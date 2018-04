Recenze Psionu NETPAD

Hned na začátku je nutno zdůraznit, že netpad není kapesním počítačem. Ty, kdo čekali nástupce Series 5mx či konkurenta bezklávesnicových počítačů s Pocket PC, budu muset zklamat: kapesní počítač se nekoná, netpad je zkrátka chytrý průmyslový handheld. Svým zaměřením má tedy blíže spíše k typům Workabout a podobným mobilním průmyslovým zařízením. Narozdíl od nich však netpad přináší větší komfort používání díky velkému dotykovému barevnému displeji i širší možnosti aplikačního vybavení, za které vděčí osvědčenému operačnímu systému Epoc32.

Na první pohled

Hned při prvním setkání zaujme nový Psion svou netradiční koncepcí - vzhledově připomíná malý tablet, protože jediným ovládacím prvkem je zde dotykový displej. Nejen že zde chybí tradiční psioní pevná klávesnice, ale vůbec jakákoli tlačítka - s výjimkou toho pro spuštění přístroje - bychom zde marně hledali.

Rozměrově je netpad o něco větší než Series 5mx, v kapse u kalhot se tedy přenášet nedá. Hmotnost možná trochu překvapí - půl kila je vzhledem k rozměrům docela dost. Nicméně vyšší hmotnost hodnotím pozitivně, netpad se tak jistě drží v ruce. Dost tomu napomáhá také použitý materiál - po stranách je netpad pogumovaný a ani vrchní plastové díly nekloužou. Vůbec celé vnější zpracování netpadu působí nejen na pohled velice solidně.

Robustní provedení odpovídající normě IP 67 předurčuje netpad i k práci v náročnějších podmínkách, výmluvnými argumenty jsou odolnost vůči vodě, pracovní teplota v rozmezí od -10 do +60 stupňů C či schopnost bez újmy přežít pád z jedenapůlmetrové výšky na jakýkoli povrch.

Displej zabírá téměř celou přední stranu a je podsvícený barevný (256 barev). Jeho rozlišení 640 x 240 bodů odpovídá polovině VGA. Ve srovnání s barevným displejem netBooku je jasnější a je i dostatečně čitelný za přímého slunečního světla. Jinak dobrý dojem trochu kazí nerovnoměrné podsvícení, které se znatelně projevuje ve spodní části displeje.

Pevné ikony se u netpadu přesunuly na pravou část displeje a jejich počet byl značně zredukován - nyní jich je pouze pět: ikona menu, ikona cyklického přepínání jasu, ikona přepínání úrovně zvětšení, ikona klávesnice a v poslední řadě ikona Systemu, která částečně zastupuje funkci vyvolání lišty Extras.

Dotykové pero je samozřejmě ukryto přímo v těle přístroje, u netpadu jej najdete vpravo nad displejem. Pero je teleskopické, aby nezabíralo příliš místa. Kromě zdířky dotykového pera najdeme vně netpadu ještě zapuštěné tlačítko pro spuštění přístroje, krytku chránící sériový port, pečlivě izolovaný slot pro paměťové karty a odnímatelnou baterii. Na zadní straně se nachází i reproduktor, což signalizuje přítomnost "zvukové karty".

Útroby

Netpad je poháněn procesorem StrongARM o taktovací frekvenci 206 MHz. I když je to ve srovnání s netBookem pouze o 16 Mhz více, zrychlení je citelné. Je to ale dáno také polovičním rozlišením displeje a absencí pevné klávesnice.

V základu nabízí netpad 16 MB paměti RAM. To v dnešní době není mnoho, je ale třeba brát v úvahu fakt, že netpad většinou dostane do vínku pouze určité firemní aplikace a zbytek paměti už bude sloužit pro ukládání dat. V budoucnu budou snad k dispozici i modely s vyšší pamětí, již nyní lze případný nedostatek paměti kompenzovat paměťovými kartami. V případě netpadu Psion upustil od formátu Compact Flash a osadil přístroj slotem pro miniaturní Multi Media Card (MMC). Mimochodem - stejné karty dnes používá třeba Nokia 9210.

Kromě paměti RAM obsahuje netpad samozřejmě i paměť ROM, která je stejně jako u Psionu Series 7 softwarově upgradovatelná. Velikost ROMky je 16 MB a je na ní nainstalován operační systém.

Zdrojem energie pro netpad je lithium-iontová baterie o kapacitě 875 mAh, s níž by měl netpad podle oficiálních údajů pracovat až 8 hodin. Této hodnotě se mi však - alespoň u testovaného kusu - nepodařilo přiblížit. Výdrž samozřejmě také hodně závisí na používání netpadu (stupeň jasu displeje, komunikace apod.), ale ani při snaze o maximální úsporu energie se mi času 8 hodin zdaleka nepodařilo dosáhnout. Za reálnou považuji dobu provozu 3 až 4 hodiny, kdy již netpad signalizuje slábnutí baterie. Dalo by se s ním sice pracovat i o něco déle, to ale bateriím typu Li-Ion příliš nesvědčí.

V dokoupitelném příslušenství je naštěstí 1400 mAh baterie, která by měla splnit i požadavky náročnějších uživatelů. Nabíjení 875 mAh baterie trvá v závislosti na úrovni vybití kolem 2 hodin.

Zajímavostí jsou informace o stavu baterie, kde lze vyčíst nejen stav a úroveň napětí, ale i nabíjecí/vybíjecí proud, teplotu baterie či stupeň degradace baterie (opotřebení).

Komunikace

V možnostech komunikace se netpad, bohužel, příliš neliší od ostatních Psionů. K dispozici je tradičně sériový a infračervený port, navíc má netpad na spodní straně rozhraní pro připojení k dokovací stanici, která - opět pomocí sériového kabelu - zprostředkovává komunikaci se stolním počítačem (za pomocí PsiWinu / EpocConnectu).

Vzhledem k poslání přístroje by určitě přišlo vhod Bluetooth či jiná forma bezdrátové komunikace, díky které by se netpad mohl připojit (přes mobilní telefon nebo i přímo bez něj) k internetu či podnikovému intranetu. Naštěstí prý Psion něco takového chystá, takže snad již příští rok budou netpady ještě mobilnější.

Softwarová výbava

Dalo by se předpokládat, že na nejnovějším Psionu poběží také nejnovější verze operačního systému Symbian, opak je však pravdou. Psion u netpadu vsadil na osvědčený Epoc verze 5, která již léta pohání Series 5mx, Reva a další kapesní počítače. Sem tam bylo sice něco upraveno pro specifické parametry netpadu, jádro je ale stejné, což znamená, že na netpadu poběží i převážná většina aplikací napsaných pro ostatní Psiony.

Asi nejzajímavější nově implementovanou vlastností systému je přepínání zobrazení na výšku / na šířku. Pokud tedy držíte Psion jednou rukou a druhou na něj píšete, můžete zvolit zobrazení na výšku, což je pro tuto situaci příhodnější.

Změnu orientace je ale možné využít pouze v aplikacích, které tuto novou vlastnost systému podporují - ze základních je to pouze samotný System a případně doinstalovatelná kalkulačka.

Jelikož netpad nemá pevnou klávesnici, nezbytnou aplikací je zabudovaná Psiboard - tedy virtuální klávesnice, která se spustí po klinutí na vyhrazenou pevnou ikonu displeje. Její řešení je docela odlišné od virtuálních klávesnic jiných platforem - klávesnici můžete na displeji nejen libovolně přesouvat, minimalizovat, ale dokonce i měnit její velikost, což je velice sympatická vlastnost. Navíc lze měnit celý typ klávesnice, takže pro zápis čísel můžete vybrat pouze numerickou klávesnici, kdežto pro psaní textu zvolit z několika typů lišících se rozložením kláves.

Klávesnice je chytře spjata s celým systémem, takže pokud například v dialogovém okně poklepete na políčko zadávání čísla, zobrazí se na displeji numerická klávesnice, podobně to samozřejmě funguje i s políčky pro zadávání textu.

Pomocí virtuální klávesnice lze také využívat klávesové zkratky, tedy kromě těch Ctrl+Shift+znak, které jsou zjevně interpretovány bez Shiftu. Bohužel, tyto zkratky se tak zdají být nepoužitelné.

Netpad sice nemá zabudovanou žádnou aplikaci pro rozpoznávání písma, komu však tato možnost chybí, může se poohlédnout po takových aplikacích určených pro ostatní Psiony.

Protože netpad není primárně určen pro kancelářské využití, další aplikace v základu nenajdete. Jedinou výjimkou je databázová aplikace, která je nutná pro otevření nápovědy.

Další aplikace je možné dle určení netpadu doinstalovat z dodávaného CD, najdete zde samozřejmě textový editor Word, tabulkový procesor Sheet, Agendu, Kontakty a další obvyklé psioní aplikace. Použít lze také většinu aplikací pracujících na starších Psionech s Epocem.

Na CD najdete také emailový klient Email, poslední verzi sharewarového internetového browseru Opera a shareware pro připojení k FTP serverům s názvem nFTP. Tyto aplikace využijete, pokud budete chtít s netpadem přistupovat na internet. "Internetování" s netpadem je velice svižné, limitováni jste pouze rychlostí připojení.

Hlavními aplikacemi nainstalovanými na netpadu budou ale ve většině případů aplikace psané "na míru", tedy aplikace podnikové pro konkrétní využití přístroje. Vývojáři mohou pro tvorbu aplikací využít jednak jednoduchý programovací jazyk OPL, důmyslnější aplikace pak mohou být vyvíjeny v C++. Netpad má také přímo vestavěnou podporu Javy, což představuje další možnost pro tvorbu aplikací.

Příslušenství

Základním přílušenstvím pro netpad je dokovací stanice s příslušnou kabeláží, která se postará o dobíjení baterií v přístroji a o komunikaci se stolním počítačem. Její podstavec je otočný, díky čemuž do ní můžete netpad umísťovat na výšku i na šířku.

Do volitelného příslušenství spadají mimo jiné také výkonnější 1400 mAh baterie a karty Multi Media Card.

Závěr

Psion netpad je velice šikovný průmyslový handheld, který na první pohled upoutá svým odolným provedením a velkým barevným displejem. Díky operačnímu systému Epoc pak nezaostává ani v oblasti softwarových aplikací, samozřejmostí je možnost připojení k internetu a podnikovému intranetu.

Trochu sice schází zabudovaná podpora bezdrátových přenosů dat, ta by ale měla být časem rovněž k dispozici.

Kritiku vznáším na výdrž standardní baterie, která by vzhledem k mobilitě přístroje mohla být přecijen o něco vyšší, naštěstí lze k přístroji dokoupit i baterii s větší kapacitou.

Trochu mě také překvapila - u Epocu nepříliš obvyklá - občasná nestabilita systému, která se projevovala při používání komunikace - někdy se například netpad samovolně resetoval, když jsem zapnul komunikaci sériovým kabelem, jindy zase z nepochopitelných důvodů odmítal komunikovat přes infračervený port a bylo nutné provést měkký reset... Možná že se jednalo pouze o problém testovaného přístroje, pokud ne, doufám, že tyto problémy budou v některém budoucím upgradu OS vyřešeny.

Ani uvedené připomínky však nic nemění na tom, že netpad je skvělý pomocník a určitě splní nároky podniků, které se netpady rozhodnou ve svém provozu používat. Cena samotného netpadu 1100 činí 85 tis. Kč, což není vzhledem k parametrům přístroje a cenám srovnatelných konkurenčních zařízení cena nijak nadsazená.

Psion netpad 1100 - stručné technické údaje Rozměry 215 x 85 x 25 mm Hmotnost 508 g Procesor Intel SA-1110 Strong ARM, 206 MHz Paměť 16 SDRAM, 16 MB Flash ROM Displej podsvícený barevný, 640 x 240 bodů, 256 barev, dotykový Komunikace sériový port RS232, infračervené rozhraní IrDA 1.1, port pro připojení k dokovací stanici Rozšiřující sloty slot pro paměťové karty MMC Zvuk 8-bitový zvuk, zabudovaný mikrofon a reproduktur Napájení lithium-iontová baterie o kapacitě 875 mAh, udávaná výdrž 8 h; záložní "knoflíková" baterie; externí napájení přes dokovací stanici Operační systém Symbian Epoc Release 5

Pozn. netpad 1200 obsahuje navíc navigační tlačítko a dvě programovatelná tlačítka, netpad 3500 ještě čtečku čarového kódu.