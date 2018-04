Nejlepší samsung současnosti. Test Samsung Galaxy Alpha

Korejský Samsung bývá v posledních letech kritizován za příliš malý důraz na design a konstrukci svých špičkových smartphonů. Zatímco konkurence volí stále častěji kov a další luxusnější materiály, Samsung zůstával u svých top-modelů stále věrný plastům. Navíc design špičkových modelů nesklízel příliš chvály. I u nás v redakci patříme ke kritikům dosavadního směřování Samsungu.

Přitom technicky není špičkám od Samsungu co vyčítat. Korejský výrobce se neustále snaží přinášet další a další novinky ve výbavě, byť někdy už je jejich užitečnost diskutabilní. Prvním samsungem, který po více než dvou a půl letech mění zajetý směr, je nový model Galaxy Alpha. Ten při uvedení vzbudil docela kontroverzní reakce, především kvůli vysoko nastavené cenovce. Výbavou totiž na první pohled spadá mezi velký model S5 a zmenšenou verzi S5 mini.

Plusy a mínusy Proč koupit? atraktivní design

výborné zpracování

kompaktní rozměry

vysoký výkon

Proč nekoupit? jen průměrná výdrž baterie

vysoká cena

nemá slot na karty microSD Kdy? V prodeji Za kolik? 16 490 Kč

Cenovka původně stanovená na 16 990 korun má nakonec oficiální hodnotu 16 490 korun, tolik stojí v oficiálním e-shopu značky momentálně i model S5. Přitom Galaxy Alpha má menší 4,7palcový displej „jen“ s HD rozlišením. To jsou podobné parametry jako u menšího S5 mini s cenou 11 990 korun.

Jenže design, zpracování a ostatně i praktické fungování řadí Galaxy Alpha mezi špičková zařízení. Je to možná vůbec první z nové generace špičkových chytrých telefonů, které nemusí mít nutně tu nejbrutálnější hardwarovou výbavu, ovšem kladou důraz na špičkové praktické funkce. Novinka by mohla tuto kategorii definovat. Jen by stačilo, kdyby se Samsung zbavil stávající podoby svého prostředí TouchWiz. To sice na tomto konkrétním modelu funguje mnohem lépe než u kteréhokoli jiného samsungu současnosti, ovšem do ideálu má ještě daleko.

I tak je dle našeho mínění Galaxy Alpha v současnosti tím nejlepším samsungem.

Vzhled a konstrukce: kov mu sluší

Jak už jsme psali v preview (více se dočtete zde), telefonu to v praxi nesmírně sluší. Snímky přitom trochu klamou, vzhled modelu se na fotografiích nezdá být zásadně odlišný od dosavadního designového směru. Kov, jednodušší hranatější linie a další změny přináší ovšem ve skutečnosti vzhled, který se od dosavadního směru liší zcela zásadně.

A odlišnost je to víc než pozitivní. Galaxy Alpha nám svým způsobem připomíná povedený Galaxy S II, který ve své době nejvyšší třídě chytrých telefonů jasně dominoval. Galaxy Alpha ovšem není žádné prvoplánovité „retro“ ani reinkarnace dnes již legendárního modelu. Jen šikovně staví na jeho odkazu a původní linky rozvíjí do moderní interpretace. Marně vzpomínáme, jestli kdy Samsung vyrobil hezčí smartphone.

Hlavním prvkem Galaxy Alpha je kovový rámeček okolo telefonu. Přerušen je pouze malými plastovými pásky na horní i spodní straně telefonu, které slouží k elektrickému oddělení jednotlivých antén, jejichž součástí kovový rámeček je. Zajímavým detailem je fakt, že rámeček je na bocích telefonu užší než nahoře, dole a v rozích, což umocňuje přechod, který tu designéři vymysleli. Někomu se tento detail nelíbí, nám naopak přijde velmi zajímavý.

Při držení v ruce jsou znát poměrně ostře řezané linky modelu a malá tloušťka. Ta činí jen 6,7 mm a Galaxy Alpha je opravdu velmi tenký smartphone. Půdorysné rozměry jsou 132,4 x 65,5 mm, což znamená, že Alpha není sice žádný drobeček, ale také to není kdovíjak obří telefon. Označení „tak akorát“ velikost přesně vystihuje. Při držení v ruce sice mohou někomu ostřejší hrany telefonu vadit, my jsme si však rychle zvykli. Hmotnost 115 gramů je také překvapivě nízká.

I přesto působí telefon docela bytelným dojmem. Kovový rámeček je velmi pevný a je integrální součástí skvělého zpracování modelu. Potěší třeba takový detail, jakým je čelní plocha mírně „ponořená“ pod hrany kovového rámu, díky čemuž je trochu chráněna proti odření při položení telefonu displejem dolů. Naopak zadní kryt zase nad kovový rámeček mírně vystupuje, což zpříjemňuje držení v ruce. Někomu může trochu vadit další výstupek v podobě čočky fotoaparátu – i to je vlastně takový malý odkaz na Galaxy S II a také daň za jinak velmi tenké tělo. Fotoaparát však vystupuje jen mírně, a tak nám toto uspořádání příliš nevadilo. Pravda, krycí sklo čočky je ovšem takto náchylnější k poškození.

Zadní kryt námi testovaného bílého provedení je z tvrdšího plastu, šedá varianta, kterou jsme předtím krátce zkoušeli, měla měkčené provedení. V obou případech máme z materiálu velmi dobrý pocit, byť soft-touch verze působí jistějším a „hřejivějším“ dojmem. Nicméně Galaxy Alpha dokazuje, že i relativně obyčejný plast nemusí působit fádně a lacině. Díky mírně metalické úpravě je kryt vizuálně atraktivnější.

Celkové dojmy z Galaxy Alpha jsou výborné, ačkoli se tak nemusí na základě snímků nebo specifikací zdát. Třeba HTC One M8 působí sice luxusnějším dojmem, Galaxy Alpha však jde svou a také velmi úspěšnou cestou. A je vůči HTC mnohem menší.

Displej a ovládání: HD prostě stačí

Telefon s HD displejem za cenu 16 500 korun, to zní jako špatná nabídka z doby před několika lety. Právě za displej s HD rozlišením bývá Galaxy Alpha nejčastěji kritizován. Nezastíráme, že bychom tu za danou cenu rádi viděli Full HD panel, nicméně v praxi HD rozlišení bohatě stačí. Displej má úhlopříčku 4,7 palce, což při rozlišení 720 x 1 280 pixelů znamená jemnost 312 pixelů na palec.

S Full HD rozlišením by sice displej získal na ostrosti a jemnosti, v praxi by však mnoho uživatelů možná velký rozdíl nezaznamenalo. Nižší rozlišení dává telefonu šanci více využít svého výkonu a také ušetřit něco energie. Možná i proto tu obyčejnější displej je, spotřeba Full HD panelu by byla u tenkého modelu příliš velká. Čitelnost displeje na slunci je docela dobrá, skvěle jsou na tom pozorovací úhly a chválíme i barevné podání. To standardní je sice trochu živější, ovšem v menu se dá nastavit i trochu tlumenější vyznění barev.

Galaxy Alpha je jako jeden z mála telefonů na našem trhu vybaven osmijádrovým procesorem Samsung Exynos (čtyři jádra Cortex-A15 s taktem 1,8 GHz, čtyři Cortex-A7 s taktem 1,3 GHz). Telefon dostal také standardní porci 2 GB RAM paměti. Osmijádro je opravdu výkonný procesor, v kombinaci s nižším rozlišením displeje to tak pro Galaxy Alpha znamená doslova ohromující skóre v benchmarku AnTuTu X. V něm poráží i jinak hodně výkonný Galaxy S5 doslova o parník, dosahuje výsledku okolo 40 000 bodů.

Důležitější než výsledky v syntetických testech je ovšem výsledek při praktickém používání. A i tady můžeme vyřknout pozitivní hodnocení. Galaxy Alpha i s náročným prostředím Touch Wiz je skutečně svižný a plynulý smartphone, a to za všech okolností – snad jako jediný z aktuálních top-modelů značky. Vše samozřejmě není úplně ideální, některé neduhy Touch Wiz přetrvávají – třeba načítání fotogalerie se sice podařilo zrychlit, ale stále má do ideálu docela daleko. Delší dobu trvá i spouštění některých aplikací, pokud již nejsou spuštěny v RAM. Neduhy tu tedy jsou, ale Alpha je na tom nejlépe ze všech samsungů.

I přes pečlivé odladění navíc vychází najevo, že některé aplikace si s procesorem nerozumí na 100 % a mohou se trochu trhat. Stávalo se nám to však výjimečně.

Prostředí TouchWiz se jinak od současných nových modelů nijak neliší. Stále panuje určitá inkonzistence mezi symboly ikon a podoba menu nastavení nám přijde zmatená. Naopak kvitujeme s povděkem, že se Samsung využívá pro nové verze Androidu typické uspořádání ovládacích tlačítek. Levé senzorové tak slouží pro multi-tasking, pravé pro návrat zpět a uprostřed je hardwarové home tlačítko.

To obsahuje čtečku otisků prstů, kterou poprvé u značky přinesl právě model S5. Podobně jako u něj má ovšem čtečka jen omezené využití. Technicky je to totiž starší typ čtečky, které nestačí pouhé přiložení prstu, je nutné přes ni prstem přejet. Přejetí se navíc musí činit v jednom směru, ve kterém předtím uživatel otisk nastavil. Pohodlí používání je tak malé. Čtečka navíc neumí sloužit jako zástup pro heslo, je to samostatný způsob zabezpečení.

Pokud tedy například politika firemního serveru použití otisku prstu explicitně nepovoluje, není možné takové zabezpečení telefonu ve firemní sítí využít. Přitom iPhony se čtečkou otisků nebo nový Huawei Ascend Mate7 toto umí obejít a otisk prstu se dá použít nehledě na firemní politiku. Nemluvě o tom, že jejich čtečky rozpoznají otisk prstu přiloženého v kterémkoli úhlu.

Baterie: na rekordy to není

Samsung Galaxy Alpha může uživatele trochu děsit kapacitou baterie. Hodnota 1 860 mAh je totiž na dnešní poměry relativně nízká a mezi špičkovými smartphony je to doslova katastrofálně málo. Praxe naštěstí tak krutá není. Zdá se, že se Samsungu podařilo sladit svůj osmijádrový procesor s Androidem 4.4.4 tak, že provoz telefonu je relativně úsporný. Přispívá k tomu samozřejmě i nižší rozlišení displeje, což znamená, že výkonnější jádra nejsou potřeba tak často, jako kdyby bylo rozlišení větší.

Na druhou stranu jásat kvůli výdrži Galaxy Alpha také nikdo nebude. I při docela střídmém používání spotřeboval telefon přes den něco přes 60 procent dostupné energie. Perný pracovní den pak znamenal, že si v pozdních večerních hodinách Galaxy Alpha říkal o připojení nabíječky. Pokud bylo potřeba v takovém případě ještě bez zdroje nějakou dobu vydržet, stačilo použít ultra úsporný režim, který telefon má. Ten prodlouží výdrž, ovšem za cenu omezení funkcí telefonu.

Funguje dobře a spolehlivě. Nicméně pokud hledáte smartphone s jistotou opravdu dobré výdrže baterie, Galaxy Alpha by neměl být ve vašem hledáčku. Výdrž je přijatelná, ale nijak skvělá. Fakt, že telefon má výměnný akumulátor, sice může některé uživatele potěšit, ale dnes už tak důležitý není.

Telefonování a zprávy: tovární klasika

Galaxy Alpha je z hlediska telefonních funkcí naprosto typickým samsungem. Telefonní aplikace nebo aplikace pro práci se zprávami funguji jako u jiných modelů, při psaní SMS nám tak například stále vadí rozložení klávesnice, které ignoruje čárku. Nechybí tu samozřejmě chytré funkce jako vyvolání hovoru přejetím prstu po kontaktu v seznamu nebo utlumení vyzvánění poté, co vezmete telefon do ruky.

Kovový rám telefonu, který slouží zároveň jako soustava antén, by měl mít pozitivní vliv na příjem signálu. Jenže v praxi se nám zdálo, že citlivost je naopak o trochu horší než u jeho stájových sourozenců. Sice Galaxy Alpha nijak svou citlivostí nevybočoval z běžného průměru, ale S5 nebo S5 mini držely signál v extrémních případech přeci jen trochu lépe.

Organizace a data: bez slotu na karty

Po dlouhé době připravil Samsung model, který nemá slot na paměťové karty. Proč se tak výrobce rozhodl, není úplně jasné, protože Galaxy Alpha má snímatelný kryt baterie i vyjímatelnou baterii. Nejde tedy o estetickou záležitost, aby tělo telefonu „nehyzdil“ šuplíček na kartu. Nicméně uživatelé si budou muset vystačit s porcí 32 GB vnitřní paměti, ze kterých je pro vlastní použití k dispozici něco přes 25 GB. To je množství, které by mělo většině uživatelů bez problémů stačit. Pochopíme ovšem, když právě toto omezení některé zájemce od Galaxy Alpha odradí.

Co se další výbavy týče, ta je na úrovni odpovídající dané kategorii. Nechybí podpora LTE, je tu samozřejmě NFC či Bluetooth 4.0 LE. Z novinek, které Samsung zavádí v poslední době, schází jen vcelku oblíbený infraport. Naopak telefon má senzor pro měření tepu, který mají i modely řady S5.

Softwarová výbava je tentokrát docela běžná, krom klasických aplikací pro organizaci času toho Galaxy Alpha navíc moc nemá. Je tu například služba on-line úložiště Dropbox, čtečka zpráv Flipboard a několik dalších drobností. Záplava různých aplikací a předplatných zdarma jako u S5 se tu ovšem nekoná. Není to příliš velká škoda, řada aplikací v S5 jen zabírala místo.

Zábava: 12 stačí

Samsung Galaxy Alpha dostal fotoaparát s rozlišením 12 megapixelů – tedy méně než velký S5 a více než S5 mini. Výkon fotoaparátu ovšem nestojí pouze na rozlišení, což Galaxy Alpha jasně dokazuje. Foťák fotí opravdu dobře, výsledné snímky bez problémů snesou srovnání s velkým S5. V horším světle dokonce Galaxy Alpha výrazně méně šumí, takže jsou výsledné snímky mnohem lépe použitelné.

Barvy jsou přirozené a fotoaparát realitu nijak nepřibarvuje. Až na občasné potíže s kontrasty jsou snímky opravdu povedené. Zaznamenali jsme ovšem drobné potíže s ostřením. Přinejmenším náš testovací kousek měl se zaostřením snímku potíže častěji než jiné smartphony. A to zejména při ostření na blízké předměty, ale občas fotoaparát špatně zaostřil i v otevřených scénách. Potíže má automatika, jakmile jsme volili ostřící bod ručně, problémy ustaly.

Aplikace pro fotografování je shodná s ostatními aktuálními samsungy v dané třídě. Ovládání je jednoduché, fotoaparát je pohotový. Dobře funguje funkce HDR, která se dá rychle zapínat a vypínat. Množství voleb v menu nastavení je trochu vysoké, ale uživatel se po čase zorientuje.

Shrnutí: nejlepší samsung současnosti

Samsung Galaxy Alpha samozřejmě není dokonalý smartphone, ovšem je to nejspíš to nejlepší, co dnes umí korejská firma vyrobit. Oproti dosavadním modelům má sice překvapivě dost ústupků, chybí tu infraport, nemá slot na karty a displej dostal jen HD rozlišení. Na technologickou špičku to na první pohled nevypadá. A když se přidají ústupky v podobě jen přijatelné výdrže baterie, může se zdát, že Galaxy Alpha vlastně není nic moc.

Jenže karta se obrací, když uživatel vezme telefon do ruky. Povedený design a parádní zpracování jsou jen začátek, Galaxy Alpha především v praxi dobře funguje. Je to jeden z těch smartphonů, se kterými se uživatel prostě cítí komfortně. Minimalizuje většinu praktických nedostatků současných samsungů.

Otázkou je, proti kterým telefonům Galaxy Alpha míří. Jeho výbava je totiž na pomezí toho nejlepšího a střední třídy. Vzhledem k cenovce, specifickému procesoru a kombinaci s nižším rozlišením displeje se přímí soupeři hledají jen těžko. Dívat se po nich ovšem musíme mezi stylovými modely.

Jednou z nejpovedenějších stylovek současnosti je čínský Huawei Ascend P7 – má také kovový rám, výkonný procesor a povedený pětipalcový Full HD displej. S cenou 10 000 korun je to také nesmírně atraktivní nabídka, a to i v porovnání s další konkurencí. Mnohem méně výkonu, menší vnitřní paměť i další ústupky ve výbavě přináší třeba Alcatel OneTouch Idol Alpha. Má však HD displej s úhlopříčkou 4,7 palce a cena asi 7 000 korun je velmi lákavá. A design patří k tomu nejzajímavějšímu na trhu.

Luxusní stylovky najdeme také v nabídce HTC – ať už letošní model One M8, nebo loňský One M7, oba patří zpracováním ke špičce a totéž platí i pro funkční výbavu. Snad až na fotoaparát, který není tak konvenční a funguje trochu po svém. Soupeřem pro Galaxy Alpha ovšem může být i menší HTC One mini 2.

Nakonec je ovšem tím hlavním soupeřem pro Galaxy Alpha nový iPhone 6. Je až překvapivé, jak moc se Samsung se svým luxusním modelem trefil do toho, jak bude nový iPhone především z hlediska výbavy vypadat. Alpha je jeho opravdu přímým konkurentem.