Samsung sám proti sobě. Nová A5 má větší smysl než jeho topmodely

Když na konci roku 2014 představil Samsung svou prémiovější střední třídu, byla to cesta jak si dopřát kvalitní mobil s cenovkou podstatně nižší, než kolik chce tento výrobce za své vlajkové lodě. S počáteční cenou 12 tisíc korun to pořád nebyla záležitost pro masy, ale pořád to byl velký rozdíl oproti cenám za ty nejlepší mobily, které se mnohdy dostaly na hranici 20 tisíc korun.

Nově přichází model A5 2016, který je v podstatě v totožné situaci, jako byla předloňská A5. Opět jde o prémiový telefon s cenou 11 tisíc korun, který sice neoplývá nejvyššími parametry, ale pořád je toho umí víc než dost. U letošní verze máme dokonce pocit, že vystačí i těm skutečně náročným. A designově je topmodelům velmi podobný.

A5 vs. A5 2016. Jaké jsou tu rozdíly?

Vzhledem k názvům je dobré si objasnit, v čem se telefony liší. Bohužel si totiž docela snadno dovedeme představit, že některý e-shop může vydávat starší verzi za tu novější.

Hned první velká změna se odehrála u displejů. U nové A5 povyrostla úhlopříčka na 5,2 palce oproti původním pěti a i jeho rozlišení se zvětšilo z HD na Full HD (1 920 × 1 080 pixelů). Zachovala se tak pouze technologie Super AMOLED, která je u samsungů už vcelku standard. Na displej je skutečně díky živým barvám radost pohledět a čitelnost i na přímém slunečním svitu není žádný problém.

Čtyřjádrový Snapdragon 410 vystřídal osmijádrový Snapdragon 615, naopak 2GB operační paměť společně s 16GB datovým úložištěm se nezměnily. Stejně tak oba dva modely podporují microSD karty až do velikosti 128 GB. Rovněž je shodná plná podpora technologií LTE a NFC. Oba telefony běží na systému Android páté generace, novější model je vybaven poslední verzí 5.1.1.

Další rozdíly jsou patrné zejména u baterie a fotoaparátu. Kapacita baterie se u letošního Galaxy A5 zvětšila na 2 900 mAh, fotoaparát zase dostal lepší snímač, přesně takový, jakým Samsung vybavil modely S6 a S6 edge. Řeč je tedy o 13megapixelovém snímači se světelností f/1.9 a optickou stabilizací.

Nově má letošní model A5 také čtečku otisků prstů. Ta se nachází pod středovým tlačítkem na přední straně. Ačkoliv je odemykání displeje tímto způsobem rychlé a jednoduché, její umístění na zadní část na místo, kam běžně pokládáte ukazováček, by bylo pro uživatele ještě daleko pohodlnější. Snad se Samsung v budoucích modelech poučí od konkurence.

Jsou nějaké změny v designu telefonu?

Celkem zásadní, ale pouze z úhlu pohledu předchozího modelu A5. Od něj se totiž odlišuje vcelku zásadně. Naopak pokud telefon srovnáte s loňskou řadou S6, mnoho rozdílů ve vzhledu se nedočkáte. Samsung totiž opět vsadil na jeho poslední designový trend, tedy záda z tvrzeného skla obepnutá kovovými boky. Ostřejší rysy jeho předchůdce tak vystřídaly spíše zaoblené tvary.

Skleněná záda s sebou nesou tu nevýhodu, kterou jsme vytýkali už každému modelu z řady S6, a to vysokou náchylnost k upatlání. Telefon zkrátka párkrát vezmete do ruky a už je zralý k přeleštění hadříkem. Kovové boky působí oproti předchůdci podstatně solidněji, kov se zdá daleko bytelnější a méně náchylný k poškrábání.

Obecně se dá říci že telefon v ruce působí velice solidním dojmem. Unibody konstrukce je u dražších modelů Samsungu taktéž už standardem, a takové telefony zkrátka vyvolávají dojem pevného kusu kovu a skla. Kvalitní provedení je zkrátka jednou z hlavních dominant tohoto modelu, a kdybychom do rukou dostali letošní A5 a loňskou S6 (a podle všeho i letošní S7), čistě po hmatu bychom nepoznali, který z nich je dražší.

Jak je na tom software?

Asi nikoho, kdo za posledních pár let držel v ruce mobil od Samsungu nepřekvapí, že zde stále uživatelské prostředí zajišťuje grafická nástavba Touch Wiz, která se prakticky beze změn objevuje na všech modelech z poslední doby. Ani Samsung Galaxy A5 není výjimkou. Telefon běží na operačním systému Android verze 5.1.1.

Po vzoru prémiových modelů se zde objevuje magazín Flipboard, který na samostatné domovské stránce zobrazuje internetové články podle vašeho výběru. Stejně tak naleznete v telefonu balíček kancelářských aplikací od Microsoftu společně s klientem disku OneDrive a také aplikaci Skype. Obligátní balíček Google aplikací samozřejmě také nechybí.

Vedle toho má Samsung i několik dalších vlastních nástrojů. V telefonu naleznete fitness aplikaci S Health, ovládání hlasem S Voice, Samsung plánovač a také vlastní aplikační obchod Galaxy Apps. Vedle toho také aplikační výbava zahrnuje rádio, správce poznámek, zvukový záznamník nebo aplikaci Smart Manager, který se stará jak o zabezpečení telefonu, tak o stav paměti či baterie.

Prostředí telefonu je plynulé a svižné, jen jsme se během testování párkrát setkali s problémem, že se telefon sem tam „zamyslí“ a trvá mu déle než obvykle dokončit třeba odemknutí displeje nebo spuštění aplikace. Není to však nijak častá chyba, spíš jen zkrátka jeden z neduhů grafické nástavby Touch Wiz, která je vcelku nenasytná, co se operační paměti týče.

Jak Samsung Galaxy A5 fotí?

Jak už bylo výše řečeno, telefon je vybaven 13megapixelovým snímačem se světelností f/1.9 a optickou stabilizací. Je to v podstatě ten samý snímač, kterým Samsung vybavuje svoje současné špičkové modely, čemuž odpovídá jeho kvalita. Už v minulosti jsme označili model S6 edge+ jako jeden z vůbec nejkvalitnějších fotomobilů a musíme konstatovat, že model A5 produkuje totožné fotky jako jeho sourozenec z vyšší řady.

Přesto je však funkčnost oproti řadě vlajkových modelů lehce ochuzena. Video lze natáčet jen do rozlišení Full HD a chybí podpora snímků ve formátu RAW nebo možnost natáčet zpomalená videa.

Ale jinak nemáme kvalitě snímků na poměry mobilů skoro co vytknout. Pořád je znát, že za zhoršených světelných podmínek se objevuje velké množství šumu, ale jinak jsou fotky velice pěkně ostré, barevné a s trochou šikovnosti lze dosáhnout i pěkného rozostřeného pozadí při focení blízkého objektu. Pokud máte po ruce tento mobil, můžete při cestě na dovolenou s celkem klidným vědomím nechat kompaktní fotoaparát doma.

Jak je na tom výdrž baterie?

Jako jednu z největších předností musíme jednoznačně vyzdvihnout baterii. Ta má u Samsungu Galaxy A5 2016 kapacitu 2 900 mAh, což sice zdaleka není rekordní hodnota, ale pořád je to spíše nadprůměr. Pozitivně nás překvapila relativně spolehlivá výdrž dvou dnů. Zatímco spoustu jiných telefonů musíte nabíjet každý den, během testování modelu A5 2016 jsme po nabíječce sahali spíše až ob den.

Stejně působivá je technologie Fast Charging neboli rychlé nabíjení, ke kterému je tento model uzpůsoben společně se speciální nabíječkou v balení. Už po půl hodině se dostanete na zhruba 70 %, do plného nabití pak postačí něco mezi hodinou a hodinou a půl.

Závěr

Samsung Galaxy A5 2016 je po mnoha stránkách hodně povedený telefon. Za daleko rozumnější peníze než například modely Galaxy S6 či Galaxy S6 edge nabídne v podstatě vše důležité z těchto prémiových telefonů. Velice dobře fotí, má skvělý displej a zajímavý design, který se v podstatě příliš neliší od loňských topmodelů Samsungu. A navrch přidá i podporu paměťových karet. S trochou nadsázky se dá říci, že než dorazí model Galaxy S7, bude mít nová A5 asi největší smysl z celého portfolia Samsungu.

Ano, najdou se i neduhy. Telefon se během testování několikrát zpomalil či na chvíli zamrznul, ale to nepřisuzujeme ani tak konkrétnímu modelu jako spíš faktu, že pokud chcete po systému Android moc věcí naráz, není moc ochotný spolupracovat. Obzvlášť, když je v něm nainstalovaná velice nenasytná grafická nástavba Touch Wiz. Zároveň ani cena telefonu, která činí jedenáct tisíc korun, není úplně nejnižší.

Pokud však toužíte po prémiovém Samsungu, za který nechcete dávat okolo 20 tisíc korun, zdá se A5 2016 jako jasná volba. Ale pozor. Pokud chcete podobný samsung za ještě méně peněz, pak možná spíše sáhněte Galaxy S5 Neo, který sice postrádá čtečku otisků prstů a současný design z kovu a tvrzeného skla, ale jinak jde o veskrze o totožný telefon za cenu asi o dva tisíce korun nižší.

Za podobný peníz naleznete také spoustu zajímavé konkurence s mnohdy i lepšími parametry, jmenovitě například model Lenovo Vibe Shot, Sony Xperia M5 nebo například Huawei P8. U Samsungu zkrátka musíte počítat, že lehce připlácíte za značku a zejména výrobci jako Huawei nebo Lenovo dokážou srazit cenu níže nebo mít v nabídce za podobnou cenu telefony s lepší výbavou.