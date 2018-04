Recenze profesionálního mininotebooku MDA IV

Nový komunikátor od firmy HTC představuje již čtvrté vývojové stádium oblíbené platformy MDA (Mobile Digital Asistent), která vychází z běžných kapesních počítačů a přidává k jeho možnostem i telefonní část. HTC své výrobky oficiálně prodává pod značkou Qtek, operátoři je však přejmenovávají, a tak by jen výčet všech jejich jmen vystačil na samostatný článek.

Na našem trhu jsme se mohli setkat už se čtyřmi komunikátory tohoto typu, MDA IV je tak paradoxně pátý v pořadí. Výrobce HTC je přitom velmi produktivní a jeho výrobní linky opouští mnohem více zařízení, než se na náš trh dostane. Je to veliká škoda, protože se musíme spolehnout hlavně na přístroje, které se líbí marketingovému oddělení tuzemských operátorů.

Vzhled – prostě malý notebook

Podobně jako u některých véček nebo notebooků dovolí kloub i přetočit displej o 180 stupňů a znovu zaklapnout. Rozměry nového komunikátoru kvůli tomuto řešení a integrované klávesnici bohužel opět povyrostly. Po vybalení z krabice se tak před vámi objeví cihlička s rozměry 81 × 127.7 × 25 milimetrů s hmotností až neuvěřitelných 285 gramů. Již tyto hodnoty dávají tušit, že MDA IV je určeno skutečně jen pro specifickou skupinu uživatelů.

K testu jsme dostali provedení v temně černé barvě, která s sebou přináší velmi nemilou vlastnost – na této povrchové úpravě je vidět každá nečistota a pokud se vám sebemíň zapotí ruce, budou na těle MDA IV zanechávat viditelné stopy. Displej novinky je v základním stavu přiklopen ke klávesnici, přičemž horní kryt je oživen pouze stříbrnou plochou s logem výrobce.

Jak už to bývá, každá pohyblivá část v konstrukci telefonu je jako stvořená pro navštěvu servisu. Konstrukčního řešení nového MDA jsme se tak báli a naše obavy se bohužel ukázaly jako opodstatněné. Již po dvou dnech používání má kloub citelnou vůli – ne velkou, ale má. Pokud v tomto stavu setrvá i nadále, dá se konstrukce považovat za povedenou. Její kvality ale ukážou až dlouhodobější zkušenosti.

Tělo přístroje ukrývá slot na paměťové karty formátu SD s podporou IN/OUT, tudíž není problém k zařízení připojit některou z mnoha nabízených rozšiřujících karet. Hlavní vypínač systému neumí zařízení zcela vypnout, pouze uvedete v nečinnost displej. Hodit se budou i dvě softwarové klávesy pro rychlé spuštění aplikace fotoaparátu a hlasového záznamu v kombinaci s hlasovým vytáčením. K operačnímu systému od Microsoftu také neodmyslitelně patří tlačítko pro softwarový reset.

Velmi příjemná je přítomnost rychlého infraportu FIR a standardního miniUSB konektoru. Hudby chtivé uživatele potěší i běžná velikost konektoru sluchátek. Jedny docela kvalitní dostanete již v základním balení. Slouží samozřejmě i jako jednoduchá handsfree sada.

Ovládání – dokonalost či danajský dar?

Největší novinkou je u MDA IV plnohodnotná klávesnice. Ta je provedením velice podobná té na komunikátorech od Nokie. Jednotlivé klávesy jsou na bříško prstu dostatečně velké, pro snadnou orientaci jsou i směrem ke svému středu vyboulené. Kromě alfanumerických tlačítek zde i speciální znaky dostupné přes funkční klávesu Fn. Kvalita klávesnice plně dostačuje na psaní kratších textů. Psát na ní lze pohodlně čtyřmi prsty, při chůzi pak velmi jednoduše oběma palci. Na rychlé psaní deseti prsty bohužel zapomeňte (pokud vám není méně než deset).

V případě otočení displeje navrch se obraz přetočí na výšku a dostupným hardwarovým ovládacím prvkem zůstává jen pětisměrná klávesa pod displejem. Kromě horšího hmatatelného směru nahoru ji není co vytknout. Vzhledem k použitému operačnímu systému nám tu ale chybí jakékoli funkční klávesy, jelikož primem Windows Mobile 5.0 má být přizpůsobení k ovládání jednou rukou bez nutnosti vytažení dotykového pera. Pochvalu si naopak zaslouží důmyslné umístění kláves pro ovládání hovoru na levém boku zařízení (na kloubu).





Windows Mobile 5.0 slibovalo i mnohem intuitivnější ovládání a menší nároky na znalosti uživatele. Skalní příznivci kapesních počítačů se nyní jistě ozvou, ale o intuitivním ovládání se zdaleka stále mluvit nedá. Kdo již měl tu čest se s mobilními okny setkat, mít problém nebude. Úplný nováček však bude velmi dlouhou dobu tápat, kde má nastavit například tak základní funkci, jako je budík. Po chvilce zvyku je ale ovládání poměrně příjemné, ač umístění některých kolonek pro nastavení si jen tak lehce nezapamatujete.

Telefonování a zprávy

MDA IV je tribandový GSM telefon pracující na frekvencích 900/1800/1900 MHz, novinkou je pak podpora sítí třetí generace UMTS. Telefonování s takto velkým přístrojem není zrovna příjemné, navíc je nošení takovéto cihly u ucha silně out. Reproduktor naštěstí najdete na každé straně displeje, a tak není problém uskutečnit hovor v obou základních polohách.

Kvalita zvuku je na vysoké úrovni, tolik diskutované obavy z drnčení sluchátka se ukázaly jako plané. S MDA IV lze samozřejmě telefonovat i s přiloženým handsfree nebo pomocí hlasitého odposlechu - hojně využívaná bude jistě i možnost připojení Bluetooth handsfree sady. Přístroj samozřejmě podporuje všechny běžné služby od volby operátora přes držení hovoru až po více hovorů zároveň.

Telefonní seznam je omezen pouze dostupnou pamětí, pro zařízení s Windows Mobile je samozřejmostí uložení mnoha detailů k jednomu kontaktu a velice snadná synchronizace s počítačem. Vyhledávat lze pomocí řetězce znaků, třídit můžete podle kategorií. Telefonní aplikace je pak přizpůsobena k ovládání bez nutnosti vytažení pera – používá dostatečně velké klávesy pro snadný stisk pomocí prstu.

Windows Mobile 5.0 poskytují přístroji i velice dobré možnosti pro posílání nejrůznějších zpráv. Veškeré zprávy jsou přitom situovány ve stejným místech a mezi jednotlivými typy se lze přepínat jednoduše volbou dané složky. Na jednom místě tak můžete ovládat běžné zprávy SMS, multimediální MMS i plnohodnotný email (POP3/ IMAP4), který si porozumí se všemi hojně používanými formáty příloh. Je možné mít nakonfigurováno několik různých emailových účtů, odesílat a přijímat přes různé servery a přesto mít přehled.

Data, kancelář a organizace času

Z pohledu datové komunikace přináší MDA IV malé zklamání v nepřítomnosti technologie EDGE. Spolehnout se tak budete muset GPRS třídy 10 (4+2) nebo Wi-Fi a ve velkých městech vás občas potěší UMTS. Přístroj lze použít i jako hardwarový modem, což je kvůli stále slabému Mobile Internet Eploreru snad jediná možnost pohodlného prohlížení webových stránek. S počítačem pak můžete toto MDA propojit bezdrátově pomocí rychlého infraportu (FIR) či technologie Bluetooth, případně běžným USB kabelem.





Kancelářské aplikace jsou u Windows Mobile 5.0 opět o něco málo vylepšené, krom běžných aplikací Mobile Word a Mobile Excel je tu nově i Mobile PowerPoint pro prohlížení prezentací. Přístroj si poradí již v základu i s PDF soubory díky aplikaci ClearVue PDF, pro dohrání dalších aplikací je krom samotného rozhraní operačního systému připravena i podpora Javy 2.0. Organizace času je pak standardně na velmi vysoké úrovni. Kalendář nedoznal žádných změn (však také není co vylepšovat), v systému najdete i jednoduché úkoly či možnost hlasových i textových poznámek.

Multimédia

Multimediální vlastnosti nového MDA jsou dány především Mobile Media Playerem, který si umožňuje přehrávání všech zásadních audio i video formátů. Přístroj tak velmi jednoduše poslouží jako MP3 či video přehrávač, k plnému využití je ale třeba dokoupit paměťovou kartu. Samotná paměť přístroje je totiž 64 MB RAM a 128 MB ROM, přičemž uživateli dostupných je přibližně 43 MB. Použitý procesor Intel Bulverde taktovaný na 520MHz je pak zárukou kvalitních výkonů, jemné rozlišení aktivního TFT displeje (VGA 640 x 480 bodů) s podporou 65ti tisíc barev pak jen podtrhuje zážitek ze sledovaného videa.

Vestavěný fotoaparát na zadní straně přístroje používá nativní rozlišení 1,3 MPx, softwarově ale dokáže dopočítat body až na dva megapixely. Zvolit lze samozřejmě i rozlišení nižší včetně často používaného VGA formátu, velice nás nadchla propracovaná možnost pořízení panoramatické fotky. Fotografie jsou za optimálních světelných podmínek povedené, co nás ovšem mrzelo, byla příliš dlouhá prodleva mezi cvaknutím závěrky při stisknutí spouště a skutečným pořízením snímku. Pro focení detailů pak může pomoci i přisvětlovací dioda. Pořizování videosekvencí si rozumí se třemi kodeky - MPEG-4, Motion-JPEG AVI a H.263. Maximální rozlišení videa je 320x240 bodů.

Proč ho koupit? integrovaná klávesnice

operační systém

zajímavá konstrukce

multimediální funkce

skvělé PIM funkce

bohaté příslušenství Proč ho nekoupit? cena

konstrukce

nepraktická povrchová úprava Kdy? listopad 2005 Za kolik? 32 000 Kč včetně DPH

Optika druhého fotoaparátu je pak nastavena na snímání obličeje při videohovorech, proto není vhodná pro fotografování jiných scén. Jeho rozlišení je VGA (640 x 480 pixelů) a je určen především pro uskutečnění videohovorů.

Suma sumárum

Z MDA IV jsme skutečně na rozpacích a neexistuje jiné zařízení, které by si pro plnou objektivitu zasloužilo hodnocení ze dvou odlišných stran. Budeme-li na MDA IV hledět jako na čistokrevné PDA, není mu skutečně co vytknout – kvalitní operační systém, plnohodnotná klávesnice, VGA rozlišení. Snad jen procesor mohl být lepší a trošku více paměti by díky změně práce s ní u WM 5.0 též neškodilo. Z pohledu telefonu pak toto MDA ztrácí na kráse především díky svým rozměrům, které jsou pro běžné použití skutečně nepraktické. Ve výsledku se ale přesto jedná o vynikající produkt, který má ale jedinou vadu na kráse – tou je cena pohybující se okolo třiceti tisíc korun.

Za zapůjčení MDA IV děkujeme společnosti PalmPC.cz.