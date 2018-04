Recenze: Pouzdro Krusell pro iPAQy

Dnes už trošku vyžilý redakční elegán iPAQ H3630 nám poslouží jako ideální figurant pro obal na iPAQ, který patří historicky k nejrozšířenějším iPAQům (a tedy PocketPC PDA vůbec) - obal je totiž shodný pro všechny iPAQy řady 3100, 3600, 3700, 3800, 3900 až po novou řadu 5400. Na rozdíl od Sony Clié NX nejsou iPAQy naštěstí tak rafinovaně "nebezpečné" pro všechny výrobce obalů - naopak elegantní oblé tvary s minimem bočních ovládacích prvků dávají předpoklad pro úspěch...

Principielně je obal na iPAQ koncepčně podobný tomu z Clie NX: má přehýbací tvar se zasunovací spodní částí. Horní část kryje displej a skrývá několik přihrádek na karty. V zadní části je manžeta na klip a vše opět precizní, exkluzivní - prošitá kůže, logo firmy v elegantním kovu. Přezka má dvě pozice patentků, výrobce opět myslí na to, že můžete mít v horní části několik karet.

Obal se nasazuje naprosto lehce a bezproblémově - iPAQ do něj vklouzne jako miminko do kočárku. Budete to potřebovat, protože ani iPAQ nestrčíte v obale do kolébky!

Obal nezakrývá žádný ovládací prvek vašeho iPAQu: tlačítka dole i na boku, otvory pro synchronizaci i nabíjení, horní tlačítka, stylus, infraport a otvor na sluchátka. Jedinou chybičkou byl nedoléhající otvor pro resetovací otvor, ale ten se dá i tak použít a výrobce zde zřejmě respektoval drobné odlišnosti jednotlivých modelů.

Obal vytvoří těsně kolem displeje díky kůži s prošitím poměrně vysokou hranu, a zejména pokud používáte náhradní stylus jako pero, můžete mít problémy s přístupem pera do oblastí těsně u pravého okraje displeje (leváci naopak u levého). Pero je zde třeba trošku vyklonit, aby se dostalo na displej.

+

pěkný vzhled, kvalitní materiál

přihrádky na karty

volitelné klipy Multidapt

-

iPAQ v obale nejde postavit do kolébky

obal trošku ztíží přístup pera k pravému okraji displeje.