Nejvýkonnější Samsung za šílenou cenu. Recenze Samsung Galaxy Note Edge

Už klasický Note 4 patří k nejdražším telefonům na našem trhu. V recenzi jsme jej velmi chválili, ale nad cenovkou trochu kroutíme hlavou. U typu Note Edge se stejnou výbavou je situace ještě drsnější. S cenou 23 490 korun je tohle nejen nejdražší model Samsungu, ale také jeden z vůbec nejdražších smartphonů na trhu.

Víc už stojí jenom některá provedení iPhonu 6 (model 6 se 128 GB paměti a typ 6 Plus se 65 a 128 GB) a pak samozřejmě luxusní smartphony značky Vertu. U Note Edge ovšem cena asi není tím, co by zájemci o tento model řešili. Je to technická špička, určitá ukázka toho, co nás čeká v blízké budoucnosti.

Jako takový bude tento phablet imponovat určité velmi úzké skupině zájemců, kteří nejspíš cenu řešit nebudou. Pokud nepatříte mezi technické nadšence, kteří si rádi pořizují nové hračky, Note Edge je zhola zbytečnou investicí. Už beztak drahý Note 4 nabízí v podstatě vše, co Note Edge, přitom trochu ušetříte. Ale na druhou stranu i Note 4 je zbytečnou investicí. Možná to měl Samsung vymyslet tak, že v řadě Note mohla vzniknout jen verze Edge, která by byla technologickou špičkou.

Plusy a minusy Proč koupit? jedinečný design

výborné zpracování

parádní displej

vysoký výkon

špičkový fotoaparát

široké možnosti ovládání

Proč nekoupit? extrémní cena

místy nedotažené ovládání

přehnutý displej vhodný jen pro držení v pravé ruce

krom přehnutí stejný jako Note 4 Kdy? V prodeji Za kolik? 23 499 Kč

Jelikož je Note Edge funkčně velmi podobný klasickému Note 4, nebudeme se v této recenzi věnovat některým částem tak podrobně. Klasický model jsme vám podrobně představili už v prosinci a Note Edge je v mnohém stejný. Zaměříme se tedy na zásadní odlišnosti.

Vzhled a konstrukce: nejde přehlédnout

Zásadní konstrukční změnou u Note Edge je právě přehnutý displej. Ten se ohýbá přes pravý okraj telefonu. Smartphone kvůli tomu doznal změn v proporcích. Na šířku nabral telefon necelé 4 mm a měří teď 82,4 mm, což je opravdu dost. Během několika týdnů používání jsme si ovšem na široké tělo docela zvykli, takže to by nemělo být překážkou. Na výšku je Edge o něco menší, měří 151,3 mm. Rozdíl v tloušťce v praxi nepoznáte, s 8,3 mm je Note Edge o dvě desetiny milimetru užší než Note 4.

Přehnutá část displeje dělá z Note Edge nepřehlédnutelný smartphone. Obzvlášť s rozsvíceným displejem budí hodně pozornosti, ale jeho asymetrický design zaujme i jen tak, když telefon leží na stole. Z hlediska ovládání sice není zahnutí jen na jedné straně moc praktické (rozebereme později), ale po estetické stránce je tohle jeden z nejneobvyklejších chytrých telefonů. A zůstane to tak i s uvedením typu S6 Edge, který má zahnutí na obou stranách.

Opět musíme u tohoto modelu ocenit výborné zpracování. Prémiové samsungy se v poslední době z hlediska designu a materiálů posunuly konečně hodně kupředu a Note Edge opravdu působí jako luxusní produkt. Kovový rám je extrémně tuhý a zadní kryt s měkčenou povrchovou úpravou je velmi příjemný na dotek.

Je tak škoda, že při vytváření designu nepřemýšleli inženýři také trochu lépe nad rozložením ovládacích prvků. Vypínací tlačítko se totiž z pravého boku muselo přestěhovat nahoru, kde není moc po ruce. Telefon lze sice probudit i tlačítkem pod displejem, ale zamknout ho tak už samozřejmě nejde. Hloupé je i umístění šachty na pero do pravého spodního rohu. Edge je totiž telefon, který funguje vlastně jen při držení v pravé ruce, pak se ale pero nedá vlastně jednoduchým pohybem vytáhnout levou rukou, protože šachtu kryje dlaň ruky, ve které smartphone sedí.

Displej a ovládání: přehnutí nedomyšlené

Stejně jako Samsung Galaxy Note 4 i Note Edge má displej se špičkovým QHD rozlišením. Navíc je tu ale ona přehnutá část, která přidává pruh o šířce 160 pixelů. Celkové rozlišení displeje je tak 2 560 x 1 600 pixelů. Úhlopříčka je 5,6 palce, tedy o desetinu palce menší, než u Note Edge – ale vzhledem k proporcím je celková plocha větší. Jen ji ovšem ne vždy využijete celou.

Na nesmysly v ovládání jako vypínací tlačítko nahoře a šachta na pero vpravo dole jsme již upozorňovali. Teď se podíváme především na onu přehnutou část displeje, která má vylepšit práci se smartphonem především v oblasti multi-taskingu. K telefonu jsme bohužel neměli k dispozici pouzdro, které nechává odkrytou právě jen přehnutou část displeje – na ní se pak zobrazují notifikace, nebo třeba informace o příchozím hovoru.

Bez krytu je displej po většinu času úplně vypnutý. Zapnout se dá jen funkce zobrazování hodin, ta ale může být aktivní maximálně jen 12 hodin v jednom dni. Tato funkce je myšlena jako noční režim, kdy telefon slouží jako budík u postele – údaje o čase, datu a počasí tu svítí velmi slabě, přes den mohou být na světle vlastně úplně nečitelné. Chápeme záměr, ale dotažení funkce se prostě nepodařilo, třeba řešení Glance Screen známé ze smartphonů Nokia je mnohem praktičtější. Také panují určité obavy o to, že se časem hodiny do displeje trochu vypálí, údaje se totiž stále zobrazují na stejném místě, neposouvají se. I proto je funkce nejspíš omezena na 12 hodin – aby se prodloužila životnost displeje.

Už jsme psali, že přehnutá část displeje vpravo znamená, že pro ideální interakci s telefonem je potřeba jej držet v pravé ruce. Pak má uživatel přehnutou část doslova pod palcem a může tu relativně snadno ovládat její funkce. Existuje i cesta, jak si přehodit držení do druhé ruky – telefon můžete vzít vzhůru nohama, automaticky se přetočí zobrazení systému. Jenže pak vám naprosto chybí ovládací tlačítka, která se rázem ocitnou nahoře. Škoda, kdyby tu Samsung použil poprvé kompletně virtuální sadu ovládacích tlačítek na displeji, ovládání by bylo bezproblémové jak pro leváky, tak praváky. Namísto logické cesty bude tento nedostatek Samsung řešit tak, že model S6 Edge dostává zahnutí na obou stranách.

A co že to tedy vlastně přehnutá část umí. Zatím toho není moc – uživatel dostává vybrat z několika funkčních režimů, mezi kterými lze přepínat listováním – přejetím prstu přes zaoblenou „hranu“. Kromě nápisu, který si sem můžete umístit, jsou tu především funkce pro multi-tasking. Seznam spuštěných programů, oblíbené aplikace nebo notifikace jsou jednoznačně nejužitečnější. Výpis trendujících hesel z Twitteru, zprávy CNN, nějaké ty hříčky a pár dalších panelů už tak užitečné nejsou. Hodit se ale může třeba panel s údaji z aplikace S Health.

Pro rychlé přepínání mezi programy je panel opravdu zajímavou záležitostí. Jenže ne vždy je jeho ovládání pohodlné – vzhledem k velikosti displeje totiž neobsáhne palec celou délku panelu, ke stisku některých položek na okraji jako by bylo nutné si palec vykloubit. Dovedli bychom si představit lepší systém ovládání, kdy by si mohl uživatel třeba položky pod palcem doslova posouvat.

Užitečný je panel třeba i při příchozím hovoru. Když zrovna máte telefon v ruce a pracujete v nějaké aplikaci, vyzvánějící hovor nevyskočí přes celou obrazovku, začne zvonit právě v panelu. Tady lze hovor snadno přijmout či odmítnout, přitom stále není nutné odtrhnout oči od hlavní části displeje. Mimochodem panel v případě, že je aktivní, využívá více než 160 pixelů své šířky, jeho zobrazení se trochu cpe i na rovnou část displeje. Je to zajímavé a funkce se podařilo Samsungu dobře naprogramovat, takže se chová relativně přirozeně.

To je vlastně z hlediska novinek v ovládání téměř vše. Zahnutý panel jednoduše není ničím nutným, bez čeho nedokážeme žít. Jsme toho názoru, že si měli vývojáři Samsungu dát s vyladěním jeho funkcí trochu více práce. Takhle je panel opravdu spíš technickou ukázkou nevyužitích možností a estetickou záležitostí. Praktický je méně, než bychom očekávali, za ústupky v celkové ergonomii ovládání (širší tělo, vypínací tlačítko, nutnost držení v pravé ruce, šachta na pero) tahle novinka nestojí.

Co se samotného displeje týče, je naprosto špičkový a Samsung tu přidal například i funkci pro snadnou čitelnost na přímém slunci. Panel Galaxy Note Edge je tak možná tím nejlepším displejem, jaký jsme zatím v kterémkoli smartphonu viděli. A je úplně jedno, že používá PenTile mřížku s menší hustotou subpixelů. Při daném rozlišení to už opravdu není poznat.

Baterie: sotva jeden den

Změna konstrukce telefonu přinesla i drobnou změnu z hlediska baterie. Ta má teď mírně nižší kapacitu namísto 3 220 mAh je tu baterie se zaokrouhlenou kapacitou 3 000 mAh. To by v praxi nemělo mít příliš vliv. Jenže zahnutý displej a možná trochu jinak vyřešený power-management znamenají, že Galaxy Note Edge zrovna nepatří mezi rekordmany ve výdrži. Zatímco u Note 4 jsme museli nabíječku většinou při intenzivním používání hledat až druhý den v pozdním odpoledni, u Note Edge jsme tak museli činit právě už první den později odpoledne.

Telefon tak v provozu vydržel sotva 12 hodin na jedno nabití. Jeden příklad za všechny – 45 minut navigace ubralo z akumulátoru rovnou 30 % energie. Byť navigace patří u smartphonů k náročným úkonům, které opravdu „žerou“ baterku, taková míra jejího ždímání není úplně obvyklá. Akumulátor je tu i nadále vyjímatelný, takže si lze pořídit náhradní.

Ostatní funkce: všechno stejně

Ve všem ostatním je Galaxy Note Edge stejný, jako Note 4, proto si můžete prostudovat jeho recenzi. Tady se s vámi pochlubíme třeba ještě s několika dalšími fotkami z fotoaparátu. Ten patří mezi současnou fotomobilní špičku. Do jeho ovládání navíc Samsung opět vkomponoval zahnutý displej.

Spoušť a další ovládací prvky se totiž zobrazují právě na přehnuté části displeje. To je velmi komfortní řešení v případě, že telefon držíte na výšku. Jenže při focení klasicky na šířku, jak vzniká asi většina fotek, je spoušť na nepřirozeném místě a třeba focení jednou rukou je prakticky nemožné. Naopak v režimu na výšku se jednou rukou fotí skvěle – je to další důkaz toho, jak je využití přehnutého displeje nedomyšlené.

Fotky jsou ale parádní, samozřejmě to platí hlavně pro ty pořizované ve slušném světle. Ve tmě na ty nejlepší Note Edge trochu ztrácí, ale nemá se rozhodně za co stydět.

Shrnutí: individualista

Samsung Galaxy Note Edge je hodně individualistický smartphone. Takový, jaký nepotkáte v rukou mnoha uživatelů. Je to zvláštní přístroj, který ukazuje netradiční přístup k technice. Jenže zároveň ukazuje, že onen netradiční přístup zůstal v mnohých ohledech značně nedomyšlen. Není to smartphone, který si budete kupovat po racionální úvaze. Pokud po něm toužíte, není co řešit. I přes všechny ty nedostatky a neskutečnou cenu je to opravdu parádní kousek techniky.

Za konkurenci Note Edge můžeme považovat jedině další opravdu netradiční smartphony. Třeba nové LG G Flex2, které je v předprodeji k dispozici za mnohem atraktivnější cenu. Další nezvyklou konstrukcí je například YotaPhone 2 s e-ink displejem na druhé straně. Nebo třeba BlackBerry Passport se svým čtvercovým displejem a velkou qwerty klávesnicí. Všechny tyto kousky jsou výrazně levnější než Note Edge. Ale každý asi osloví trochu jiného uživatele.