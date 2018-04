Recenze Psion Series 3c - 1. část

Úvodem

Palmtopy Psion Series 3x patří mezi nejoblíbenější na světě. Ovládly zejména Evropu, kde nebyl tak silný vliv palmtopu HP 200LX, který zase naopak kraloval svého času v USA. Tato recenze se zabývá posledním modelem této řady. Dnes je již na trhu k dostání i další palmtop z dílny Psion a tím je Series 5. V době psaní této recenze, však ještě nebyla hotova česká lokalizace. Navíc, jak tvrdí firma Psion, Series 5 nemá zcela nahradit Series 3, jelikož je směřována na poněkud jiný segment trhu.

Series 3c je v pořadí již třetím palmtopem s operačním systémem EPOC16 a vychází ze stejné koncepce, jako předchozí modely (3, 3a). Vyznačuje se rovněž téměř shodnou sadou aplikací a zejména ve srovnání s verzí 3a se vyznačuje pouze dílčími zlepšeními. Některá tato zdokonalení však opravdu stojí za to a zacelují slabiny, které Psion měl.

Zvenku

Nemá asi cenu, abych se zde podrobně zabýval vzhledem a parametry Psiona. Většina čtenářů této rubriky nejspíše už Psiona viděla, a ti kteří ne, mohou nahlédnout do naší stránky s přehledným popisem základních parametrů Psiona, kde najdou i nějaké ty obrázky.

Tedy jen telegraficky. Rozměry a vzhled zůstaly u verze 3c zachovány ze Series 3a. Co vás upoutá na první dotyk, je povrch. Ten se teď ve standardním provedení oproti verzi 3a změnil a připomíná na omak jemnou jelenicovou kůži. Dále musím vyzdvihnout displej. Ten je asi nejlepší, jaký jsem zatím u palmtopů viděl - skvělý kontrast a minimální odlesky. Co se klávesnice týče, je na můj vkus příliš měkká. Zpětnou vazbu je potřeba emulovat zapnutím zvuků. Klávesnice je ovšem velice subjektivní záležitost.

Také je třeba vyzdvihnout výdrž na baterie. S Psionem téměř zapomenete, že něco jako výměna baterií existuje. Psion je asi jediný výrobce, který při udávání doby běhu na baterie příliš nepřehání.

OS

EPOC16, je vynikající operační systém. Naprosto plynulý multitasking, o jakém se Win95 může tak akorát zdát, minimální nároky na paměť, podpora multimedií a to vše na procesoru třídy XT taktovaném na necelých 8Mhz. Ačkoliv je vše v grafickém módu, běhají aplikace velice svižně. Procesor zjevně nemá nejmenší problémy systém "utáhnout".

Abych ovšem jen nechválil. OS má již za sebou přeci jen pár let existence, takže si s sebou nese určitá omezení, která v době jeho vzniku jaksi nebyla aktuální. Jedním z nich je velikost operační paměti, kterou dokáže pro svou práci využít - půl megabytu. Při normální práci vás to nemusí trápit. Předinstalované aplikace se do něj bez problémů vejdou. Ovšem pokud začnete například laborovat s balíkem pro Internet (viz později). Musíte si již začít dávat pozor a zavírat nepotřebné aplikace. Pokud zapomenete, systém vás o to poměrně důrazně požádá sám - odmítne provést požadovanou akci a zobrazí příslušnou chybovou hlášku.

Co se mi vyloženě nelíbilo, byl restart. Psion má samozřejmě dva druhy resetu, tzv. měkký, kdy nedojde ke ztrátě dat a tvrdý, který kompletně vyčistí paměť a uvede Psiona do továrního nastavení. Problém je, že i při měkkém restartu se překonfiguruje systémová obrazovka ("desktop") do výchozího nastavení. Skupiny aplikací to naštěstí z disku nesmaže, ale musíte je znovu umístit na pracovní plochu a vymazat ikony standardních aplikací, které již máte v některých skupinách a nyní jsou zde vlastně dvakrát.

Daleko větší problém je čeština. To však již není věc OS, ale české lokalizace. O tu totiž i při měkkém restartu přijdete. Soubory na disku opět zůstanou, ale není možné zavléct rezidentní ovladač do systému. Čeština tedy nefunguje. Jediná možnost je znovu ji nainstalovat z instalačního SSD disku. Ten však není s Psionem dodáván standardně, nýbrž za příplatek. Pokud si tedy nekoupíte k Psionu instalaci češtiny, budete muset po každém restartu navštívit svého prodejce, vyloženě nešťastné řešení.

Firma Point.X mi v reakci na recenzi oznámila, že od poloviny listopadu '97 dodává instalaci české lokalizace na disketě a češtinu je možné do Psiona instalovat z PC pomocí aplikace PsiWin.

PDA - plánování a osobní agenda

V této kapitole se podíváme především na aplikace a funkce, které souvisí s plánováním času a osobní agendou. Budeme se zde tedy na Psion dívat zejména jako na organizer.

Agenda

Aplikace Agenda, je plánovacím centrem Psionu. Můžete si vést několik oddělených kalendářů a do nich si ukládat schůzky, úkoly, události, výročí a poznámky. Přičemž úkoly si v rámci každého kalendáře můžete vést v několika oddělených seznamech.

Události (schůzky) můžou být vybaveny časem a délkou trvání, mohou však být i tzv. nečasové. K událostem lze přiřadit alarm. Pro zvuk alarmu můžete použít nějaký standardní zvuk, nahrát si nějaký sami, nebo si přehrát jakýkoliv zvuk ve formátu wav z vašeho PC a zkonvertovat pomocí PsiWinu do Psionovského formátu. K jednotlivým událostem je možné si přiřadit jednopísmenné kódy určující kategorii události a tak zpřehlednit data v ročním přehledu. Lze samozřejmě nastavit opakování událostí v daném intervalu. Co již nebývá na palmtopech běžné, je možnost "přeškrtnout" (vymazat), nebo změnit pouze jeden výskyt opakující se události. Psion bohužel, stejně jako většina ostatních palmtopů, neumí zaznamenat událost trvající několik dnů. To je třeba nahradit opakující se událostí, což jak jistě uznáte, není příliš elegantní řešení. Ke každé události či úkolu je možné připsat poznámku. (Tato funkce, pokud vím, u verze 3a nebyla k dispozici.) Poznámky se zapisují pomocí standardního textového editoru Word a můžete tedy využít všech jeho formátovacích možností.



denní přehled v Agendě

K dispozici máte množství náhledů na data a tyto náhledy lze velice široce konfigurovat a upravit si Agendu tak, aby vyhovovala vašim potřebám a zvyklostem. Konfigurovatelnost Agendy je opravdu jedinečná a v takovém rozsahu není zdaleka běžná ani u plánovačů určených pro PC. Popisovat všechny možnosti nastavení a vlastnosti programu Agenda, by bylo opravdu vyčerpávající. Zájemce odkazuji na uživatelský manuál k Psionu, který mu v PointX jistě rádi zapůjčí. Programu Agenda je tam věnováno zhruba padesát stran.

Základním náhledem je denní přehled. Graficky připomíná otevřený zápisník. Zpravidla je zde zobrazen datum a časové sloty pro zápis schůzek a událostí. "Zpravidla" píšu proto, že si můžete tento pohled upravit tak, že ho ani programátoři u Psionu nepoznají. Například můžete v jedné půlce "zápisníku" vypustit časové sloty a použít tuto stránku pro zobrazování úkolů ze seznamů úkolů.

Dále máte k dispozici týdenní přehled, který je vzhledem velice podobný dennímu, ovšem samozřejmě s tím rozdílem, že zde jsou jednotlivými sloty dny daného týdnu. Dalším přehledem je roční, ten je již ve formě tabulky. Následuje přehled se seznamem úkolů, pohled na výročí, seznam všech úkolů a událostí a konečně přehledné zobrazení volného a obsazeného času.

Data

Aplikace Data tvoří datovou základnu Psiona. Jelikož Psion nemá specializovanou aplikaci pro zaznamenávání kontaktů, slouží Data především tomuto účelu.

Můžete si zde definovat libovolné množství tabulek s libovolnou strukturou. Dokonce je teoreticky možné změnit strukturu již existující databáze. Má to však jeden háček. Jelikož jednotlivé "sloupce" tabulky, nemají specifikovaný typ, ale jedná se vždy o typ text (až na jednu vyjímku, o té později) jsou názvy sloupců opravdu pouze jmenovky a pokud tedy u existující tabulky s daty vložíte sloupec (například chcete přidat druhou adresu a zobrazovat ji hned za první), data zůstanou tak jak byla a nadpisy sloupců přestanou odpovídat obsahu. Jedinou smysluplnou modifikací je tedy přidání dalších sloupců na konec seznamu.

Jedinou vyjímkou u netypovosti, je možnost označit sloupec jako telefonní číslo. (Zobrazuje se pak u něj ikona telefonu) Toto označení s sebou nese možnost vytáčet takto definovaná telefonní čísla přímo z Psiona tónovou volbou. Možnost vytáčet s pomocí Psiona telefonní čísla je přístupná odkudkoliv pomocí horké klávesy a stejným způsobem je možné definovat telefonní čísla u událostí či schůzek v aplikaci Agenda .

Každá tabulka aplikace Data je uložena v samostatném souboru a není možné ji s ostatními jakýmkoliv způsobem provazovat. Toho, kdo by si chtěl na Psiona přenést část obsahu své firemní databáze, obsahující vztahy mezi relacemi (tabulkami), musím tedy zklamat. V takovém případě je však možné se poohlédnout po nějaké databázové aplikaci od třetích firem.

Aplikace Data byla v předchozích verzích jednou z největších slabin Psiona. Neuměla totiž ani třídit data a měla pouze formulářový pohled. Nebylo možné zobrazit přehled (seznam) položek v tabulce. U Series 3c, se tedy Data dočkala podstatného zlepšení. Nyní lze tabulky třídit až podle tří kritérií a přibylo rovněž přehledné zobrazení (list). Zobrazení list má jednu velice užitečnou vlastnost. Lze fixovat libovolný počet sloupců počínaje prvním a tak mít i při prohlížení sloupců, které se nevejdou na displej, neustále přehled o kontextu. Například pokud v prvním sloupci tabulky svého adresáře máte jméno osoby, můžete ho fixovat, zascrollovat pak doprava na sloupce, které se nevejdou na obrazovku (například na onu druhou adresu, kterou jste dodatečně přidali) a poté prohlížet tabulku normálně po řádcích.

Další užitečnou funkcí, která je však přítomna již z předchozích verzí, je to, že při prohlížení záznamů tabulky záznam po záznamu (formulářový pohled) se zobrazují pouze vyplněná políčka. Jmenovky všech sloupců se zobrazují pouze při editaci a přidávání nových záznamů. Výrazně to zpřehledňuje prohlížení, protože takový bohatší adresář má až několik desítek položek, z nichž jsou však u každého záznamu typicky vyplněny tři až čtyři.

Jednoznačně lze říci, že aplikace Data u Series 3c odstranila téměř všechny nedostatky, které jí byly vytýkány a dnes je již srovnatelná s databázemi, kterými disponují ostatní palmtopy.

Jotter



poznámka v Jotteru

Jotter je rovněž novinkou Series 3c. Jedná se o jednoduchý zápisník, určený pro krátké poznámky a postřehy. Umožňuje zobrazit buď seznam poznámek, nebo jednu poznámku, kterou lze rovnou editovat. Obsahem poznámky může být pouze jednoduchý text bez formátování.

Sound

Aplikace Sound slouží k nahrávání, přehrávání, editaci a mixování zvuků na palmtopu Psion. Je rovněž oproti verzi obsažené v Series 3a poměrně zdokonalena. Kromě mixování a stříhání zvuků umožňuje aplikovat i některé efekty a tak je možné si s tvorbou zvuků poměrně vyhrát. Sound lze používat i jako digitální diktafon. Je ovšem potřeba si uvědomit paměťovou náročnost digitálního záznamu zvuku. Vzhledem k velikosti paměti Psiona, se jedná řádově o minuty záznamu.

Time

Time jsou hodiny s budíkem. Tato aplikace běží neustále a je jakýmsi systémovým daemonem Psiona. Umožňuje vytvořit libovolný počet alarmů. U nich je možné nastavit, jestli mají zvonit jednou, nebo opakovaně - například v pracovní dny a podobně. Jednotlivé alarmy lze na zakázat nebo povolit, aniž by bylo nutné je mazat a znovu vytvářet. Jednoduše je dočasně škrtnete. Aplikace Time má na starosti i alarmy nastavené v Agendě, aby to však fungovalo, musí běžet i Agenda a spustí se samozřejmě jen alarmy z právě otevřeného kalendáře (souboru) Agendy. Velice užitečnou funkcí je možnost zobrazení času, který zbývá do nejbližšího alarmu a opakovaným listováním si lze prohlížet termíny dalších alarmů.

Pokud bych měl celkově zhodnotit Psion jako PDA, dal bych mu asi dvojku a umístil ho na pěkné druhé místo za Newton MessagePad. Je to proto, že jednotlivé aplikace Psiona mezi sebou neumí sdílet data. Data lze pouze přenášet přes schránku (clipboard). Není tedy možné, tak jako na Newtonu, navázat si ke schůzce osobu z adresáře a pak jen kliknutím vytočit číslo nebo si k firmě navázat kontaktní osoby či pracovníky z jiné tabulky a podobně. Zkrátka, i kdyby byly jednotlivé aplikace sebelepší (a Agenda je vynikající), pokud neumí spolupracovat, není to ono. Newton s MoreInfo je prostě o něčem jiném.

Psion Office

Tato kapitola se zabývá aplikacemi, které bych zařadil mezi klasické kancelářské aplikace. Psion zde tedy bude hodnocen jako palmtop - kapesní počítač.

Word

Word je další lahůdkou pro milovníky Psiona. Textový editor, jaký se hned tak na palmtopech nevidí. Disponuje styly písem, styly odstavců. Je možné vytvářet vzorové dokumenty (templates), vkládat tabulky, zobrazovat osnovu, tiskový náhled. Je možné používat i spellchecker. Zkrátka umí téměř vše, co váš "dospělý" textový editor na PC, až na to, že ho i s Psionem strčíte do kapsy u saka. Jediné co mi ve Wordu chybí, jsou obrázky, Ty bohužel do dokumentů vkládat nelze.



textový editor Psiona - Word

Nejenže má Word takto bohatou funkcionalitu, ale má i velice příjemné ovládání, které by mu mohl závidět mnohý "dospělý" bratříček. Je zde totiž možnost, si pojmenovávat vytvořené styly odstavců a typy písem a přiřazovat jim dvojpísmenné zkratky, pod kterými je pak možné je vyvolávat. Cožpak o to, přiřazovat zkratkové klávesy ke stylům odstavců lze v leckterém editoru, ale typy písem - to už běžné není. Nejenže si lze definovat libovolné typy písma (font, velikost, tučné, kurzíva, podtržené, ...) a k nim zkratky, je navíc možné si předefinovat standardní typy včetně zkratek. Díky tomu je například tučné písmo v anglickém prostředí Psiona Ctrl+BB kdežto v českém Ctrl+TT. Pokud vám česká verze nevyhovuje a jste z PC zvyklí na Ctrl+B, nic vám nebrání v tom, abyste si to předefinovali zpátky.

Word je zkrátka velice vyspělý editor a lze ho použít i na profesionální psaní textů a ne jen jako zápisník. Konvertory použité v PsiWinu (viz později) jsou velice kvalitní a exportují do nečastějších PC formátů dokumenty včetně zachovaných stylů.

Sheet



jeden z možných typů grafů v aplikaci Sheet

Co by byla kancelář bez spreadsheetu? Proto je také Psion vybaven poměrně kvalitním tabulkovým kalkulátorem. Ten by nijak nevybočoval z mezí obvyklých u ostatních tabulkových kalkulátorů na palmtopech, nebýt dvou věcí. Těmi jsou podpora databázových funkcí a zejména pak grafy.

Ano na kapesním počítači můžete provozovat i vizualizaci dat. Sheet umí celkem pět druhů grafů (sloupcové, složené sloupcové, kruhové, dvou proměnných (X/Y) a čárové) zároveň je možné přepínat mezi 2D a 3D zobrazením. Grafy jsou velice pěkně provedeny a působí velice efektně.

Co poněkud chybí jsou makra a uživatelsky definované funkce. Přitom velice elegantní řešení se přímo nabízí - je jím OPL, integrovaný vývojový prostředek. který je na Psionu přítomen.

Spell

Spell je nástroj na odstraňování překlepů a thesaurus. Bohužel je dodáván pouze s anglickým slovníkem a lze ho tudíž aplikovat pouze na angličtinu. Kontrola angličtiny je určitě užitečnější než pouze kontrola češtiny, ale kdyby bylo obojí, bylo by to přece jenom lepší.

Calc

Aplikace Calc je, jak název napovídá, kalkulačka. Vizuálně je řešena tak, že ve spodní části je řádek, kam zadáváme příkazy a nahoru "roluje páska", jako u stolního kalkulátoru. Calc disponuje dvěma módy, standardním a vědeckým. Standardní mód je celkem nezajímavý a poskytuje pouze základní funkce. Budiž mu ke cti, že alespoň dává přednost aritmetickým operacím podle priority.

Daleko zajímavější je vědecký mód. Umožňuje používat trigonometrické a další funkce, ukládat mezivýsledky až do deseti pojmenovaných pamětí, ale zejména používat uživatelské funkce napsané v OPL, které natáhnete do kalkulátoru jako modul. Umožňuje vám to naprogramovat si libovolné funkce, které potřebujete a po té je v kalkulátoru používat. Zejména díky poslední vlastnosti lze Calc považovat za velice výkonný prostředek.

OPL

OPL je vývojové prostředí Psiona. Jazyk OPL je procedurální a připomíná BASIC. V knihovnách tohoto jazyka je zpřístupněno celé prostředí Psionu a díky tomu lze snadno a rychle vyvíjet vlastní utility a prográmky pro Psiona. Zdrojový kód se překládá do bytekódu a po té je interpretován. Ačkoliv OPL není určen pro vývoj velkých aplikací, k tomu slouží speciální vývojové prostředí pro PC, lze v něm vyvíjet i poměrně sofistikované programy.

Utility a hry

Files

Oproti správci souborů dodávanému se Series 3a je opět značně vylepšen. Nově dostal vzhled připomínající klasického Norton Comandera. Práce s ním teď tedy bude naprosto intuitivní téměř pro každého uživatele PC.



Files - souborový manager Psiona

World

World je klasická aplikace obsažená snad ve všech organizérech. Jedná se o databázi světových velkoměst, která obsahuje vždy polohu velkoměsta, časové pásmo, telefonní předvolbu a další informace. Zde se zadává domovské město - město ve kterém právě pobýváte. Normálně vás to nemusí příliš vzrušovat. Potřeba to je až ve chvíli, kdy chcete vytáčet s pomocí Psiona telefonní čísla nebo faxovat či připojit se k Internetu. Podle domovského města se totiž automaticky určují předvolby.

Patience

Variace na Windowsovský Solitaire. Zkrátka karetní hra pro dlouhé chvíle. Můj osobní názor je, že daleko zábavnější hrou je aplikace Sound, ta ovšem podstatně více zatěžuje baterie. :-)