Recenze Psion Series 5

Úvod

Teprve nyní, více než rok od uvedení Psion 5 na český trh, jsem se dostal k tomu, abych se této vlajkové lodi firmy Psion podíval na zoubek. Pro ty co nebaví číst recenze až do konce shrnu podstatu věci do dvou vět. Psion Series 5 je bezkonkurenční jednička mezi palmtopy (handheldy, HPC). U Psionů poněkud spěchali a ponechali na koncepčně skvělém palmtopu spoustu drobných nedodělků.

Design a hardware

Nekonvenční provedení snad nemusím nijak dalekosáhle popisovat, jistě jej všichni znáte z reklamních fotografií. Revolučně řešená vysouvací klávesnice, trochu připomínající notebook IBM Butterfly, umožňující na kapesním počítači psaní "všema deseti" jistě vstoupí do dějin počítačového designu. Konkrétní technické údaje si přečtěte v našem přehledu, nebudu se zde jimi podrobně zaobírat. Pouze tedy několik stručných poznámek. Výkon počítače lze označit jedním slovem - dostatečný. Pouze zobrazování Control Panelu trvalo trochu déle než mi bylo milé. Rozměry a hmotnost jsou téměř na úrovni Series 3 a daleko pod úrovní většiny HPC s WinCE. Na displeji mi vadily dvě věci. Zaprvé přílišné odlesky způsobené dotykovou vrstvou a zadruhé značná citlivost na změnu teploty. Při příchodu z chladna bylo nutno pořádně zvýšit kontrast a po ohřátí opět snížit. Za slabou bych označil rozšiřitelnost stroje. Psion sice konečně opustil proprietární sloty a přiklonil se k formátu CompactFlash, ale tento slot je jen jeden. Pokud budete chtít Series 5 používat místo notebooku, jistě bude záhy zabrán paměťovou kartou a k dalšímu rozšiřování vám již zbude jen sériový a IrDA port.

Co se týče výdrže na baterie, je slušná. První sada baterií, se kterou jsem palmtop dostal a která evidentně nebyla do palmtopu vložena nová, vydržela 6,5 hodin. Druhá, kterou jsem koupil, vykazovala při vracení palmtopu 7 hodin provozu a dodala 800 mAh, nabitá byla zhruba na dvě třetiny. V obou případech se jednalo o alkalické baterie Duracell Powercheck. Palmtop jsem provozoval po většinu doby se zapnutým podsvícením, často při propojení s PC. Z výše uvedených zkušeností mohu soudit, že časy 15 - 20 hodin provozu na baterie jsou u Psiona 5 reálné, což je u zařízení této třídy opravdu skvělý výsledek.

Operační systém a jeho koncepce

Series 5 používá nový operační systém firmy Psion známý pod jménem EPOC 32. Jedná se následníka legendárního systému EPOC 16, který je znám svým vysokým výkonem a nízkými hardwarovými nároky. Co se týče nároků nového EPOCu 32, není již zdaleka tak skromný. Není to žádný velký žrout procesorového výkonu, to rozhodně ne, ale po zhruba týdnu běhu a vypnutí všech aplikací mi nahlásil, že zabírá zhruba 1.2MB RAM což je na mě tedy trochu příliš. Rozhodně nedoporučuji kupovat si 4MB verzi a ani se nedivím firmě Point X, že k tomuto stroji automaticky přibaluje 16MB CompactFlash. Je samozřejmé, že do systému přibylo mnoho nových vlastností, ale na nové vlastnosti se vymlouvají všichni a hardwarové nároky rostou exponenciálně.

Dále jen bodově:

Vadily mi příliš limitující přípony souborů. Při otevírání souboru v dané aplikaci se automaticky filtruje podle přípony. Ve standardní dodávce chybí prohlížeč souborů. Neznámé soubory lze editovat pouze tak, že je naimportujete do aplikace Word a po té vyexportujete. Nepřišel jsem na to, jak zavést na Psionu nové typy souborů (dle přípony) a po té jim přiřadit aplikace k automatickému spouštění. Jistě to lze, ale nevím jak na uživatelské úrovni.

Zůstala zachována globální lupa ze Series 3x. Kdekoliv tedy můžete volit mezi třemi různými zvětšeními obrazovky, v aplikacích jako Word nebo Sheet je samozřejmě zvětšení volitelné libovolně. Tato funkce je užitečná zejména za horších světelných podmínek a znatelně šetří oči.

Psion zřejmě nepodporuje (alespoň jsem nepřišel na to jak ho zapnout) postupné mačkání mačkání funkčních kláves (Shift, Control, apod.) jako to lze zapnout v "Usnadnění" pod Win95, nebo jak tomu je u HP OmniGo. Vzhledem k tomu, že klávesnice je až do kraje, jsou známé počítačové dvojhmaty a trojhmaty leckdy kouskem akrobacie. Zvláště pokud držíte Psiona v rukou a píšete palci (jak tomu často bývá v terénu).

Lokalizace

Lokalizace je provedena precizně, při běžném používání jsem na žádné chyby nenarazil. Instalační program lze opakovaně spouštět přímo na Psionu a měnit nastavení. Můžete si vybrat mezi plnou nebo částečnou lokalizací jak bývá dobrým zvykem. Já jsem zvolil tu druhou, takže plnou lokalizaci jsem viděl jen pár minut. Klávesnice může běžet buď v módu qwerty, nebo qwertz. Zároveň lze mít zapnutou počeštěnou klávesnici, nebo ji přepnout do módu s původním nastavením a české znaky zadávat jen pomocí mrtvých kláves. Mě se pro běžné používání lépe osvědčila varianta s mrtvými klávesami, protože umožňuje rychlejší přístup k číslům. Naopak při psaní delších dokumentů, jako třeba téhle recenze, jsem používal českou klávesnici.

Problémem, zřejmě přetrvávájícím již z lokalizace Series 3, je nemožnost zobrazení znaku pro britskou libru na stroji českou lokalizací (byť i jen částečnou). Tento znak byl nahrazen znakem "|".

Aplikace

Zcela novou koncepcí v aplikacích je cosi, co silně připomíná OLE. Ve všech hlavních aplikacích lze nyní používat objekty z jiných aplikací. Tyto vložitelné objekty jsou dokument Word, Sketch (náčrtek) a Voice Note (hlasová poznámka). Do aplikace Word lze navíc vkládat objekt tabulky nebo grafu z aplikace Sheet. Možnosti si jistě představíte sami. Náčrtek s plánkem u schůzky. Hlasová poznámka jako záznam z jednání, efektní tabulku a grafy ve vašich dokumentech. Narozdíl od OLE na PC, zde pracuje všechno neuvěřitelně rychle.



Agenda - denní pohled

Agenda

Vzhled i filosofie Agendy zůstaly zachovány z předchozích verzí. Ubylo však poněkud pohledů. Nyní máte k dispozici pouze denní, týdenní a roční přehled spolu s přehledy výročí a úkoly. Stále máte možnost vést si více seznamů úkolů. Novinkou je možnost připojovat hlasové a kreslené poznámky k záznamům Agendy. Náčrtky se zobrazují přímo v pohledech, takže Agenda pak vypadá jako opravdový papírový diář s kresbami a poznámkami od ruky.



Agenda - týdenní pohled

Word

Word je nyní vylepšen o možnost vkládat obrázky, tabulky a grafy. Zachovány zůstaly styly odstavců, zmizely však styly písem. Zároveň chybí pohled osnova. Není mi jasné co Psion vedlo k vypouštění funkcí, ale je to trend zřejmý ze všech aplikací Series 5. Takže na jednu stranu přibylo mnoho nových funkcí, ale na druhou ubylo mnoho užitečných a jedinečných vlastností. Zřejmě bylo snahou udržet složitost aplikací na rozumné míře. Přesto je však Word na Series 5 plnohodnotný WYSIWYG editor, jaký nemá na palmtopech obdoby. Ovšem i zde je patrný jistý spěch, a mám několik faktických připomínek:

Chybí označování vícenásobným poklepáním. (například dvojklikem slovo, trojklikem řádek a podobně...)

Dost mizerná je funkce UNDO. Až příliš často se mi stávalo, že tato funkce byla po běžné úpravě textu nedostupná.

Nepřišel jsem na to a jak uložit hlasovou poznámku uloženou v dokumentu jako samostatný soubor, zdá se, že to nejde (ani přes clipboard).



Word - print preview

Sheet

I v Sheetu ubylo funkcí. Konkrétně všechny databázové. Ovšem databázové funkce nyní úspěšně zastává aplikace Data, takže se nejedná o takovou ztrátu. Jinak zůstala funkcionalita prakticky zachována, samozřejmě s tím, že nyní můžete vkládat tabulky a grafy do Wordu.



Sheet - graf (moje váha za poslední dva roky)

Data

Koncepčně opět stejná jako v předchozí verzi. Má tedy dva módy - prohlížecí a editovací, Data lze zobrazit jako tabulku nebo detail s náhledem jmen v pravé polovině. Novinkou je samozřejmě připojování objektů k jednotlivým záznamům. Od každého typu objektu to může být více instancí, takže například můžete mít u firmy navázané faktury, které se jí týkají.

Calc

Aplikace Calc disponuje dvěma módy. Klasickou "trhoveckou" variantou a pak vylepšenou, vědeckou, která narozdíl od primitivní varianty dává přednost aritmetickým operacím dle priority a disponuje 26 paměťmi. Oproti verzi ze Series 3 nelze používat uživatelské funkce napsané v jazyce OPL, opět tedy určité zjednodušení.

Sketch

Je novinkou Series 5, která je umožněna dotykovým displejem. Jedná se o jednoduchý a intuitivně použitelný bitmapový editor, jehož výtvory lze vkládat do dalších aplikací. Vyzdvihnul bych zejména pěknou knihovnu clip-artů, díky kterým můžete snadno a rychle vytvořit efektní obrázky a schémata do vašich dokumentů.



Tak tohle jsem stvořil v aplikace Sketch - kýč snadno a rychle.

Record

Aplikace Record teď spolu s tlačítky na pření stěně palmtopu slouží především jako diktafon. Oproti Series 3c. kde bylo možné zvuky mixovat, aplikovat na ně různé efekty a upravovat, se tedy jedná o opravdu výrazné zjednodušení. Chápu, že tyto funkce asi málokdo využíval, ale když už to měli jednou hotové, tak proč to neportovali i pod EPOC 32, to mi jasné není.

Browser

Webový browser není standardní součástí, ale lze jej spolu s emailovým klientem a faxovacím software zadarmo stáhnout ze serveru firmy Psion. Měl jsem Psiona zapůjčeného poměrně krátce, takže jsem se rozhodl nezabývat testováním komunikačního software, komunikační balík jsem však přesto stáhnul a nainstaloval, protože mě zjímalo off-line prohlížení HTML dokumentů. Nutno přiznat, že Web browser od verze 3c notně polepšil. Stále sice neumí Javu, JavaScript nebo rámy, ale podporuje již kompletní HTML 3.2, takže se stal použitelným nástrojem pro prohlížení dnešního přeplácaného Webu. Zejména mě mile překvapil rychlost parsování a zobrazování HTML dokumentů (včetně obrázků).

Ostatní

Mezi další aplikace Series 5 patří programování v OPL, přímo na palmtopu, spellchecker + thesaurus (anglický), hra Bombs (minesweeper) a aplikace Comms s emulací terminálu a možností psát připojovací skripty.

Propojení s PC

Instalace PsiWinu 2.2 proběhla bez problémů jak u Windows 95 tak u Windows NT 4.0. PsiWin se sice stejně jako HPC Explorer vizuálně integruje do prostředí Windows, ale narozdíl od něj nepoužívá síťových protokolů a služeb, takže zásah do systému je daleko méně bolestný. PsiWin používá sériový port ke komunikaci běžným způsobem. Kladné body získal rovněž za to, že po instalaci nebylo ani třeba restartovat systém a rovnou se dal používat.

PsiWin umožňuje zálohovat soubory z Psiona 5, synchronizovat program Agenda s MS Outlook, MS Schedule+, Lotus Orgranizerem, Lotus Notes, Novell GroupWise a Symantec ACT!. Rovněž umí kopírovat (i pomocí drag & drop) soubory z/do PC a přitom je konvertovat do zvolených formátů.

A jak tedy dopadly praktické testy?

Synchronizaci agendy jsem ve zkratce vyzkoušel s MS Outlook. Jelikož však tento plánovač nepoužívám, nezkoumal jsem synchronizaci do detailů, takže se nemohu zaručit za to, že je bez chyb.

Synchronizace Contacts je prakticky bez problémů, například i díky tomu, že struktura databázových souborů u Psiona je uživatelsky definovatelná, takže si můžete databázi kontaktů na Psionu podřídit vašemu desktopovému plánovači. Horší je to s exportními filtry. U některých databází, které jsem zkonvertoval do MS Access, se mi stalo, že je pak Access nedokázal otevřít. Export do formátu CSV byl bez problémů.

Exportní a importní filtry se obecně ukázaly být největším problémem PsiWinu, jsou zkrátka nedotažené a nedokončené. Ještě slušný je výsledek při cestě z PC do Psionu. Zde se například u WordPerfectu nebo Wordu přenesou i styly odstavců, tabulky a statické obrázky. Nikoliv však (ani jako statické náhledy) objekty vložené pomocí OLE (konkrétně jsem zkoušel schéma z Visia Professional).

Konverze z Wordu 97 rovněž nedopadla dobře. Řekl jsem si: Dobrá Psion se honosí tím, že Series 5 vám nahradí notebook. Vzal jsem tedy 1.5 MB velký dokument (zhruba 70 stran textu, tabulek a schémat ve Visiu) a nechal ho přenést na Psion. Překvapilo mě, že po konverzi má pouhých 22kB. Důvodem bylo to, že se přeneslo jen prvních 16 stran - bez jakékoliv chybové hlášky. Zkusil jsem tedy daný dokument nejprve uložit ve Wordu 95 a pak přenést do Psiona. To dopadlo lépe. Dokument se přenesl celý, s výše uvedenými omezeními. Po konverzi měl 160kB. (Připomínám ovšem že byla vypuštěna veškerá schémata ve Visiu.)

Konverze tabulky ve formátu Excel 95 proběhla bez problémů, nepřenesly se grafy.

S opačnou cestou to však bylo ještě horší. testoval jsem konverzi do Word 95, Word 97, RTF. Opět se přenášelo kompletní formátování textu včetně stylů odstavců a obrázky. Nepřenášely se však grafy ze Sheetu a dokonce ani tabulky! Vzhledem k tomu, že ve Wordu na Psionu se k vytváření tabulek používá právě Sheet a tabulky jsou zde jako objekty, je tato vlastnost značně degradující. Nepodařilo se mi přenést dokument obsahující zvuk jako objekt. Často se objevila hláška o "problému" při konverzi a nezdařilo se dokument zkonvertovat.

Celkově lze říct, že konverzí filtry jsou dle mého názory pro Psiona ranou pod pás. O náhradě notebooka nemůže být řeč ve chvíli, kdy nejsem schopen bez problémů přenést dokumenty v běžných formátech. Nic na tom nezmění ani to, že konverze mezi formáty je problém obecně. Ano Psion 5 sám o sobě má dostatečně výkonný a kvalitní software, ale pokud chcete výsledky vaší práce ukázat tak, jak jste je vytvořili, musíte je tisknout rovnou z Psiona.

Argumentovat tím, že MS PocketWord ve WinCE ani neví co je to zarovnání do bloku, natož styly odstavců, mi nepřijde na místě. Je prostě fakt, že nedotažené konverzní filtry značně snižují užitnou hodnotu Psiona Series 5. Psion by s tím měl hodně rychle něco udělat.

Závěr

Co říci na závěr? Psion Series 5 je bezesporu nejlepší kapesní počítač na světě. Narozdíl od většiny svých konkurentů s WinCE 2.0 je opravdu kapesní a na baterie vydrží dvakrát tak dlouho. V aplikačním vybavení se mu rovněž nemohou WinCE rovnat. Ty možná za rok či dva doženou pět let starý Series 3.

Cena Psion Series 5 není (zvláště na našem trhu) nízká. Pokud se spokojíte s palmtopem bez češtiny, můžete si ho koupit podstatně levněji v USA. Tam stojí cca $450. Pro UK model Series 5 je možné dokoupit češtinu od Point X dodatečně za 3500 Kč (pro US verzi nikoliv). Na druhou stranu je tato cena srovnatelná s většinou dražších modelů s WinCE, takže rozhodnutí je jen na Vás, čemu dáte přednost.