Recenze Psion Series 3c - 2. část

Komunikace

V této kapitole se dočtete, jak je na tom Psion při komunikaci s okolním světem.

Vybavení Psionu

Pro komunikaci se zbytkem světa je Psion Series 3c vybaven sériovým rozhraním standardu RS-232 (narozdíl od 3a, který měl proprietární port) a Ir rozhraním. Ir rozhraní je určeno k tisku na tiskárnu vybavenou Ir portem a ke komunikaci mezi dvěma Psiony.

Nepředpokládal jsem, že bych Ir port někdy využil, ale nakonec jsem si ho vyzkoušel, když mi pracovník firmy Ramert instaloval na Psiona PsionMail Internet a bylo potřeba nahrát z jeho Psiona na testovaný kousek komunikační skript.

Dále je v Psionech možné používat až dva SSD disky typu RAM nebo Flash pro rozšíření diskové kapacity. Psion se bohužel stále neodhodlal vybavit svoje palmtopy rozhraním pro PC card. Netuším co ho k tomu vede. Takto jste ohledně paměťových karet závislí na výrobci Psionu, nehledě na to, že nemůžete přímo používat ani PC card faxmodemy. Závislost na jediném výrobci se, jako při každém monopolu, projevuje zejména v ceně.

Pro příklad není třeba chodit daleko: PC card Flash 8MB stojí v USA okolo $170, SSD Flash pro Psiona o stejné kapacitě pak okolo $680. (!) Za $680 dostanete v USA PC card Flash o kapacitě 28MB. :-( Netřeba dalšího komentáře.

Psion se pokusil tento problém řešit/neřešit a uvedl na trh PC card modem adapter. Ten však umožňuje používat pouze PC card faxmodemy a nikoliv ostatní zařízení nebo alespoň paměťové karty. Při ceně okolo $120 (u nás necelých 6000 Kč) je jeho význam velice spekulativní. Při uvádění na trh Psion agitoval tím, že nyní je možné používat ve vašem notebooku i Psionu jeden modem. Ano to je pravda, jenže už musíte mít ten modem, aby se vám to vyplatilo. Jinak vyjde levněji, koupit zhruba za cenu adapteru kapesní faxmodem, který můžete rovněž používat s notebookem i Psionem a ušetříte za PC card faxmodem.

Proprietární řešení rozšiřujících karet má asi i nějaké výhody, zřejmě mají výrazně nižší spotřebu než výrobky PC card a umožňují tak Psionu dosahovat oněch skvělých časů při použití baterií. Ovšem stále se nemohu zbavit dojmu, že bych raději dvakrát častěji vyměňoval akumulátory, než vysolil ty přemrštěné částky za paměťové karty. Považuji řešení zvolené firmou Psion za poněkud nešťastné a v dnešní době již přežité.

Propojení s PC - Psiwin

Pro připojení počítačů Psion k PC s Windows slouží balík programů PsiWin. Jeho součástí je program Psion Manager, Psion Database, Psion Print a Psion Backup. PsiWin je šestnáctibitový, takže funguje jak pod Win3.x tak pod Win95.

Centrem celého balíku je Psion Manager. Vzhledem jako by z oka vypadl starému File Manageru z Win3.x. Jen je zde několik ikon na nástrojové liště navíc. Člověk si může při pohledu na něj nostalgicky zavzpomínat na staré časy. "Tak takhle nějak si lidé, ještě před potopou (Win95), představovali uživatelsky přívětivé prostředí." Na dnešní dobu je ovládání poněkud neohrabané, ale dá se to zvládnout. Hlavní je funkčnost.

Psion Manager umožňuje kopírovat soubory z Psiona na PC a naopak, konvertovat je a definovat si výchozí (default) konverze, které se budou provádět automaticky pro daný typ souboru. Je to tedy velice podobné, jako u HPC Exploreru pro WinCE palmtopy. (Samozřejmě s tím, že PsiWin byl daleko dřív.)

Nezkoumal jsem všechny konverze, které PsiWin umí. Nejdůležitější jsou asi konverze dokumentů napsaných ve Wordu na Psionu. Zde jsem testoval převedení do RTF a vše proběhlo korektně a styly odstavců zůstaly zachovány. Dále asi každého zajímá synchronizace s plánovači. PsiWin umí konverzi z/do MS Schedule 7.0, Lotus Organizeru a ACT!. Bohužel se jedná pouze o konverze a nikoliv synchronizaci. Kontakty z MS Schedule je možno převést do Psiona jako tabulku databáze a naopak. Chtěl jsem vyzkoušet komunikaci s Schedule 7.0a, která mi zůstala na disku od testování Cassiopei, ale ukázalo se, že je již nefunkční a tak z toho nakonec sešlo.

Psion Backup asi nemusím nemusím blíže komentovat, prostě funguje a dělá přesně to co od něj čekáte. Psion Database je program pro prohlížení a editaci databázových tabulek z aplikace Data. Bohužel jaksi ustrnul ve vývoji a vyznačuje se funkcionalitou přítomnou v aplikaci Data u Series 3a. Práce na samotném Psionu 3c je tedy rozhodně komfortnější.

Daleko užitečnější je Psion Print. Tato aplikace umožňuje totiž tisk přímo z Psiona připojeného k PC. Tisk se realizuje přes Windows a tiskne se v TrueType fontech. Které fonty chcete používat definujete v pomocné aplikaci Psion Print Setup. Při přímém tisku z Psiona na tiskárnu potřebujete speciální kabel, nebo tiskárnu s Ir portem. Tiskárna navíc musí mít české fonty, protože Psion používá hardwarové fonty. Tyto problémy při tisku přes PsiWin odpadají.

Celkově lze říci, že balík PsiWin je poměrně dostačující, i když zejména plná synchronizace Agendy se stolními plánovači by mohla scházet. Komunikace s okolím je však palčivý problém téměř všech palmtopů. Nejlépe je synchronizace vyřešena u WinCE, jenže v tomto případě jsou "všechny koně z jedné stáje", takže to není žádné hrdinství. Problémy nastávají, jakmile se má domluvit větší množství výrobců na společném standardu. (Kde "větší množství" znamená x > 1.) :-)

Comms a Script

Comms je standardní aplikace Psion Series 3c. Umí emulovat textový terminál a pracovat s protokoly pro přenos souborů (XMODEM, YMODEM, ZMODEM). Je určena k přístupu na BBS a případně i do Internetu, jako vzdálený terminál k nějakému (nejčastěji Unixovému) serveru. Comms lze použít i k přímému připojení pomocí sériového kabelu.

V aplikaci Script si můžete napsat libovolné množství skriptů, které pak zautomatizují připojování.

PsiFax

PsiFax již není standardní součástí Psiona a musíte si jej dokoupit. PsiFax umožňuje posílání faxů na přístrojích standardu Class II. Faxy můžete napsat buď přímo v aplikaci PsiFax, nebo ve Wordu a po té nastavením faxu jako tiskového zařízení a vytisknutím je odeslat do aplikace PsiFax, kde budou připraveny k odeslání. K tisku na zařízení fax máte však k dispozici pouze jediný font a tím je Courier 12, tedy font s pevnou šířkou písmen (monospace).



prostředí PsiFaxu

Ve chvíli, kdy nastavíte fax jako výstupní zařízení, přeformátuje se vám celý dokument výše jmenovaným fontem. Je tedy zřejmé, že PsiFaxem asi nelze posílat dokumenty, kde hodně záleží na vzhledu. Ovšem na informační faxy, či třeba faktury je plně dostačující. Co se instalace a konfigurace týče, je velice snadná a zvládne ji každý zkušenější uživatel Psiona.

Opět musím doplnit poznámku: Dokument se při změně tiskového zařízení přeformátuje implicitním fontem pro dané zařízení jenom v případě,

že font použitý v dokumentu není dostupný ve vybraném zařízení. To byl přesně můj případ při testování PsiFaxu. Ve skutečnosti tedy lze i s PsiFaxem používat více fontů, konkrétně v českých podmínkách tři.

PsiMail Internet

Jak název napovídá, stěžejní aplikací tohoto balíku je klient elektronické pošty. Mail je klasický POP3/SMTP klient. K dispozici máte schránky InBox, OutBox, Sent a Draft. Mail má vlastní adresář, neumí tedy spolupracovat s aplikací Data. Možnosti nastavení jsou dostačující, umožňuje omezit množství a maximální velikost stahované pošty, celkovou velikost stahované pošty a podobně. Lze si rovněž vytvářet různě zaměřené archivy a do nich přesunovat přečtenou poštu.



základní obrazovka aplikace Mail

Dále tu je Setup, ve kterém nastavujete parametry spojení a sestavujete připojovací skript k vašemu poskytovateli připojení (providerovi). Toto již rozhodně není tak jednoduchá záležitost, jako v případě konfigurace PsiFaxu. Největším oříškem je správné sestavení skriptu, který se liší provider od providera. Vřele doporučuji, nechat si vše nakonfigurovat přímo při koupi balíku u vašeho prodejce.

Ve skupině naleznete i jednoduchý webovský prohlížeč. Je to však opravdu nouzová záležitost. Umí pouze HTML 2.0, tedy žádné rámce, tabulky, atd. Další aplikace se jmenuje Tools. Zde najdeme klasické internetovské utility: Ping, Traceroute, Lookup, Finger a Time. Jejich význam nemá asi cenu popisovat.

Pokud budete používat PsiMail Internet především k posílání a čtení elektronické pošty, myslím že plně uspokojí vaše požadavky.

Na čem jsme testovali

Na testy konektivity Psiona, jsem měl k dispozici PC card modem adapter a faxmodem NewMedia 33.6 NetSurfer zapůjčený firmou Kobe. PsiMail Internet pak zapůjčila a odbornou pomoc s konfigurací poskytla firma Ramert. Vlastní test jsem realizoval ve spolupráci s Janem Sedlákem z firmy Portfolio.

Spolupráce NetSurferu s PC card modem adapterem byla naprosto bezproblémová. Navíc jsme ještě zkusili použít v PC card modem adapteru kombinovaný faxmodem Smart Fax/Modem & Memory. Ten však nebyl adapterem rozpoznán. Na obranu adapteru je třeba přiznat, že s tímto modemem si neporadí ani Win95. Je totiž primárně určen pro HP 200LX, kde bez problémů funguje zároveň jako faxmodem i jako flash karta.

Uvádím to jen jako výstrahu. Problémy s kompatibilitou PC karet jsou prostě realita a ač pracovník firmy PointX tvrdil, že neví o žádném standardním faxmodemu, který by v adapteru nefungoval, je třeba se mít na pozoru a nejlépe rovnou při koupi faxmodem s Psionem otestovat.

Příručka

Příručka k palmtopu Psion je co se grafické úpravy i překladu na velice dobré úrovni. Občas jsem sice narazil na faktickou chybu, jako například prohození vysvětlivek u menu a podobně, leč nejednalo se o nic závažného.

Co mi již vadilo více, bylo to, že například navigování v menu bylo popisováno celými větami a navíc byly za českými popisky menu vždy uvedeny v závorce původní anglické termíny. Značně to znepřehledňovalo situaci. Co se navigace týče, možná by byla lepší klasická šipková konvence Menu->Podmenu->Podpodmenu. Nebylo by to sice tak slohově pěkné, ale určitě přehlednější. Význam uvádění anglických termínů opravdu nechápu. Nevím o tom, že by byl také k dostání Psion s pouze částečnou lokalizací. (A přitom by to vůbec nebylo na škodu, slyšel jsem názory více lidí, kterým rovněž více "sedí" anglická menu.) Navíc to opravdu mate, zvláště lidi od počítačů, kteří jsou na angličtinu zvyklí a snáze jim uvázne v paměti anglický termín, který pak na obrazovce Psiona marně hledají.

Zhodnocení a závěr

Psion Series 3c je stále jedním z nejlepších palmtopů na trhu. Mezi jeho "rodinné stříbro" patří aplikace Agenda, Word a Sheet, ty opravdu stěží hledají konkurenci. Pro Psiona navíc existuje spousta komerčního software téměř ze všech oblastí lidské činnosti a ještě více sharewarových aplikací. Pokud vás neuspokojí ani tato nabídka, nic vám nebrání si jakoukoliv aplikaci naprogramovat "na míru".

Vynikající je celkově rychlost systému a dlouhá výdrž na baterie. Psion nepoužívá žádné další polohovací zařízení, kromě klávesnice. Proto zpočátku klade větší nároky na uživatele, než si zapamatuje množství klávesových zkratek. Později je však jeho používání mnohdy rychlejší a operativnější než pero a dotyková obrazovka.

Mezi zápory Psiona bych zařadil především nekompatibilitu paměťových karet a přeci jenom pomalu, ale jistě zastarávající program pro komunikaci s PC. Není to ještě akutní, ale na možnost výměny dat je v současné době kladen velký důraz a WinCE mají přeci jenom na tomto poli určitý náskok.

poskytla firma Ramert a spol., s. r. o. Truhlářská 16, Praha 1, PSČ 110 00, tel. 02/24816274, fax 02/24816263, e- mail: info@ramert.cz. Na testu sofware pro komunikaci spolupracovala firma Portfolio, Sarajevská 29, 120 00 Praha 2, e-mail: mail@port-home.com.

Veškeré obrázky aplikací v této recenzi byly staženy ze serveru firmu Psion http://www.psion.com.

Všem zúčastněným tímto děkujeme!