách prodávané. Jinak ovšem nechybí nic. Bluetooth je tu ve verzi 4.0, USB port podporuje funkce USB Host a USB On the Go. Telefon podporuje GPS i Glonass navigaci.

Podobně jako u HTC One tu zažívá svůj návrat i infraport. Je na vrchním okraji telefonu, je to vlastně taková nenápadná tečka. Funguje velmi podobně, jako u HTC. K ovládání jeho funkcí slouží aplikace Samsung Watch On, která si stejně jako u HTC umí stáhnout program televizí v daném státě, stejně jako u HTC však mezi podporovanými zeměmi chybí Česká republika. Zdá se, že dodavatel softwaru je asi shodný. Druhou částí Watch On je samotné dálkové ovládání. Lze takto ovládat třeba televizi, set-top-box a další příslušenství. Stačí vybrat značku výrobce a základní funkce pak telefon obsáhne, opět tu však chybí tlačítko pro přístup k přehledu programů.

K chytrým funkcí telefonu můžeme zařadit třeba i funkci Samsung Link. Pomocí ní lze sdílet třeba fotografie na displeji jiných zařízení, která si uživatel zaregistruje na stránce link.samsung.com. Další specialitou je aplikace S Health, pomocí které může uživatel sledovat příjem kalorií a jejich výdej. Program například počítá kroky, které s telefonem nachodí. Ideální spalování telefon spočítá podle zadaných osobních dat (věk, hmotnost a podobně). Uživatelé si zde mohou vést třeba záznamy o své hmotnosti, ukládat si tréninkové záznamy a sledovat příjem potravy.

V tomto programu také fungují výsledky práce dvou nových senzorů, které Galaxy S 4 obsahuje. Telefon totiž obsahuje teploměr a vlhkoměr a pomocí nich tedy měří vlastnosti okolního prostředí. Přesnost měření není kdovíjaká, ale pro orientaci to stačí, lepších výsledků samozřejmě dosáhneme, pokud necháme telefon chvíli ležet v klidu na jednom místě.

Další softwarovou novinkou (krom vestavěné čtečky QR kódů se schopností rozpoznávat písmo) je funkce Group Play, pomocí které lze s dalšími stejně vybavenými telefony sdílet hudbu, obrázky, dokumenty nebo takto hrát multiplayerové hry. Podobně jako u předchozí generace telefonu dostane uživatel i 50 GB místa na on-line úložišti DropBox. Funkce S překladač je pro našince téměř k ničemu, automatický překladač totiž nepodporuje češtinu.

Zábava – přestup na 13 megapixelů

Řada popisovaných funkcí souvisí se zábavou – ať už některé softwarové vychytávky nebo třeba přítomnost infraportu. Nezmiňovali jsme zatím třeba fakt, že USB port telefonu funguje i jako TV výstup, pochopitelně s patřičným kabelem, který ovšem není součástí balení.

Výraznou evolucí prošel oproti předchozímu modelu fotoaparát. Nově má rozlišení 13 megapixelů a získal další velké množství nových softwarových vylepšení. Tím tak trochu dotahuje konkurenci, která přišla s řadou chytrých funkcí fotoaparátu jako první. Kromě klasických fotografických módů je tu nový zdokonalený automatický režim, který se snaží lépe detekovat scénu, podobně jako u konkurence. Přibyla funkce akčního snímku, kde lze rozfázovaně zachytit pohyb objektu, dále je tu funkce animovaného snímku, možnost výběru nejlepší fotografie ze série, nejlepší výraz obličeje, možnost pořízení snímku se zvukovým záznamem nebo schopnost vymazat z fotografie nechtěný objekt. Tradiční je velmi dobře fungující panoramatický režim nebo HDR.

Zvláštností je i režim fotografování oběma fotoaparáty najednou. Hlavní fotoaparát pořídí snímek scény před uživatelem a čelní kamera může zachytit třeba obličej uživatele nebo scénu za ním, umístěnou do rámečku. Samsung mírně změnil uživatelské prostředí fotoaparátu a nejsme si úplně jisti, že je to ku prospěchu věci. Rychlá nastavení totiž nejsou tak dostupná, jako bychom si představovali. Rychle dostupná je totiž jenom změna režimu a volba fotoaparátu (nebo obou najednou). Třeba k nastavení režimu blesku jsou ovšem nutné dva kroky a podrobnější nastavení jsou ještě vzdálenější. K těm snáze dostupným volbám lze přidat tři.

Přednější než ovládání je ovšem pochopitelně obrazová kvalita fotoaparátu. Ta je na vysoké úrovni, na rozdíl od soupeřů nemá S 4 tak silné problémy s detaily ve snímcích, šum i snaha o jeho redukci jsou na rozumné úrovni i v horších světelných podmínkách. Ovšem za úplně nejlepší fotoaparát ho prohlásit nemůžeme, kvalitativní skok oproti předchozímu modelu tu téměř poznat nejde, projeví se spíše rozdíly v extrémnějších světelných podmínkách. Snímky se nám také zdají trochu bledé, což jistě dořeší případný budoucí softwarový update. Každopádně se fotoaparát S 4 řadí k současné špičce.

Telefon umí natáčet i video a to ve Full HD rozlišení s frekvencí 30 snímků za sekundu. Dostupné jsou i módy zpomaleného nebo zrychleného záznamu. Kvalita videa je na vysoké úrovni, ovšem opět platí, že prudké pohyby nejsou při natáčení mobilním telefonem moc dobré. Naopak telefon nemá potíže s přeostřováním v natáčené scéně, což býval neduh u předchůdce.

Shrnutí – univerzální top model

Samsung Galaxy S 4 je opravdu špičkový smartphone, který bude zcela jistě oslovovat velmi široké publikum. Oproti konkurenci vyniká telefon jakousi univerzálností. Kombinaci vcelku klasického ovládání s pětipalcovým Full HD displejem, spoustou paměti i slotem na karty a vyměnitelnou baterií totiž v dané třídě jinde nenajdeme. Vzhledem k univerzálnosti telefonu však existují i oblasti, kde konkurence Samsung překonává, a to nikoli o málo. S 4 se to však snaží napravit záplavou softwarových funkcí, které mají uživateli zpříjemnit zacházení s telefonem. Ne vždy však fungují úplně tak, jak by měly.

Samsung Galaxy S 4 a Sony Xperia Z

Že bude S 4 nejprodávanějším androidím top modelem je prakticky jisté. Ovšem konkurence je letos silnější než kdy jindy. Hlavním soupeřem bude trochu extravagantní HTC One, které vyniká nepřekonatelnou kvalitou zpracování a špičkovým displejem. Jeho ovládání je možná za každou cenu jiné a zatím nás úplně nepřesvědčil jeho fotoaparát. Dalším konkurentem je Sony Xperia Z, která nadchne designem a voděodolnou konstrukcí. Oproti S 4 je ovšem výrazně větší a hůř sedí v ruce. Kvalit soupeřů také nedosahuje displej, který trpí především horšími pozorovacími úhly.

Samsung Galaxy S 4 a nový Huawei Ascend D2

Prozatím asi posledním významným soupeřem je Huawei Ascend D2. Ten je podobně jako Sony trochu těžkopádnější, ovšem jinak je to překvapivě silný soupeř. Ve výbavě mu nechybí nic podstatného a překvapuje cena. Zatímco všichni soupeři se oficiálně mají prodávat za cenu 17 000 korun (reálně je lze sehnat levněji, především to platí pro Sony), Ascend D2 má cenovku nasazenou na hranici 14 000 korun. A to je hodně zajímavá úspora. Pro Huawei tedy hovoří cena, Samsung je však jakousi volbou z rozumu. Pro Sony nebo HTC se musíte nadchnout.

Samsung Galaxy S 4 a konkurence

Samsung Galaxy S 4 je špičkový smartphone s pětipalcovým displejem a tloušťkou pouhých 7,9 mm. Fotoaparát se chlubí vysokým rozlišením 13 megapixelů. Uživatelská paměť nabízí velikost 16, 32 nebo 64 GB. Má i slot na paměťové karty microSD. Cena: 17 000 Kč

HTC One míří proti vlně smartphonů s pětipalcovými Full HD displeji, razí totiž filozofii, že méně je někdy více. Telefon skvěle padne do ruky, a to díky tvarovaným zádům. Fotoaparát má také řadu chytrých funkcí, které HTC zahrnulo pod pojem Zoe. Fotoaparát s puštěnou funkcí Zoe pořídí pět snímků vlastně ještě během toho, kdy se spouští a než zmáčknete spoušť. Cena: 17 000 Kč

Sony Xperia Z boduje především dokonalým pětipalcovým displejem s Full HD rozlišením a atraktivním designem. Vestavěný fotoaparát nabídne kapacitu 13 megapixelů a samozřejmostí je funkce automatického ostření nebo detekce obličeje. Cena: 17 000 Kč